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Байден выделил 280 миллиардов долларов на производство процессоров в США Статьи редакции

Из них 52 миллиарда — на производство, а больше 200 — на научные исследования.

  • Президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности с Китаем, сообщает The Washington Post и Reuters.
  • 52 миллиарда долларов — это субсидии для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на инвестиции в ближайшие годы в научно-технические инновации, создание региональных технологических центров.
  • Финансирование должно помочь наладить производство чипов в США: сейчас на страну приходится только 10% мировых поставок процессоров, большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.
  • Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Из-за него большинству компаний пришлось сокращать производство, а многие задумались о собственном производстве чипов — чтобы не зависеть, например, от TSMC, услугами которой пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.
Технологии
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На фото пластина-заготовка, из которой изготавливают микросхемы Фото Bloomberg

#новости

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45 комментариев
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Персональный Петя

Сначала отдаем все производство Китаю, а потом героически возвращаем производство своих же технологий себе. Подвиг который можно было избежать.

Ну хоть надеюсь Детройт восстановят

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Хрусталёв

Даже в новости указано, что 56% чипов делается на TSMC, но почему-то опять приплетают Китай, который со своей SMIC непонятно когда даже до уровня 7nm TSMC доползёт

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Персональный Петя

Я конечно понимаю что Китай и Тайвань это вроде как разные вещи, но честно, що то китайцы, що это.

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Sulti

А если сказать що Украина, що Россия?

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Хороший украинец

Сущий кошмар и скулёж максима карра

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Персональный Петя

Єто інше

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Хрусталёв

Что-то на уровне "Украна, Россия- какая разница, Восточная Европа же". Тайвань это огромная инвестиция США, а TSMC это одна из ключевых причин, если не ключевая, почему это не просто сейчас это не просто островок с мятежниками

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Персональный Петя

Потому что тсмц построили в 1987, а до это 40 лет Тайвань как то сам продержался без инвестиции. Не спец по Китаю , но не думаю что штаты как то особо их разделяют, быть зависимыми от конкурента не лучшее положение

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Электрический фонарь

в Тайване много всяких международных фирм, только они не особо крупные и своих брендов нет, в основном посредники

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Хороший украинец

Они не могут даже свыше 40

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BigBrotherBear

Выводим в нищий Китай.
Десятилетиями получаем сверх прибыли и развитие отраслей.
Стало не выгодно крайние 10 лет? - Выводим по чуть-чуть.
Си начал залупаться? - Выводим режче.
Пиздец с Тайванем? - Съёбываем быро.

Такая логика.

Подвиг изначально невозможный на то время в США. Бабки пошли бы не в разработку технологий и расширение производства, а - нахуй...

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Персональный Петя

Вопрос в том, согласен ли си на такие замуты.
Хотя я честно имею свою теорию для @Приорат шизов, согласно которой визит пелоси на Тайвань это договорняк с КПК по дискредитации Винни пуха перед выборами.

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BigBrotherBear

Не исключено.

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Noname nonamer

Я тебе больше скажу, если не скатимся совсем в консерватизм а китай в конфронтацию, это будет волнами туда-сюда— динамика

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Хороший украинец

Была такая компания хуавей, которую отрубили от современных процессоров свыше 45нмОдним махом отлучили санкциями от тайского ТSMS. Китайцев. И хуле ты им сделаешь, они на другом острове, за отсутсвие технологий извини

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Жуткий кран

Ждём ответочку от Путина

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XXL

Так уже ж разрешили собирать валежник

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Ash Leaf

И продавать навоз 😎

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Nyet Nicho

А в свободное время можно жен поколачивать. Тоже разрешили

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dear575575

Ого царский подарок.
Я бы тоже свой отдал.

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Ровный ГОСТ

Ебанет по Воронежу?

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Nyet Nicho

Обязательно. Но позже

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YDenis

Он уже выделил триллион рублей на реставрацию всех своих дворцов и резиденций

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selfish legder

четвертая индустриальная революция

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Урегулирование Дестабилизации

Говорят Тайвань - мать всех процессоров. Не просто так выделил. Многоходов очка от Си

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Noname nonamer

Не — отчаянно пытаются зависить от Китая меньше прост — ты бы знал как тут стремаются Китая сильно в политическом дискурсе.

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Фархад Азимов

А что так прям сейчас? Готовятся к потере Тайваня?

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Марта Сапожонкова

Не обязательно всего Тайваня, скорее допускают вероятность военного уничтожения тайваньских заводов по производству чипов, если китайский винни-пух окончательно впадёт в маразм.

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Фархад Азимов

уже впал, я так думаю

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Брухлихват

Это все мне?

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Yggdrasil

Ебать. Бабки имеют, как говорится

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Аркадий Гайдаржи

Мне кажется или ТЖ записали тайваньское производство процессоров в китайскую долю рынка?

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dear575575

Ну типа для народа нет разницы китай или тайвань..
Только не говори что Украина это киевская русь

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Аркадий Гайдаржи

Ну разница как раз есть в контексте сша. Тайвань - надежный партнер США, Китай — стратегический соперник. Закон должен помочь бороться с зависимостью от Китая, логично разделить цифры в тексте

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Длинный месяц
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Семён Свалов

Реквестирую картинки "тем временем в России" в комменты.

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Петя Веников

тем временем в России нарушение правил техники безопасности

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конгруэ́нтный

дохуя бабла

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Нурсултан из Нур-Султана

Рыночек порешал, кек.

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Электронный магнит

Запасаемся процессорами по низким ценам пока можем

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luxury

Что-то неправдоподобно. Откуда ему дали столько миллиардов, если Трампу не давали 5 на стенку с Мексикой.

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dear575575

Не давали потому что это идиотская идея

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luxury

Все таки скорей всего 280 миллионов, а не миллиардов, и в статье опечатка.

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dear575575

Да какая разницы..им напечатать пол часа

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Дмитрий Чехов

Во все изданиях указано миллиардов. 280 миллионов для производства процессоров вообще ничто.

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