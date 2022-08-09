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Новости

В Крыму произошло несколько взрывов. Они раздались на военном аэродроме Статьи редакции

Минобороны РФ рассказало об отсутствии жертв, но затем Минздрав заявил о пяти пострадавших, включая ребёнка.

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Фото из сообщества «Типичный Севастополь» 
  • На территории российской военной авиационной базы Саки рядом с посёлком Новофёдоровка в Крыму раздалось несколько взрывов. Об этом сообщили Baza, RT и Reuters со ссылкой на очевидцев.
  • Точное количество взрывов назвать пока сложно, но их было несколько: очевидцы говорят о том, что они раздавались не менее часа. Взрывы произошли недалеко от курортной зоны. В соцсетях публикуют множество видео от туристов из местных жителей.

RT/Крым 24

RT
Mash
ЧП/Севастополь
«Типичный Севастополь» 
«Подъём» 
  • По версии Минобороны России, около 15:20 на аэродроме Саки возле Новофёдоровки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся на обвалованной площадке хранения. Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена. Также Минобороны отчиталось о «мерах по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва».
  • На место происшествия прибыл глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что там работают бригады скорой помощи и санитарной авиации. «Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью ещё никто не обращался», — сказал он. Советник Аксёнова рассказал об эвакуации около 30 человек с аэродрома.

Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения. В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями.

Сергей Аксёнов, глава Крыма
  • Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал взрывы «следствием неосторожного обращения с огнём». Главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники написала о такой версии: «На месте считают, что не прилёты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».
Обновлено 17:50:

Минздрав Крыма подтвердил, что пострадало пять человек, в том числе ребёнок.

Одному из пострадавших проводится операция, передаёт ТАСС. Угрозы их жизни нет, утверждает ведомство.

#новости #крым

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217 комментариев
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 Олег Кулаженко

"Надеюсь это последняя"
Это только начало)

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IaroslavTuch

Статья дополняется)

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Владислав Хорев

Еще даже не начинали

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Традиционный будильник

Последня на этот час

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радио водка оптимизм

"ну дай боже, шоб не остання" сказали українцi
ще й випили по скляночцi горiлочки ;)

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Алекс Гол

Дайджест. С гоблиным в конце.
https://www.youtube.com/watch?v=sM-1fc-1uF0

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Фархад Азимов

Вообще-то это хлопки, приведшие к задымлению

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Денис Демидов

Главное, авиатехника не повреждена, чем не чудо чудное? )))))

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2 комментария
Добро и позитив

Думаю, пора запрещать сигареты

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4 комментария
Убежденный Илья
Ведомство утверждает, что пострадавших нет, а авиатехника не повреждена

целый час взрывалось, но ничего не повредилось, сохраняйте спокойствие, принимайте копиум

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вязаный кактус

мне нравится как всрф по привычке начало пиздеть, но другие ведомства сдали

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1 комментарий
Доктор Пречистенка
по версии Минобороны сдетонировало несколько авиационных боеприпасов, находившихся хранении

так же рассматривается версия со взрывом газового балона

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Roman Sergeevich

фура с сахаром

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1 комментарий
Constantine I

Кто-то покурил в неположенном месте просто.

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2 комментария
Кристобаль Фейра

Так украинская сторона тоже говорит, что это не они. Так что обычная халатность, каковой и до войны хватало, видимо.

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7 комментариев
Хрянчик

Синхронное роняние снарядов :D

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Славный каякер

Видео для разминки шеи

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Архангел Валька

Мужик в конце аж пляшет, нравится =)

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Dva Bobra

Очень жёстко бахнуло. Кто знает какая масса боевой части ATACMS?

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17 комментариев
Пушкинский Абдужаббор

привет туристам, нахуй вы туда поехали вообщк

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7 комментариев
Олег Медведев

Выглядит как сцена из терминатора

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Выстрел в член

Лучшая визуализация того, что происходит сегодня на тж

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Длинный месяц

По данным следствия, в районе склада обнаружен пользователь ТЖ.

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Roman Sergeevich

сервера не выдержали?)

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2 комментария
KZ Forever

Лучший коммент от Скабеевой: Что-то уже совсем перебор

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Хороший украинец

Вероломное нападение

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2 комментария
базований кавун
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Archie
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Всрато

Да хуй, третий вариант: курили в неположенном месте

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1 комментарий
Петя Веников

я такое мем делал с крейсером Москва)))

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2 комментария
DevNull

Боже блядь, наконец-то 300 км

Ща будет пиздец следующую неделю

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novoreg

ходили слухи, что их мало дали

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14 комментариев
Мешко Олесь

это гарпун 100%, они уже давно были

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6 комментариев
Михаил Юнонов

Димона к высадке уже готовят надеюсь?

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Dva Bobra

Сбросят без парашюта:)

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Ganna Olenyeva
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Поразительный кубок

Хотел пошутить, что несколько хлопков - это уже аплодисменты, но TJ употребляет слово взрывы

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Всеобщий торшер

мы никогда не страдали этой херней

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1 комментарий
Новорег Заблокированный
МЧС следит за возгораниями.

с попкорном

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Sergei Timofeyev

Продаёт в радиусе 5 км.

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Максим Энкель

Это жест доброй воли авиационных боеприпасов.

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Иногентий Нацпредательвович

Так-же рассматривается версия с жестом доброй воли газового баллона.

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Персональный Петя

Вот лучше аквапарк там постройте

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Некачественный русский, 2 из 5

Работы по ландшафтному дизайну уже завершены, осталось воды налить.

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Доктор Пречистенка

жестодоброволификация

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Убежденный Илья

опять покурили не там

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alekksandr cherr

вот смотрю на пляж крыма и думаю какие же мудаки туда втри дорога едут отдыхать?
Ну вот как у них мозгов на это хватило? Они же не всег7да так вот ездили в крым.
Ну что там делать то?
Какой это отдых? Грязное холодное море. Галечный из привозной убогой гальки пляж...заборы. Да много чего ещё. И нет поди ж ты всё равно едут.

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Некачественный русский, 2 из 5

Пускай лучше в Крым едут, в РФ дофига красивых уютных мест, но это до тех пор пока эти тюлени про них не прознали.

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Сулейменов Айдар

Ну до 2014 года в Крыму ежегодно отдыхало от 2 до 3 миллионов граждан Украины.

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4 комментария
Sergei Timofeyev

В Крым - только за горными походами. Это реально прикольно. Пляжный отдых в Крыму - в пизду.

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Традиционный будильник

Отопительный сезон врубили раньше времени

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Любопытный динозавр

- Мама надо бежать пока есть время
- Зайди под навес
- Да нихрена он не поможет нам твой деревянный дом
- Подожди!
*оценивает затраты на отдых против стоимости жизни детей*

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walter

Почалось

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Alexander D

Матронушка помоги

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Komatsu D335A

Ми ще навіть не починали 🙃

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Александр Сирота

еще одно видео с реакцией

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Max Relax

"я пошел бухать"
тоже думать отметить)

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Thakar

в любой непонятной ситуации - иди бухать

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Вам какого ляха надо
Минобороны РФ утверждает, что погибших или пострадавших нет.

Но кортеж из 20—25 машин скорой помощи все-таки выдвинулся

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Sergei Timofeyev

Это на всякий.

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Enoxix

Заметили что операторы, когда жизнь под угрозой, уже не выкрикивают проклятия в сторону украинцев?

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Господин Гексоген

Простите, это я сегодня загадал, когда утром задувал свечки

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Thakar

А можешь еще раз чего-нибудь загадать? Короче, надо в тетрадь смерти одно имя вписать

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INNOспички

А ведь там отдыхают восновном россияне, и чаще всего богатые это начальники, бюджетники. Каково им понимать что сцарь проебал всё на свете и уже безопасность не гарантирует?! Это сильно ударит по лояльности верхушки.
Отличное показательное выступление путинских ублюдков, насрали в чужой стране а теперь стало прилетать обратно.

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Sergei Timofeyev

Отдыхают там "невыездные", так называемые. Кому даже в Турцию нельзя (раньше через Минск летали, но лавку прикрыли).

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Finkel

А что случилось? может мьі можем как то помочь?

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VooDooBomber

Везет туристам. И позагорали, и феерверки увидели.

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Tannim

Это все фейк.
Как там россияне говорили, когда бомбят украинские объекты? Нужно видео со всех сторон, как запускали ракету, как она прилетела, от третьего лица ракеты, от первого, от лица пострадавших, и т д.

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Пушкинский Абдужаббор

ща бы сделать картинку как у ракеты берут интервью на Пусть говорят или Гордон с той шалавой на розово-голубой передаче, я не помню как она называется.

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3 комментария
Constantine I

Эти видосы по всей телеге гуляют. Обязательно брать именно из rt и прочих помоек? Ещё и ссылки на них оставлять?

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Прекрасный мир прошлого

Что смотрят оттуда видео и кидают

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Хороший украинец

Когда будут снимки со спутников шо там взорвали?

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Тимурчик

минимум день

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1 комментарий
Иногентий Нацпредательвович

Ну раз "минобороны завявило" то точно так и есть (нет).

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Сергей Дворниченко

значит всу не причем, и мирных не погибло.Минобороны подтвердило

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Denis Lamanov

Как водичка в Крыму?

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Йолкин

Бодрит!

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Убежденный Илья

от новой каховки до моста как раз 300 км. с днем толстой ракеты!

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Мешко Олесь

от всу до новой каховки еще 50-80 км

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5 комментариев
Михаил

в ладоши громко хлопали на базе

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Шило

Ростовскому аэродрому приготовится

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Странный Чел

Да судя по дальности Таганрогскому скорей стоит готовится. Там как раз +- столько же расстояние, даже ближе.

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АХАХАХАХАХА РЖАКА

Красиво

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elvis elvisov

Аа, ну хоть боеприпасы сдетонаривали. А то я опять думал что это могучее ПВО сработало

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Kind soul

Там теперь долго будет детонировать. К тушению пожара даже не приступишь. Минобороне РФ ещё повезло, что огонь традиционно не распростроняется на технику и важную инфраструктуру. Когда потушат, надо будет просто всё оттуда вытащить)

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kozin

Каеф, мне так хорошо стало

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Афанасий Алексин

Всеравно , что в иран поехать отдыхать сейчас

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Wlodzimierz

Извините, не удержался

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Wlodzimierz
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Депутат миллионов
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Dmitry Smirnoff
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dear575575

Если так будет каждый день может до ватников что то начнет доходить

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Lomil

Да наплевать на ватников. На аэродроме стояли самолеты с которых запускались ракеты по моей области. Судя по тому как бодро и с огоньком уже пол-часа что-то горит и взрываются, летать там больше нечему.

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1 комментарий
Александр Чекета

Нет, они еще сильнее вокруг телевизора сплотятся

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1 комментарий
радио водка оптимизм

грыбочак-та на ядерный похож ;) кросивое

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Oleg Sapronov

Ну чо, Дмитрий Анатольевич, жми кнопку, как обещал.

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Sdafs 156
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Oleg Sapronov

Взорвали сами в качестве жеста доброй воли :)

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Polly Mal

Вот так бавовна!

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Аркадий Гайдаржи

«Уважаемые туристы! МЧС РФ просит вас оперативно выкладывать качественные видео с места взрыва в соц. сети, это поможет специалистам скорректировать план действий и максимально быстро ликвидировать ЧП»

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Ещё 33 комментария
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