Калифорнийский регулятор заподозрил Tesla в обмане в описании автопилота Статьи редакции
За это у компании могут отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в штате.
Калифорнийское ведомство (DMV) утверждает, что заявления Tesla об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». Это касается самих названий — Autopilot и Full Self-Driving («автопилот» и «полностью самоуправляемый»). А также формулировок с официального сайта.
На страницах с описанием возможностей автомобиля Tesla пишет, что от пассажира требуется только сесть в салон и сказать машине, куда ехать. А если не давать уточнений, «система сама заглянет в календарь и отвезёт куда нужно, определив оптимальный маршрут».
Однако автомобили Tesla никогда не «работали как автономные транспортные средства» — и не могут до сих пор, заключает DMV. Причём об этом же говорит и сама компания. Она предупреждает водителей, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», и тем самым противоречит собственным заявлениям.
По данным CNBC, у Tesla есть 15 дней на ответ, после чего ведомство примет решение в одностороннем порядке. Отреагировала ли она на жалобы или пока нет, неизвестно. Издание LA Times также запросило комментарий у гендиректора компании Илона Маска, но тот не ответил.
В худшем случае DMV может отозвать у Tesla лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии. Но вместо этого, как полагает LA Times, скорее всего, обяжет её уточнить истинные возможности автомобилей в рекламе. А также попросит добавить необходимые предупреждения, чтобы автомобилисты знали, какие у функций есть ограничения.
- Компанию критиковали за вводящие в заблуждение обещания и раньше. Так, летом 2020 года мюнхенский суд запретил ей использовать в Германии формулировки, связанные с «автопилотом» и «автономным вождением», — по той же причине, на которую указывает DMV.
Запуск автопилота-автопилота уже в следующем месяце!!! Точно-точно
А если вы уже купили за $12000 доступ при покупке автомобиля, но вам всё ещё не выдали доступ к бете, то доплатите всего $8000
Время покупать акции теслы я так понимаю
Он свалил из штата потому что они пытали закрыть его завод в долине во время короны. Потому что весь мир должен сидеть дома. Он запретил останавливать работу и сказал чтобы аркстовывали его лично. Ни у кого яиц не хватило. Через пол года он уехал в Техас. У нас бы сел.
Уехал в Остин и призвал всех богачей ехать за ним.
Это услышали богачи и китайские инвесторы. Они начали скупать недвижимость.
Из-за этого стоимость всей недвижимости колоссально выросла. А с ней выросли и налоги на недвижимость, прямо пропорционально ее новой рыночной стоимости.
Итоги:
1. Собственники когда-то дешёвого жилья теперь вынуждены его продавать и переезжать, потому что у них нет желания платить 2к в месяц налога за их собственное жилье.
2. Маск пидорас.
После этого твита от местного политика он начал сваливать из Калифорнии
https://mobile.twitter.com/LorenaSGonzalez/status/1259287879177531392
кекнул
Как только Маск покусился на святое, на оружие левой пропаганды, сразу стал нехорошим
Он художник, он так видит. А эти приземлённые бюрократы обламывают весь кайф
вместо допиливания автопилота ресурсы были брошены на добавление подписки на подогрев сидений. Жду введение лутбоксов