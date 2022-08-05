Юриста российского Минюста уволили за критику властей и правку к статье в «Википедии» о боевых действиях в Украине Статьи редакции
Юриста министерства юстиции Николая Колпакова уволили в середине апреля из-за критических высказываний о власти в соцсетях и «резко негативной» правки к статье в украинской «Википедии» про вооружённый конфликт России и Украины, сообщает «Роскомсвобода».
11 апреля юристу предложили уволиться по собственному желанию. Он согласился, но после этого, пишет «Медиазона», Роскомнадзор «прислал на Колпакова „материалы“». В отношении сотрудника провели служебную проверку и 15 апреля уволили «за несоблюдение ограничений, установленных законодательством о государственной службе».
По словам Колпакова, за время службы в госорганах анонимные жалобы на него поступали много раз, но до начала «спецоперации» они ничем не заканчивались.
Колпаков подал на Минюст в суд. На последнем заседании, прошедшем 3 августа, рассмотрение дела отложили до 2 сентября.
Юрист подал в суд на министерство юстиции. Такой концентрации юриспруденции в одной новости я еще не встречал!
остается ждать апелляции и кассации в этом деле, чтобы уж совсем овердоз был
Враг народа и предатель Родины!
"Я являюсь активным пользователем интернета и интересуюсь общественно-политической проблематикой, но при этом не раскрываю своего реального имени, и тем более я никогда не позиционировала себя как первую леди." - прокомментировала Людмила путина расследование ФБК об ее ЖЖ
Редакторьі википедии в рф восхитились?
Чувак не преисполнился тем что такое госслужба. В любом случае не далеко бы пошел.