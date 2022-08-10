Очевидная одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном возгорании, но не исключает диверсии или ракетный удар дальнего радиуса действия.

Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для нанесения ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но к этому моменту в пользу этой гипотезы нет никаких доказательств.