Латвия приостановила выдачу россиянам любых виз. Исключение — участие в похоронах близких Статьи редакции
Как долго продлятся такие меры, непонятно.
- Посольство Латвии в России написало в твиттере о том, что приём заявлений на получение виз для граждан РФ приостановлен на «неопределённый срок». В аккаунте указано, что визы россиянам пока что смогут выдавать только в том случае, если въехать в страну нужно для участия в похоронах близкого родственника.
- Информация подтверждается на сайте посольства Латвии в РФ.
- После ввода российских войск в Украину, весной 2022 года, Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, но оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы для трудоустройства.
- Как указывает Delfi, в период с 24 февраля до начала августа «гуманитарные» визы выдали большому количеству российских журналистов: 247 — сотрудникам российских независимых СМИ и 206 — членам их семей. По причине болезни или похорон родственника выдали 654 визы гражданам РФ (по данным на конец июля). Также после начала боевых действий в Украине Латвия выдавала визы членам семей граждан своей страны и других государств Евросоюза.
2715 просмотров
ну у прибалтов были и есть причины быть националистичными по отношению к русским, так же как и у поляков и у украинцев. Совковая оккупация мало кому понравилась, вторжение в Украину тоже.
Там в абзаце ниже первого объяснение, почему отключили выдачу виз. Не про совок и оккупацию речь, а про то, что независимая журналистика, свалившая из рф чтобы не посадили, привлечёт ненужное внимание спецслужб рф к Латвии, чего последняя не хочет.
Хз насколько тут логика ночевала, но вот такое обоснование.
Латвию вычеркиваем, ок.
Малые народы России, тоже по сути окупированные русскими, сейчас такие: ну да, ну да, пошли мы нахер
у каждой страны и у каждого народа найдутся причины быть националистичными по отношению к этим пидорасам, они всю историю творят хуйню
Худо бедно, но забор вокруг России строится. Как "хорошего русского" меня это напрягает, но если по человечески, то я каждый раз прям радуюсь от таких новостей.
толку то ноль для любых русских.
концовки это не приближает, а наоборот усугубляет, да впрочем посрать на это все.
Выписан из хороших русских
А меня наоборот это радует как "хорошего русского", но по человечески не понимаю
Прибалтика всегда была русофобным регионом, а также Прибалтика самый бедный регион в Европе.
Интересно почему же так вышло
Обожаю эту байку про бедную Прибалтику.
Иди нахуй, уебище
Воу воу, полегче. Откуда данные? Самые бедные это балканы были всегда.
Прибалтика далеко не самый бедный регион Европы
Украина и Молдова же самые бедные в Европе?
"на проекте с 5.08"
Шел бы ты отсюда, петушок
Знову харошіх русскіх обіжают, що ж це коїться 🤯
Ты уже приехал на родину?
Приятно, когда тебя ненавидят просто за то, что ты есть. Повышает чувство собственной значимости
за то, какой ты
Они о тебе плохо думают? А ты о них вообще не думай 😎
Я думаю в свете последних событий, можешь просто кайфовать каждый день.
Тот случай, когда оппозиция немножечко навредила
Имхо это кто-то популизмом занимается в Латвии.
Так-то их дело, ну запретили и запретили. Прост ещё один пункт в списочек, как демократия демократически избирательна🤓
С другой, движемся в сторону Ирана.
Слушала подкаст, там говорящий рассказывал про некоего иранского коллегу-учёного. Неважно каким объемом регалий и научных степеней чел был увешан, каждый раз получение визы в какую-нибудь демократию - это был сущий гимор. Учёный - экономист или историк, уже не помню точно.
"Как долго продлятся такие меры, непонятно."
до конца режима :)
До выплат всех репараций.
Украинского?
Так так. Первая страна решила. Уверен за ней подтянуться остальные.
первая из восточноевропейского клуба четырех государств ?
Все вряд ли потянутся, какие-нибудь Греции с Италиями сомневаюсь
Чего ЕС ждёт? Давно пора.
Железный занавес это настоящие европейские ценности.
Кайф, как раз комменты успеют настоятся пока в автошколе буду
Через неделю в сми:
- Участились случаи похорон плохих русских, хорошими русскими.
Вообще правильно. В Прибалтику едут очень много русских, учитывая маленькое население в этих странах, то такое количество русских может плохо сказаться.
Не хватало ещё чтобы потом всякие совки начали на выборах побеждать.
С какого момента ВНЖ или турвиза даёт право на участие в выборах?
У меня от этой новости лёгкая дрожь в теле и чувство, что последний поезд, в который можно запрыгнуть из РФ/РБ скоро отправится и я а него могу не успеть.
Успеешь на поезд до Монголии.
На странах Балтии свет клином не сошёлся так-то.
Будут ли контр-санкции? Нужно перестать выдавать визы всему ЕС, Великобритании и США. Только так.
Кому нужна латвия ебана рот?
Туда разве что родственников хоронить ездить 😀
Морское побережье ахуенное! Да и сама страна отличная.
ЕС страна - это возможность попасть в любую страну ЕС через неё, и их количество уверенно сокращают.
Латвия – страна ЕС, например. С гражданством/ВНЖ у тебя открываются возможности, начиная с хотя бы нормальной международной карты и безвиза по Европе и заканчивая возможностью регистрации бизнеса в ЕС.
https://youtu.be/dI_FjRqW5xs
понаехали тут, пиздуйте взад в свой сракостан. знакомо? вот-вот
да и не очень хотелось
Не знаю, двоякое чувство. Во первых туризм, все же россияне составляли ощутимую часть…
А второе, а как теперь быть если кто хочет свалить с рашки? Многие через нас ехали…