После взрывов в Крыму погиб человек, число пострадавших выросло до 13. Первые последствия и версии произошедшего Статьи редакции
Пока Минобороны РФ сообщает о детонации боеприпасов и нарушении техники безопасности, источник NYT в Киеве и военные аналитики говорят об авиаударах из Украины.
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- Число пострадавших при взрывах на военном аэродроме в Новофёдоровке Сакского района увеличилось до 13, сообщил Минздрав Крыма. Ещё один человек погиб. Это последние имеющиеся данные — на 8:30 10 августа. Российские туроператоры утверждают, что туристов среди жертв нет.
- В районной больнице оказали помощь 10 пострадавшим, включая двух несовершеннолетних. «Все они получили травмы лёгкой степени тяжести», — отмечает Минздрав. Ещё один пациент лечится стационарно. По данным ведомства, также двое пострадавших сами пришли в больницу: после оказания помощи их отпустили домой.
- В соцсетях публикуют фото и видео очевидцев, где, предположительно, видны последствия взрывов.
- По версии Минобороны России, около 15:20 9 августа на аэродроме сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве также утверждают, что авиатехника не повреждена.
- В Новофёдоровке установили пятикилометровую зону оцепления вокруг места происшествия. В Сакском районе объявили частичную эвакуацию. «Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.
- ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что в качестве основной причины «рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности». «Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — сказал агентству анонимный собеседник. Главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники писала о такой версии: «На месте считают, что не прилёты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».
- Министерство обороны Украины заявило, что не может установить причину взрывов, и отметило, что, по их мнению, Россия может использовать произошедшее в информационной войне.
Расстояние от Новофёдоровки до ближайших позиций украинской армии в Херсонской области составляет более 200 километров, пишет «Би-би-си». Есть ли у вооружённых сил Украины ракеты соответствующей дальности, публично неизвестно.
- Украина публично не подтверждала и не опровергала причастность к взрывам в Крыму, но о том, что за атакой на авиабазу стоит Киев, рассказал The New York Times высокопоставленный военный источник из Украины. Собеседник NYT заявил, что аэродром стал целью, поскольку с него «регулярно вылетали самолёты для нанесения ударов по нашим войскам на южном театре военных действий». Он не раскрыл тип использованного оружия, но уточнил «было использовано устройство исключительно украинского производства». Это исключает использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
- Единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, — это оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», пишет «РБК-Украина». Как отмечает издание, «Гром» поражает цели на расстоянии от 50 до 280 километров, но дальность стрельбы можно увеличить до 450-500 километров.
- Аналитики из Института изучения войны (Institute for the Study of War) в последней сводке подчеркнули, что пока не могут точно назвать причину взрывов в Крыму. Вместе с этим ИИВ предположил, что Украина могла нанести удар по Крыму ракетами «Нептун».
Фотокамера и фотоны получат 15 лет????
Фейк, на видео видно, как самолет двигал рукой
Фотокамера незнаю, а вот ты можешь
Когда крымский мост упадет, скажут был некачественный цемент и виноват перегруз у фуры
Так его же нету.Один из самых забавных фейков утверждал, что фейком является сам мост. СМИ наперебой говорили о том, что якобы никакой переправы не существует, а все кадры с демонстрацией стройки и готового моста сняты в киностудии и являются компьютерной графикой.
Не вижу ни одной причины разрушать столь качественный инфраструктурный объект, который потом самой же Украине и пригодится.
Надеюсь там так же думают.
Ротенбергам медаль дадут.
Бляяя.
Синхронное нарушение требований пожарной безопасности!
9 самолётов уничтожили. Вот это сила.
У меня в этом плане осталось только одно желание - нужно утопить подводную лодку. И бинго будет закрыто.
Типа как большая африканская пятерка? Слон, носорог, буйвол, лев, леопард.
Где кстати все те кто говорил что редакция об войне не пишет? Или тут другое?
Так это же не война - это неосторожное курение на авиабазе! О таком тем более надо писать, вон, как курение вредно - и корабль утопить может, и авиабазу взорвать
Когда она не писала?
Не, там был кейс такого рода. Именно пару недель назад.
Не было официальных материалов с чернухой от редакции на темы:
- взрыв колонии с заключёнными в Еленовке, ДНР
- отрезание яиц пленному
Вот, несмотря на то, что по каждой новости было по 20 материалов от посетителей, была претензия, что на самые главные новости не было официальных публикаций редакции.
Ого, аж 3 слова война в тексте:информационной войне
Аналитики из Института изучения войны
Институт изучения войны
блять тж заблокирован хоть порно можете выкладывать
Компания находится на территории России, ну, ребят...
Всей правды мы не узнаем...
"Сакский метеорит",
Рен ТВ готовит экспедицию экспертов
А что будет когда "пожары" продолжатся на других базах МО РФ?
массовая проверка соблюдения техники безопасности?
Дивесанты хотят дискредитировать ВС РФ и создать впечатление, что в Крыму не работает ПВО. Но оно работает! А диверсантов надо посадить.
Почитал СМИ. На аэродроме никто не пострадал.
Пострадавшие из числа гражданского населения.
1 погиб. Остальным, включая 2-х детей, оказывается медицинская помощь.
Они в порядке, просто пропали без вести.
А туповец говорит, что это всё хуйня. Вообще ни на что не влияет)
У него диагноз уже поставлен
Яка сумна новина! )))
Не очень понимаю: как от каких-то внезапных хлопков гибнут люди и страдает техника???
👏👏👏👏👏
всё ещё хочу сюда поступить
А их то за что?
А вы в курсе сколько сегодня погибло из-за "ответов" рф?
Чем ответ рф отличается от любого другого дня?
Никогда такого не было и вот опять. Все эти репортеры, которые это освещают, получат сроки за госизмену?