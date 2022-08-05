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Юриста российского Минюста уволили за критику властей и правку к статье в «Википедии» о боевых действиях в Украине Статьи редакции

Юриста министерства юстиции Николая Колпакова уволили в середине апреля из-за критических высказываний о власти в соцсетях и «резко негативной» правки к статье в украинской «Википедии» про вооружённый конфликт России и Украины, сообщает «Роскомсвобода».

11 апреля юристу предложили уволиться по собственному желанию. Он согласился, но после этого, пишет «Медиазона», Роскомнадзор «прислал на Колпакова „материалы“». В отношении сотрудника провели служебную проверку и 15 апреля уволили «за несоблюдение ограничений, установленных законодательством о государственной службе».

По словам Колпакова, за время службы в госорганах анонимные жалобы на него поступали много раз, но до начала «спецоперации» они ничем не заканчивались.

Я являюсь активным пользователем интернета и интересуюсь общественно-политической проблематикой, но при этом не раскрываю своего реального имени, и тем более я никогда не позиционировал себя как госслужащего.

Николай Колпаков, экс-юрист Минюста

Колпаков подал на Минюст в суд. На последнем заседании, прошедшем 3 августа, рассмотрение дела отложили до 2 сентября.

#новости

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6 комментариев
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Экспертный звук

Юрист подал в суд на министерство юстиции. Такой концентрации юриспруденции в одной новости я еще не встречал!

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yoshiwara

остается ждать апелляции и кассации в этом деле, чтобы уж совсем овердоз был

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Макрон потерял телефон

Враг народа и предатель Родины!

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Экспертный звук

"Я являюсь активным пользователем интернета и интересуюсь общественно-политической проблематикой, но при этом не раскрываю своего реального имени, и тем более я никогда не позиционировала себя как первую леди." - прокомментировала Людмила путина расследование ФБК об ее ЖЖ

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Русофоб

Редакторьі википедии в рф восхитились?

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Некоторые ящик

Чувак не преисполнился тем что такое госслужба. В любом случае не далеко бы пошел.

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