Байден выделил 280 миллиардов долларов на производство процессоров в США Статьи редакции
Из них 52 миллиарда — на производство, а больше 200 — на научные исследования.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности с Китаем, сообщает The Washington Post и Reuters.
- 52 миллиарда долларов — это субсидии для компаний, которые занимаются производством процессоров. Остальные деньги пойдут на инвестиции в ближайшие годы в научно-технические инновации, создание региональных технологических центров.
- Финансирование должно помочь наладить производство чипов в США: сейчас на страну приходится только 10% мировых поставок процессоров, большую часть производят в Китае — он поставляет 75% всех процессоров.
- Пандемия Covid-19 спровоцировала дефицит микросхем. Из-за него большинству компаний пришлось сокращать производство, а многие задумались о собственном производстве чипов — чтобы не зависеть, например, от TSMC, услугами которой пользуется 56% мирового рынка полупроводников. Ближайший конкурент Samsung производит 18% чипов, а остальные компании не дотягивают до доли в 10%.
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Сначала отдаем все производство Китаю, а потом героически возвращаем производство своих же технологий себе. Подвиг который можно было избежать.
Ну хоть надеюсь Детройт восстановят
Даже в новости указано, что 56% чипов делается на TSMC, но почему-то опять приплетают Китай, который со своей SMIC непонятно когда даже до уровня 7nm TSMC доползёт
Я конечно понимаю что Китай и Тайвань это вроде как разные вещи, но честно, що то китайцы, що это.
А если сказать що Украина, що Россия?
Сущий кошмар и скулёж максима карра
Єто інше
Что-то на уровне "Украна, Россия- какая разница, Восточная Европа же". Тайвань это огромная инвестиция США, а TSMC это одна из ключевых причин, если не ключевая, почему это не просто сейчас это не просто островок с мятежниками
Потому что тсмц построили в 1987, а до это 40 лет Тайвань как то сам продержался без инвестиции. Не спец по Китаю , но не думаю что штаты как то особо их разделяют, быть зависимыми от конкурента не лучшее положение
в Тайване много всяких международных фирм, только они не особо крупные и своих брендов нет, в основном посредники
Они не могут даже свыше 40
Выводим в нищий Китай.
Десятилетиями получаем сверх прибыли и развитие отраслей.
Стало не выгодно крайние 10 лет? - Выводим по чуть-чуть.
Си начал залупаться? - Выводим режче.
Пиздец с Тайванем? - Съёбываем быро.
Такая логика.
Подвиг изначально невозможный на то время в США. Бабки пошли бы не в разработку технологий и расширение производства, а - нахуй...
Вопрос в том, согласен ли си на такие замуты.
Хотя я честно имею свою теорию для @Приорат шизов, согласно которой визит пелоси на Тайвань это договорняк с КПК по дискредитации Винни пуха перед выборами.
Не исключено.
Я тебе больше скажу, если не скатимся совсем в консерватизм а китай в конфронтацию, это будет волнами туда-сюда— динамика
Была такая компания хуавей, которую отрубили от современных процессоров свыше 45нмОдним махом отлучили санкциями от тайского ТSMS. Китайцев. И хуле ты им сделаешь, они на другом острове, за отсутсвие технологий извини
Ждём ответочку от Путина
Так уже ж разрешили собирать валежник
И продавать навоз 😎
А в свободное время можно жен поколачивать. Тоже разрешили
Ого царский подарок.
Я бы тоже свой отдал.
Ебанет по Воронежу?
Обязательно. Но позже
Он уже выделил триллион рублей на реставрацию всех своих дворцов и резиденций
четвертая индустриальная революция
Говорят Тайвань - мать всех процессоров. Не просто так выделил. Многоходов очка от Си
Не — отчаянно пытаются зависить от Китая меньше прост — ты бы знал как тут стремаются Китая сильно в политическом дискурсе.
А что так прям сейчас? Готовятся к потере Тайваня?
Не обязательно всего Тайваня, скорее допускают вероятность военного уничтожения тайваньских заводов по производству чипов, если китайский винни-пух окончательно впадёт в маразм.
уже впал, я так думаю
Это все мне?
Ебать. Бабки имеют, как говорится
Мне кажется или ТЖ записали тайваньское производство процессоров в китайскую долю рынка?
Ну типа для народа нет разницы китай или тайвань..
Только не говори что Украина это киевская русь
Ну разница как раз есть в контексте сша. Тайвань - надежный партнер США, Китай — стратегический соперник. Закон должен помочь бороться с зависимостью от Китая, логично разделить цифры в тексте
Реквестирую картинки "тем временем в России" в комменты.
тем временем в России нарушение правил техники безопасности
дохуя бабла
Рыночек порешал, кек.
Запасаемся процессорами по низким ценам пока можем
Что-то неправдоподобно. Откуда ему дали столько миллиардов, если Трампу не давали 5 на стенку с Мексикой.
Не давали потому что это идиотская идея
Все таки скорей всего 280 миллионов, а не миллиардов, и в статье опечатка.
Да какая разницы..им напечатать пол часа
Во все изданиях указано миллиардов. 280 миллионов для производства процессоров вообще ничто.