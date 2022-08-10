Испанский суд разрешил парализованному обвиняемому совершить эвтаназию, чтобы избежать процесса Статьи редакции
Тот согласился.
Испанский суд постановил, что мужчина со спастической спинальной параплегией, может избежать уголовного преследования, поскольку он имеет право покончить со своей жизнью, пишет The Guardian.
В декабре 2021 года 46-летний охранник Марин Эуджен Сабау открыл огонь по бывшим коллегам в охранной фирме в Таррагоне на востоке Испании, тяжело ранив трёх человек. Он также выстрелил в полицейского, после чего его ранили в позвоночник.
Национальный суд в Таррагоне постановил, что, учитывая его состояние, Сабау имеет право на эвтаназию в соответствии с законом, принятым в 2021 году. При этом закон не предусматривал ситуации, когда человек, которому предъявили уголовные обвинения, может воспользоваться правом на эвтаназию.
Суд постановил, что эвтаназия является «фундаментальным правом», в которое судебная система не может вмешиваться. Испанские законы позволяют взрослым людям с «серьёзными и неизлечимыми» заболеваниями, которые причиняют «невыносимые страдания», сделать выбор в пользу прекращения жизни.
Адвокаты, представлявшие раненого полицейского, который подал апелляцию в конституционный суд, не согласились с таким решением: «Суд не принял во внимание ни страдания жертв, ни их достоинство». Сабау должен был пройти процедуру эвтаназии 28 июля. Если апелляцию не удовлетворят, он исполнит своё желание.
Сабау заявил: «Я параплегик. У меня 45 швов на одной руке, и я едва могу двигать левой рукой. Я не чувствую своей груди». Он утверждал, что бывшие коллеги превратили его жизнь в «ад», а он сам стал жертвой эксплуатации и расизма. Перед нападением он отправил своему начальству письмо следующего содержания: «У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть».
Сабау утверждает, что сотрудники каталонской полиции открыли огонь первыми без предупреждения и продолжали стрелять, когда он уже был без сознания. Суд признал, что Сабау причинил «боль, а также физический и моральный ущерб своим жертвам». При этом суд добавил, что его состояние вызывает «постоянные физические и психологические страдания без какой-либо возможности облегчения».
В данном случае - дохуя легкий способ уйти от ответственности. Сколько ему за такой перформанс должны были дать? Вышку?
Представь что ему за это могли дать смертный приговор, а тут он сам его хочет
Для тебя легко самоубиться?
Я за эвтаназию, но в этом случае преступник хочет пойти легким путем.
Смерть это легкий путь?
Я считаю что целью пенитациарной системы должно быть перевоспитание, но плюс минус могу понять чем руководствуются люди которые считают что целью должно быть — наказание. Но вот чего я не могу понять, ты действительно считаешь что он не достаточно наказан? Твой комент прозвучал предельно садистски.
Мой пездюк.
Это испанский суд
Справедливо
Самый гуманный
ладно
сэппуку
Каждый блять раз читал "в Таганроге"
Цей злочинець має бути покараний строком у вязниці, а не легкою смертью. Це стосується і російських загарбників та їхне керівництво що плюндрують українську землю.
Однако
Не предложил а разрешил судя по описанию.
Сделали предложение от которого нельзя отказаться
В 399 до н. э. афинский суд разрешил обвиняему в развращении юношей Сократу совершить эвтаназию. Тот согласился
Suicide is painless