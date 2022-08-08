Роскомнадзор не нашёл никаких нарушений в продаже книги «Лето в пионерском галстуке» Статьи редакции
Она рассказывает о любви двух мальчиков-подростков и продаётся с отметкой 18+.
Роскомнадзор признал нормальным размещение в магазинах книги «Лето в пионерском галстуке» о любви двух мальчиков-подростков. Нарушений при распространении и «ЛГБТ-пропаганды» не выявлено, так как на книге стоит маркировка 18+, сообщают «Известия».
Основные действия в книге разворачиваются в 1986 году. Два главных героя — 16-летний школьник Юра и 19-летний вожатый, студент МГИМО Володя. Персонажи вместе готовят спектакль к окончанию смены, в процессе сближаются и сталкиваются с терзаниями: дружба на поверку оказывается романтической привязанностью. В конце романа герои встречаются снова спустя 20 лет после основных событий.
Политики, общественные деятели и публицисты обратили внимание на роман, который при маркировке «18+» популярен среди подростков, через несколько месяцев после его выхода. Писатель Захар Прилепин опубликовал возмущенный пост об ЛВПГ в мае, вскоре режиссер Никита Михалков посвятил ему часть выпуска «Бесогон TV» и обвинил авторов в нарушении закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Следом за ними о бестселлере критически высказался ряд депутатов. Очередная волна возмущения поднялась сейчас, в преддверии выхода продолжения ЛВПГ.
В Нижнем Тагиле представители «Справедливой России» за свой счёт выкупили все остатки тиража книг с ЛГБТ-тематикой в городе. Среди них в том числе были книги «Лето в пионерском галстуке». Изначально сторонники партии заявили, что собираются сжечь весь тираж, но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии.
Изначально сторонники партии заявили, что собираются сжечь весь тираж, но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии.
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Ловко попы зделали закупку себе лгбт литературы
А есть лето в колумбийском галстуке?
Аж сам всхрюкнул
до того как написал?
спустя мгновения
Любое лето в Колумбии.
Лето в Белоруссии
Лето в Беларуси - картошка на ножках
а в столыпинском?
у кого такого не было - пусть кинет в меня камнем
не волнуйся, здесь не закидают
Автор наверное из ЕдРа
Болодин заступился, поди
Судя по описанию книга "оскорбляет" довольно большую группу советских гомофобов. Как будто специально под закон.
Виталий Иванович Иванов утверждал, что однополый секс во времена его пионерского прошлого был обычным развлечением у мальчиков-подростков в лагере, причём без всяких тюремных загонов. И я не только от него это слышал. Так что оскорбляются скорее всего те, кто либо СССР толком не застал, либо жизни не видел.
Причём в тех пионеротрядах, где он был вожатым, количество гомосексуальных связей увеличивалось вдвое.
Эффект низкой базы ( ಠ ͜ʖಠ)
Эффект стремной бабы.
Так сам он натурал, но толерантный к геям, несмотря даже на крайнюю религиозность. А вожатым он, вроде, не был.)
Да всё они застали. Скорее просто перестроились под новую реальность, где всё гейское это причина загнивания запада.
Сомнительно. Это повод для уголовного дела по любому
Уголовного дела в отношении кого, если все участники не достигли возраста уголовной ответственности, и по чьему заявлению? Думаете пионеры после смены родителям своими похождениями хвастались?
И потом, ладно если это один случай, а если их много, то ментов самих бы партийное руководство урыло, дай они подобному делу официальный ход - это ж удар по имиджу пионерии и советской власти.
16 и 19 - один достиг. Похеру на имидж власти, они уебаны.
Чел, я тебе про реальную ситуацию с этим делом в СССР пересказываю, а не влажные фантазии из художественного произведения. В реальности речь шла именно о развлечениях пионеров плюс-минус одного возраста друг с другом. А книжка - это книжка, я её и в руках не держал, речь не про неё, а про лицемерие гомофобов старшего возраста.
Я родом из СССР , ни разу не слышал про подобные связи в детских лагерях. Какой нормальный родитель туда бы школьника отправил?
Сомнительно, что это было массово.
Тем более, гомо 5-10%. В СССР с уголовной статьёй видимо было 5%
Я тебе открою маленький секрет: все подростки бисексуальны в определённый период полового созревания и проявляют интерес к своему полу. Причём это и в природе у животных довольно часто встречается.
Просто у кого-то этот интерес проходит раньше, чем он успевает осознать, что это было, кто-то успевает поэкспериментировать, но потом переключается на девочек, а у кого-то так и остаётся нетрадиционная ориентация.
Поэтому, кстати, подростков нельзя тестировать на ориентацию - результаты будут неверными.
Родителям, разумеется, никто ничего не говорил - подростки-то и о традиционной любви с родителями часто не говорят, тем более о похождениях в лагере, куда их не за этим отправляли.
Дудю +18 не помогло)
Как-то даже странно. Видимо, книгу прислали, а методичку нет
Я не так много читаю художественную литературу, но благодаря шумихе нашёл отличную историю, читал взахлёб. Потрясающая книжка.
На автора не было команды фас
Даже наоборот, партия сказала выкупить весь тираж!
Весь тираж уже давно выкуплен ЛДПР.
удивительно
Переносят через Стикс.
Роскомнадзор? Не нашел?? Нарушений???
Свистящий на горе рак поминает что-то сдохшее в лесу
Наверно сами слезу пустили в конце рассказа
Эту книжку сам Киселёв рекламировал https://medialeaks.ru/2706ndi-str-lvpg-tv/
В епархии почитают)
Это же не единственная такая книга, которая в продаже присутствует. Или удивительно, что пропаганды не нашли?
Надуманная хуйня. Книга про то как устроить в лагере оргию с мальчишками и девчонками была бы куда интереснее. И полезнее в жизни.
Явно ЛГБТшная книга стала бестселлером и ее не убирают с полок. Те кто не согласен либо не покупают либо покупают и сжигают лол. Нормальный 2022 год.
передадут таки по принадлежности.
А то на порнхаб им уже надоело экспертировать. А тут что-то новенькое. Подростки опять же. Лепота