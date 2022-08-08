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Новости
DTF

В Китае откроют отель для киберспортсменов с виртуальной управляющей Статьи редакции

Девушка будет помогать постояльцам и даже давать рекомендации.

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О том, что компании Tencent и Ouyu Technology в конце августа 2022 года откроют в китайском Ханчжоу отель для киберспортсменов, рассказал старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад.

В отеле, выполненном в «киберспортивной стилистике», будут места для тренировок и необходимое игровое оборудование прямо в номерах. Перед тем, как снять комнату, гости смогут «настроить» её, в том числе выбрав нужную платформу: ПК, консоль или мобильное устройство.

Гости смогут принять участие в различных тематических мероприятиях, включая конкурсы на скорость реакции с другими киберспортсменами.

Авторы проекта назвали одной из главных особенностей отеля — виртуальную управляющую по имени VEEGY. Девушка будет отвечать на различные вопросы гостей, предоставлять доступ к услугам отеля, а также давать «умные» рекомендации о том, какие киберспортивные видео посмотреть.

Судя по опубликованному компанией Tencent ролику, доступ к VEEGY можно будет получить как из своего номера, так и из некоторых точек внутри отеля.

#новости #киберспорт

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16 комментариев
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 Leyk

Ну разве не хуета? Даже по превью модель выглядит как с 2014 года.

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BigBrotherBear

В 90х у Blizzard модели біли получше, для кинематиков. А это 30 лет назад)

Я промолчу про Историю игрушек, где всё пиздато сделали не за дорого.

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Импортный ящик

В Москве откроют отель для кибердружины Z с виртуальной Маргаритой Симоньян

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Максим

Можно не надо?

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Личной парфюмер

Можно. Но не в России.

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Gomotest

Не ссы, туда безруких будут отправлять, чтобы не дрочили на бобра. Не дорос еще. В атако, ска полноценная!

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Лекарственный Данила

Китаю это не поможыт

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Harpy

Скины для неё можно будет менять? Я хочу мэйду с кошачьими ушами.

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Личной парфюмер
В отеле, выполненном в «киберспортивной стилистике»,

О, rgb-подсветку завезли??

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notfresh

и авто ралли кресла на колесиках.

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Илья Журавлев
и даже давать рекомендации
ты нахуя мом на пуджа купил?
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Буржуазный фитиль

ШТОШ.

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Линейный чувак

Что еще умеет Виджи?

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Импортный ящик

Ничего, извращенец!

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Редкий Натр

Почему сразу извращенец?
Одной админше в гостинице я спьяну рассказывал как применять теорию игр в моделировании рисков, и что за этим методом будущее финтеха,
короче, клеил лапочку)

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Сергей

Думаю будет что-то вроде тупорылого бота в саппорте АлиЭкспресс только с анимированной женщиной 🤦

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