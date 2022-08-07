Фото: Плакат, предупреждающий об опасности VPN, в московском метро Статьи редакции
С маской анонимуса.
На плакате VPN-сервис сравнили с вором-карманником. Его заметил корреспондент SOTA в вагоне метро Замоскворецкой линии.
В начале июня в российских СМИ и соцсетях появились заметки с аргументами о вреде VPN, в которых говорилось о разряжающихся батареях и утечках данных.
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Если нашивку впн заменить на значек единой россии то норм
Прифотошопить лица каких нибудь миллеров кадыровых
На этом мои полномочия всё.
Пацаны уже собираются у маршруток и выезжают
Будешь носить мне передачки??
Это моя прерогатива
Да буду записывать поле чудес и сто к одному на вхс кассеты
Кладут устройства на место, незаметно проверив, включен ли VPN. Спасибо этим людям в масках главного героя фильма V значит Вендетта, который боролся с тоталитарным режимом и победил его
В оригинальном романе там теорема Эскобара, с одной стороны психически больной диктатор, а с другой точно такой же больной на всю голову анархист с суицидальными наклонностями.
Remember, remember. The 5th of November
Если бы Алану Муру и Дэвиду Лойду в 1982 году сказали, что образ маски Гая Фокса, который они придумали, будет без спроса использоваться на русском пропагандистком плакате против VPN, то они бы прифегели.
Думаю, в 82-м году никто особо не в курсе был, что такое впн.
Поэтому бы они прифегели вдвойне.
Пропаганда ЛГБТ на плакате.
Вообще плакат так то фиг его знает, я бы например понял так что пользуйся впном, предупрежден значит вооружен.а то что он там ворует что то так это ещё рассмотреть надо.
Ну и компании с впном для своих сетей вышли из чата
пикабушник повесил, а из этого новость сделали.
Единственное, чего эти клоуны в итоге могут добиться - ещё большего снижения имиджа социальной рекламы. Она и так то у нас кое как переваливается с колен в позу рака и обратно, а теперь люди ещё будут знать, что там всякие безумно полезные советы, типа "используй чебурнет" "чти героев похищения стиралок" и т.п. И совсем смотреть на неё перестанут - на уровне банерной слепоты.
Ну на счёт утечки данных не исключено. Особенно на каких-то бесплатных решениях.
А на платных вы за эти утечки ещё и доплачиваете :D