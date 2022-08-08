Мошенник лишил 11-летнего мальчика всех накоплений на киоск с лимонадом. В сети для ребёнка собрали 15 тысяч долларов Статьи редакции
Мужчина потребовал сдачи с фальшивой купюры в 100 долларов и забрал весь капитал юного предпринимателя. Пока полицейские ищут преступника, пользователи восстановили справедливость с помощью пожертвований.
11-летний Джереми из города Эверетт, штат Вашингтон планировал во время летних каникул заработать немного денег — он потратил все свои карманные накопления на установку небольшого киоска с лимонадом. Однако его бизнес столкнулся с мошенничеством: неизвестный мужчина оплатил напиток одной фальшивой купюрой номиналом в 100 долларов.
Местное полицейское управление сообщило об истории в начале августа. По информации правоохранителей, мошенник попросил стакан лимонада и сдачу с крупной купюры. У Джереми не хватило денег «в кассе» на всю сумму, и он предложил покупателю 85 долларов — мужчина согласился и скрылся со всем капиталом ребёнка.
После, казалось бы, выгодной сделки Джереми отправился на заправочную станцию, где выяснил, что купюра на самом деле поддельная. Ни офицеры, ни местные жители не смогли оперативно опознать покупателя, поэтому полиция обратилась за помощью в поиске мошенника к пользователям фейсбука*.
История разошлась в соцсети, и о ней узнали тысячи людей по всей стране, в том числе соседка мальчика Эми Стенфотт. Она тоже не узнала неизвестного мужчину, но решила помочь восстановить справедливость и завела страницу со сбором средств для Джереми на сайте GoFundMe с разрешения родителей.
Стенфотт установила изначальную цель сбора на отметке в 250 долларов, чтобы помочь мальчику «вернуть его убытки и, возможно, расширить бизнес». Однако за три дня с момента запуска страницы неожиданно удалось собрать 15 тысяч долларов от более чем 650 человек. По словам женщины, Джереми уже вернулся за прилавок и продолжил продавать лимонад, но «пока даже не представляет, насколько много любви и поддержки он получил в интернете».
Сбор информационно поддержали даже сотрудники местного департамента полиции, а организатор пообещала, что главный герой истории получит всю сумму— она уже перенаправила пожертвования на счёт родителей мальчика. «Это невероятно, лучшей новостью стала бы только поимка мошенника, который совершил этот низкий поступок», — поделилась Стенфотт на странице сбора.
*Meta, владеющая фейсбуком и инстаграмом, признана в России экстремистской организацией.
Попробовал бы он так в России. Его бы тут же закрыли за незаконное предпринимательство, отсутствие санитарной книжки, эксплуатацию самого себя и отсутствие огнетушителя
Ихний бумагогорск
Я же тебе писал, что это норма в интернете, а ты твиттерских ругал. Для кого-то лишняя десятка долларов и пара слов поддержки, а для парня восстановленная вера в человечество.
Да тогда у меня знатно пригорело. На меня давит концепция «Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад» [оправдания]
Работал в салоне сотовой связи, где-то в 2011-12 году. Сменщика какой-то тип попросил показать 4й айфон, параллельно присев на уши, и тот, провтыкав получил за телефон пачку левых 1000ных банкнот. Причем разного качества, от более-менее вменяемых, до, буквально расклеивающихся в руках на 2 половинки.
По регламенту, надо вызывать полицию, а долг вешается на точку. Естественно, платить никому не хотелось и решили всю пачку слить в каком-то блядюшнике вроде крейзи-дейзи, где-то в районе Павелецкой, мол, кассиров отдельных нет, бармены вечно в суете и как правило с мокрыми руками, так что должно прокатить. И в принципе прокатило, слилось все, за небольшой потерей.
История полностью выдуманная и я в этом участия не принимал
Срок давности истек
Товарищ майор, вы работайте, работайте.
А вот за комментарии в интернете срока давности нет
От авторов: "Я актер, это все постановка" и "Чтобы не быть таким как я кушай Pure protein"
может у тебя и картинки жаб не настоящие?
Мошенник лишил 11-летнего техасца на оружие для самозащиты. В сети для ребёнка собрали 15 тысяч патронов.
Алекс Джонс подарил мальчику танк
Понятно, ушлый н*** решил наебать белого будущего расиста
Кстати, по логике украинцев, мальчик должен желать уничтожение всех черных, ведь он сам от них пострадал)))
Кстати, по логике украинцев, все те люди, которые против и которых якобы больше зигующих, могли бы сейчас отменить воздушную тревогу и ракетные обстрелы
почему украинцы сами не могут? Что случилось?
Согласен, по каждому месту, откуда прилетает, нужно ебнуть трофейным солнцепеком.
Пошел создавать петицию Зеленскому.
Хорошего сруского забыли спросить
Я узбек
А раньше так бабок с семками наебывали..(
Зачем ты так делал?
две копейки ртутью натирали? )
Заголовок кривоватый мне кажется
Мне кажется, или предположительный преступник выглядит на фото как типичный dindu nuffin?
надо было ещё и весь лимонад спиздить