Дмитрий Медведев поддержал музыканта и назвал его «адекватным человеком с Запада».

{"id":702814,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":702814,"gtm":null} 2247 просмотров

В интервью CNN Уотерс заявил, что считает Байдена «военным преступником», поскольку, по его мнению, американский президент якобы виноват в боевых действиях в Украине. Так Уотерс ответил на вопрос, почему он включил Байдена в свой список «военных преступников».

Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине — это тяжкое преступление. Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной, чудовищной войной, которая убивает, мы не знаем, сколько украинцев и русских. Роджер Уотерс

Журналист CNN Майкл Смеркониш заявил, что Уотерс винит в боевых действиях не того. Музыкант в ответ сказал, что война началась в 2008 году, в основном, из-за действий НАТО, продвинувшегося к границе с Россией, чего альянс обещал не делать.

Во время тура Уотерса по Северной Америке на экранах показывают портреты людей, которых музыкант включил в свой список «военных преступников». Рядом с портретом Байдена написано «Just getting started» («Только начинает»). Среди других участников списка Уотерса — Дональд Трамп.

На высказывание Уотерса отреагировал Дмитрий Медведев. Во «ВКонтакте» он поддержал музыканта и написал «Pink Floyd forever».