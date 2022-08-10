Не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам европейских граждан.

В ЕС внесли на обсуждение предложение запретить выдачу виз россиянам. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Проект внесён некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке», — цитирует Хеберштрайта ТАСС. В МИД Германии также уточнили, что предложение включает запрет на выдачу виз не только туристам, но и журналистам, диссидентам и родственникам граждан стран ЕС. Там сообщили, что предложение будет обсуждаться в конце августа.

Некоторые страны Евросоюза приостановили выдачу виз ещё весной. Среди них — все государства Балтии, Чехия, Словакия, Мальта. Польша запретила гражданам РФ въезжать в страну напрямую из России или Беларуси.

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В Еврокомиссии подчёркивали, что нормативы Шенгенского соглашения не предусматривают возможности тотального запрета на выдачу виз россиянам.

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