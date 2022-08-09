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Новости

В Крыму произошло несколько взрывов. Они раздались на российской авиабазе Статьи редакции

Минобороны РФ утверждает, что погибших или пострадавших нет.

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Фото из сообщества «Типичный Севастополь» 
  • На территории российской военной авиационной базы Саки рядом с посёлком Новофёдоровка в Крыму раздались несколько взрывов. Об этом сообщили Baza, RT и Reuters со ссылкой на очевидцев.
  • Точное количество взрывов назвать пока сложно, но их было несколько: очевидцы говорят о том, что они раздавались не менее часа. Взрывы произошли недалеко от курортной зоны. В соцсетях публикуют множество видео от туристов из местных жителей.

RT/Крым 24

RT
Mash
ЧП/Севастополь
«Типичный Севастополь» 
«Подъём» 
  • По версии Минобороны России, около 15:20 на аэродроме Саки возле Новофёдоровки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся на обвалованной площадке хранения. Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена. Также Минобороны отчиталось о «мерах по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва».
  • На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что на месте работают бригады скорой помощи и санитарной авиации. «Говорит о пострадавших пока рано.Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался», — сказал он.

Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

#новости #крым

Статья дополняется
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 Олег Кулаженко

"Надеюсь это последняя"
Это только начало)

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IaroslavTuch

Статья дополняется)

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Традиционный будильник

Последня на этот час

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Выстрел в член

Лучшая визуализация того, что происходит сегодня на тж

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Традиционный будильник

Отопительный сезон врубили раньше времени

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Фархад Азимов

Вообще-то это хлопки, приведшие к задымлению

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DevNull

Боже блядь, наконец-то 300 км

Ща будет пиздец следующую неделю

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Доктор Пречистенка

жестодоброволификация

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Убежденный Илья

опять покурили не там

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Доктор Пречистенка
по версии Минобороны сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся хранении

так же рассматривается версия со взрывом газового балона

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Михаил

в ладоши громко хлопали на базе

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Хрянчик

Синхронное роняние снарядов :D

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Славный каякер

Видео для разминки шеи

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Убежденный Илья

от новой каховки до моста как раз 300 км. с днем толстой ракеты!

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Убежденный Илья
Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена

целый час взрывалось, но ничего не повредилось, сохраняйте спокойствие, принимайте копиум

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KZ Forever

Лучший коммент от Скабеевой: Что-то уже совсем перебор

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Хороший украинец

Вероломное нападение

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Максим Энкель

Это жест доброй воли авиационных боеприпасов.

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walter

Почалось

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Alexander D

Матронушка помоги

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Komatsu D335A

Ми ще навіть не починали 🙃

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olsen

Такие новости нам нужны!

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Поразительный кубок

Хотел пошутить, что несколько хлопков - это уже аплодисменты, но TJ употребляет слово взрывы

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Шило

Ростовскому аэродрому приготовится

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Иногентий Нацпредательвович

Ну раз "минобороны завявило" то точно так и есть (нет).

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Сергей Дворниченко

значит всу не причем, и мирных не погибло.Минобороны подтвердило

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Хороший украинец

Когда будут снимки со спутников шо там взорвали?

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Тимурчик

минимум день

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Персональный Петя

Вот лучше аквапарк там постройте

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