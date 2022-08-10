Рестораны проработали в стране семь лет.

Маргарита. Фото Getty Images

29 филиалов сети американских пиццерий Domino's закрылись в Италии. Компания взяла крупные кредиты для реализации плана по открытию 880 ресторанов, но столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу, пишет Bloomberg.

Американская сеть открылась в Италии в 2015 году по франшизе и планировала выделиться среди конкурентов за счёт быстрой службы доставки и пиццы в американском стиле. Но во время пандемии начала развиваться доставка среди семейных ресторанов и локальных сетей.

На конец 2020 года долг Domino's составлял 10,6 миллионов евро. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней. Срок действия этих мер, которые не позволяли кредиторам требовать погашения долга или арестовывать активы компании, истёк 1 июля. .

29 июля доставка пиццы окончательно перестала работать — причём без предупреждения. Это стало неожиданностью для клиентов, которые начали в соцсетях задавать вопросы о том, почему на их звонки не отвечают, а ближайший к ним Domino's закрылся. В компании не прокомментировали закрытие сети.