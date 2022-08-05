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Латвия приостановила выдачу любых виз россиянам. Исключение — участие в похоронах близких Статьи редакции

Как долго продлятся такие меры, непонятно.

  • Посольство Латвии в России написало в твиттере о том, что приём заявлений на получение виз для граждан РФ приостановлен на «неопределённый срок». В аккаунте указано, что визы россиянам пока что смогут выдавать только в том случае, если въехать в страну нужно для участия в похоронах близкого родственника.
  • Информация подтверждается на сайте посольства Латвии в РФ.
Объявление на сайте посольства Латвии в России
  • После ввода российских войск в Украину, весной 2022 года, Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, но оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы для трудоустройства.
  • Как указывает Delfi, в период с 24 февраля до начала августа «гуманитарные» визы выдали большому количеству российских журналистов: 247 — сотрудникам российских независимых СМИ и 206 — членам их семей. По причине болезни или похорон родственника выдали 654 визы гражданам РФ (по данным на конец июля). Также после начала боевых действий в Украине Латвия выдавала визы членам семей граждан своей страны и других государств Евросоюза.

Как отмечает СГБ (Служба государственной безопасности Латвии — прим. TJ), въезд любого человека из упомянутых страны, вне зависимости от его профессиональной принадлежности, на данный момент связан с рисками.

СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну.

В результате интенсивность российской разведки и деятельности по информационному влиянию, направленной против Латвии, может усилиться.

Delfi

#новости #латвия #визы

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234 комментария
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 Михаил Круг

ну у прибалтов были и есть причины быть националистичными по отношению к русским, так же как и у поляков и у украинцев. Совковая оккупация мало кому понравилась, вторжение в Украину тоже.

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Аня

Там в абзаце ниже первого объяснение, почему отключили выдачу виз. Не про совок и оккупацию речь, а про то, что независимая журналистика, свалившая из рф чтобы не посадили, привлечёт ненужное внимание спецслужб рф к Латвии, чего последняя не хочет.

Хз насколько тут логика ночевала, но вот такое обоснование.

Латвию вычеркиваем, ок.

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3 комментария
Марк Шац

Малые народы России, тоже по сути окупированные русскими, сейчас такие: ну да, ну да, пошли мы нахер

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66 комментариев
Evil Pechenka
у прибалтов были и есть причины быть националистичными по отношению к русским

У поляков есть причины быть националистами в отношении украинцев, однако они украинских беженцев спасают.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F

Волынская резня
Волынская резня (польск. Rzeź wołyńska, в украинской историографии Волынская трагедия, укр…
ru.wikipedia.org
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6 комментариев
Денис Демидов

Как там классик говорил?

Русский за границей если не шпион, то дурак?

До 24.02 вряд ли кто-то мог подумать, что странам Балтии угрожает опасность, но сейчас им есть смысл перестраховываться...

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Олег Хельгар

у каждой страны и у каждого народа найдутся причины быть националистичными по отношению к этим пидорасам, они всю историю творят хуйню

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1 комментарий
СвободуПопугаям

Был шанс «начать сначала» в 1991, но что-то пошло не так.

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VechirnyiMykolaiv

Пихуй им на совков оккупацию, они зрят в корень- ща у них обиженных русских найдут и спасать пробегут.

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Фархад Азимов

Националистами или анти-русскими? Я не уверен что они к другим национальностям также относятся

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aliftin

Худо бедно, но забор вокруг России строится. Как "хорошего русского" меня это напрягает, но если по человечески, то я каждый раз прям радуюсь от таких новостей.

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alekksandr cherr

толку то ноль для любых русских.
концовки это не приближает, а наоборот усугубляет, да впрочем посрать на это все.

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Мировой Орзэмэс

Выписан из хороших русских

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1 комментарий
Jared
то я каждый раз прям радуюсь от таких новостей.

и чему тут радоваться?

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2 комментария
Андрей Охапкин

А меня наоборот это радует как "хорошего русского", но по человечески не понимаю

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Адекватный критик

Прибалтика всегда была русофобным регионом, а также Прибалтика самый бедный регион в Европе.

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Коля Дырчик
Прибалтика всегда была русофобным регионом

Интересно почему же так вышло

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6 комментариев
Аналитика на Диване

Обожаю эту байку про бедную Прибалтику.

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4 комментария
OlegRom4ig

Иди нахуй, уебище

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Охранное предприятие HomoSec

Украина и Молдова же самые бедные в Европе?

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2 комментария
запах мяса

Прибалтика далеко не самый бедный регион Европы

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Максим Энкель

Воу воу, полегче. Откуда данные? Самые бедные это балканы были всегда.

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2 комментария
user

"на проекте с 5.08"
Шел бы ты отсюда, петушок

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зов кобзона
а также Прибалтика самый бедный регион в Европе

Спасибо большому соседу, несколько десятков лет развития отнял у региона - а иначе были бы ничем не хуже финов и шведов.

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Tony Urban

даже не считая, что это вообще не бедный регион, а как, простите, живёт Россия по сравнению со странами Балтии? там типа уровень жизни выше, чем в Москве и во много раз выше, чем в России

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Nickis

Приятно, когда тебя ненавидят просто за то, что ты есть. Повышает чувство собственной значимости

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Петербургский Данила
просто за то, что ты есть

за то, какой ты

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2 комментария
БАЗА

Согласен, вот просто вылупился, а вокруг русофобы*(

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1 комментарий
Андрей Охапкин

Они о тебе плохо думают? А ты о них вообще не думай 😎

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Максим Энкель

Я думаю в свете последних событий, можешь просто кайфовать каждый день.

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Математический турник
активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну

Тот случай, когда оппозиция немножечко навредила

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Аня

Имхо это кто-то популизмом занимается в Латвии.
Так-то их дело, ну запретили и запретили. Прост ещё один пункт в списочек, как демократия демократически избирательна🤓

С другой, движемся в сторону Ирана.
Слушала подкаст, там говорящий рассказывал про некоего иранского коллегу-учёного. Неважно каким объемом регалий и научных степеней чел был увешан, каждый раз получение визы в какую-нибудь демократию - это был сущий гимор. Учёный - экономист или историк, уже не помню точно.

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Противоположный Валера

Знову харошіх русскіх обіжают, що ж це коїться 🤯

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Громкий Кирилл

Ты уже приехал на родину?

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16 комментариев
Sdafs 156

"Как долго продлятся такие меры, непонятно."
до конца режима :)

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Тимурчик

До выплат всех репараций.

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3 комментария
Адекватный критик
РЕЖИМА

Украинского?

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7 комментариев
Собственный холод

У меня от этой новости лёгкая дрожь в теле и чувство, что последний поезд, в который можно запрыгнуть из РФ/РБ скоро отправится и я а него могу не успеть.

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Максим Энкель

Успеешь на поезд до Монголии.

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1 комментарий
Аня

На странах Балтии свет клином не сошёлся так-то.

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Affokasso

Латинская Америка вам в помощь. Особенно ее южная оконечность. Достаточно далеко, чтобы им было похуй на разборки европейцев между собой.

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Times Roman

Езжай тогда в Казахстан

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Баха братан салам алейкум

Вообще правильно. В Прибалтику едут очень много русских, учитывая маленькое население в этих странах, то такое количество русских может плохо сказаться.

Не хватало ещё чтобы потом всякие совки начали на выборах побеждать.

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Мировой Орзэмэс

С какого момента ВНЖ или турвиза даёт право на участие в выборах?

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6 комментариев
Товарищ

Чего ЕС ждёт? Давно пора.

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Adam Smasher

Железный занавес это настоящие европейские ценности.

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7 комментариев
Натуральный шмель
Исключение - участие в похоронах близких

Через неделю в сми:
- Участились случаи похорон плохих русских, хорошими русскими.

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Кристобаль Фейра

Забавно, как люди, которые не умеют читать дальше заголовка, радуются запрету, как будто он направлен против ваты, хотя в статье ясно сказано, что видеть они у себя не хотят именно оппозицию, так как боятся спецслужб РФ. То есть следующим шагом эти отважные люди бросят Украину, "чтобы не провоцировать Россию". А потом весь цивилизованный мир продолжит удивляться, кто позволил Путину вот это вот всё. Оппозиции в России не хотели помогать? Ну жрите последствия, чо.

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Максим Энкель

Так так. Первая страна решила. Уверен за ней подтянуться остальные.

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Шаверма на тарелке с собой

первая из восточноевропейского клуба четырех государств ?

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23 комментария
запах мяса

Все вряд ли потянутся, какие-нибудь Греции с Италиями сомневаюсь

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Nickolai Polevoy

Кайф, как раз комменты успеют настоятся пока в автошколе буду

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Товарищ

Будут ли контр-санкции? Нужно перестать выдавать визы всему ЕС, Великобритании и США. Только так.

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Шаверма на тарелке с собой

Кому нужна латвия ебана рот?
Туда разве что родственников хоронить ездить 😀

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Максим Энкель

Морское побережье ахуенное! Да и сама страна отличная.

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2 комментария
Товарищ

ЕС страна - это возможность попасть в любую страну ЕС через неё, и их количество уверенно сокращают.

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2 комментария
Adam Smasher

Латвия – страна ЕС, например. С гражданством/ВНЖ у тебя открываются возможности, начиная с хотя бы нормальной международной карты и безвиза по Европе и заканчивая возможностью регистрации бизнеса в ЕС.

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Arturs O

Не знаю, двоякое чувство. Во первых туризм, все же россияне составляли ощутимую часть…

А второе, а как теперь быть если кто хочет свалить с рашки? Многие через нас ехали…

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Петербургский Данила

понаехали тут, пиздуйте взад в свой сракостан. знакомо? вот-вот

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Pavel Klimov

представляю, как сейчас какой-нибудь таджикский дворник, получивший гражданство РФ кайфанул. Двойное бинго.

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дорогой БРАТ Донателло

да и не очень хотелось

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Арабский химик

https://youtu.be/dI_FjRqW5xs

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Дима Анонимный

Дождю пизда?

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я люблю сало

Гарний початок, і це тільки Латвія, а в вас вже так горить) Далі - більше, йобана русня!)

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Times Roman

Эх, а я ведь так хотел туда попасть(

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Evil Pechenka

Никаких ссылок на закон или постановление, только газетные статьи и объявления. 🤷‍♀️

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Stan Majors

Новая волна и все отели в юрмале такие

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Средний каякер

--Американский-- российский тест на мышление убийцы

Этот тест используют на определение схожести мышления людей с мышлением убийцы. Сам тест разработан российскими психологами для спецслужб.

Идут похороны. Двое сестёр хоронят мать. Одна из сестёр приехала из Латвии.
Через несколько дней другая сестра убивает её.

А теперь внимание! Вопрос.

Вопрос: Какие мотивы двигали девушкой?

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MMM123

Захотела поехать в Латвию на похороны.

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зов кобзона

Эти душегубы часто убивают без каких-либо мотивов, ну или по надуманным.

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Darth Tyekanik

Участие в каком качестве?

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Макс Хромов

Хороших русских не пускают

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