{"id":2160,"url":"\/distributions\/2160\/click?bit=1&hash=c38b1919d3478cecc09b262f63e7c852abf0f9df60c7b98c6398e0c38c413058","title":"\u0418\u043d\u043a\u0443\u0431\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"acb6f58f-ce2f-51d0-96cb-c256b9565a70","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

После взрывов в Крыму погиб человек, число пострадавших выросло до 13. Первые последствия и версии произошедшего Статьи редакции

Пока Минобороны РФ сообщает о детонации боеприпасов и нарушении техники безопасности, источник NYT в Киеве и военные аналитики говорят об авиаударах из Украины.

3411 просмотров
РИА «Новости» 
  • Число пострадавших при взрывах на военном аэродроме в Новофёдоровке Сакского района увеличилось до 13, сообщил Минздрав Крыма. Ещё один человек погиб. Это последние имеющиеся данные — на 8:30 10 августа. Российские туроператоры утверждают, что туристов среди жертв нет.
  • В районной больнице оказали помощь 10 пострадавшим, включая двух несовершеннолетних. «Все они получили травмы лёгкой степени тяжести», — отмечает Минздрав. Ещё один пациент лечится стационарно. По данным ведомства, также двое пострадавших сами пришли в больницу: после оказания помощи их отпустили домой.
  • В соцсетях публикуют фото и видео очевидцев, где, предположительно, видны последствия взрывов.
«Подъём»
ЧП/Севастополь
Инсайдер UA
  • По версии Минобороны России, около 15:20 9 августа на аэродроме сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве также утверждают, что авиатехника не повреждена.
  • В Новофёдоровке установили пятикилометровую зону оцепления вокруг места происшествия. В Сакском районе объявили частичную эвакуацию. «Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.
  • ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что в качестве основной причины «рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности». «Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — сказал агентству анонимный собеседник. Главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на источники писала о такой версии: «На месте считают, что не прилёты, а диверсия. А то и вообще головотяпство».
  • Министерство обороны Украины заявило, что не может установить причину взрывов, и отметило, что, по их мнению, Россия может использовать произошедшее в информационной войне.
TJ не может дать ссылку на оригинал поста из-за того, что Meta (которой принадлежит фейсбук) считается в России экстремистской организацией

  • Расстояние от Новофёдоровки до ближайших позиций украинской армии в Херсонской области составляет более 200 километров, пишет «Би-би-си». Есть ли у вооружённых сил Украины ракеты соответствующей дальности, публично неизвестно.

  • Украина публично не подтверждала и не опровергала причастность к взрывам в Крыму, но о том, что за атакой на авиабазу стоит Киев, рассказал The New York Times высокопоставленный военный источник из Украины. Собеседник NYT заявил, что аэродром стал целью, поскольку с него «регулярно вылетали самолёты для нанесения ударов по нашим войскам на южном театре военных действий». Он не раскрыл тип использованного оружия, но уточнил «было использовано устройство исключительно украинского производства». Это исключает использование американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
  • Единственное украинское оружие, которое может долететь до Сакского района, — это оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром», пишет «РБК-Украина». Как отмечает издание, «Гром» поражает цели на расстоянии от 50 до 280 километров, но дальность стрельбы можно увеличить до 450-500 километров.
  • Аналитики из Института изучения войны (Institute for the Study of War) в последней сводке подчеркнули, что пока не могут точно назвать причину взрывов в Крыму. Вместе с этим ИИВ предположил, что Украина могла нанести удар по Крыму ракетами «Нептун».

Очевидная одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию о случайном возгорании, но не исключает диверсии или ракетный удар дальнего радиуса действия.

Украина могла модифицировать свои ракеты «Нептун» для нанесения ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами), но к этому моменту в пользу этой гипотезы нет никаких доказательств.

Институт изучения войны
Новости
В Крыму произошло несколько взрывов. Они раздались на военном аэродроме Статьи редакции

Сначала Минобороны РФ рассказало об отсутствии жертв. Затем стало известно о семи пострадавших и одном погибшем.

«Типичный Севастополь» 

#новости #крым

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
71 комментарий
Написать комментарий...
 Московский
В ведомстве также утверждают, что авиатехника не повреждена

Фотокамера и фотоны получат 15 лет????

Ответить
Развернуть ветку
Добро и позитив

Фейк, на видео видно, как самолет двигал рукой

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
xqdc

Фотокамера незнаю, а вот ты можешь

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Когда крымский мост упадет, скажут был некачественный цемент и виноват перегруз у фуры

Ответить
Развернуть ветку
Удачный кавалер

Так его же нету.

Один из самых забавных фейков утверждал, что фейком является сам мост. СМИ наперебой говорили о том, что якобы никакой переправы не существует, а все кадры с демонстрацией стройки и готового моста сняты в киностудии и являются компьютерной графикой.
Ответить
Развернуть ветку
Акционерный корабль

Не вижу ни одной причины разрушать столь качественный инфраструктурный объект, который потом самой же Украине и пригодится.

Надеюсь там так же думают.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Алекс Гол

Ротенбергам медаль дадут.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Обычный пришелец
ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что в качестве основной причины «рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности».

Бляяя.

Ответить
Развернуть ветку
Ш

Синхронное нарушение требований пожарной безопасности!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Егор Павлюк

9 самолётов уничтожили. Вот это сила.

У меня в этом плане осталось только одно желание - нужно утопить подводную лодку. И бинго будет закрыто.

Ответить
Развернуть ветку
Израильский химик

Типа как большая африканская пятерка? Слон, носорог, буйвол, лев, леопард.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
xqdc

Где кстати все те кто говорил что редакция об войне не пишет? Или тут другое?

Ответить
Развернуть ветку
Lauris

Так это же не война - это неосторожное курение на авиабазе! О таком тем более надо писать, вон, как курение вредно - и корабль утопить может, и авиабазу взорвать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Московский

Когда она не писала?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Удачный кавалер

Не, там был кейс такого рода. Именно пару недель назад.
Не было официальных материалов с чернухой от редакции на темы:
- взрыв колонии с заключёнными в Еленовке, ДНР
- отрезание яиц пленному
Вот, несмотря на то, что по каждой новости было по 20 материалов от посетителей, была претензия, что на самые главные новости не было официальных публикаций редакции.

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Русофоб

Ого, аж 3 слова война в тексте:

информационной войне
Аналитики из Института изучения войны
Институт изучения войны
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ien Stewart

блять тж заблокирован хоть порно можете выкладывать

Ответить
Развернуть ветку
Идеальный кофе

Компания находится на территории России, ну, ребят...

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Duard Kuban

Всей правды мы не узнаем...

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

"Сакский метеорит",
Рен ТВ готовит экспедицию экспертов

Ответить
Развернуть ветку
KZ Forever

А что будет когда "пожары" продолжатся на других базах МО РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

массовая проверка соблюдения техники безопасности?

Ответить
Развернуть ветку
Trikster

Дивесанты хотят дискредитировать ВС РФ и создать впечатление, что в Крыму не работает ПВО. Но оно работает! А диверсантов надо посадить.

Ответить
Развернуть ветку
Удачный кавалер

Почитал СМИ. На аэродроме никто не пострадал.
Пострадавшие из числа гражданского населения.
1 погиб. Остальным, включая 2-х детей, оказывается медицинская помощь.

Ответить
Развернуть ветку
Ш
На аэродроме никто не пострадал.

Они в порядке, просто пропали без вести.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Kind soul

А туповец говорит, что это всё хуйня. Вообще ни на что не влияет)

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

У него диагноз уже поставлен

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Гол

Яка сумна новина! )))

Ответить
Развернуть ветку
Обратный бинокль

Не очень понимаю: как от каких-то внезапных хлопков гибнут люди и страдает техника???

Ответить
Развернуть ветку
Дядя Химарс

👏👏👏👏👏

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Аналогичный теркин30см
Институт изучения войны

всё ещё хочу сюда поступить

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Алексеев

А их то за что?

Ответить
Развернуть ветку
симуляцiя активностi

А вы в курсе сколько сегодня погибло из-за "ответов" рф?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Дворниченко

Чем ответ рф отличается от любого другого дня?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
governmenthooker

Никогда такого не было и вот опять. Все эти репортеры, которые это освещают, получат сроки за госизмену?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
null