В ответ на требование уволить его с Первого канала.

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Иван Ургант с книгой, подписанной Захаром Прилепиным, инициатором создания ГРАД

4 августа группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры и искусства потребовала уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева («Модный приговор»), если те не поддержат «спецоперацию» в Украине.

Также секретарь группы, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, направил запрос директору Большого театра, чтобы тот уволил режиссёра Александра Молочникова, при этом он направил запрос главе Министерства культуры Ольге Любимовой с требованием уволить директора Большого театра в случае его бездействия.

В своём телеграм-канале Ургант саркастически высказался о работе ГРАД. Он предложил:

Привлекать ответственность не только «агентов иностранного влияния», но их родственников с возможностью отречения;

Изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме «Back in USSR»;

Освобождать от заседания группы тех членов «Справедливой России», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Напомним, что 3 августа Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы от СР к десяти годам лишения свободы за взятку.

Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества — «ГОВНО».

В качестве гимна группы использовать песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.

Группу по расследованию антироссийской деятельности создали на базе «Справедливой России», 3 августа прошло первое заседание. ГРАД, как сообщается на официальном сайте, выявляет факты поддержки чиновниками деятелей культуры, отстаивающих позицию «враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России».

Группа создала реестр «агентов иностранного влияния» и их «пособников в государственных структурах». В списке уже есть Иван Ургант, группа «Би-2», Борис Акунин, Екатерина Шульман, Данила Козловский и другие.