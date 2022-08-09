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Новости

Резиденцию Дональда Трампа во Флориде обыскали сотрудники ФБР Статьи редакции

Из-за документов, которые бывший президент предположительно вывез из Белого дома в свою резиденцию.

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Резиденция Мар-а-Лаго. Фото Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление об обыске в принадлежащей ему резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это также подтверждают источники The Guardian, близкие к правоохранительным органам.

Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР. Это неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году.

Дональд Трамп

Во время обыска Трампа в поместье не было — он находился в Нью-Йорке.

Трамп не назвал причину обыска. Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США», и отметил, что агенты ФБР даже вскрыли его сейф. По данным The Guardian, ФБР выдало ордер на обыск в рамках расследования, в ходе которого рассматривается вопрос о потенциально незаконном изъятии и уничтожении документов из Белого дома после того, как Трамп покинул свой пост.

В апреле министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с января 2021 года. Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома. В некоторых были секретные материалы.

Комитет по надзору Палаты представителей тогда объявил, что расширяет расследование действий Трампа и попросил предоставить дополнительную информацию. Трамп подтвердил, что согласился вернуть некоторые документы в архив, назвав это «обычным и рутинным процессом». Уходящий президент обязан передавать все свои письма, рабочие документы и электронную почту в Национальный архив.

#новости #трамп

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25 комментариев
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 davi nayka

«Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США»

Так это больше говорит о личности Трампа тогда. И, кстати, насколько понимаю, текущий директор ФБР был лично назначен Трампом, а Байден его не менял.

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Мой волшебный портрет
«Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США»

Может быть потому, что президенты США не призыавли к захвату БД и вооружёному мятежу? То, что Байден лживый старый маразматик, не делает Трампа хорошим.

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Йохан Ирвинг
призыавли к захвату БД и вооружёному мятежу

Пруфы будут? Или услышал в каком то говносми и сюда принес?

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Ctalin

Почему байден лживый старый маразматик?

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Макрон потерял телефон
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Печеньки Госдепа

Представляете? Целого бывшего президента шмонает его бывшие подчинённые! А теперь представьте лицо одного любителя ботокса. Сейчас он обязательно скажет про крах западных ценностей. У нормальных президентов должны быть гарантии! Сперва гарантия нахождения во власти 25-30 лет,а потом пожизненные гарантии неприкосновенности награбленного!

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Йохан Ирвинг

Типичный комментатор тж, у которого знания о сша, на уровне столовой ложки, где фбр подчиняется президенту

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Смертный Филипп

У светова истерика?

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Bad Mother Fucker

держи

https://twitter.com/msvetov/status/1556804354786693121

Михаил Светов @msvetov
Ответ на публикацию @svtv_news
ФБР устроило обыск в доме Дональда Трампа. Американские силовики буквально кошмарят главного оппозиционного политика в США.

С ума сойти. Тем временем дело о наркотраффике и коррупции Хантера Байдена так и не открыто. Это уровень банановой республики.
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Enoxix

В очередной раз убеждаюсь какой светов еблан. Все кто за Трампа в душе мечтают о крахе Америки, либо клинические долбаебы. И такие по моему мнению не могут ничего хорошего сделать для россии

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Йохан Ирвинг

Да, люди, которые за основные американские ценности, сделавшие Сша страной номер 1, мечтают о крахе америке.
Какие же ебланы на тж находятся

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Ctalin

не знал что трумпф это реинкарнация Вашингтона и Линкольна

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Йохан Ирвинг

Свобода слова
Оружие
Неприкосновенность частной собственности

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Ctalin

США стали ужасной страной когда там отменили рабство. Согласен?

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Ctalin

Страшно проверять

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Персональный Петя

Такое ощущение что это не ФБР а территориальное управление ФСБ по флоридской области

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Bad Mother Fucker

да неужели

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Персональный Петя

Не может быть

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Алиса Зазеркальская

Бред какой-то

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aliftin

Душат деда со всем сторон прям. Нужно срочно внести поправки в конституцию о полнейшей неприкосновенности бывших президентой.

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Хрянчик

Прикольно когда в стране все равны

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Ха-ха Хи-хи
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СтранныеДела

Так эта балда доков тонну вывез, придурок

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Убежденный Илья

ой да шобздох

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Длинный месяц

ему о том, как сесть на срок поменьше надо думать, а не о выборах

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