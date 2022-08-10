Американская сеть Domino's ушла из Италии — не удалось конкурировать с местной пиццей Статьи редакции
Рестораны проработали в стране семь лет.
29 филиалов сети американских пиццерий Domino's закрылись в Италии. Компания взяла крупные кредиты для реализации плана по открытию 880 ресторанов, но столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу, пишет Bloomberg.
Американская сеть открылась в Италии в 2015 году по франшизе и планировала выделиться среди конкурентов за счёт быстрой службы доставки и пиццы в американском стиле. Но во время пандемии начала развиваться доставка среди семейных ресторанов и локальных сетей.
На конец 2020 года долг Domino's составлял 10,6 миллионов евро. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней. Срок действия этих мер, которые не позволяли кредиторам требовать погашения долга или арестовывать активы компании, истёк 1 июля. .
29 июля доставка пиццы окончательно перестала работать — причём без предупреждения. Это стало неожиданностью для клиентов, которые начали в соцсетях задавать вопросы о том, почему на их звонки не отвечают, а ближайший к ним Domino's закрылся. В компании не прокомментировали закрытие сети.
хочу обратно во времена, когда самый крупный конфликт в европе был класть ананасы или нет
Ты про Итало-извращенскую войну?
Извращенскую?! *хруст ломающихся спагетти*
и когда все обсуждали яйцо в инстаграме
Ты тоже выложи - обсудят
Тема не стоит и выеденого яйца
Все же стоит попробовать. Как говорят не разбив яйца яишницу не сделаешь
Офигеть, первая адекватная новость из реальности!
Сама идея открыть американскую сеть пиццерий в Италии больше на Панораму похожа
Адекватная, потому что Доминос закрылся в Италии, а не в России? Сколько бы говна сейчас накидали снова, если бы в России закрылся))) кококо +1 ушедший бренд)))
В Тулу со своим самоваром.
почти восимь лет!!!
Это тут при чём?
а почему бы и нет?
Новость не военной тематики и никак не связана с Украиной или Россией
мы на тж или где??
На ТЖ не только политика, и твой комментарий никак не связан с темой новости
На ТЖ не только политика, но и флуд
но разве Доминос делает пиццу?
Ну спасибо, теперь пиццу хочу
Одна из самых отвратительных пицц, что я ел. В Москве вообще нет никакой нормальной доставки, если не считать конкретные рестораны. И это дикая печаль, конечно.
Потому что пица полное говно.
А из РФ уходить не собирается. Хорошая пицца!
коржики не справились с пиццей
странно видеть "компания ушла" без "из России"
Пиццалия для пиццальянцев!
Мда.Чот не пошло,хз почему.
Осознали, что пицца должна быть ещё и вкусной
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