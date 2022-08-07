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Роскомнадздор заблокировал Patreon и Grammarly Статьи редакции

Первый — за антивоенное заявление Doxa, второй — за заявление об уходе из России.

Роскомнадздор ограничил доступ к сервису проверки грамматики Grammarly и сервису платной подписки на контент Patreon. На это обратил внимание «Коммерсант».

Оба сайта числятся в реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» — от 6 августа 2022 года. В случае Grammarly причина блокировки — заявление компании об уходе из России и Беларуси. В случае Patreon — антивоенное заявление Doxa. «ЧТД» пишет, что РКН, вероятно, хотел заблокировать только эту страницу, но сервис использует протокол HTTPS, поэтому сайт стал недоступен целиком.

По данным сервиса GlobalCheck, доступность Patreon и Grammarly в России составляет 0%.

#новости #блокировки

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46 комментариев
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 Зеленый самолет

" за заявление об уходе из России"
.
Это уже является законным основанием для блокировки?

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Преподобный цветок

Не, ну а хуле они? Мы-то чё, лохи?

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Боковой рак
Ну а хули нет-то?

Ответил представитель пресс-службы РосКомНадзора на вопрос пользователя сайта Ти Жорнал «Зелёный самолёт»

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Нурсултан из Нур-Султана

Обиделись прост.

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Методический Филипп

А что больше интересно, в реестре значится URL: https://www.grammarly.com/suspended-service-russia-belarus?domain=habr.com&utm _medium=internal&utm_campaign=extensionUninstall

Т.е. эти ребята просто сидят и смотрят на Хабре посты типа этого: https://habr.com/ru/news/t/680130/ и идут по списочку.

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Последующий парфюмер

Видимо, из той же логики, что запрет нанимать обратно уволившихся сотрудников в некоторых конторах.

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Электронный файл
второй — за заявление об уходе из России.

эх, снова не те уходят!

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Электронный файл

в рай

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Преподобный цветок

"Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже"

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Зоибана Вафля

пожалуй им дорога только в ад

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tuorqai
но сервис использует протокол HTTPS

в 2022 году это можно отдельно не упоминать

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Зоибана Вафля

ну зато ты знаешь что автор новости. дангалах

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velvetdust

Расскажи это русским госсайтам
http://cikrf.ru
http://council.gov.ru
http://duma.gov.ru
http://fso.gov.ru
http://government.ru
http://svr.gov.ru
http://vsrf.ru
http://www.cdep.ru
http://www.fsb.ru
http://www.gusp.gov.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.ras.ru
http://www.ssrf.ru

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Методический Филипп

А тут все просто,
раз это госсайт, должна быть поддержка шифров по ГОСТ (мы же госсайт, мы не доверяем каким-то там зарубежным УЦ и шифрам), которых нет в обычной поставке популярных браузеров, соответственно оно просто не откроется. Заказать сертификат у зарубежного УЦ не позволяют тупые требования, LE использовать тоже.

В итоге оно болтается без HTTPS, зато открывается на любом чайнике под Windows XP (бонусом).

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Ш

То есть HTTP без ГОСТа использовать норм, но вот S — это уже перебор : ) Даёшь ГОСТ на гипертекст!

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Преподобный цветок

HTTP без шифрования идёт. Если шифрование есть в госструктурах, то должно быть по ГОСТу

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Ш

Да я в целом об обсессивно-компульсивному подходе к регулированию / контролю. Ещё ГОСТ на TCP нужен, там контроли целостности всякие же, нет им доверия.

Тем временем Госуслуги, налоговая: работают на богомерском ECDHE-RSA безо всяких ГОСТов.

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Ш
svr.gov.ru
fsb.ru
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tuorqai

они смотрят в будущее. ведь в чебурнете никаких сертификатов ssl не будет.

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Макрон потерял телефон

Опять выстрел в хуй

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Боковой рак

Теперь либерасты не смогут писать грамотно на английском языке, их загнобят пендосы за ошибки, они обидятся и переметнутся в лагерь прокремлевских.

Многоходовочка

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Преподобный цветок

Некоторые американцы так пишут на английском, что как раз проще будет сойти за своего

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Последующий парфюмер

Каждый раз ловлю фейспалм, когда вижу путаницу между you're и your.
Есть у них аналог "мы ни в школе штобы правельна песать"?

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Нурсултан из Нур-Султана

Меня еще корежит из-за should of.

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Макрон потерял телефон

Нэйтивы так же путаются если шо
Ну или им просто похуй

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Последующий парфюмер

Так я и про нейтивов.

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Макрон потерял телефон

Сорри, в глаза ебусь

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Макрон потерял телефон

Но ведь пиндосы тупые, они вряд ли сами знают свой язык, это же очевидно

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Левый бас

вернутся в Россию

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Боковой рак

Но ведь вне России оно не заблокировано…

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Альтернативный бокал

Тогда для РФ надо Boosty забанить

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Егор Павлюк

Вреднее санкций, только российские антисанкции.

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Иннокентий Глазницын
причина блокировки — заявление компании об уходе

Эта ни ты ушол эта я тибя выгнол!!!!11

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Точный огонь

Рубите уже все кабеля, зачем мелочиться

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Методический Филипп

Жесть, весь Patreon накрыть, вот это отличная идея, РКН.

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ёжевика

Справедливости ради, на Патреон в РФ на этом этапе уже пофиг, он после многоходов_очки Визы и Мастера и так в России фактически не функционировал.

За Граммарли обидно, хороший сервис был

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Редкий Натр

Цензурке Youtube блокировать не разрешают пока, а демонстрировать любовь к партии как-то надо.
Вон, на Сахалине местное авито блокирнули, местные охуели от подарочка

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Александр Чезганов

Grammarly — это украинский стартап, если что

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Джеки Чан

Граммарли все равно не работал с марта.

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Спартак

Ну граммарли те ещё какашки. С началом войны просто отменили мою и жены подписку и вернули деньги с письмом что с рф больше не работают. Странно что просто не дали допользоваться до конца периода подписки. Таких мудаков и не жалко в целом

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Независимый Орзэмэс

Grammarly основали три кодера из Киева, так что им сейчас глубоко поебать и на тебя, и на твою жену, радуйся что вообще деньги вернули

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Преподобный цветок
поебать и на тебя, и на твою жену

Грубовато как-то. Граница из людей не делает морлоков. Шо там люди, шо там люди.

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Mikhail
Роскомнадздор

*Роскомзазор

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Василий Дробовский
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Альтернативный бокал

Если в качестве упреждающих санкций еще работающий в РФ Boosty заблокировать, то Варламов точно порвется ).

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Ебырь гепарда

А камхоры не на патреон лаве собирали с симпов разве?

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