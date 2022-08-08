Она рассказывает о любви двух мальчиков-подростков и продаётся с отметкой 18+.

Роскомнадзор признал нормальным размещение в магазинах книги «Лето в пионерском галстуке» о любви двух мальчиков-подростков. Нарушений при распространении и «ЛГБТ-пропаганды» не выявлено, так как на книге стоит маркировка 18+, сообщают «Известия».

Основные действия в книге разворачиваются в 1986 году. Два главных героя — 16-летний школьник Юра и 19-летний вожатый, студент МГИМО Володя. Персонажи вместе готовят спектакль к окончанию смены, в процессе сближаются и сталкиваются с терзаниями: дружба на поверку оказывается романтической привязанностью. В конце романа герои встречаются снова спустя 20 лет после основных событий.

Политики, общественные деятели и публицисты обратили внимание на роман, который при маркировке «18+» популярен среди подростков, через несколько месяцев после его выхода. Писатель Захар Прилепин опубликовал возмущенный пост об ЛВПГ в мае, вскоре режиссер Никита Михалков посвятил ему часть выпуска «Бесогон TV» и обвинил авторов в нарушении закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Следом за ними о бестселлере критически высказался ряд депутатов. Очередная волна возмущения поднялась сейчас, в преддверии выхода продолжения ЛВПГ.

В Нижнем Тагиле представители «Справедливой России» за свой счёт выкупили все остатки тиража книг с ЛГБТ-тематикой в городе. Среди них в том числе были книги «Лето в пионерском галстуке». Изначально сторонники партии заявили, что собираются сжечь весь тираж, но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии.