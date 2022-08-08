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«Яндекс», «Сбер» и «Авито» выступили против создания единого оператора интернет-рекламы Статьи редакции

Законопроект в первом чтении поддержала Госдума, а требованиям соответствует лишь одна компания.

  • Письма в Госдуму с критикой законопроекта о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений (классифайдов) направили АНО «Цифровая экономика» (входят «Сбер», «Яндекс», Ozon и другие), «Авито» и фонд «Сколково», пишут «Ведомости».
  • Инициатива выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски монополии и распространения недостоверной информации в интернете, указано в письме «Цифровой экономики».
  • Перед отправкой письма в АНО прошло заседание представителей крупных интернет-компаний и сервисов, на которое звали и автора законопроекта Артёма Кирьянова, но он не пришёл. Об этом рассказал изданию источник, близкий к одной из ИТ-компаний. В управлении пресс-службы Госдумы не ответили на запрос «Ведомостей» в воскресенье.
  • В письме «Сбера» указано, что «законопроект, создавая необоснованные преференции для бизнеса единого оператора, не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан».
  • Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания направляла письмо в АНО с просьбой об обсуждении законопроекта из-за «избыточного регулирования классифайдов».

  • Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума.

  • Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
  • Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Было одно несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. В начале августа оператор сменил учредителей на российских.

#новости

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 Saneka 2.0
Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации».

Раньше любую хероту оправдывали борьбой с экстремизмом, а теперь санкции и фейки, чтож они про импортозамещение забыли

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испанский смех

Чтож

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Saneka 2.0

*Штош

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Злой алмаз

Защиту детей забыл.

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Saneka 2.0

Не, детей сейчас вообще никто не защищает, вот когда выборы будут, тогда и вспомнят

Если вообще будут

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Глухой цветок

Ха-ха-ха-ха! Думают, что они что-то решают?)

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VIPER

"они" это кто?

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Глухой цветок

Яндекс и прочие.

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VIPER

Так они итак ничего не решают. Они же выступили с критикой, пытаются как-то повлиять на решение. Здесь же об этом говориться.

А вообще интересно наблюдать:
- АйТи компании аполитичны, молчат, ничего не делают, подстраиваются под обстоятельства — ловят кучу заслуженного хейта и ненависти
- АйТи компании выступают против каких-то законов и решений правительства — "ха-ха, они ничего не решают. Ха-ха, наивные"

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Глухой цветок

Они выступили против только потому что сами хотели этим заниматься. Решили поделить пирог между собой. Но в итоге весь пирог достанется чьему-нибудь сынку.

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VIPER
Решили поделить пирог между собой. Но в итоге весь пирог достанется чьему-нибудь сынку.

Ну то есть, то, что они хотят "делить пирог" — это плохо?
Получается, они выступают против монополии и за конкуренцию. Верно?

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Глухой цветок

Конечно это не плохо. Здоровая конкуренция всегда хорошо. Только вот уже поздновато "пить боржоми". Когда вводились откровенно репрессивные законы им было пох. А теперь, как говорится, получите и распишитесь.

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эти мягкие французские булки
аполитичны

Яндекс то тут причем? Как что сразу к государству обращался за помощью

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VIPER

Скинь, плиз, пару примеров

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Сергей Иванов

Яндекс, когда кто-то другой (гугл в частности) что-то монополизирует: спасите памахите.

Яндекс, когда хочет что-то монополизировать

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VIPER
Яндекс, когда хочет что-то монополизировать

Ты про текущую ситуацию или про какие-то другие?

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Максим Иванов

это ты вкратце описал как работает весь tj

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VIPER

:(

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Приличный колос

Все

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испанский смех

Сами хотят к этой кормушке подсесть

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citizen

А я воздержусь от ехидства. Любое сопротивление против людоедов - это сопротивление против людоедов.

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horus

тут скорее ситуация "когда они пришли за ... я молчал, теперь когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому"

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citizen

Даже в условиях цензуры (вопреки 29 статье Конституции РФ), даже в условиях уголовного преследования за политическую позицию, социология показывает 20 000 000 человек, не одобряющих текущие условия.
Пока эти люди считают, что они никто - они не смогут ни за кого заступиться.

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Антон Пострунин

Люди/компании в первую очередь борются за те свободы, что дороги именно им. Это нормально.

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Опытный вентилятор
на которое звали и автора законопроекта Артёма Кирьянова, но он не пришёл

Кек

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испанский смех

Затралел лалок

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Saneka 2.0

Чисто по пьяни вкинул законопроект, а его начали серьезно обсуждать и теперь ты гасишься

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PABL0

О нет, далеко не по пьяни. Думаю, он уже получил нехилый золотой парашют от Russ Outdoor

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Алекс Гол

И ещё получит когда пропихнёт через третье чтение. Дальше другие силы и другие деньги.

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PABL0

И другая страна для него и его семьи

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Импортный ящик

Они хотели поделить пирог, а его уже кто-то съел

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Гордон Фриман

оп ахах неловко вышло

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Starship

Допподерживались петуна

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Ar May

Муссолини стремился к государственному контролю над бизнесом: в 1935 году Муссолини утверждал, что три четверти итальянских фирм находятся под государственным контролем (с) Wikipedia

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Dan Master

Опасаются монополии в РФии?

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PABL0

Осталось найти связь Артёмки с Russ Outdoor

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Подробный файл
«Яндекс», «Сбер» и «Авито»

Пососали и будут сосать дальше, чего выступают.

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IvanDurov

Они русофобы, очевидно.

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Vladislav Pauls

Три помойки впали в кипишь!

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Гордон Фриман

Митинги и забастовки айтишнеков?

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