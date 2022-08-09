В Крыму произошло несколько взрывов. Они раздались на военном аэродроме Статьи редакции
Минобороны РФ рассказало об отсутствии жертв, но затем Минздрав заявил о пяти пострадавших, включая ребёнка.
7411 просмотров
- На территории российской военной авиационной базы Саки рядом с посёлком Новофёдоровка в Крыму раздалось несколько взрывов. Об этом сообщили Baza, RT и Reuters со ссылкой на очевидцев.
- Точное количество взрывов назвать пока сложно, но их было несколько: очевидцы говорят о том, что они раздавались не менее часа. Взрывы произошли недалеко от курортной зоны. В соцсетях публикуют множество видео от туристов из местных жителей.
- По версии Минобороны России, около 15:20 на аэродроме Саки возле Новофёдоровки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся на обвалованной площадке хранения. Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена. Также Минобороны отчиталось о «мерах по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва».
- На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что там работают бригады скорой помощи и санитарной авиации. «Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью ещё никто не обращался», — сказал он. Советник Аксёнова рассказал об эвакуации около 30 человек с аэродрома.
"Надеюсь это последняя"
Это только начало)
Статья дополняется)
Еще даже не начинали
Последня на этот час
"ну дай боже, шоб не остання" сказали українцi
ще й випили по скляночцi горiлочки ;)
Дайджест. С гоблиным в конце.
https://www.youtube.com/watch?v=sM-1fc-1uF0
Вообще-то это хлопки, приведшие к задымлению
Главное, авиатехника не повреждена, чем не чудо чудное? )))))
Думаю, пора запрещать сигареты
целый час взрывалось, но ничего не повредилось, сохраняйте спокойствие, принимайте копиум
мне нравится как всрф по привычке начало пиздеть, но другие ведомства сдали
так же рассматривается версия со взрывом газового балона
фура с сахаром
Кто-то покурил в неположенном месте просто.
Так украинская сторона тоже говорит, что это не они. Так что обычная халатность, каковой и до войны хватало, видимо.
Синхронное роняние снарядов :D
Видео для разминки шеи
Мужик в конце аж пляшет, нравится =)
Очень жёстко бахнуло. Кто знает какая масса боевой части ATACMS?
привет туристам, нахуй вы туда поехали вообщк
Выглядит как сцена из терминатора
Лучшая визуализация того, что происходит сегодня на тж
По данным следствия, в районе склада обнаружен пользователь ТЖ.
сервера не выдержали?)
Лучший коммент от Скабеевой: Что-то уже совсем перебор
Вероломное нападение
Да хуй, третий вариант: курили в неположенном месте
я такое мем делал с крейсером Москва)))
Боже блядь, наконец-то 300 км
Ща будет пиздец следующую неделю
ходили слухи, что их мало дали
это гарпун 100%, они уже давно были
Димона к высадке уже готовят надеюсь?
Сбросят без парашюта:)
Хотел пошутить, что несколько хлопков - это уже аплодисменты, но TJ употребляет слово взрывы
мы никогда не страдали этой херней
с попкорном
Продаёт в радиусе 5 км.
Это жест доброй воли авиационных боеприпасов.
Так-же рассматривается версия с жестом доброй воли газового баллона.
Вот лучше аквапарк там постройте
Работы по ландшафтному дизайну уже завершены, осталось воды налить.
жестодоброволификация
опять покурили не там
вот смотрю на пляж крыма и думаю какие же мудаки туда втри дорога едут отдыхать?
Ну вот как у них мозгов на это хватило? Они же не всег7да так вот ездили в крым.
Ну что там делать то?
Какой это отдых? Грязное холодное море. Галечный из привозной убогой гальки пляж...заборы. Да много чего ещё. И нет поди ж ты всё равно едут.
Пускай лучше в Крым едут, в РФ дофига красивых уютных мест, но это до тех пор пока эти тюлени про них не прознали.
Ну до 2014 года в Крыму ежегодно отдыхало от 2 до 3 миллионов граждан Украины.
В Крым - только за горными походами. Это реально прикольно. Пляжный отдых в Крыму - в пизду.
Отопительный сезон врубили раньше времени
- Мама надо бежать пока есть время
- Зайди под навес
- Да нихрена он не поможет нам твой деревянный дом
- Подожди!
*оценивает затраты на отдых против стоимости жизни детей*
Почалось
Матронушка помоги
Ми ще навіть не починали 🙃
еще одно видео с реакцией
"я пошел бухать"
тоже думать отметить)
в любой непонятной ситуации - иди бухать
Но кортеж из 20—25 машин скорой помощи все-таки выдвинулся
Это на всякий.
Заметили что операторы, когда жизнь под угрозой, уже не выкрикивают проклятия в сторону украинцев?
Простите, это я сегодня загадал, когда утром задувал свечки
А можешь еще раз чего-нибудь загадать? Короче, надо в тетрадь смерти одно имя вписать
А ведь там отдыхают восновном россияне, и чаще всего богатые это начальники, бюджетники. Каково им понимать что сцарь проебал всё на свете и уже безопасность не гарантирует?! Это сильно ударит по лояльности верхушки.
Отличное показательное выступление путинских ублюдков, насрали в чужой стране а теперь стало прилетать обратно.
Отдыхают там "невыездные", так называемые. Кому даже в Турцию нельзя (раньше через Минск летали, но лавку прикрыли).
А что случилось? может мьі можем как то помочь?
Везет туристам. И позагорали, и феерверки увидели.
Это все фейк.
Как там россияне говорили, когда бомбят украинские объекты? Нужно видео со всех сторон, как запускали ракету, как она прилетела, от третьего лица ракеты, от первого, от лица пострадавших, и т д.
ща бы сделать картинку как у ракеты берут интервью на Пусть говорят или Гордон с той шалавой на розово-голубой передаче, я не помню как она называется.
Эти видосы по всей телеге гуляют. Обязательно брать именно из rt и прочих помоек? Ещё и ссылки на них оставлять?
Что смотрят оттуда видео и кидают
Когда будут снимки со спутников шо там взорвали?
минимум день
Ну раз "минобороны завявило" то точно так и есть (нет).
значит всу не причем, и мирных не погибло.Минобороны подтвердило
Как водичка в Крыму?
Бодрит!
от новой каховки до моста как раз 300 км. с днем толстой ракеты!
от всу до новой каховки еще 50-80 км
в ладоши громко хлопали на базе
Ростовскому аэродрому приготовится
Да судя по дальности Таганрогскому скорей стоит готовится. Там как раз +- столько же расстояние, даже ближе.
Красиво
Аа, ну хоть боеприпасы сдетонаривали. А то я опять думал что это могучее ПВО сработало
Там теперь долго будет детонировать. К тушению пожара даже не приступишь. Минобороне РФ ещё повезло, что огонь традиционно не распростроняется на технику и важную инфраструктуру. Когда потушат, надо будет просто всё оттуда вытащить)
Каеф, мне так хорошо стало
Всеравно , что в иран поехать отдыхать сейчас
Извините, не удержался
Если так будет каждый день может до ватников что то начнет доходить
Да наплевать на ватников. На аэродроме стояли самолеты с которых запускались ракеты по моей области. Судя по тому как бодро и с огоньком уже пол-часа что-то горит и взрываются, летать там больше нечему.
Нет, они еще сильнее вокруг телевизора сплотятся
грыбочак-та на ядерный похож ;) кросивое
Ну чо, Дмитрий Анатольевич, жми кнопку, как обещал.
Взорвали сами в качестве жеста доброй воли :)
Вот так бавовна!
«Уважаемые туристы! МЧС РФ просит вас оперативно выкладывать качественные видео с места взрыва в соц. сети, это поможет специалистам скорректировать план действий и максимально быстро ликвидировать ЧП»