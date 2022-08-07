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Новости

Бывший лидер Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в «разжигании огня» в Украине Статьи редакции

Дмитрий Медведев поддержал музыканта и назвал его «адекватным человеком с Запада».

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В интервью CNN Уотерс заявил, что считает Байдена «военным преступником», поскольку, по его мнению, американский президент якобы виноват в боевых действиях в Украине. Так Уотерс ответил на вопрос, почему он включил Байдена в свой список «военных преступников».

Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине — это тяжкое преступление. Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной, чудовищной войной, которая убивает, мы не знаем, сколько украинцев и русских.

Роджер Уотерс

Журналист CNN Майкл Смеркониш заявил, что Уотерс винит в боевых действиях не того. Музыкант в ответ сказал, что война началась в 2008 году, в основном, из-за действий НАТО, продвинувшегося к границе с Россией, чего альянс обещал не делать.

Во время тура Уотерса по Северной Америке на экранах показывают портреты людей, которых музыкант включил в свой список «военных преступников». Рядом с портретом Байдена написано «Just getting started» («Только начинает»). Среди других участников списка Уотерса — Дональд Трамп.

На высказывание Уотерса отреагировал Дмитрий Медведев. Во «ВКонтакте» он поддержал музыканта и написал «Pink Floyd forever».

В феврале Уотерс заявил, что ему «отвратительно вторжение Путина в Украину», которое он назвал «преступной ошибкой» и «поступком гангстера». При этом он сказал, что сожалеет из-за того, что страны Запада «разжигают огонь, вливая оружие в Украину», вместо того, чтобы заниматься дипломатией. Байдена он не упоминал.

#новости #конфликтвукраине #музыка

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54 комментария
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Дружеский франт

Если нынешний Дмитрий Медведев называет тебя «адекватным человеком», это очень дурной знак

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Русский блик

уловка 22, что нибудь знаете об этом?

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jumanji

Я - за дипломатию. Война это пиздец. Но что надо делать, если дипломатия не работает Роджер Уотерс не хочет сказать? Вот просто не работает. Расширение НАТО для России - не причина нападения, а один из поводов, на который можно ссылаться. Мол, нас заставили. Так же как притеснение русского языка в Украине, нацисты и наркоманы у власти и так далее. Россию же не смущает расширение НАТО со стороны Финляндии, которая в этом году попросилась в альянс. Или те границы они какие-то другие и с тех границ угрозы нет? Ведь НАТО "враждебный блок", а значит любая страна участник потенциальная угроза. Так ведь всегда говорила Россия. Но угроза была почему-то только со стороны Украины.

Переговоры - вообще отлично. Уйдите нахер из Украины, отличная переговорная позиция, мне кажется. Или переговоры должны быть такие: "ну ладно, те территории, которые Россия успела занять, пусть будут теперь российские". И все разошлись, пожали ручки, чтобы Россия через пару-тройку лет с новыми силами напала и забрала уже все остальное.

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Всяко Было

У Дудя видосик новый, с Бауновым. Там нормально так разложено по шухлядкам, почему Путин (как функция а не хомосапиенс) войну воевать полез.
На правах рекламы, конечно же.)

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4 комментария
Проклятый корабль

Уотерс ебанутый антисемит, какие к нему могут быть вопросы

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Андрей Лагутин

Ставь лайк, если Дэвид Гилмор круче, подписывайся на канал, если Уотерс жалкая левая шалашовка

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Загальний аналiз сечi

Оба лошки на фоне Сида

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1 комментарий
Лера Язагит

У Роджера Уотерса мозги к концу жизни заСидэ Барреттились

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Dmitriy Volkov

Да он всегда такой был, ебанат.

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Андрей Лагутин

Осталось перевести Уотерсу тг-посты Медведева, чтоб об он осознал, к чему примкнул, и взорвался от кринжа.

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Musca

Надеюсь, Роджер Уотерс поступит по красоте и пошлёт военного преступника медведева нахуй, заявив, что их с путиным военные преступления критика американцев не оправдывает.

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Тимурчик

Клоун, помолчал бы хоть про ответ на расширение НАТО, учитывая как проглотили Финляндию в НАТО.

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Evil Prime
Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной, чудовищной войной, которая убивает, мы не знаем, сколько украинцев и русских.

братик да не вопрос, заленский сам же предлагал путлеру раз на раз побазарить
да вот только есть проблемка, что если побуждать вот так, то можно без территорий вообще остаться (ах да забыл, это клятые американцы заставляют украинцев воевать за их же территории)

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Sun City

Какой же тупой бред. рф не хочет переговоров, она хочет капитуляции Украины. Какая нахуй дипломатия с людоедами, которые нарушили все предыдущие договора?

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xqdc

Редактор отдыхает я так понимаю?

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Благополучный щит

штош

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4 комментария
Faraway Frog

Полезный идиот

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Макс Петров

Покажите Диме такое, наверное сразу станет не форевер https://youtu.be/saEpkcVi1d4

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Max Yankov

Он вышел из Pink Floyd ещё в начале восьмидесятых, если что. Ну и правильно, пошёл этот левый мудак-антисемит нахуй.

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Cheryman

Дима красава. Если делает пост про кого-то - можно сразу понять что фрик

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Всяко Было

Угу, лакмусовая ватка Димон. Фенолфталеиновая даже, ибо непроизвольно краснеет.

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Всяко Было

Как жаль, что уже никто не назовёт Медведева "адекватным человеком из России"...

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Антон Занудный

Старина Роджер просто не понимает, что Вторая Мировая, в которой его отец погиб, была выиграна не переговорами, а оружием. Так ничему и не научился, как всегда.

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Валентин Мигаль

Кстати, да. Довольно интересный факт из его биографии.

Если бы Роджер учил хотя бы базовую часть истории Второй мировой, то знал бы, что переговоры и уступки перед Гитлером ничего не дали. Сейчас все тоже самое, но, видать, вместо уроков истории он брынькал на гитарке, а теперь пытается делать политические высказывания на свою аудиторию. Класс!

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Природный чувак

Уотерс хороший музыкант, но в политику он вообще зря полез. Достаточно вспомнить, как он поддерживал рт.

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Валентин Мигаль

Забавно что в комментариях под интервью его высказывание хвалят
штош

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Sun City

Вообще последнею неделю какой-то пиздецкий подъем пиар компании против Украины. Amnesty, а потом сразу некоторые западные газеты начали разгонять негатив про Украину. Думаю утвердили новый бюджет на западную пропаганду на нефтебаксы.

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1 комментарий
Martinx ~(‾⌣‾~)

Левые по умолчанию поддерживают всех, кто против США
Ну и деньги лишними не будет. Сейчас Алекс Джонс еще подтянется на бюджет

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selfish legder

Я не ожидал от Уотерса такого. Мощно. Схожу на концерт когда приедет.

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Alexander Pikalyov

Вернёт ли после этого Pink Floyd свои альбомы на стриминговые сервисы в России?

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СтранныеДела

Пиздюн какой, деньги на туре в сша делает и писдит.
Пусть по лндр с лепсом ездит, крыса старая

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Duke

У Уотерса уже давно крыша течет, тоже мне новость

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javascript

Новая реальность: один умалишённый цитирует другого умалишённого

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Arrr

Wish you were here vosem let

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Harold Peterson

А где НАТО обещал не расширяться то?

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Всяко Было

ой всё!!

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Антон Дымов

Ну в принципе он частично прав, все возможные конфликты были при левачках (Обама/байден), кто бы что не говорил.

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Павел Соколов

Ладно, клятый Байден лично позвонил Путину и сказал нападать. А Буш и его вторжение в Ирак это тоже леваки. Все знают, что Буш это скрытый агент дем партии

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Ученый паркур

Короч, НАТО обещало выйти из восточной европы, а расширялось на восток #natobad
Россия почти сама выиграла WW2, зачем США поперлись #usabad
Тайвань это Китай.

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Gitler

эффективность пророссийской пропаганды – целый один выпук селебрити на всю Америку.

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Vladislav

Поц.

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Martinx ~(‾⌣‾~)

Раньше не упоминал. А вот когда занесли, то сразу во всем разобрался.
Чего-то все разошлись в последнее время.
То наша оппозиция волосы на себе рвет, как это русских все обижают и визы не дают. То Амнистия требует от ВСУ в чисто поле выйти биться.

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Stan Majors

Ну это возрастное

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Липкий

те кто слушает пинфлой у того штаны с дырой

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