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Новости
Михаил

Иван Ургант предложил переименовать группу по расследованию антироссийской деятельности в «ГОВНО» Статьи редакции

В ответ на требование уволить его с Первого канала.

1816 просмотров
Иван Ургант с книгой, подписанной Захаром Прилепиным, инициатором создания ГРАД

4 августа группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры и искусства потребовала уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева («Модный приговор»), если те не поддержат «спецоперацию» в Украине.

Также секретарь группы, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, направил запрос директору Большого театра, чтобы тот уволил режиссёра Александра Молочникова, при этом он направил запрос главе Министерства культуры Ольге Любимовой с требованием уволить директора Большого театра в случае его бездействия.

В своём телеграм-канале Ургант саркастически высказался о работе ГРАД. Он предложил:

  • Привлекать ответственность не только «агентов иностранного влияния», но их родственников с возможностью отречения;
  • Изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме «Back in USSR»;
  • Освобождать от заседания группы тех членов «Справедливой России», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Напомним, что 3 августа Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы от СР к десяти годам лишения свободы за взятку.
  • Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества — «ГОВНО».
  • В качестве гимна группы использовать песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.

Группу по расследованию антироссийской деятельности создали на базе «Справедливой России», 3 августа прошло первое заседание. ГРАД, как сообщается на официальном сайте, выявляет факты поддержки чиновниками деятелей культуры, отстаивающих позицию «враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России».

Группа создала реестр «агентов иностранного влияния» и их «пособников в государственных структурах». В списке уже есть Иван Ургант, группа «Би-2», Борис Акунин, Екатерина Шульман, Данила Козловский и другие.

Материал дополнен редакцией
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28 комментариев
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 Some1 Else

ну с переименованием и правда неплохо вышло

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neimovirne

чмоня шото вякнул
но всем похуй

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Михаил
Автор

С каких пор Ургант чмоня?

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neimovirne

с тех пор как в программе смак сравнил шинковку лука с террором большевиков против украинцев

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Простой Гоша

почему про нацистов шутить можно, а про большевиков нет, тем более даже, что ургант после шутки извинился

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Простой Гоша

хотя, может, в прайм тайм на главном фед канале так делать не очень, ладно

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Республики женских гениталий

у тебя чет аналогия не туда ушла. Тогда уж как будто шутить про холокост или любые другие чистки.

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Мировой Орзэмэс

Будто шуток таких мало)

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Республики женских гениталий

Немало, но за них тоже хейт словишь если публично озвучишь и сам будешь являться публичным человеком.

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Универсальный шмель

и сам будешь являться евреем

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Мировой Орзэмэс

На публике да, на кухнях очень редкое явление даже среди тех же хейтеров

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Республики женских гениталий

Впрочем он вроде извинился. Просто пизданул не подумав, не думаю что он людоед. Тем более после 24 он уехал из страны, наверн это о чем-то говорит.

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Простой Гоша

так про холокост шутят тож
ну я сначала про холокост написал, но потом подумал, что шутят не только про него
но, как и дополнил ниже, все же, наверное, такому не место в прайм тайм на главном фед канале

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Bad Mother Fucker

с 24 февраля

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Смешной клуб

Урагант думол что весело покекал с маразматиков, на самом деле подкинул им пару идей.

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Тимурчик

Он уже раз покекал с начала войны 16 февраля)

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Alexander

Ургант-красавчик.

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neimovirne

ваши стандарты сильно занижены

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Adam Smasher

Какой остроумный бывший ведущий федерального канала, какой оппозиционный, настоящий герой

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Универсальный шмель

Просвещать и переманивать заблудших овец разве плохо?

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Своевольный Калач

Если вы не в курсе, кто такой Захар Прилепин, то поясняю — он мудак.

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Мировой Орзэмэс

Прочёл как Пенис Душилин

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Хушанг Камолетдинов

Фантазёром ты меня называлааа

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INNOспички

А мне нравится хоть и хохол
качество тех лет сорян

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Мировой Орзэмэс

А он хорош

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Petr Friendship

Картина самого себя - похожа на зелю

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Громкий Кирилл

Чё

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INNOспички

Звони в комендатуру, на выходные должны новые методички выдать но опять опаздывают

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