На плакате VPN-сервис сравнили с вором-карманником. Его заметил корреспондент SOTA в вагоне метро Замоскворецкой линии.

В начале июня в российских СМИ и соцсетях появились заметки с аргументами о вреде VPN, в которых говорилось о разряжающихся батареях и утечках данных.