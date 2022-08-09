Фото: Дмитрий Медведев наблюдает за военными учениями в закрытый бинокль Статьи редакции
Интересно.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, пишут РИА «Новости». Фото опубликовали в телеграм-канале кремлёвского пула.
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— Дмитрий Анатольевич, вы видите учения?
— Нет.
— А они есть.
Исправьте подзаголовок. Шутить — так до конца.
ладно, повторим и сюда
Это в рот.
Не это
Всё сразу.
«Смотрит в будущее»
Тоже мне новость.
вижу нотч, кросево
мда
невероятно, но факт
Дмитрию Медведеву уже всё равно
Интересно.
Штош.