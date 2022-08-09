После этой даты магазины будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.

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Распродажа завершится в 20:00 мск 15 августа, это касается обычных покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, указано на сайте ритейлера.

Магазины останутся закрытыми, они будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.

Все оформленные товары выдадут или доставят в течение августа и сентября.

Онлайн-распродажа перед полным закрытием магазинов в России началась 6 июля. Сначала заявки на покупку собирали через форму, позже на сайт стали пускать после страницы ожидания.