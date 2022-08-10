Тот согласился.

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Марин Эуджен Сабау. Фото Nius

Испанский суд постановил, что мужчина со спастической спинальной параплегией, может избежать уголовного преследования, поскольку он имеет право покончить со своей жизнью, пишет The Guardian.

В декабре 2021 года 46-летний охранник Марин Эуджен Сабау открыл огонь по бывшим коллегам в охранной фирме в Таррагоне на востоке Испании, тяжело ранив трёх человек. Он также выстрелил в полицейского, после чего его ранили в позвоночник.

Национальный суд в Таррагоне постановил, что, учитывая его состояние, Сабау имеет право на эвтаназию в соответствии с законом, принятым в 2021 году. При этом закон не предусматривал ситуации, когда человек, которому предъявили уголовные обвинения, может воспользоваться правом на эвтаназию.

Суд постановил, что эвтаназия является «фундаментальным правом», в которое судебная система не может вмешиваться. Испанские законы позволяют взрослым людям с «серьёзными и неизлечимыми» заболеваниями, которые причиняют «невыносимые страдания», сделать выбор в пользу прекращения жизни.

Адвокаты, представлявшие раненого полицейского, который подал апелляцию в конституционный суд, не согласились с таким решением: «Суд не принял во внимание ни страдания жертв, ни их достоинство». Сабау должен был пройти процедуру эвтаназии 28 июля. Если апелляцию не удовлетворят, он исполнит своё желание.

Сабау заявил: «Я параплегик. У меня 45 швов на одной руке, и я едва могу двигать левой рукой. Я не чувствую своей груди». Он утверждал, что бывшие коллеги превратили его жизнь в «ад», а он сам стал жертвой эксплуатации и расизма. Перед нападением он отправил своему начальству письмо следующего содержания: «У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть».