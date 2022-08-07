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Фото: Плакат, предупреждающий об опасности VPN, в московском метро Статьи редакции

С маской анонимуса.

На плакате VPN-сервис сравнили с вором-карманником. Его заметил корреспондент SOTA в вагоне метро Замоскворецкой линии.

В начале июня в российских СМИ и соцсетях появились заметки с аргументами о вреде VPN, в которых говорилось о разряжающихся батареях и утечках данных.

#фото #vpn

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18 комментариев
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 Гордон Фриман

Если нашивку впн заменить на значек единой россии то норм

Прифотошопить лица каких нибудь миллеров кадыровых

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Странный ихтиандр

На этом мои полномочия всё.

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Гибкий Денис

Пацаны уже собираются у маршруток и выезжают

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Странный ихтиандр

Будешь носить мне передачки??

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Дружеский франт

Это моя прерогатива

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Гибкий Денис

Да буду записывать поле чудес и сто к одному на вхс кассеты

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Дружеский франт

Кладут устройства на место, незаметно проверив, включен ли VPN. Спасибо этим людям в масках главного героя фильма V значит Вендетта, который боролся с тоталитарным режимом и победил его

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Джордж Оруэлл

В оригинальном романе там теорема Эскобара, с одной стороны психически больной диктатор, а с другой точно такой же больной на всю голову анархист с суицидальными наклонностями.

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Неясный фитиль

Remember, remember. The 5th of November

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Джордж Оруэлл

Если бы Алану Муру и Дэвиду Лойду в 1982 году сказали, что образ маски Гая Фокса, который они придумали, будет без спроса использоваться на русском пропагандистком плакате против VPN, то они бы прифегели.

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Последующий парфюмер

Думаю, в 82-м году никто особо не в курсе был, что такое впн.

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Джордж Оруэлл

Поэтому бы они прифегели вдвойне.

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Смычорог

Пропаганда ЛГБТ на плакате.

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Гибкий Денис

Вообще плакат так то фиг его знает, я бы например понял так что пользуйся впном, предупрежден значит вооружен.а то что он там ворует что то так это ещё рассмотреть надо.

Ну и компании с впном для своих сетей вышли из чата

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Rafiki Zhirafiki

пикабушник повесил, а из этого новость сделали.

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FloatingCrowbar

Единственное, чего эти клоуны в итоге могут добиться - ещё большего снижения имиджа социальной рекламы. Она и так то у нас кое как переваливается с колен в позу рака и обратно, а теперь люди ещё будут знать, что там всякие безумно полезные советы, типа "используй чебурнет" "чти героев похищения стиралок" и т.п. И совсем смотреть на неё перестанут - на уровне банерной слепоты.

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Baileys

Ну на счёт утечки данных не исключено. Особенно на каких-то бесплатных решениях.

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Pegasus

А на платных вы за эти утечки ещё и доплачиваете :D

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