Представитель правительства ФРГ: предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам внесли на обсуждение Евросоюза Статьи редакции
Не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам европейских граждан.
В ЕС внесли на обсуждение предложение запретить выдачу виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Проект внесён некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке», — цитирует Хеберштрайта ТАСС. В МИД Германии также уточнили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. Там сообщили, что предложение будет обсуждаться в конце августа.
Некоторые страны Евросоюза приостановили выдачу виз ещё весной. Среди них — все государства Балтии, Чехия, Словакия, Мальта. Польша запретила гражданам РФ въезжать в страну напрямую из России или Беларуси.
В Еврокомиссии подчёркивали, что нормативы Шенгенского соглашения не предусматривают возможности тотального запрета на выдачу виз россиянам.
мб перестать закупать ископаемые? да не ну фигня какая-то
Это такой забавный тейк конечно. То, что благодоря этим же ресурсам генерится продукт с высокой добавочной стоимостью и на средства от которого идёт финансовая и вооруженная подержка для Украины, почему-то умалчивается. А какие доводы будут зимой, когда эмбарго вступит в силу?
почему россияне считают себя такими же ценными и полезными как газ или нефть?
Давай Вова, отключи ка этих мудаков нах... от ресурсов. Хочу посмотреть как они шенгенскими визами топиться зимой будут
Не пройдет, как минимум Германия наложит вето, она как раз сейчас усиленно рекрутирует несогласных из РФ
Да никто эту хуйню не приймет, я вообще не понимаю, хули тут такой говношторм последние три дня, будто это уже приняли.
🤞
Но ты же сам свалил
бородачи надоели? знаю с вероятностью 98 процентов что ты их заебал=) Что делать будешь после мирного договора? Я за десять минут в ТЖ найду твое реальное имя, тебя здесь все знают. Товарищ майор тем более.
Не приймут, успокойтесь)
не дадут оружие,успокойтесь.
не введут санкции,успокойтесь.
не введут эмбарго,успокойтесь.
Не будет войны, успокойтесь)
Судя по интересу к теме, одно из самых эффективных ограничений будет.
ну да, это ж мы, ТЖ-ники определяем внешнюю политическую повестку. Щас Конашенкову наберу.
Формально могут не принять, но получение отказов будет стремиться к 99%, а в случае отказа в получении визы никто не должен объяснять причину.
Может не отказов, а будут затягивать сроки, уменьшать кол-во мест на запись в вц/посольство. Уже практикуется. В июле во многие страны на визы до сентября запись была закрыта.
Вроде и права человека в норме, и в шенген попадут только самые целеустремлённые туристы).
Все равно придётся договориться, не официально, так негласно.
И с чего бы те, кто будет против официального запрета, согласятся на "а давайте просто по тихому начнём всем отказывать"?
Да не запретят ничего. 27 стран должны дать на это согласие
А жаль, тогда бы уже все поняли что запад это враги и русофобы, глядишь добровольцев пойти на сво бы поприбавилось
жаль не примут(
Почему жаль? Сам в России сейчас или где-то за границей?
Спасибо покупатели путинского газа. Видим кого вы на деле поддерживаете
Я искренне не понимаю смысла такого закона. Я живу 8 лет в другой стране, налоги все мои здесь, жизнь здесь, только паспорт пока еще тот. Считаю себя гражданином той страны, в которой живу, хоть и не по документам (где я живу, можно иметь только одно гражданство, а из российского выходить такой гемор, плюс, слышал, потом еще могут российскую визу не дать, если нужно будет туда съездить, а родители уже не молоды).
Неужели они не понимают, что такие законы абсолютно контрпродуктивны? Они настроят больше русских против Украины. Мало того, что России притекут новые налоги, которые непременно будут использованы по назначению, так еще некоторые мужчины, которые жили за границей, могут быть насильно отправлены на фронт или арестованы, в зависимости от их хистори.
Это, в свою очередь, приведет к дополнительным жертвам со стороны Украины. Они там вообще логические цепочки умеют выстраивать?
Если этот высер - все, на что способно европейское правительство в противостоянии агрессии, то, народ, наш континент в полной ж. Эмоционально может высказываться обычный житель, даже местечковый депутат, но не высокопоставленный сотрудник госаппарата. Посмотрел интервью с Подоляком, его спросили про выгоду таких санкций и результат, но он ушел от ответа, сказав, "вы поймите Зеленского, он морально устал".
П.С. У меня много молодых (уже бывших) друзей (которые, кстати, даже не говорят по-русски) в странах Балтии, и, они все "невсетакоднозначники" и вообще "Пу крутой чувак". Но при этом в визах отказывают русским, которые это не поддерживают, не путайте.
Тратить заработанное в Европе или в РФ? Где здесь будет большая экономическая выгода для РФ? Да пускай хоть самый больной ватник едет, если он валюту вывозит из страны (утрирую, но всё же).
Все как-то мигом позабыли о цифрах из-за своей ненависти.
Лахта пошла в атаку
А ГДР Что говорит?
Ну вот теперь в легион свобода России не попаду((( придется воевать за пуйло!😳😳😳
Шикарно!
Среди всего этого бесконечного срача по теме, кто-нибудь уже высказывался насчет конкретных + и - подобных запретов ?
Ну кроме как подгадить всем кто виноват и нет. В остальном, если отбросить эмоции, то реальных плюсов я не вижу.
Про справедливость от финского министра слышал, но в мире, где каждый день умирают от голода, где на мнение ООН кладут с высокой башни и проводят любые военные операции (в т.ч. по поиску несуществующего оружия массового поражения), продают оружие африканским диктаторам и продолжают покупать нефть/газ после захвата Крыма, про "справедливость" слушать не просто смешно, тошно.
Турист или нет, россиянин забугром как минимум не пойдет воевать в Украину и не будет платить налоги и оставлять свои деньги в РФ. Кого он там будет любить или нет в твиттере вообще похрен, это ни на что не влияет.
Пошла жара. Мне вот интересно, почему сейчас эту тему стали поднимать, а не в самом начале войны, или после Бучи или других терактов?
Я искренне надеюсь на принятие запрета этого, тогда уже заявления в духе "санкции не направлены на простых россиян" не прокатят и всем будет ясно что запад это враги. Глядишь и среди молодёжи возрастёт поддержка сво