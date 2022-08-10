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Новости

Испанский суд разрешил парализованному обвиняемому совершить эвтаназию, чтобы избежать процесса Статьи редакции

Тот согласился.

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Марин Эуджен Сабау. Фото Nius

Испанский суд постановил, что мужчина со спастической спинальной параплегией, может избежать уголовного преследования, поскольку он имеет право покончить со своей жизнью, пишет The Guardian.

В декабре 2021 года 46-летний охранник Марин Эуджен Сабау открыл огонь по бывшим коллегам в охранной фирме в Таррагоне на востоке Испании, тяжело ранив трёх человек. Он также выстрелил в полицейского, после чего его ранили в позвоночник.

Национальный суд в Таррагоне постановил, что, учитывая его состояние, Сабау имеет право на эвтаназию в соответствии с законом, принятым в 2021 году. При этом закон не предусматривал ситуации, когда человек, которому предъявили уголовные обвинения, может воспользоваться правом на эвтаназию.

Суд постановил, что эвтаназия является «фундаментальным правом», в которое судебная система не может вмешиваться. Испанские законы позволяют взрослым людям с «серьёзными и неизлечимыми» заболеваниями, которые причиняют «невыносимые страдания», сделать выбор в пользу прекращения жизни.

Адвокаты, представлявшие раненого полицейского, который подал апелляцию в конституционный суд, не согласились с таким решением: «Суд не принял во внимание ни страдания жертв, ни их достоинство». Сабау должен был пройти процедуру эвтаназии 28 июля. Если апелляцию не удовлетворят, он исполнит своё желание.

Сабау заявил: «Я параплегик. У меня 45 швов на одной руке, и я едва могу двигать левой рукой. Я не чувствую своей груди». Он утверждал, что бывшие коллеги превратили его жизнь в «ад», а он сам стал жертвой эксплуатации и расизма. Перед нападением он отправил своему начальству письмо следующего содержания: «У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть».

Сабау утверждает, что сотрудники каталонской полиции открыли огонь первыми без предупреждения и продолжали стрелять, когда он уже был без сознания. Суд признал, что Сабау причинил «боль, а также физический и моральный ущерб своим жертвам». При этом суд добавил, что его состояние вызывает «постоянные физические и психологические страдания без какой-либо возможности облегчения».

#новости #испания #право

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104 комментария
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 Плохой украинец

В данном случае - дохуя легкий способ уйти от ответственности. Сколько ему за такой перформанс должны были дать? Вышку?

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Дмитрий Рылеев

Представь что ему за это могли дать смертный приговор, а тут он сам его хочет

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26 комментариев
Штош

Для тебя легко самоубиться?

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9 комментариев
VooDooBomber

Я за эвтаназию, но в этом случае преступник хочет пойти легким путем.

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Дмитрий Рылеев

Смерть это легкий путь?

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44 комментария
Жы Dogolonoga

Я считаю что целью пенитациарной системы должно быть перевоспитание, но плюс минус могу понять чем руководствуются люди которые считают что целью должно быть — наказание. Но вот чего я не могу понять, ты действительно считаешь что он не достаточно наказан? Твой комент прозвучал предельно садистски.

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3 комментария
испанский смех
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Котицыд

Мой пездюк.

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Ноктюрн

Это испанский суд

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испанский смех

Справедливо

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1 комментарий
Natalja

Самый гуманный

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Ежегодный Орзэмэс

ладно

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Страшный холод

сэппуку

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Мудрый Петя

Каждый блять раз читал "в Таганроге"

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VooDooBomber

Цей злочинець має бути покараний строком у вязниці, а не легкою смертью. Це стосується і російських загарбників та їхне керівництво що плюндрують українську землю.

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dear575575

Однако

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Noname nonamer

Не предложил а разрешил судя по описанию.

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Вам какого ляха надо

Сделали предложение от которого нельзя отказаться

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Предельный клуб

В 399 до н. э. афинский суд разрешил обвиняему в развращении юношей Сократу совершить эвтаназию. Тот согласился

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musoka
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испанский смех

Suicide is painless

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