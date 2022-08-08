«Ъ»: в российских регионах создали более 40 добровольческих отрядов для участия в боевых действиях в Украине Статьи редакции
Опыт военной службы требуется не всегда.
- С начала весны по текущий момент как минимум в двух десятках субъектов Российской Федерации появились более 40 добровольческих подразделений для участия в вооружённом конфликте с Украиной, подсчитал «Коммерсантъ».
- Издание приводит в пример множество отрядов из разных регионов. Например, в Петербурге создали отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», в Пермском крае — «Парма» и «Молот», в Якутии — «Боотур» (считается первопредком якутов), в Приморье — «Тигр», в Татарстане — «Алга» («Вперёд») и «Тимер» («Железный»). Военные подразделения из местных жителей в Чечне начали формировать задолго до 24 февраля — и их отправили в Украину уже в первые дни после начала боевых действий.
- Подразделения, как правило, формируются из жителей своего региона, которые узнают о наборе в СМИ, соцсетях органов власти и в аккаунтах ветеранских организаций. Вместе добровольцы проходят обучение и боевую подготовку, а в военкоматах они заключают контракты с Минобороны. Всем обещают необходимую экипировку.
- Обещанные зарплаты отличаются в зависимости от региона, отмечает «Коммерсантъ». К примеру, если в Омской области намерены платить не менее 130 тысяч рублей в месяц, то в других субъектах — более 200 тысяч. В Пермском крае — не менее 300 тысяч. Также есть разовые выплаты, например, «за успешное ведение боевых действий», суточные «за каждый день наступления» и в случае гибели.
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Ъ»: в российских регионах создали более 40 добровольческих отрядов для удобрения полей в Украине
Важное уточнение - отрядом считается формирование от 10 человек.
Может там всего то 400 мешков удобрений, а новость раздули
За Татарстан обидно. В каждом автобусе висят плакаты, чёт типа, мужская работа, вступи в Темир.
Неужели так много долбоебов?
с каждым днём их всё меньше и меньше, спасибо Украине за это
💙
💛
да
Руководство сраны уже перестало понимать простые вещи. Они по указке дъявола уничтожают и своих граждан.
Есть мнение, что это специально. Убить об Украину всех сильных, молодых и здоровых, чтоб лодку не раскачивали.
Ещё интересный факт, реальный. Когда то форсили про маргарет тетчер дескать она сказала такую фразу: всех лишних россиян уничтожить а оставить 15 млн обслуживать трубу.
Так вот историк Рыжков поискал, оказывается первый раз это сказал путинский чиновник в начале 200х годов.
Обычно воевать идут те, кто за власть, они как раз свой электорат уничтожают
Не за власть, а за Родину против нацизма же.
Интересное мнение
Не бесспорное, конечно, но и не без своей людоедской логики.
Чёт попахивает свидетелями глубинного смысла, слииишком сложный мув для такой цели.
Ну а как ещё? У себя на родине тупо расстреливать - любому идиоту понятно всё станет. А так - кидаешь клич апо нацистов, собираешь всех активных и безбашенных, какие во все времена и делали бунты, кидаешь их а безнадёжные бессмысленные бои, а то и просто десантом в ледяное море или ч дубинками на штурм Киева. Профит.
воплощают план Даллеса
Эээ, кажется тут 15 лет за дискредитацию, вообще-то мы ещё серьезно не вступила, а если бы хотели, то за 3 дня все сделали !!
надеюсь, эта мина замедленного действия рванёт в руках у путина
А на случай "пропал без вести" выплат нет
В Гослото тоже сообщают о постоянных выигрышах, просто людям везёт, гггг