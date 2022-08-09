Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.