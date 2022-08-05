Как отмечает СГБ (Служба государственной безопасности Латвии — прим. TJ), въезд любого человека из упомянутых страны, вне зависимости от его профессиональной принадлежности, на данный момент связан с рисками.

СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну.

В результате интенсивность российской разведки и деятельности по информационному влиянию, направленной против Латвии, может усилиться.