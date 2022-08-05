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Новости
Целесообразный паук например

Израиль нанёс удары по сектору Газа. Убит командир «Исламского джихада» Статьи редакции

За угрозы начать бомбардировки Израиля.

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Апартаменты в Газе, по которым Израиль нанёс удар. Фото: Махмуд Хамс/AFP

Армия обороны Израиля объявила о проведении операции «Рассвет», в рамках которой она нанесла удары по объектам в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post. В результате были убиты четыре участника «Исламского джихада», в том числе командир Тайсир аль-Джабари. Также, сообщает министерство здравоохранения правительства ХАМАС, который контролирует сектор Газа, погибла пятилетняя девочка и трое гражданских.

1 августа Израиль арестовал Бассема Саади, главу «Исламского джихада» на территории западного берега реки Иордан, находящейся под контролем Израиля. Группировка пригрозила начать бомбардировки центрального Израиля. Премьер-министр Израиля заявил, что не позволит «террористическим организациям задавать повестку».

Пусть те, кто восстаёт, чтобы нанести урон Израилю, знают, что мы до них доберёмся. Наши спецслужбы будут действовать против террористов из «Исламского джихада», чтобы устранить угрозу для граждан Израиля.

Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Военные также поразили шесть объектов в секторе Газа с помощью боевых самолётов и беспилотников. Издание The Times of Israel отмечает, что власти Израиля рассчитывают, что ХАМАС не вступит в конфликт.

Израильские вооружённые силы ожидают ответных ударов, поэтому у линии разделения с сектором Газа ввели чрезвычайное положение, а также развернули систему ПВО «Железный купол».

На территорию Палестины претендуют арабы и евреи, считая её своей землёй. С 1917 года её контролировала Великобритания. Из-за конфликтов в 1947 году ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Иерусалим должен был стать международным городом, однако арабская сторона отклонила предложение. В этом же году началась первая арабо-израильская война.

В 1948, не сумев разрешить конфликты, Великобритания ушла, а евреи основали Израиль. Египет, Сирия, Саудовская Аравия и другие арабские страны ввели в Палестину регулярные войска и начали серию военных операций против еврейских вооружённых сил. В 1949 война закончилась, в итоге Израиль оккупировал половину территорий, которые предназначались Палестине согласно резолюции.

Иерусалим оказался разделён — западная часть находилась под контролем Израиля, восточная — Палестины. В 1967 году Израиль захватил восточный Иерусалим. Сейчас Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, в то время как Палестина заявляет, что восточный Иерусалим — это столица будущего палестинского государства.

Сейчас Газа находится под контролем движения ХАМАС, которое признано террористическим Израилем, США, Европейским союзом, Японией и ещё рядом государств. В России, Норвегии, Турции и Китае ХАМАС террористическим не считается.

«Исламский джихад Палестины», поддерживаемый Ираном — одна из сильнейших военизированных группировок в секторе Газа. Штаб движения находится в столице Сирии, Дамаске. Оно ответственно за многие атаки, в том числе ракетные обстрелы Израиля. В ноябре 2019 года между Израилем и «Исламским джихадом» произошёл пятидневный конфликт, в результате погибло 34 жителей Палестины, 111 получили ранения. За медицинской помощью пришлось обратиться 63 жителям Израиля. Израиль заявил, что 25 из погибших с палестинской стороны были военными.

#новости #израиль #палестина

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35 комментариев
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Революционный завод

Че тут за прилив говноедов в комментариях в первые секунды?

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Dmitry Sursin

"Невсётакоднозначник обыкновенный" - обитает в каждой семье и рассказывает тебе о том как бомбили Косово/Афганистан и другие места, во время которых - он либо ещё был не в сознательном возрасте, либо тогда его страна поддержала такие действия. Верит, что США уже давно признали Тайвань, а Китай заходит на освободившийся рынок и скоро он купит ХАВАЛ.

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Громкий Кирилл
За угрозы начать бомбардировки Израиля.

Карту принесли?

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Целесообразный паук например

ниже в материале

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Jared

Ты сегодня везде успеваешь - и в новостях и в комментах. Откупорила бутылочку в честь пятницы?

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kozin

Израиль вперёд!

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Adam Smasher

Это другое?

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Volkodav

Нет, абсолютно тоже самое. Путин тоже начал бомбардировать Украину, когда Зеленский заявил, что скоро начнет бомбардировки Москвы

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norm

Сейчас эксперты TJ пояснят за ситуацию. Нужно дать комментариям настояться.

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Олег Хельгар

Да, потому что в первом случае террористы бомбят норм челов, а во втором норм челы террористов.

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Adam Smasher

Ну главное что высокоточно бомбят только военный объект

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хзхз
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хзхз
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Необходимый Паша
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Gitler

ясно. Ужасные террористы прячутся в жилых домах, Израиль убивает случайных граждан – так им и надо, сами виноваты, сопутствующий ущерб. Украинцы прячутся в жилых домах, эмнести написала про это одну заметку – твари, клевета, ложь, фейки, виктимблейминг

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Volkodav

так им и надо как минимум по той причине, что они ужасные террористы.

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Gitler
погибла пятилетняя девочка и трое гражданских.

ладно

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Volkodav

речь про ужасных террористов, девочку жалко

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Подлюка Скуратотов

В цивилизованных странах, кто террорист и чего заслуживает, решает суд. А подобными акциями-ликвидациями, думаю в палестине у разведки Израиля побольше возможностей, чем в том же Иране, при этом вспомни как там Израиль ликвидировал главу ядерной программы, заметь без всяких сопутствующих жертв среди мирного населения.

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Печеньки Госдепа

Ну Украина это безусловно славянский хамас или хезболла, которые запрещены в Европе и США..

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Стабильный турник

@Крокодайл , как у вас обстановка, беспокоимся

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Дежурный файл

У нас-то тихо, мы далеко, а в других городах сирены

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Холодный Магнит

Марафон шуток про сектор газа объявляется открытым

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Вагинальный кал

Какие шутки, они Юру Хоя убили

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зов кобзона

Из дупла выходит газ
И жена противогаз

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Спящая сова

А сейчас идет ракетный обстрел южной части Израиля...

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Trurl McByte

Он редко когда НЕ идёт.

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Василий Дробовский

Ещё рядом есть "крайне свободная" организация, [комиксы творит (фото)].
Летает спецрейсами "наниматься".

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Слабый кот

Ликвидация лидера «Исламского джихада» Тайсира Джабари в Газе

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Михаил Октябрьский

выглядит, как бомбы внутри рванули

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Дикая Морковка
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FireGrim

Учитывая как израиль оккупировал постепенно территории - нихрена это не хорошая страна.

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hainovo
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Запутинец
«Исламский джихад Палестины», поддерживаемый Ираном — одна из сильнейших военизированных группировок в секторе Газа.

Вот это жара… А талибы и Иран же новые ближайшие друзья и партнеры России. Выходит, Израиль атаковал друзей России - исламский джихад? 😳

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VooDooBomber

Налеюсь прилетят добрые инопланетяне, и уничтожат мерзкий шарик.

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