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«Патриотический» бренд одежды из США оштрафовали на 211 тысяч долларов за сокрытие ярлыков «Сделано в Китае» Статьи редакции

Владелец компании сам рассказал в соцсетях, как заменяет бирки на футболках с американскими флагами и Дональдом Трампом.

Федеральная торговая комиссия США обязала американский бренд одежды Lions Not Sheep («Львы, не овцы») выплатить более 200 тысяч долларов за то, что компания систематически переклеивала ярлыки на товарах с «Сделано в Китае» на «Сделано в США», говорится в письме антимонопольного агентства.

Жалобу подали ещё в мае, после того, как глава компании Шон Уэлен выложил в твиттере видео с описанием «Сделано в Америке!». В коротком ролике он показал футболку с китайским флагом на бирке и заявил, что легко может скрыть тот факт, что одежда сделана в другой стране, просто заменив ярлык на другой. Помимо штрафа Уэлену предписали «прекратить делать ложные заявления и раскрыть правду об иностранном производстве товаров».

Lions Not Sheep набрали популярность среди ультра-правых американцев за использование лозунгов в поддержку Дональда Трампа, свободного ношения оружия, против Джо Байдена и обязательного ношения масок. На сайте бренда можно найти футболки с американским флагом, «Трампинатором», надписями «Свободный человек» и «Дайте шанс насилию».

#сша #одежда #штрафы

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15 комментариев
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Импортный ящик

Предприимчивые патриоты найдутся везде!

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Информационный рубин

а наши получили доп господдержку и заказы как единственный поставщик?

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Импортный ящик

Святое дело!

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V I

HUYAK

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Dima Sergeyevich

Трамписты - это импортозамещенные ватаны из рашки. Методы и цели одинаковы.

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GoodComedian

В рашке - ватник, в США - трампист. Произошел экспорт ваты.

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Красивый дым

В народе — колхозник. В магазине — продавец.

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aliftin

Какой толк во всех этих бирках если ткань закуплена в Китае. Или станок который ее произвёл, краска и прочее. Все эти выебоны "про на 100% наше" ничего не стоят когда экономика зависит от Азии в таких мелочах.

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Кристобаль Фейра

Так самое смешное, что в США и станки есть, и сырьё, так что там реально можно делать полностью своё. Да, оно выйдет значительно дороже сделанного в Китае, Индии или Вьетнаме, но когда твои покупатели готовы доплачивать за то, чтобы поддерживать своего производителя это не проблема. Просто эти "патриоты" решили сэкономить и поднять побольше бабла.

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Trurl McByte

Я никак не могу сносить набор футболок FireFox, купленных в 2005м. "Made in Alabama". Слегка поблекли, но ткань/швы по прежнему "на отлично" после сотен стирок.

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Противный Паша

@Либертарианство репост!

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Красивый дым

всё патриотическое шьют в Китае

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YDenis

Угадайте, откуда в России религиозная атрибутика.

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Trurl McByte

Отуда же, откуда и коммунистическая ))

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Конь Федерации

Когда-то китайцы делали почти всю мусульманскую атрибутику для арабского рынка. Часто не парились с халал-нехалал: штамповали четки из костей свиней и собак, из их же кожи делали переплеты для книг (в том числе и основной).
Вот я угорал с этого.

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