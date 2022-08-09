IKEA завершит последнюю распродажу товаров 15 августа Статьи редакции
После этой даты магазины будут доступны только для выдачи заказов и возвратов.
Распродажа завершится в 20:00 мск 15 августа, это касается обычных покупателей и клиентов IKEA для бизнеса, указано на сайте ритейлера.
Магазины останутся закрытыми, они будут работать только на выдачу полученных заказов, возврат и обмен товаров.
Все оформленные товары выдадут или доставят в течение августа и сентября.
Онлайн-распродажа перед полным закрытием магазинов в России началась 6 июля. Сначала заявки на покупку собирали через форму, позже на сайт стали пускать после страницы ожидания.
5 августа ритейлер расширил зону доставки и начал доставлять товары в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого заказать товары можно было только в городах, где есть магазины ритейлера: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
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А теперь внимательно следим за руками и смотрим кому достанется бизнес и инфраструктура
ООО "Идея"
Рендеры мы делать умеем, но и там косячат: то американский штурмовик, то пехота в их форме.
а?
Ждём то, что будет.
"Шмытрязбр и точка"
ФСИН
Раньше хоть чехословатская стенка была или румынская
Теперь только с зоны если