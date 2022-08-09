Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, пишут РИА «Новости». Фото опубликовали в телеграм-канале кремлёвского пула.