Мужчина потребовал сдачи с фальшивой купюры в 100 долларов и забрал весь капитал юного предпринимателя. Пока полицейские ищут преступника, пользователи восстановили справедливость с помощью пожертвований.

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Джереми. Фото со страницы сбора GoFundMe

11-летний Джереми из города Эверетт, штат Вашингтон планировал во время летних каникул заработать немного денег — он потратил все свои карманные накопления на установку небольшого киоска с лимонадом. Однако его бизнес столкнулся с мошенничеством: неизвестный мужчина оплатил напиток одной фальшивой купюрой номиналом в 100 долларов.

Местное полицейское управление сообщило об истории в начале августа. По информации правоохранителей, мошенник попросил стакан лимонада и сдачу с крупной купюры. У Джереми не хватило денег «в кассе» на всю сумму, и он предложил покупателю 85 долларов — мужчина согласился и скрылся со всем капиталом ребёнка.

После, казалось бы, выгодной сделки Джереми отправился на заправочную станцию, где выяснил, что купюра на самом деле поддельная. Ни офицеры, ни местные жители не смогли оперативно опознать покупателя, поэтому полиция обратилась за помощью в поиске мошенника к пользователям фейсбука*.

Снимок предположительного преступника. Фото департамента полиции Эверетта

История разошлась в соцсети, и о ней узнали тысячи людей по всей стране, в том числе соседка мальчика Эми Стенфотт. Она тоже не узнала неизвестного мужчину, но решила помочь восстановить справедливость и завела страницу со сбором средств для Джереми на сайте GoFundMe с разрешения родителей.

Джереми — трудолюбивый мальчик, который кроме киоска с лимонадом зарабатывает стрижкой газона для соседей и чисткой снега зимой. У него даже есть мечта когда-нибудь запустить бизнес с собственным вендинговым аппаратом. Эми Стенфотт, соседка Джереми

Стенфотт установила изначальную цель сбора на отметке в 250 долларов, чтобы помочь мальчику «вернуть его убытки и, возможно, расширить бизнес». Однако за три дня с момента запуска страницы неожиданно удалось собрать 15 тысяч долларов от более чем 650 человек. По словам женщины, Джереми уже вернулся за прилавок и продолжил продавать лимонад, но «пока даже не представляет, насколько много любви и поддержки он получил в интернете».

Сбор информационно поддержали даже сотрудники местного департамента полиции, а организатор пообещала, что главный герой истории получит всю сумму— она уже перенаправила пожертвования на счёт родителей мальчика. «Это невероятно, лучшей новостью стала бы только поимка мошенника, который совершил этот низкий поступок», — поделилась Стенфотт на странице сбора.