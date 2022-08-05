За угрозы начать бомбардировки Израиля.

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Апартаменты в Газе, по которым Израиль нанёс удар. Фото: Махмуд Хамс/AFP

Армия обороны Израиля объявила о проведении операции «Рассвет», в рамках которой она нанесла удары по объектам в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post. В результате были убиты четыре участника «Исламского джихада», в том числе командир Тайсир аль-Джабари. Также, сообщает министерство здравоохранения правительства ХАМАС, который контролирует сектор Газа, погибла пятилетняя девочка и трое гражданских.

1 августа Израиль арестовал Бассема Саади, главу «Исламского джихада» на территории западного берега реки Иордан, находящейся под контролем Израиля. Группировка пригрозила начать бомбардировки центрального Израиля. Премьер-министр Израиля заявил, что не позволит «террористическим организациям задавать повестку».

Пусть те, кто восстаёт, чтобы нанести урон Израилю, знают, что мы до них доберёмся. Наши спецслужбы будут действовать против террористов из «Исламского джихада», чтобы устранить угрозу для граждан Израиля. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Военные также поразили шесть объектов в секторе Газа с помощью боевых самолётов и беспилотников. Издание The Times of Israel отмечает, что власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС не вступит в конфликт.

Израильские вооружённые силы ожидают ответных ударов, поэтому у линии разделения с сектором Газа ввели чрезвычайное положение, а также развернули систему ПВО «Железный купол».

На территорию Палестины претендуют арабы и евреи, считая её своей землёй. С 1917 года её контролировала Великобритания. Из-за конфликтов в 1947 году ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Иерусалим должен был стать международным городом, однако арабская сторона отклонила предложение. В этом же году началась первая арабо-израильская война.

В 1948, не сумев разрешить конфликты, Великобритания ушла, а евреи основали Израиль. Египет, Сирия, Саудовская Аравия и другие арабские страны ввели в Палестину регулярные войска и начали серию военных операций против еврейских вооружённых сил. В 1949 война закончилась, в итоге Израиль оккупировал половину территорий, которые предназначались Палестине согласно резолюции.

Иерусалим оказался разделён — западная часть находилась под контролем Израиля, восточная — Палестины. В 1967 году Израиль захватил восточный Иерусалим. Сейчас Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как Палестина заявляет, что восточный Иерусалим — это столица будущего палестинского государства.

Сейчас Газа находится под контролем движения ХАМАС, которое признано террористическим Израилем, США, Европейским союзом, Японией и ещё рядом государств. В России, Норвегии, Турции и Китае ХАМАС террористическим не считается.