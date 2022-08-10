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Американская сеть Domino's ушла из Италии — не удалось конкурировать с местной пиццей Статьи редакции

Рестораны проработали в стране семь лет.

Маргарита. Фото Getty Images

29 филиалов сети американских пиццерий Domino's закрылись в Италии. Компания взяла крупные кредиты для реализации плана по открытию 880 ресторанов, но столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны местных ресторанов, подающих традиционную итальянскую пиццу, пишет Bloomberg.

Американская сеть открылась в Италии в 2015 году по франшизе и планировала выделиться среди конкурентов за счёт быстрой службы доставки и пиццы в американском стиле. Но во время пандемии начала развиваться доставка среди семейных ресторанов и локальных сетей.

На конец 2020 года долг Domino's составлял 10,6 миллионов евро. В апреле 2022 года суд предоставил компании защиту от кредиторов на 90 дней. Срок действия этих мер, которые не позволяли кредиторам требовать погашения долга или арестовывать активы компании, истёк 1 июля. .

29 июля доставка пиццы окончательно перестала работать — причём без предупреждения. Это стало неожиданностью для клиентов, которые начали в соцсетях задавать вопросы о том, почему на их звонки не отвечают, а ближайший к ним Domino's закрылся. В компании не прокомментировали закрытие сети.

#новости #пицца

783 просмотров
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30 комментариев
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 Доктор Пречистенка

хочу обратно во времена, когда самый крупный конфликт в европе был класть ананасы или нет

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Хушанг Камолетдинов

Ты про Итало-извращенскую войну?

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Сладкий Бубалех

Извращенскую?! *хруст ломающихся спагетти*

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Evgenii

и когда все обсуждали яйцо в инстаграме

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elvis elvisov

Ты тоже выложи - обсудят

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Rondo

Тема не стоит и выеденого яйца

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elvis elvisov

Все же стоит попробовать. Как говорят не разбив яйца яишницу не сделаешь

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Панорама

Офигеть, первая адекватная новость из реальности!

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Спящая сова

Сама идея открыть американскую сеть пиццерий в Италии больше на Панораму похожа

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Максим Иванов

Адекватная, потому что Доминос закрылся в Италии, а не в России? Сколько бы говна сейчас накидали снова, если бы в России закрылся))) кококо +1 ушедший бренд)))

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Голубой вагон бежит

В Тулу со своим самоваром.

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Национальный бокал

почти восимь лет!!!

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Sofi

Это тут при чём?

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Национальный бокал

а почему бы и нет?

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Sofi

Новость не военной тематики и никак не связана с Украиной или Россией

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Национальный бокал

мы на тж или где??

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Sofi

На ТЖ не только политика, и твой комментарий никак не связан с темой новости

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Национальный бокал

На ТЖ не только политика, но и флуд

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Finkel

но разве Доминос делает пиццу?

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Lib Tech
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Хушанг Камолетдинов

Ну спасибо, теперь пиццу хочу

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governmenthooker

Одна из самых отвратительных пицц, что я ел. В Москве вообще нет никакой нормальной доставки, если не считать конкретные рестораны. И это дикая печаль, конечно.

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Dva Bobra

Потому что пица полное говно.

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Dangerus

А из РФ уходить не собирается. Хорошая пицца!

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Михаил Октябрьский

коржики не справились с пиццей

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German B

странно видеть "компания ушла" без "из России"

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Страшный холод

Пиццалия для пиццальянцев!

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Станислав Вершилло

Мда.Чот не пошло,хз почему.

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Kikidon

Осознали, что пицца должна быть ещё и вкусной

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Kibizoid

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