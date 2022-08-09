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Фото: Дмитрий Медведев наблюдает за военными учениями в закрытый бинокль Статьи редакции

Интересно.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Тоцкий гарнизон в Оренбургской области, где ознакомился с ходом подготовки личного состава ВС РФ, пишут РИА «Новости». Фото опубликовали в телеграм-канале кремлёвского пула.

Дмитрию Медведеву продемонстрировали занятия по тактической подготовке, подготовке водителей боевых машин, артиллеристов. Заместитель председателя Совета безопасности также наблюдал за практической стрельбой минометных и гаубичных расчетов, реактивных систем залпового огня.

секретариат Дмитрия Медведева

#медведев

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15 комментариев
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 Майк Азовский

— Дмитрий Анатольевич, вы видите учения?
— Нет.
— А они есть.

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Натуральный файл

Исправьте подзаголовок. Шутить — так до конца.

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Ахтубинский Подводный Флот

ладно, повторим и сюда

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Способный алмаз

Это в рот.

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Натуральный файл

Не это

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Способный алмаз

Всё сразу.

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Славный каякер
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GoodComedian

«Смотрит в будущее»

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Склонный дым
Дмитрий Медведев клоун

Тоже мне новость.

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Традиционный будильник

вижу нотч, кросево

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Анна Панфилова

мда

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испанский смех

невероятно, но факт

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Поразительный кубок

Дмитрию Медведеву уже всё равно

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tuorqai

Интересно.

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Нельсон Шмандела

Штош.

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