В Крыму произошло несколько взрывов. Они раздались на российской авиабазе Статьи редакции
Минобороны РФ утверждает, что погибших или пострадавших нет.
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- На территории российской военной авиационной базы Саки рядом с посёлком Новофёдоровка в Крыму раздались несколько взрывов. Об этом сообщили Baza, RT и Reuters со ссылкой на очевидцев.
- Точное количество взрывов назвать пока сложно, но их было несколько: очевидцы говорят о том, что они раздавались не менее часа. Взрывы произошли недалеко от курортной зоны. В соцсетях публикуют множество видео от туристов из местных жителей.
- По версии Минобороны России, около 15:20 на аэродроме Саки возле Новофёдоровки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся на обвалованной площадке хранения. Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена. Также Минобороны отчиталось о «мерах по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва».
- На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что на месте работают бригады скорой помощи и санитарной авиации. «Говорит о пострадавших пока рано.Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался», — сказал он.
Статья дополняется
"Надеюсь это последняя"
Это только начало)
Статья дополняется)
Последня на этот час
Лучшая визуализация того, что происходит сегодня на тж
Отопительный сезон врубили раньше времени
Вообще-то это хлопки, приведшие к задымлению
Боже блядь, наконец-то 300 км
Ща будет пиздец следующую неделю
жестодоброволификация
опять покурили не там
так же рассматривается версия со взрывом газового балона
в ладоши громко хлопали на базе
Синхронное роняние снарядов :D
Видео для разминки шеи
от новой каховки до моста как раз 300 км. с днем толстой ракеты!
целый час взрывалось, но ничего не повредилось, сохраняйте спокойствие, принимайте копиум
Лучший коммент от Скабеевой: Что-то уже совсем перебор
Вероломное нападение
Это жест доброй воли авиационных боеприпасов.
Почалось
Матронушка помоги
Ми ще навіть не починали 🙃
Такие новости нам нужны!
Хотел пошутить, что несколько хлопков - это уже аплодисменты, но TJ употребляет слово взрывы
Ростовскому аэродрому приготовится
Ну раз "минобороны завявило" то точно так и есть (нет).
значит всу не причем, и мирных не погибло.Минобороны подтвердило
Когда будут снимки со спутников шо там взорвали?
минимум день
Вот лучше аквапарк там постройте