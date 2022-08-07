Роскомнадздор заблокировал Patreon и Grammarly Статьи редакции
Первый — за антивоенное заявление Doxa, второй — за заявление об уходе из России.
Роскомнадздор ограничил доступ к сервису проверки грамматики Grammarly и сервису платной подписки на контент Patreon. На это обратил внимание «Коммерсант».
Оба сайта числятся в реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» — от 6 августа 2022 года. В случае Grammarly причина блокировки — заявление компании об уходе из России и Беларуси. В случае Patreon — антивоенное заявление Doxa. «ЧТД» пишет, что РКН, вероятно, хотел заблокировать только эту страницу, но сервис использует протокол HTTPS, поэтому сайт стал недоступен целиком.
По данным сервиса GlobalCheck, доступность Patreon и Grammarly в России составляет 0%.
2529 просмотров
" за заявление об уходе из России"
.
Это уже является законным основанием для блокировки?
Не, ну а хуле они? Мы-то чё, лохи?
Ответил представитель пресс-службы РосКомНадзора на вопрос пользователя сайта Ти Жорнал «Зелёный самолёт»
Обиделись прост.
А что больше интересно, в реестре значится URL: https://www.grammarly.com/suspended-service-russia-belarus?domain=habr.com&utm _medium=internal&utm_campaign=extensionUninstall
Т.е. эти ребята просто сидят и смотрят на Хабре посты типа этого: https://habr.com/ru/news/t/680130/ и идут по списочку.
Видимо, из той же логики, что запрет нанимать обратно уволившихся сотрудников в некоторых конторах.
эх, снова не те уходят!
в рай
"Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже"
пожалуй им дорога только в ад
в 2022 году это можно отдельно не упоминать
ну зато ты знаешь что автор новости. дангалах
Расскажи это русским госсайтам
http://cikrf.ru
http://council.gov.ru
http://duma.gov.ru
http://fso.gov.ru
http://government.ru
http://svr.gov.ru
http://vsrf.ru
http://www.cdep.ru
http://www.fsb.ru
http://www.gusp.gov.ru
http://www.kremlin.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.ras.ru
http://www.ssrf.ru
А тут все просто,
раз это госсайт, должна быть поддержка шифров по ГОСТ (мы же госсайт, мы не доверяем каким-то там зарубежным УЦ и шифрам), которых нет в обычной поставке популярных браузеров, соответственно оно просто не откроется. Заказать сертификат у зарубежного УЦ не позволяют тупые требования, LE использовать тоже.
В итоге оно болтается без HTTPS, зато открывается на любом чайнике под Windows XP (бонусом).
То есть HTTP без ГОСТа использовать норм, но вот S — это уже перебор : ) Даёшь ГОСТ на гипертекст!
HTTP без шифрования идёт. Если шифрование есть в госструктурах, то должно быть по ГОСТу
Да я в целом об обсессивно-компульсивному подходе к регулированию / контролю. Ещё ГОСТ на TCP нужен, там контроли целостности всякие же, нет им доверия.
Тем временем Госуслуги, налоговая: работают на богомерском ECDHE-RSA безо всяких ГОСТов.
fsb.ru
они смотрят в будущее. ведь в чебурнете никаких сертификатов ssl не будет.
Опять выстрел в хуй
Теперь либерасты не смогут писать грамотно на английском языке, их загнобят пендосы за ошибки, они обидятся и переметнутся в лагерь прокремлевских.
Многоходовочка
Некоторые американцы так пишут на английском, что как раз проще будет сойти за своего
Каждый раз ловлю фейспалм, когда вижу путаницу между you're и your.
Есть у них аналог "мы ни в школе штобы правельна песать"?
Меня еще корежит из-за should of.
Нэйтивы так же путаются если шо
Ну или им просто похуй
Так я и про нейтивов.
Сорри, в глаза ебусь
Но ведь пиндосы тупые, они вряд ли сами знают свой язык, это же очевидно
вернутся в Россию
Но ведь вне России оно не заблокировано…
Тогда для РФ надо Boosty забанить
Вреднее санкций, только российские антисанкции.
Эта ни ты ушол эта я тибя выгнол!!!!11
Рубите уже все кабеля, зачем мелочиться
Жесть, весь Patreon накрыть, вот это отличная идея, РКН.
Справедливости ради, на Патреон в РФ на этом этапе уже пофиг, он после многоходов_очки Визы и Мастера и так в России фактически не функционировал.
За Граммарли обидно, хороший сервис был
Цензурке Youtube блокировать не разрешают пока, а демонстрировать любовь к партии как-то надо.
Вон, на Сахалине местное авито блокирнули, местные охуели от подарочка
Grammarly — это украинский стартап, если что
Граммарли все равно не работал с марта.
Ну граммарли те ещё какашки. С началом войны просто отменили мою и жены подписку и вернули деньги с письмом что с рф больше не работают. Странно что просто не дали допользоваться до конца периода подписки. Таких мудаков и не жалко в целом
Grammarly основали три кодера из Киева, так что им сейчас глубоко поебать и на тебя, и на твою жену, радуйся что вообще деньги вернули
Грубовато как-то. Граница из людей не делает морлоков. Шо там люди, шо там люди.
*Роскомзазор
Если в качестве упреждающих санкций еще работающий в РФ Boosty заблокировать, то Варламов точно порвется ).
А камхоры не на патреон лаве собирали с симпов разве?