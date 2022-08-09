Эксперимент по запуску государственного аналога GitHub перенесли на неопределённый срок — его должны были начать 1 мая Статьи редакции
Как пишут «Ведомости», Министерство цифрового развития решило перенести запуск эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО из-за проблем с нормативным обеспечением.
Представители Минцифры заявили «Ведомостям», что постановление с февраля 2022 года находится на обсуждении и этот процесс ещё не завершён.
Эксперимент должен был проводиться с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года по трём направлениям: предоставление права использования свободного ПО, разрабатываемого Минцифры, создание национального репозитория и его наполнение свободным ПО, а также нормативное регулирование и методическая поддержка публикации свободного ПО.
Расходы на реализацию эксперимента уже есть в федеральном проекте «Цифровое государственное управление», но сумма не уточняется.
К декабрю 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) должен завершить работу над репозиторием, в котором будут размещать исходный код, разработанный Минцифры, МВД, Росреестром и другими органами субъектов РФ и иными лицами, которые могут по своему желанию присоединиться к эксперименту.
Участники рынка считают, что при создании отечественного репозитория очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода. Это позволит сделать разработки более дешёвыми и качественными.
Эксперты видят потенциал в собственном репозитории, однако некоторые отмечают, что его, возможно, следует создавать за пределами государственных проектов.
Не заливается в мастер
Потому что надо в мейн теперь
Давай по русски теперь - Хозяин ветка
Толкни хозяин ветка
Боярин ветка
"Участники рынка считают, что при создании отечественного репозитория очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода. Это позволит сделать разработки более дешёвыми и качественными." - просто фейспалм. Можно было ещё написать что знание языка программирования сделает разработку более быстрой. Масло масляное.
Хранить код без переиспользования - это они его распечатывали и хранили на полке раньше?
Тут, скорее всего, имеются ввиду правовое регулирование. Как я понимаю, эта тема создаётся прежде всего для размещения кода, который создавался для всяких госучреждений (как своими силами, так и в рамках подряда коммерческими организациями). Я не уверен, что софтом, который заказывал и оплачивал один ГУП, свободно может пользоваться какое-нибудь другой МУП.
Просто при слове "свободный" у властей рука тянется к пистолету.
Надо заменить на "государственный" или "федеральный", тогда все пойдет. Если, конечно, найдутся сырье и кадры.
Тут даже наши комментарии излишни
"создании отечественного репозитори" а как же православная ОС?
россграм когда будет?
Пуш первого коммита покажут по ТВ?
Кек
штош
П.С. А Github уже все или еще каким-то чудом не заблокирован?
Не заблокировали пока что
GitLab премиум хотели на свой сервак накатить, но карты Мир для оплаты не принимает?🥲
- Расходы есть?
- Есть.
- А где проект?
- Какой проект?
Какая там будет лицензия на код? Код который еще не выпущен пренадлежит государству, а если ты коммитишь меньше 8 часов в день - приезжает силовик для проверки наличия пациента?
"Расходы на реализацию эксперимента уже есть" - вот в этом и вся суть. Остальное - нахуй, ибо "сумма не уточняется", пили сколько хошь)