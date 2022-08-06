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Новости

«Медиазона»: заключённые заявили, что Евгений Пригожин вербовал их для участия в боевых действиях в Украине Статьи редакции

Им предлагали помилование и 100 тысяч рублей в месяц.

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«Невысокий лысый мужчина в годах» со звездой Героя России на груди, называвший себя Евгением Пригожиным, предлагал свободу и деньги в обмен на участие в вооружённом конфликте в Украине. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на рассказы двух осуждённых из Ярославской и Тульской областей.

Назвавшийся Пригожиным предлагал отправиться в Украину пехотинцами в составе ЧВК «Вагнера» за 100 тысяч рублей ежемесячно. Он также предлагал премии, помилование и снятие судимости, а в случае гибели — 5 миллионов рублей семье.

По словам заключённого из ИК-2 Ярославской области, на встречу с Пригожиным вывели почти полторы тысячи человек. Заключённым объявили, что «идет Третья мировая война» и, если они выйдут отсюда с ЧВК, то вернутся «свободным человеком или умрут».

Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрёте. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте.

заключённый, цитировавший по памяти человека, назвавшегося Пригожиным

По словам собеседника из ИК-4 Тульской области, Пригожин рассказал, что заключённых уже «экспериментально» использовали на войне. Из 42 человек якобы погибли только пять человек. «Говорит, они дрались, как львы, напали с одними ножами на какой-то опорник и всех там вырезали», — цитирует Пригожина заключенный. Бизнесмен также якобы сказал, что предпочитает нанимать не «бытовых убийц», а «сознательных».

У меня особые полномочия от президента, мне по*** на всех, мне нужно выиграть эту чертову ***** любой ценой

заключённый, цитировавший по памяти человека, назвавшегося Пригожиным

По словам обоих источников, в своих выступлениях Пригожин оценил вероятность гибели заключенных в 15%. Число пожелавших отправиться на войну собеседники оценили в одном случае в 100-150 человек, в другом — в как минимум 200. После отъезда Пригожина заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, который позволяет им звонить и отправлять письма.

«Медиазона» отмечает, что основные детали визита Пригожина в рассказах обоих заключенных совпадают. Собеседники издания при этом не знакомы между собой.

Евгений Пригожин считается руководителем ЧВК «Вагнер», которые участвуют в боевых действиях на стороне России за рубежом. Сам он это отрицает. Публикации о том, что ЧВК начала вербовать заключенных для участия в боевых действиях в Украине, появились в июле.

#новости #пригожин #конфликтвукраине

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15 комментариев
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 Alexander D

Отряд самоубийц

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Даздрасен Бляблин

suicide squad russian edition

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Volkodav

Зачем долларовому миллиардеру лично ездить по тюрьмам уговаривать зеков?

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Saneka 2.0

ну как минимум это весело, кто-то играет в машинки, а тут можно в солдатиков

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Spoki

Чтобы оставаться долларовым миллионером

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Pierre Duck

Самое обидное, что у нас умирает цвет нации, а у вас - биомусор.

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Saneka 2.0
Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрёте. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте.

Он просто обязан толкать свою речь в таком костюме, иначе недостаточно пафосно звучит

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Макрон потерял телефон
мне нужно выиграть эту чертову ***** любой ценой

Игру?

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Nai

Херню

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def1NeX

⚡⚡ Breaking: пригожин отлетел на 15 лет за дискредитацию всрф.

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Вам какого ляха надо

Считаю для них норм - хорошая возможность свалить с тюряшки

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Alex

По сути, умереть и стать свободным - это одно и то же.
Велика вероятность, что даже если они выживут и вернуться в рф, произойдет форсмажор и что-то случится с транспортом, где сидят *вояки*.

Пускать на волю зэков, которые еще и воевали - это пиздец товарищи

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Даздрасен Бляблин

В скором времени почитаю новости, как группа этих "наёмников" вырежет ночью своё командование и вернётся в РФ заниматься бандитизмом.

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Bkmz Иванов

"Спасибо за наводку Алексей Елистратов"
https://tjournal.ru/ua/701850-mne-nuzhno-vyigrat-etu-chertovu-voynu-lyuboy-cenoy-zaklyuchennye-rasskazali-kak-prigozhin-verboval?comments

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Bkmz Иванов

.

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