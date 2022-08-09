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vc.ru

IKEA завершит последнюю распродажу товаров 15 августа Статьи редакции

После этой даты магазины будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.

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Распродажа завершится в 20:00 мск 15 августа, это касается обычных покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, указано на сайте ритейлера.

Магазины останутся закрытыми, они будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.

Все оформленные товары выдадут или доставят в течение августа и сентября.

Онлайн-распродажа перед полным закрытием магазинов в России началась 6 июля. Сначала заявки на покупку собирали через форму, позже на сайт стали пускать после страницы ожидания.

5 августа ритейлер расширил зону доставки и начал доставлять товары в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого заказать товары можно было только в городах, где есть магазины ритейлера: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

#новости #ikea #чтотеперь

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11 комментариев
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 Игорь Херник

Последняя серия Сола ещё выходит

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Sail

https://scpfoundation.net/scp-3008

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Персональный Петя

А теперь внимательно следим за руками и смотрим кому достанется бизнес и инфраструктура

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Sergei Timofeyev

ООО "Идея"

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Убежденный Илья
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Sergei Timofeyev

Рендеры мы делать умеем, но и там косячат: то американский штурмовик, то пехота в их форме.

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Убежденный Илья

а?

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Sergei Timofeyev

Ждём то, что будет.

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Times Roman

"Шмытрязбр и точка"

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Длинный месяц

ФСИН

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Stan Majors

Раньше хоть чехословатская стенка была или румынская
Теперь только с зоны если

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