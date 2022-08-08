Девушка будет помогать постояльцам и даже давать рекомендации.

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О том, что компании Tencent и Ouyu Technology в конце августа 2022 года откроют в китайском Ханчжоу отель для киберспортсменов, рассказал старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад.

В отеле, выполненном в «киберспортивной стилистике», будут места для тренировок и необходимое игровое оборудование прямо в номерах. Перед тем, как снять комнату, гости смогут «настроить» её, в том числе выбрав нужную платформу: ПК, консоль или мобильное устройство.

Гости смогут принять участие в различных тематических мероприятиях, включая конкурсы на скорость реакции с другими киберспортсменами.

Авторы проекта назвали одной из главных особенностей отеля — виртуальную управляющую по имени VEEGY. Девушка будет отвечать на различные вопросы гостей, предоставлять доступ к услугам отеля, а также давать «умные» рекомендации о том, какие киберспортивные видео посмотреть.