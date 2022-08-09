{"id":2158,"url":"\/distributions\/2158\/click?bit=1&hash=583a372f0bca7b1deedf74c1438fbf94e52d0976315acc2dcfa3b84a8e724b7d","title":"\u041a\u0443\u0434\u0430 \u0443\u0442\u0435\u043a\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443?","buttonText":"\u041a \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c","imageUuid":"f14d918a-59c9-5701-b718-30025e0ce469","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
DTF

Эксперимент по запуску государственного аналога GitHub перенесли на неопределённый срок — его должны были начать 1 мая Статьи редакции

1110 просмотров

Как пишут «Ведомости», Министерство цифрового развития решило перенести запуск эксперимента по созданию государственного репозитория свободного ПО из-за проблем с нормативным обеспечением.

Представители Минцифры заявили «Ведомостям», что постановление с февраля 2022 года находится на обсуждении и этот процесс ещё не завершён.

Эксперимент должен был проводиться с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года по трём направлениям: предоставление права использования свободного ПО, разрабатываемого Минцифры, создание национального репозитория и его наполнение свободным ПО, а также нормативное регулирование и методическая поддержка публикации свободного ПО.

Расходы на реализацию эксперимента уже есть в федеральном проекте «Цифровое государственное управление», но сумма не уточняется.

К декабрю 2022 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) должен завершить работу над репозиторием, в котором будут размещать исходный код, разработанный Минцифры, МВД, Росреестром и другими органами субъектов РФ и иными лицами, которые могут по своему желанию присоединиться к эксперименту.

Участники рынка считают, что при создании отечественного репозитория очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода. Это позволит сделать разработки более дешёвыми и качественными.

Эксперты видят потенциал в собственном репозитории, однако некоторые отмечают, что его, возможно, следует создавать за пределами государственных проектов.

#новости #github

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Московский

Не заливается в мастер

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Потому что надо в мейн теперь

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Давай по русски теперь - Хозяин ветка

Ответить
Развернуть ветку
Гиперзвуковая жопа

Толкни хозяин ветка

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Боярин ветка

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Алексеев

"Участники рынка считают, что при создании отечественного репозитория очень важно сохранить возможность повторного использования исходного кода. Это позволит сделать разработки более дешёвыми и качественными." - просто фейспалм. Можно было ещё написать что знание языка программирования сделает разработку более быстрой. Масло масляное.

Ответить
Развернуть ветку
IvanDurov

Хранить код без переиспользования - это они его распечатывали и хранили на полке раньше?

Ответить
Развернуть ветку
meguca

Тут, скорее всего, имеются ввиду правовое регулирование. Как я понимаю, эта тема создаётся прежде всего для размещения кода, который создавался для всяких госучреждений (как своими силами, так и в рамках подряда коммерческими организациями). Я не уверен, что софтом, который заказывал и оплачивал один ГУП, свободно может пользоваться какое-нибудь другой МУП.

Ответить
Развернуть ветку
MMM123

Просто при слове "свободный" у властей рука тянется к пистолету.
Надо заменить на "государственный" или "федеральный", тогда все пойдет. Если, конечно, найдутся сырье и кадры.

Ответить
Развернуть ветку
Панорама

Тут даже наши комментарии излишни

Ответить
Развернуть ветку
baist

"создании отечественного репозитори" а как же православная ОС?

Ответить
Развернуть ветку
Гладкий инструмент

россграм когда будет?

Ответить
Развернуть ветку
Бошкотряс Сепультурович

Пуш первого коммита покажут по ТВ?

Ответить
Развернуть ветку
Храм Набросов

Кек

Ответить
Развернуть ветку
HaroN R.I.P.ley

штош

П.С. А Github уже все или еще каким-то чудом не заблокирован?

Ответить
Развернуть ветку
Sofi

Не заблокировали пока что

Ответить
Развернуть ветку
nik

GitLab премиум хотели на свой сервак накатить, но карты Мир для оплаты не принимает?🥲

Ответить
Развернуть ветку
Немецкий лолипоп
Расходы на реализацию эксперимента уже есть в федеральном проекте «Цифровое государственное управление», но сумма не уточняется.

- Расходы есть?
- Есть.
- А где проект?
- Какой проект?

Ответить
Развернуть ветку
GoodComedian

Какая там будет лицензия на код? Код который еще не выпущен пренадлежит государству, а если ты коммитишь меньше 8 часов в день - приезжает силовик для проверки наличия пациента?

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

"Расходы на реализацию эксперимента уже есть" - вот в этом и вся суть. Остальное - нахуй, ибо "сумма не уточняется", пили сколько хошь)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null