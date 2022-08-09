Из-за документов, которые бывший президент предположительно вывез из Белого дома в свою резиденцию.

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Резиденция Мар-а-Лаго. Фото Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал заявление об обыске в принадлежащей ему резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Это также подтверждают источники The Guardian, близкие к правоохранительным органам.

Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР. Это неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году. Дональд Трамп

Во время обыска Трампа в поместье не было — он находился в Нью-Йорке.

Трамп не назвал причину обыска. Он считает, что «ничего подобного никогда не случалось с президентом США», и отметил, что агенты ФБР даже вскрыли его сейф. По данным The Guardian, ФБР выдало ордер на обыск в рамках расследования, в ходе которого рассматривается вопрос о потенциально незаконном изъятии и уничтожении документов из Белого дома после того, как Трамп покинул свой пост.

В апреле министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с января 2021 года. Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома. В некоторых были секретные материалы.