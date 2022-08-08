В Китае откроют отель для киберспортсменов с виртуальной управляющей Статьи редакции
Девушка будет помогать постояльцам и даже давать рекомендации.
О том, что компании Tencent и Ouyu Technology в конце августа 2022 года откроют в китайском Ханчжоу отель для киберспортсменов, рассказал старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад.
В отеле, выполненном в «киберспортивной стилистике», будут места для тренировок и необходимое игровое оборудование прямо в номерах. Перед тем, как снять комнату, гости смогут «настроить» её, в том числе выбрав нужную платформу: ПК, консоль или мобильное устройство.
Гости смогут принять участие в различных тематических мероприятиях, включая конкурсы на скорость реакции с другими киберспортсменами.
Авторы проекта назвали одной из главных особенностей отеля — виртуальную управляющую по имени VEEGY. Девушка будет отвечать на различные вопросы гостей, предоставлять доступ к услугам отеля, а также давать «умные» рекомендации о том, какие киберспортивные видео посмотреть.
Судя по опубликованному компанией Tencent ролику, доступ к VEEGY можно будет получить как из своего номера, так и из некоторых точек внутри отеля.
Ну разве не хуета? Даже по превью модель выглядит как с 2014 года.
В 90х у Blizzard модели біли получше, для кинематиков. А это 30 лет назад)
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Я промолчу про Историю игрушек, где всё пиздато сделали не за дорого.
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Можно не надо?
Можно. Но не в России.
Не ссы, туда безруких будут отправлять, чтобы не дрочили на бобра. Не дорос еще. В атако, ска полноценная!
Китаю это не поможыт
Скины для неё можно будет менять? Я хочу мэйду с кошачьими ушами.
О, rgb-подсветку завезли??
и авто ралли кресла на колесиках.
ты нахуя мом на пуджа купил?
ШТОШ.
Что еще умеет Виджи?
Ничего, извращенец!
Почему сразу извращенец?
Одной админше в гостинице я спьяну рассказывал как применять теорию игр в моделировании рисков, и что за этим методом будущее финтеха,
короче, клеил лапочку)
Думаю будет что-то вроде тупорылого бота в саппорте АлиЭкспресс только с анимированной женщиной 🤦