Владелец компании сам рассказал в соцсетях, как заменяет бирки на футболках с американскими флагами и Дональдом Трампом.

Федеральная торговая комиссия США обязала американский бренд одежды Lions Not Sheep («Львы, не овцы») выплатить более 200 тысяч долларов за то, что компания систематически переклеивала ярлыки на товарах с «Сделано в Китае» на «Сделано в США», говорится в письме антимонопольного агентства.

Жалобу подали ещё в мае, после того, как глава компании Шон Уэлен выложил в твиттере видео с описанием «Сделано в Америке!». В коротком ролике он показал футболку с китайским флагом на бирке и заявил, что легко может скрыть тот факт, что одежда сделана в другой стране, просто заменив ярлык на другой. Помимо штрафа Уэлену предписали «прекратить делать ложные заявления и раскрыть правду об иностранном производстве товаров».

Lions Not Sheep набрали популярность среди ультра-правых американцев за использование лозунгов в поддержку Дональда Трампа, свободного ношения оружия, против Джо Байдена и обязательного ношения масок. На сайте бренда можно найти футболки с американским флагом, «Трампинатором», надписями «Свободный человек» и «Дайте шанс насилию».

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