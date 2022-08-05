Юриста министерства юстиции Николая Колпакова уволили в середине апреля из-за критических высказываний о власти в соцсетях и «резко негативной» правки к статье в украинской «Википедии» про вооружённый конфликт России и Украины, сообщает «Роскомсвобода».

11 апреля юристу предложили уволиться по собственному желанию. Он согласился, но после этого, пишет «Медиазона», Роскомнадзор «прислал на Колпакова „материалы“». В отношении сотрудника провели служебную проверку и 15 апреля уволили «за несоблюдение ограничений, установленных законодательством о государственной службе».

По словам Колпакова, за время службы в госорганах анонимные жалобы на него поступали много раз, но до начала «спецоперации» они ничем не заканчивались.

Я являюсь активным пользователем интернета и интересуюсь общественно-политической проблематикой, но при этом не раскрываю своего реального имени, и тем более я никогда не позиционировал себя как госслужащего. Николай Колпаков, экс-юрист Минюста

Колпаков подал на Минюст в суд. На последнем заседании, прошедшем 3 августа, рассмотрение дела отложили до 2 сентября.