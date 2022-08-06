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vc.ru

Калифорнийский регулятор заподозрил Tesla в обмане в описании автопилота Статьи редакции

За это у компании могут отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в штате.

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Гендиректор Tesla Илон Маск. Источник: Presswire18

Калифорнийское ведомство (DMV) утверждает, что заявления Tesla об эффективности её автопилотных функций «вводят в заблуждение, не соответствуют действительности и ничем не подкреплены». Это касается самих названий — Autopilot и Full Self-Driving («автопилот» и «полностью самоуправляемый»). А также формулировок с официального сайта.

На страницах с описанием возможностей автомобиля Tesla пишет, что от пассажира требуется только сесть в салон и сказать машине, куда ехать. А если не давать уточнений, «система сама заглянет в календарь и отвезёт куда нужно, определив оптимальный маршрут».

Однако автомобили Tesla никогда не «работали как автономные транспортные средства» — и не могут до сих пор, заключает DMV. Причём об этом же говорит и сама компания. Она предупреждает водителей, что «функции требуют постоянного контроля и не обеспечивают полную автономность», и тем самым противоречит собственным заявлениям.

По данным CNBC, у Tesla есть 15 дней на ответ, после чего ведомство примет решение в одностороннем порядке. Отреагировала ли она на жалобы или пока нет, неизвестно. Издание LA Times также запросило комментарий у гендиректора компании Илона Маска, но тот не ответил.

В худшем случае DMV может отозвать у Tesla лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии. Но вместо этого, как полагает LA Times, скорее всего, обяжет её уточнить истинные возможности автомобилей в рекламе. А также попросит добавить необходимые предупреждения, чтобы автомобилисты знали, какие у функций есть ограничения.

  • Компанию критиковали за вводящие в заблуждение обещания и раньше. Так, летом 2020 года мюнхенский суд запретил ей использовать в Германии формулировки, связанные с «автопилотом» и «автономным вождением», — по той же причине, на которую указывает DMV.

#новости #tesla

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10 комментариев
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Отечественный огонь
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Отечественный огонь

Запуск автопилота-автопилота уже в следующем месяце!!! Точно-точно

А если вы уже купили за $12000 доступ при покупке автомобиля, но вам всё ещё не выдали доступ к бете, то доплатите всего $8000

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Макрон потерял телефон

Время покупать акции теслы я так понимаю

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selfishledger

Он свалил из штата потому что они пытали закрыть его завод в долине во время короны. Потому что весь мир должен сидеть дома. Он запретил останавливать работу и сказал чтобы аркстовывали его лично. Ни у кого яиц не хватило. Через пол года он уехал в Техас. У нас бы сел.

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bor.vn

Уехал в Остин и призвал всех богачей ехать за ним.
Это услышали богачи и китайские инвесторы. Они начали скупать недвижимость.
Из-за этого стоимость всей недвижимости колоссально выросла. А с ней выросли и налоги на недвижимость, прямо пропорционально ее новой рыночной стоимости.

Итоги:
1. Собственники когда-то дешёвого жилья теперь вынуждены его продавать и переезжать, потому что у них нет желания платить 2к в месяц налога за их собственное жилье.
2. Маск пидорас.

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selfishledger

После этого твита от местного политика он начал сваливать из Калифорнии

https://mobile.twitter.com/LorenaSGonzalez/status/1259287879177531392

https://twitter.com/LorenaSGonzalez/status/125928…
https://twitter.com/LorenaSGonzalez/status/1259287879177531392
mobile.twitter.com
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Способный самолет

кекнул

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Зеленый самолет

Как только Маск покусился на святое, на оружие левой пропаганды, сразу стал нехорошим

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Vlad Kucherenko

Он художник, он так видит. А эти приземлённые бюрократы обламывают весь кайф

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darkAlert

вместо допиливания автопилота ресурсы были брошены на добавление подписки на подогрев сидений. Жду введение лутбоксов

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