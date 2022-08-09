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Как пишут «Ведомости», Министерство цифрового развития решило перенести запуск эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО из-за проблем с нормативным обеспечением.

Представители Минцифры заявили «Ведомостям», что постановление с февраля 2022 года находится на обсуждении и этот процесс ещё не завершён.

Эксперимент должен был проводиться с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года по трём направлениям: предоставление права использования свободного ПО, разрабатываемого Минцифры, создание национального репозитория и его наполнение свободным ПО, а также нормативное регулирование и методическая поддержка публикации свободного ПО.

Расходы на реализацию эксперимента уже есть в федеральном проекте «Цифровое государственное управление», но сумма не уточняется.

К декабрю 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) должен завершить работу над репозиторием, в котором будут размещать исходный код, разработанный Минцифры, МВД, Росреестром и другими органами субъектов РФ и иными лицами, которые могут по своему желанию присоединиться к эксперименту.

Участники рынка считают, что при создании отечественного репозитория очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода. Это позволит сделать разработки более дешёвыми и качественными.