Почему PS5 нет в продаже, а видеокарты такие дорогие. Главное о дефиците полупроводников, который кончится ещё не скоро

Простым языком о тяжелом кризисе, который усилила пандемия, золотая лихорадка по криптовалюте и стихийные бедствия.