Иван Ургант предложил переименовать группу по расследованию антироссийской деятельности в «ГОВНО» Статьи редакции
В ответ на требование уволить его с Первого канала.
4 августа группа по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры и искусства потребовала уволить телеведущих Ивана Урганта и Александра Васильева («Модный приговор»), если те не поддержат «спецоперацию» в Украине.
Также секретарь группы, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, направил запрос директору Большого театра, чтобы тот уволил режиссёра Александра Молочникова, при этом он направил запрос главе Министерства культуры Ольге Любимовой с требованием уволить директора Большого театра в случае его бездействия.
В своём телеграм-канале Ургант саркастически высказался о работе ГРАД. Он предложил:
- Привлекать ответственность не только «агентов иностранного влияния», но их родственников с возможностью отречения;
- Изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме «Back in USSR»;
- Освобождать от заседания группы тех членов «Справедливой России», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Напомним, что 3 августа Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы от СР к десяти годам лишения свободы за взятку.
- Переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества — «ГОВНО».
- В качестве гимна группы использовать песню «Фантазёр» Ярослава Евдокимова.
Группу по расследованию антироссийской деятельности создали на базе «Справедливой России», 3 августа прошло первое заседание. ГРАД, как сообщается на официальном сайте, выявляет факты поддержки чиновниками деятелей культуры, отстаивающих позицию «враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России».
Группа создала реестр «агентов иностранного влияния» и их «пособников в государственных структурах». В списке уже есть Иван Ургант, группа «Би-2», Борис Акунин, Екатерина Шульман, Данила Козловский и другие.
ну с переименованием и правда неплохо вышло
чмоня шото вякнул
но всем похуй
С каких пор Ургант чмоня?
с тех пор как в программе смак сравнил шинковку лука с террором большевиков против украинцев
почему про нацистов шутить можно, а про большевиков нет, тем более даже, что ургант после шутки извинился
хотя, может, в прайм тайм на главном фед канале так делать не очень, ладно
у тебя чет аналогия не туда ушла. Тогда уж как будто шутить про холокост или любые другие чистки.
Будто шуток таких мало)
Немало, но за них тоже хейт словишь если публично озвучишь и сам будешь являться публичным человеком.
и сам будешь являться евреем
На публике да, на кухнях очень редкое явление даже среди тех же хейтеров
Впрочем он вроде извинился. Просто пизданул не подумав, не думаю что он людоед. Тем более после 24 он уехал из страны, наверн это о чем-то говорит.
так про холокост шутят тож
ну я сначала про холокост написал, но потом подумал, что шутят не только про него
но, как и дополнил ниже, все же, наверное, такому не место в прайм тайм на главном фед канале
с 24 февраля
Урагант думол что весело покекал с маразматиков, на самом деле подкинул им пару идей.
Он уже раз покекал с начала войны 16 февраля)
Ургант-красавчик.
ваши стандарты сильно занижены
Какой остроумный бывший ведущий федерального канала, какой оппозиционный, настоящий герой
Просвещать и переманивать заблудших овец разве плохо?
Если вы не в курсе, кто такой Захар Прилепин, то поясняю — он мудак.
Прочёл как Пенис Душилин
Фантазёром ты меня называлааа
А мне нравится хоть и хохол
качество тех лет сорян
А он хорош
Картина самого себя - похожа на зелю
Чё
Звони в комендатуру, на выходные должны новые методички выдать но опять опаздывают