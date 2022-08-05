Латвия приостановила выдачу любых виз россиянам. Исключение — участие в похоронах близких Статьи редакции
Как долго продлятся такие меры, непонятно.
- Посольство Латвии в России написало в твиттере о том, что приём заявлений на получение виз для граждан РФ приостановлен на «неопределённый срок». В аккаунте указано, что визы россиянам пока что смогут выдавать только в том случае, если въехать в страну нужно для участия в похоронах близкого родственника.
- Информация подтверждается на сайте посольства Латвии в РФ.
- После ввода российских войск в Украину, весной 2022 года, Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, но оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы для трудоустройства.
- Как указывает Delfi, в период с 24 февраля до начала августа «гуманитарные» визы выдали большому количеству российских журналистов: 247 — сотрудникам российских независимых СМИ и 206 — членам их семей. По причине болезни или похорон родственника выдали 654 визы гражданам РФ (по данным на конец июля). Также после начала боевых действий в Украине Латвия выдавала визы членам семей граждан своей страны и других государств Евросоюза.
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ну у прибалтов были и есть причины быть националистичными по отношению к русским, так же как и у поляков и у украинцев. Совковая оккупация мало кому понравилась, вторжение в Украину тоже.
Там в абзаце ниже первого объяснение, почему отключили выдачу виз. Не про совок и оккупацию речь, а про то, что независимая журналистика, свалившая из рф чтобы не посадили, привлечёт ненужное внимание спецслужб рф к Латвии, чего последняя не хочет.
Хз насколько тут логика ночевала, но вот такое обоснование.
Латвию вычеркиваем, ок.
Малые народы России, тоже по сути окупированные русскими, сейчас такие: ну да, ну да, пошли мы нахер
У поляков есть причины быть националистами в отношении украинцев, однако они украинских беженцев спасают.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
Как там классик говорил?Русский за границей если не шпион, то дурак?
До 24.02 вряд ли кто-то мог подумать, что странам Балтии угрожает опасность, но сейчас им есть смысл перестраховываться...
у каждой страны и у каждого народа найдутся причины быть националистичными по отношению к этим пидорасам, они всю историю творят хуйню
Был шанс «начать сначала» в 1991, но что-то пошло не так.
Пихуй им на совков оккупацию, они зрят в корень- ща у них обиженных русских найдут и спасать пробегут.
Националистами или анти-русскими? Я не уверен что они к другим национальностям также относятся
Худо бедно, но забор вокруг России строится. Как "хорошего русского" меня это напрягает, но если по человечески, то я каждый раз прям радуюсь от таких новостей.
толку то ноль для любых русских.
концовки это не приближает, а наоборот усугубляет, да впрочем посрать на это все.
Выписан из хороших русских
и чему тут радоваться?
А меня наоборот это радует как "хорошего русского", но по человечески не понимаю
Прибалтика всегда была русофобным регионом, а также Прибалтика самый бедный регион в Европе.
Интересно почему же так вышло
Обожаю эту байку про бедную Прибалтику.
Иди нахуй, уебище
Украина и Молдова же самые бедные в Европе?
Прибалтика далеко не самый бедный регион Европы
Воу воу, полегче. Откуда данные? Самые бедные это балканы были всегда.
"на проекте с 5.08"
Шел бы ты отсюда, петушок
Спасибо большому соседу, несколько десятков лет развития отнял у региона - а иначе были бы ничем не хуже финов и шведов.
даже не считая, что это вообще не бедный регион, а как, простите, живёт Россия по сравнению со странами Балтии? там типа уровень жизни выше, чем в Москве и во много раз выше, чем в России
Приятно, когда тебя ненавидят просто за то, что ты есть. Повышает чувство собственной значимости
за то, какой ты
Согласен, вот просто вылупился, а вокруг русофобы*(
Они о тебе плохо думают? А ты о них вообще не думай 😎
Я думаю в свете последних событий, можешь просто кайфовать каждый день.
Тот случай, когда оппозиция немножечко навредила
Имхо это кто-то популизмом занимается в Латвии.
Так-то их дело, ну запретили и запретили. Прост ещё один пункт в списочек, как демократия демократически избирательна🤓
С другой, движемся в сторону Ирана.
Слушала подкаст, там говорящий рассказывал про некоего иранского коллегу-учёного. Неважно каким объемом регалий и научных степеней чел был увешан, каждый раз получение визы в какую-нибудь демократию - это был сущий гимор. Учёный - экономист или историк, уже не помню точно.
Знову харошіх русскіх обіжают, що ж це коїться 🤯
Ты уже приехал на родину?
"Как долго продлятся такие меры, непонятно."
до конца режима :)
До выплат всех репараций.
Украинского?
У меня от этой новости лёгкая дрожь в теле и чувство, что последний поезд, в который можно запрыгнуть из РФ/РБ скоро отправится и я а него могу не успеть.
Успеешь на поезд до Монголии.
На странах Балтии свет клином не сошёлся так-то.
Латинская Америка вам в помощь. Особенно ее южная оконечность. Достаточно далеко, чтобы им было похуй на разборки европейцев между собой.
Езжай тогда в Казахстан
Вообще правильно. В Прибалтику едут очень много русских, учитывая маленькое население в этих странах, то такое количество русских может плохо сказаться.
Не хватало ещё чтобы потом всякие совки начали на выборах побеждать.
С какого момента ВНЖ или турвиза даёт право на участие в выборах?
Чего ЕС ждёт? Давно пора.
Железный занавес это настоящие европейские ценности.
Через неделю в сми:
- Участились случаи похорон плохих русских, хорошими русскими.
Забавно, как люди, которые не умеют читать дальше заголовка, радуются запрету, как будто он направлен против ваты, хотя в статье ясно сказано, что видеть они у себя не хотят именно оппозицию, так как боятся спецслужб РФ. То есть следующим шагом эти отважные люди бросят Украину, "чтобы не провоцировать Россию". А потом весь цивилизованный мир продолжит удивляться, кто позволил Путину вот это вот всё. Оппозиции в России не хотели помогать? Ну жрите последствия, чо.
Так так. Первая страна решила. Уверен за ней подтянуться остальные.
первая из восточноевропейского клуба четырех государств ?
Все вряд ли потянутся, какие-нибудь Греции с Италиями сомневаюсь
Кайф, как раз комменты успеют настоятся пока в автошколе буду
Будут ли контр-санкции? Нужно перестать выдавать визы всему ЕС, Великобритании и США. Только так.
Кому нужна латвия ебана рот?
Туда разве что родственников хоронить ездить 😀
Морское побережье ахуенное! Да и сама страна отличная.
ЕС страна - это возможность попасть в любую страну ЕС через неё, и их количество уверенно сокращают.
Латвия – страна ЕС, например. С гражданством/ВНЖ у тебя открываются возможности, начиная с хотя бы нормальной международной карты и безвиза по Европе и заканчивая возможностью регистрации бизнеса в ЕС.
Не знаю, двоякое чувство. Во первых туризм, все же россияне составляли ощутимую часть…
А второе, а как теперь быть если кто хочет свалить с рашки? Многие через нас ехали…
понаехали тут, пиздуйте взад в свой сракостан. знакомо? вот-вот
представляю, как сейчас какой-нибудь таджикский дворник, получивший гражданство РФ кайфанул. Двойное бинго.
да и не очень хотелось
https://youtu.be/dI_FjRqW5xs
Дождю пизда?
Гарний початок, і це тільки Латвія, а в вас вже так горить) Далі - більше, йобана русня!)
Эх, а я ведь так хотел туда попасть(
Никаких ссылок на закон или постановление, только газетные статьи и объявления. 🤷♀️
Новая волна и все отели в юрмале такие
--Американский-- российский тест на мышление убийцы
Этот тест используют на определение схожести мышления людей с мышлением убийцы. Сам тест разработан российскими психологами для спецслужб.
Идут похороны. Двое сестёр хоронят мать. Одна из сестёр приехала из Латвии.
Через несколько дней другая сестра убивает её.
А теперь внимание! Вопрос.
Вопрос: Какие мотивы двигали девушкой?
Захотела поехать в Латвию на похороны.
Эти душегубы часто убивают без каких-либо мотивов, ну или по надуманным.
Участие в каком качестве?
Хороших русских не пускают