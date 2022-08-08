Он также выплатил штраф в 60 тысяч рублей за незаконную охоту на медведя.

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Игорь Редькин. Фото «Витязь-Авто»

Усть-Большерецкий районный суд приговорил экс-депутата регионального парламента от «Единой России» и бизнесмена Игоря Редькина к году ограничения свободы по делу о случайном убийстве. С учётом времени, проведённого под домашним арестом, срок уменьшили до девяти месяцев. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Камчатскому краю.

В августе 2021 года в посёлке Озерновском Редькин в районе свалки выстрелил в 30-летнего местного жителя Андрея Толстопятова. По данным «Камчатка Информ», он вместе с родственником приехал туда за металлоломом. Пуля попала мужчине в живот, он умер в больнице.

Депутат признался в убийстве и заявил, что это был несчастный случай. «Я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — сказал Редькин. Источники «Камчатки Информ» сообщали, что бизнесмен «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по посёлку и стрелял из карабина с прицелом».

Суд установил, что вечером 2 августа Редькин, не имея разрешения на охоту, выехал на территорию, где не разрешён отстрел животных. Там он застрелил из карабина бурого медведя (ущерб от этого оценили в 60 тысяч рублей). Затем мужчина заехал на возвышенность в районе свалки посёлка Озерновский. Через люк вездехода он нашел цель через тепловизионный прицел. Она отображалась «в виде светлой точки на темном фоне» и, как заявил экс-депутат, была похожа на бурого медведя. «Не исключив для себя возможность выстрела по человеку», Редькин по меньшей мере три раза прицельно выстрелил «по неясно различимой цели». Одна из пуль попала в местного жителя.

Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки от партии «Единая Россия». После случившегося он приостановил своё членство в партии. Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основной актив бизнесмена — компания «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы.