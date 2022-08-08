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Михаил

Роскомнадзор не нашёл никаких нарушений в продаже книги «Лето в пионерском галстуке» Статьи редакции

Она рассказывает о любви двух мальчиков-подростков и продаётся с отметкой 18+.

Роскомнадзор признал нормальным размещение в магазинах книги «Лето в пионерском галстуке» о любви двух мальчиков-подростков. Нарушений при распространении и «ЛГБТ-пропаганды» не выявлено, так как на книге стоит маркировка 18+, сообщают «Известия».

Основные действия в книге разворачиваются в 1986 году. Два главных героя — 16-летний школьник Юра и 19-летний вожатый, студент МГИМО Володя. Персонажи вместе готовят спектакль к окончанию смены, в процессе сближаются и сталкиваются с терзаниями: дружба на поверку оказывается романтической привязанностью. В конце романа герои встречаются снова спустя 20 лет после основных событий.

Политики, общественные деятели и публицисты обратили внимание на роман, который при маркировке «18+» популярен среди подростков, через несколько месяцев после его выхода. Писатель Захар Прилепин опубликовал возмущенный пост об ЛВПГ в мае, вскоре режиссер Никита Михалков посвятил ему часть выпуска «Бесогон TV» и обвинил авторов в нарушении закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Следом за ними о бестселлере критически высказался ряд депутатов. Очередная волна возмущения поднялась сейчас, в преддверии выхода продолжения ЛВПГ.

В Нижнем Тагиле представители «Справедливой России» за свой счёт выкупили все остатки тиража книг с ЛГБТ-тематикой в городе. Среди них в том числе были книги «Лето в пионерском галстуке». Изначально сторонники партии заявили, что собираются сжечь весь тираж, но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии.

#новости

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44 комментария
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 Сергей Дворниченко

Изначально сторонники партии заявили, что собираются сжечь весь тираж, но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии.
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Ловко попы зделали закупку себе лгбт литературы

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испанский смех

А есть лето в колумбийском галстуке?

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испанский смех

Аж сам всхрюкнул

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Петя Веников

до того как написал?

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испанский смех

спустя мгновения

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Приличный колос

Любое лето в Колумбии.

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испанский смех

Лето в Белоруссии

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Йолкин

Лето в Беларуси - картошка на ножках

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Интеллигентный Денис

а в столыпинском?

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Тэнк
16-летний школьник Юра и 19-летний вожатый

у кого такого не было - пусть кинет в меня камнем

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Bad Mother Fucker

не волнуйся, здесь не закидают

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Carlos the Jackal

Автор наверное из ЕдРа

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Красивый дым

Болодин заступился, поди

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Anthonio

Судя по описанию книга "оскорбляет" довольно большую группу советских гомофобов. Как будто специально под закон.

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Кристобаль Фейра

Виталий Иванович Иванов утверждал, что однополый секс во времена его пионерского прошлого был обычным развлечением у мальчиков-подростков в лагере, причём без всяких тюремных загонов. И я не только от него это слышал. Так что оскорбляются скорее всего те, кто либо СССР толком не застал, либо жизни не видел.

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Приличный колос

Причём в тех пионеротрядах, где он был вожатым, количество гомосексуальных связей увеличивалось вдвое.

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испанский смех

Эффект низкой базы ( ಠ ͜ʖಠ)

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Приличный колос

Эффект стремной бабы.

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Кристобаль Фейра

Так сам он натурал, но толерантный к геям, несмотря даже на крайнюю религиозность. А вожатым он, вроде, не был.)

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Личной парфюмер

Да всё они застали. Скорее просто перестроились под новую реальность, где всё гейское это причина загнивания запада.

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Lev Tolstoy

Сомнительно. Это повод для уголовного дела по любому

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Кристобаль Фейра

Уголовного дела в отношении кого, если все участники не достигли возраста уголовной ответственности, и по чьему заявлению? Думаете пионеры после смены родителям своими похождениями хвастались?

И потом, ладно если это один случай, а если их много, то ментов самих бы партийное руководство урыло, дай они подобному делу официальный ход - это ж удар по имиджу пионерии и советской власти.

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Lev Tolstoy

16 и 19 - один достиг. Похеру на имидж власти, они уебаны.

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Кристобаль Фейра

Чел, я тебе про реальную ситуацию с этим делом в СССР пересказываю, а не влажные фантазии из художественного произведения. В реальности речь шла именно о развлечениях пионеров плюс-минус одного возраста друг с другом. А книжка - это книжка, я её и в руках не держал, речь не про неё, а про лицемерие гомофобов старшего возраста.

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Lev Tolstoy

Я родом из СССР , ни разу не слышал про подобные связи в детских лагерях. Какой нормальный родитель туда бы школьника отправил?
Сомнительно, что это было массово.
Тем более, гомо 5-10%. В СССР с уголовной статьёй видимо было 5%

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Кристобаль Фейра

Я тебе открою маленький секрет: все подростки бисексуальны в определённый период полового созревания и проявляют интерес к своему полу. Причём это и в природе у животных довольно часто встречается.

Просто у кого-то этот интерес проходит раньше, чем он успевает осознать, что это было, кто-то успевает поэкспериментировать, но потом переключается на девочек, а у кого-то так и остаётся нетрадиционная ориентация.

Поэтому, кстати, подростков нельзя тестировать на ориентацию - результаты будут неверными.

Родителям, разумеется, никто ничего не говорил - подростки-то и о традиционной любви с родителями часто не говорят, тем более о похождениях в лагере, куда их не за этим отправляли.

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FRED

Дудю +18 не помогло)

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governmenthooker

Как-то даже странно. Видимо, книгу прислали, а методичку нет

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Турецкий коктейль

Я не так много читаю художественную литературу, но благодаря шумихе нашёл отличную историю, читал взахлёб. Потрясающая книжка.

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Показательный Илья

На автора не было команды фас

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Сергей Дворниченко

Даже наоборот, партия сказала выкупить весь тираж!

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Приличный колос

Весь тираж уже давно выкуплен ЛДПР.

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Двухсотый

удивительно

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Приличный колос

Переносят через Стикс.

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Личной парфюмер
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Affokasso

Роскомнадзор? Не нашел?? Нарушений???

Свистящий на горе рак поминает что-то сдохшее в лесу

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Anton Zakharikhin

Наверно сами слезу пустили в конце рассказа

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Иннокентий Глазницын

Эту книжку сам Киселёв рекламировал https://medialeaks.ru/2706ndi-str-lvpg-tv/

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Lev Tolstoy

В епархии почитают)

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Двухсотый

Это же не единственная такая книга, которая в продаже присутствует. Или удивительно, что пропаганды не нашли?

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Alexandr

Надуманная хуйня. Книга про то как устроить в лагере оргию с мальчишками и девчонками была бы куда интереснее. И полезнее в жизни.

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selfish legder

Явно ЛГБТшная книга стала бестселлером и ее не убирают с полок. Те кто не согласен либо не покупают либо покупают и сжигают лол. Нормальный 2022 год.

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Липкий
и представителям нижнетагильской епархии.

передадут таки по принадлежности.

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Thakar
но позже рассказали, что передадут издания на экспертизу в прокуратуру и представителям нижнетагильской епархии

А то на порнхаб им уже надоело экспертировать. А тут что-то новенькое. Подростки опять же. Лепота

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