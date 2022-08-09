На разборке стоит и Sukhoi Superjet российского производства, по данным издания.

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О разборе самолётов рассказали Reuters четыре источника в авиаотрасли. Как минимум один Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 «Аэрофлота» находятся на разборке. По словам одного источника, Airbus «почти новый».

Другой источник сообщил, что запчасти переставляют с двух Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота». Минтранс России и представители авиакомпании не ответили на вопросы издания.

Несмотря на то, что Sukhoi Superjet собирают в России, он сильно зависит от иностранных запчастей, пишет издание. Как минимум с одного Superjet сняли двигатель, рассказал источник. По словам отраслевых экспертов, двигатели часто меняют между самолётами.

Почти 80% флота «Аэрофлота» — это Boeing и Airbus. По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов авиакомпании, это 15% парка. Три из семи самолетов Airbus A350 в том числе один, который сейчас используется для запчастей, не взлетали около трёх месяцев. Это может быть связано с тем, что из-за санкций сократилось количество маршрутов, считает источник издания в отрасли.

В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей, санкции затронули и технику, сданную в лизинг. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.

В июне 2022 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что авиакомпаниям придётся разбирать часть иностранных самолётов из авиапарка. Тогда запасов хватит на пять лет работы. При этом «Аэрофлот» запланировал купить 300 самолётов российского производства, по данным источников «Ведомостей».