Резиденцию Дональда Трампа во Флориде обыскали сотрудники ФБР Статьи редакции
Из-за документов, которые бывший президент предположительно вывез из Белого дома в свою резиденцию.
Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление об обыске в принадлежащей ему резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это также подтверждают источники The Guardian, близкие к правоохранительным органам.
Во время обыска Трампа в поместье не было — он находился в Нью-Йорке.
Трамп не назвал причину обыска. Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США», и отметил, что агенты ФБР даже вскрыли его сейф. По данным The Guardian, ФБР выдало ордер на обыск в рамках расследования, в ходе которого рассматривается вопрос о потенциально незаконном изъятии и уничтожении документов из Белого дома после того, как Трамп покинул свой пост.
В апреле министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с января 2021 года. Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома. В некоторых были секретные материалы.
Комитет по надзору Палаты представителей тогда объявил, что расширяет расследование действий Трампа и попросил предоставить дополнительную информацию. Трамп подтвердил, что согласился вернуть некоторые документы в архив, назвав это «обычным и рутинным процессом». Уходящий президент обязан передавать все свои письма, рабочие документы и электронную почту в Национальный архив.
«Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США»
Так это больше говорит о личности Трампа тогда. И, кстати, насколько понимаю, текущий директор ФБР был лично назначен Трампом, а Байден его не менял.
Может быть потому, что президенты США не призыавли к захвату БД и вооружёному мятежу? То, что Байден лживый старый маразматик, не делает Трампа хорошим.
Пруфы будут? Или услышал в каком то говносми и сюда принес?
Почему байден лживый старый маразматик?
Представляете? Целого бывшего президента шмонает его бывшие подчинённые! А теперь представьте лицо одного любителя ботокса. Сейчас он обязательно скажет про крах западных ценностей. У нормальных президентов должны быть гарантии! Сперва гарантия нахождения во власти 25-30 лет,а потом пожизненные гарантии неприкосновенности награбленного!
Типичный комментатор тж, у которого знания о сша, на уровне столовой ложки, где фбр подчиняется президенту
У светова истерика?
держи
https://twitter.com/msvetov/status/1556804354786693121
С ума сойти. Тем временем дело о наркотраффике и коррупции Хантера Байдена так и не открыто. Это уровень банановой республики.
В очередной раз убеждаюсь какой светов еблан. Все кто за Трампа в душе мечтают о крахе Америки, либо клинические долбаебы. И такие по моему мнению не могут ничего хорошего сделать для россии
Да, люди, которые за основные американские ценности, сделавшие Сша страной номер 1, мечтают о крахе америке.
Какие же ебланы на тж находятся
не знал что трумпф это реинкарнация Вашингтона и Линкольна
Свобода слова
Оружие
Неприкосновенность частной собственности
США стали ужасной страной когда там отменили рабство. Согласен?
Страшно проверять
Такое ощущение что это не ФБР а территориальное управление ФСБ по флоридской области
да неужели
Не может быть
Бред какой-то
Душат деда со всем сторон прям. Нужно срочно внести поправки в конституцию о полнейшей неприкосновенности бывших президентой.
Прикольно когда в стране все равны
Так эта балда доков тонну вывез, придурок
ой да шобздох
ему о том, как сесть на срок поменьше надо думать, а не о выборах