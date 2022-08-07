Первый — за антивоенное заявление Doxa, второй — за заявление об уходе из России.

Роскомнадздор ограничил доступ к сервису проверки грамматики Grammarly и сервису платной подписки на контент Patreon. На это обратил внимание «Коммерсант».

Оба сайта числятся в реестре запрещённых ресурсов «Роскомсвободы» — от 6 августа 2022 года. В случае Grammarly причина блокировки — заявление компании об уходе из России и Беларуси. В случае Patreon — антивоенное заявление Doxa. «ЧТД» пишет, что РКН, вероятно, хотел заблокировать только эту страницу, но сервис использует протокол HTTPS, поэтому сайт стал недоступен целиком.

По данным сервиса GlobalCheck, доступность Patreon и Grammarly в России составляет 0%.