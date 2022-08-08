Новости

«Ъ»: в российских регионах создали более 40 добровольческих отрядов для участия в боевых действиях в Украине Статьи редакции

Опыт военной службы требуется не всегда.

  • С начала весны по текущий момент как минимум в двух десятках субъектов Российской Федерации появились более 40 добровольческих подразделений для участия в вооружённом конфликте с Украиной, подсчитал «Коммерсантъ».
  • Издание приводит в пример множество отрядов из разных регионов. Например, в Петербурге создали отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», в Пермском крае — «Парма» и «Молот», в Якутии — «Боотур» (считается первопредком якутов), в Приморье — «Тигр», в Татарстане — «Алга» («Вперёд») и «Тимер» («Железный»). Военные подразделения из местных жителей в Чечне начали формировать задолго до 24 февраля — и их отправили в Украину уже в первые дни после начала боевых действий.
  • Подразделения, как правило, формируются из жителей своего региона, которые узнают о наборе в СМИ, соцсетях органов власти и в аккаунтах ветеранских организаций. Вместе добровольцы проходят обучение и боевую подготовку, а в военкоматах они заключают контракты с Минобороны. Всем обещают необходимую экипировку.
  • Обещанные зарплаты отличаются в зависимости от региона, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, если в Омской области намерены платить не менее 130 тысяч рублей в месяц, то в других субъектах — более 200 тысяч. В Пермском крае — не менее 300 тысяч. Также есть разовые выплаты, например, «за успешное ведение боевых действий», суточные «за каждый день наступления» и в случае гибели.

На вопрос «Ъ», не может ли после СВО (специальной военной операции) возникнуть проблема с такими подразделениями по месту их формирования, собеседник «Ъ» ответил: «Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать ещё долго и на разных направлениях».

фрагмент из материала «Коммерсанта»
Новости
«Медиазона»: заключённые заявили, что Евгений Пригожин вербовал их для участия в боевых действиях в Украине Статьи редакции

Им предлагали помилование и 100 тысяч рублей в месяц.

#новости

651 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Написать комментарий...
Задний томагавк_два

Ъ»: в российских регионах создали более 40 добровольческих отрядов для удобрения полей в Украине

Ответить
Развернуть ветку
XXL

Важное уточнение - отрядом считается формирование от 10 человек.
Может там всего то 400 мешков удобрений, а новость раздули

Ответить
Развернуть ветку
Коматозник

За Татарстан обидно. В каждом автобусе висят плакаты, чёт типа, мужская работа, вступи в Темир.

Неужели так много долбоебов?

Ответить
Развернуть ветку
Грузовой паркур

с каждым днём их всё меньше и меньше, спасибо Украине за это
💙
💛

Ответить
Развернуть ветку
Duke

да

Ответить
Развернуть ветку
INNOспички

Руководство сраны уже перестало понимать простые вещи. Они по указке дъявола уничтожают и своих граждан.

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

Есть мнение, что это специально. Убить об Украину всех сильных, молодых и здоровых, чтоб лодку не раскачивали.

Ответить
Развернуть ветку
INNOспички

Ещё интересный факт, реальный. Когда то форсили про маргарет тетчер дескать она сказала такую фразу: всех лишних россиян уничтожить а оставить 15 млн обслуживать трубу.
Так вот историк Рыжков поискал, оказывается первый раз это сказал путинский чиновник в начале 200х годов.

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Обычно воевать идут те, кто за власть, они как раз свой электорат уничтожают

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

Не за власть, а за Родину против нацизма же.

Ответить
Развернуть ветку
Линейный чувак

Интересное мнение

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

Не бесспорное, конечно, но и не без своей людоедской логики.

Ответить
Развернуть ветку
Saneka 2.0

Чёт попахивает свидетелями глубинного смысла, слииишком сложный мув для такой цели.

Ответить
Развернуть ветку
Дхарма инишитев

Ну а как ещё? У себя на родине тупо расстреливать - любому идиоту понятно всё станет. А так - кидаешь клич апо нацистов, собираешь всех активных и безбашенных, какие во все времена и делали бунты, кидаешь их а безнадёжные бессмысленные бои, а то и просто десантом в ледяное море или ч дубинками на штурм Киева. Профит.

Ответить
Развернуть ветку
Грузовой паркур

воплощают план Даллеса

Ответить
Развернуть ветку
Saneka 2.0
Да и воевать ещё долго и на разных направлениях

Эээ, кажется тут 15 лет за дискредитацию, вообще-то мы ещё серьезно не вступила, а если бы хотели, то за 3 дня все сделали !!

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

надеюсь, эта мина замедленного действия рванёт в руках у путина

Ответить
Развернуть ветку
Импортный ящик
Также есть разовые выплаты, например, «за успешное ведение боевых действий», суточные «за каждый день наступления» и в случае гибели.

А на случай "пропал без вести" выплат нет

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

В Гослото тоже сообщают о постоянных выигрышах, просто людям везёт, гггг

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
null