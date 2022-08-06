«Медиазона»: заключённые заявили, что Евгений Пригожин вербовал их для участия в боевых действиях в Украине Статьи редакции
Им предлагали помилование и 100 тысяч рублей в месяц.
«Невысокий лысый мужчина в годах» со звездой Героя России на груди, называвший себя Евгением Пригожиным, предлагал свободу и деньги в обмен на участие в вооружённом конфликте в Украине. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на рассказы двух осуждённых из Ярославской и Тульской областей.
Назвавшийся Пригожиным предлагал отправиться в Украину пехотинцами в составе ЧВК «Вагнера» за 100 тысяч рублей ежемесячно. Он также предлагал премии, помилование и снятие судимости, а в случае гибели — 5 миллионов рублей семье.
По словам заключённого из ИК-2 Ярославской области, на встречу с Пригожиным вывели почти полторы тысячи человек. Заключённым объявили, что «идет Третья мировая война» и, если они выйдут отсюда с ЧВК, то вернутся «свободным человеком или умрут».
По словам собеседника из ИК-4 Тульской области, Пригожин рассказал, что заключённых уже «экспериментально» использовали на войне. Из 42 человек якобы погибли только пять человек. «Говорит, они дрались, как львы, напали с одними ножами на какой-то опорник и всех там вырезали», — цитирует Пригожина заключенный. Бизнесмен также якобы сказал, что предпочитает нанимать не «бытовых убийц», а «сознательных».
По словам обоих источников, в своих выступлениях Пригожин оценил вероятность гибели заключенных в 15%. Число пожелавших отправиться на войну собеседники оценили в одном случае в 100-150 человек, в другом — в как минимум 200. После отъезда Пригожина заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, который позволяет им звонить и отправлять письма.
«Медиазона» отмечает, что основные детали визита Пригожина в рассказах обоих заключенных совпадают. Собеседники издания при этом не знакомы между собой.
Евгений Пригожин считается руководителем ЧВК «Вагнер», которые участвуют в боевых действиях на стороне России за рубежом. Сам он это отрицает. Публикации о том, что ЧВК начала вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине, появились в июле.
Отряд самоубийц
suicide squad russian edition
Зачем долларовому миллиардеру лично ездить по тюрьмам уговаривать зеков?
ну как минимум это весело, кто-то играет в машинки, а тут можно в солдатиков
Чтобы оставаться долларовым миллионером
Самое обидное, что у нас умирает цвет нации, а у вас - биомусор.
Он просто обязан толкать свою речь в таком костюме, иначе недостаточно пафосно звучит
Игру?
Херню
⚡⚡ Breaking: пригожин отлетел на 15 лет за дискредитацию всрф.
Считаю для них норм - хорошая возможность свалить с тюряшки
По сути, умереть и стать свободным - это одно и то же.
Велика вероятность, что даже если они выживут и вернуться в рф, произойдет форсмажор и что-то случится с транспортом, где сидят *вояки*.
Пускать на волю зэков, которые еще и воевали - это пиздец товарищи
В скором времени почитаю новости, как группа этих "наёмников" вырежет ночью своё командование и вернётся в РФ заниматься бандитизмом.
"Спасибо за наводку Алексей Елистратов"
https://tjournal.ru/ua/701850-mne-nuzhno-vyigrat-etu-chertovu-voynu-lyuboy-cenoy-zaklyuchennye-rasskazali-kak-prigozhin-verboval?comments
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