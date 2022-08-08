Камчатского экс-депутата и миллионера Игоря Редькина приговорили к году ограничения свободы по делу о случайном убийстве Статьи редакции
Он также выплатил штраф в 60 тысяч рублей за незаконную охоту на медведя.
Усть-Большерецкий районный суд приговорил экс-депутата регионального парламента от «Единой России» и бизнесмена Игоря Редькина к году ограничения свободы по делу о случайном убийстве. С учётом времени, проведённого под домашним арестом, срок уменьшили до девяти месяцев. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Камчатскому краю.
В августе 2021 года в посёлке Озерновском Редькин в районе свалки выстрелил в 30-летнего местного жителя Андрея Толстопятова. По данным «Камчатка Информ», он вместе с родственником приехал туда за металлоломом. Пуля попала мужчине в живот, он умер в больнице.
Депутат признался в убийстве и заявил, что это был несчастный случай. «Я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице. Вчера я принял для себя решение и готов понести наказание, которое определит суд», — сказал Редькин. Источники «Камчатки Информ» сообщали, что бизнесмен «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва ездил по посёлку и стрелял из карабина с прицелом».
Суд установил, что вечером 2 августа Редькин, не имея разрешения на охоту, выехал на территорию, где не разрешён отстрел животных. Там он застрелил из карабина бурого медведя (ущерб от этого оценили в 60 тысяч рублей). Затем мужчина заехал на возвышенность в районе свалки посёлка Озерновский. Через люк вездехода он нашел цель через тепловизионный прицел. Она отображалась «в виде светлой точки на темном фоне» и, как заявил экс-депутат, была похожа на бурого медведя. «Не исключив для себя возможность выстрела по человеку», Редькин по меньшей мере три раза прицельно выстрелил «по неясно различимой цели». Одна из пуль попала в местного жителя.
Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки от партии «Единая Россия». После случившегося он приостановил своё членство в партии. Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основной актив бизнесмена — компания «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы.
Надо убивать депутатов... Это же всего 60к штрафа... Всего в 2 раза больше, чем написать "нет войне"
Убийство за 60к штрафа*
*акция действует только для членов ЕдРа и смежных партий
С гладкоствола и не найдут. На камчатке-то. Медведи сожрут еще, одно говно и останется, может еще сапог.
20 идей по развитию России
Есть и у меня пара мыслей на этот счёт…
Бля..
вот чисто даже в теории
60 миллионов рублей в месяц.. куда их тратить?
Там вон 6,5 колонии пацану дали за репост видео, а тут штраф и 9 месяцев из которых он ни дня не отсидит за убийство человека
Ебаный ад..
А в доковидный год - 120 млн руб в месяц. Куда он их тратит?
Помню была такая паста "убить нищеброда"
Именно по этому только прецендентное право строит справедливое государство
Это ж насколько диоптрий надо иметь зрение,чтобы медведя спутать с человеком? Ок, так и запишем. В связи с плохим зрением и тёмным временем суток подсудимый жопкин перепутал засов на заборе с лобком гражданки ивановой, вставив ей по ошибке свой член, вместо установки засова в закрытое положение. Отпустить и оправдать. Гражданке ивановой заплатить штраф за нахождение в неположенном месте после 22:00
он человека от зверя не отличил? русофоб штоле
Норм. У него был абонемент и ему сделали скидку?
А если бы имел разрешение на охоту, то ничего бы ему не было. Может даже грамоту выдали бы, за решение жилищного вопроса.
Встретились два хуесоса. Один убил, второй оправдал
просто был не сезон охоты на человека