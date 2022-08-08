«Патриотический» бренд одежды из США оштрафовали на 211 тысяч долларов за сокрытие ярлыков «Сделано в Китае» Статьи редакции
Владелец компании сам рассказал в соцсетях, как заменяет бирки на футболках с американскими флагами и Дональдом Трампом.
Федеральная торговая комиссия США обязала американский бренд одежды Lions Not Sheep («Львы, не овцы») выплатить более 200 тысяч долларов за то, что компания систематически переклеивала ярлыки на товарах с «Сделано в Китае» на «Сделано в США», говорится в письме антимонопольного агентства.
Жалобу подали ещё в мае, после того, как глава компании Шон Уэлен выложил в твиттере видео с описанием «Сделано в Америке!». В коротком ролике он показал футболку с китайским флагом на бирке и заявил, что легко может скрыть тот факт, что одежда сделана в другой стране, просто заменив ярлык на другой. Помимо штрафа Уэлену предписали «прекратить делать ложные заявления и раскрыть правду об иностранном производстве товаров».
Lions Not Sheep набрали популярность среди ультра-правых американцев за использование лозунгов в поддержку Дональда Трампа, свободного ношения оружия, против Джо Байдена и обязательного ношения масок. На сайте бренда можно найти футболки с американским флагом, «Трампинатором», надписями «Свободный человек» и «Дайте шанс насилию».
Предприимчивые патриоты найдутся везде!
а наши получили доп господдержку и заказы как единственный поставщик?
Святое дело!
HUYAK
Трамписты - это импортозамещенные ватаны из рашки. Методы и цели одинаковы.
В рашке - ватник, в США - трампист. Произошел экспорт ваты.
В народе — колхозник. В магазине — продавец.
Какой толк во всех этих бирках если ткань закуплена в Китае. Или станок который ее произвёл, краска и прочее. Все эти выебоны "про на 100% наше" ничего не стоят когда экономика зависит от Азии в таких мелочах.
Так самое смешное, что в США и станки есть, и сырьё, так что там реально можно делать полностью своё. Да, оно выйдет значительно дороже сделанного в Китае, Индии или Вьетнаме, но когда твои покупатели готовы доплачивать за то, чтобы поддерживать своего производителя это не проблема. Просто эти "патриоты" решили сэкономить и поднять побольше бабла.
Я никак не могу сносить набор футболок FireFox, купленных в 2005м. "Made in Alabama". Слегка поблекли, но ткань/швы по прежнему "на отлично" после сотен стирок.
@Либертарианство репост!
всё патриотическое шьют в Китае
Угадайте, откуда в России религиозная атрибутика.
Отуда же, откуда и коммунистическая ))
Когда-то китайцы делали почти всю мусульманскую атрибутику для арабского рынка. Часто не парились с халал-нехалал: штамповали четки из костей свиней и собак, из их же кожи делали переплеты для книг (в том числе и основной).
Вот я угорал с этого.