На вопрос «Ъ», не может ли после СВО (специальной военной операции) возникнуть проблема с такими подразделениями по месту их формирования, собеседник «Ъ» ответил: «Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать ещё долго и на разных направлениях».