«Яндекс», «Сбер» и «Авито» выступили против создания единого оператора интернет-рекламы Статьи редакции
Законопроект в первом чтении поддержала Госдума, а требованиям соответствует лишь одна компания.
- Письма в Госдуму с критикой законопроекта о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений (классифайдов) направили АНО «Цифровая экономика» (входят «Сбер», «Яндекс», Ozon и другие), «Авито» и фонд «Сколково», пишут «Ведомости».
- Инициатива выходит за рамки предмета правового регулирования закона «О рекламе», создает риски монополии и распространения недостоверной информации в интернете, указано в письме «Цифровой экономики».
- Перед отправкой письма в АНО прошло заседание представителей крупных интернет-компаний и сервисов, на которое звали и автора законопроекта Артёма Кирьянова, но он не пришёл. Об этом рассказал изданию источник, близкий к одной из ИТ-компаний. В управлении пресс-службы Госдумы не ответили на запрос «Ведомостей» в воскресенье.
- В письме «Сбера» указано, что «законопроект, создавая необоснованные преференции для бизнеса единого оператора, не несёт дополнительной пользы для государства, рынка и граждан».
- Представитель «Яндекса» подтвердил, что компания направляла письмо в АНО с просьбой об обсуждении законопроекта из-за «избыточного регулирования классифайдов».
Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума.
- Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей и, по данным «Интерфакса», ФАС. Второе чтение запланировано на 9 сентября.
- Russ Outdoor — единственная компания, которая соответствует требованиям к единому оператору. Было одно несоответствие, из-за которого критиковали компанию — наличие иностранных собственников. В начале августа оператор сменил учредителей на российских.
2201 просмотров
Раньше любую хероту оправдывали борьбой с экстремизмом, а теперь санкции и фейки, чтож они про импортозамещение забыли
Чтож
*Штош
Защиту детей забыл.
Не, детей сейчас вообще никто не защищает, вот когда выборы будут, тогда и вспомнят
Если вообще будут
Ха-ха-ха-ха! Думают, что они что-то решают?)
"они" это кто?
Яндекс и прочие.
Так они итак ничего не решают. Они же выступили с критикой, пытаются как-то повлиять на решение. Здесь же об этом говориться.
А вообще интересно наблюдать:
- АйТи компании аполитичны, молчат, ничего не делают, подстраиваются под обстоятельства — ловят кучу заслуженного хейта и ненависти
- АйТи компании выступают против каких-то законов и решений правительства — "ха-ха, они ничего не решают. Ха-ха, наивные"
Они выступили против только потому что сами хотели этим заниматься. Решили поделить пирог между собой. Но в итоге весь пирог достанется чьему-нибудь сынку.
Ну то есть, то, что они хотят "делить пирог" — это плохо?
Получается, они выступают против монополии и за конкуренцию. Верно?
Конечно это не плохо. Здоровая конкуренция всегда хорошо. Только вот уже поздновато "пить боржоми". Когда вводились откровенно репрессивные законы им было пох. А теперь, как говорится, получите и распишитесь.
Яндекс то тут причем? Как что сразу к государству обращался за помощью
Скинь, плиз, пару примеров
Яндекс, когда кто-то другой (гугл в частности) что-то монополизирует: спасите памахите.
Яндекс, когда хочет что-то монополизировать
Ты про текущую ситуацию или про какие-то другие?
это ты вкратце описал как работает весь tj
:(
Все
Сами хотят к этой кормушке подсесть
А я воздержусь от ехидства. Любое сопротивление против людоедов - это сопротивление против людоедов.
тут скорее ситуация "когда они пришли за ... я молчал, теперь когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому"
Даже в условиях цензуры (вопреки 29 статье Конституции РФ), даже в условиях уголовного преследования за политическую позицию, социология показывает 20 000 000 человек, не одобряющих текущие условия.
Пока эти люди считают, что они никто - они не смогут ни за кого заступиться.
Люди/компании в первую очередь борются за те свободы, что дороги именно им. Это нормально.
Кек
Затралел лалок
Чисто по пьяни вкинул законопроект, а его начали серьезно обсуждать и теперь ты гасишься
О нет, далеко не по пьяни. Думаю, он уже получил нехилый золотой парашют от Russ Outdoor
И ещё получит когда пропихнёт через третье чтение. Дальше другие силы и другие деньги.
И другая страна для него и его семьи
Они хотели поделить пирог, а его уже кто-то съел
оп ахах неловко вышло
Допподерживались петуна
Муссолини стремился к государственному контролю над бизнесом: в 1935 году Муссолини утверждал, что три четверти итальянских фирм находятся под государственным контролем (с) Wikipedia
Опасаются монополии в РФии?
Осталось найти связь Артёмки с Russ Outdoor
Пососали и будут сосать дальше, чего выступают.
Они русофобы, очевидно.
Три помойки впали в кипишь!
Митинги и забастовки айтишнеков?