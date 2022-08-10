Бывшего сотрудника Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию — он собирал данные о критиках режима за взятки Статьи редакции
Обвиняемый получил более 300 тысяч долларов и золотые часы от принца — теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
Федеральный суд Сан-Франциско признал бывшего сотрудника Twitter Ахмада Абуаммо, подозреваемого в шпионаже в пользу властей Саудовской Аравии, виновным. Теперь присяжные должны будут установить меру пресечения — по этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Абуаммо работал в Twitter с 2013 по 2015 год, где занимался продвижением соцсети на Ближнем Востоке. Согласно материалам дела, государственная компания по связям с общественностью обратилась к сотруднику с просьбой верифицировать аккаунт одной из местных медиа-фигур. После успешного сотрудничества Абуаммо познакомили с представителем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.
Около двух лет Абуаммо предоставлял «партнёрам» данные пользователей, критиковавших правительство Саудовской Аравии — даты рождения, адреса электронной почты и номера телефонов, которые могли помочь установить личность владельцев аккаунтов. В обмен на это сотрудник соцсети получал взятки — более 300 тысяч долларов и дорогие золотые часы.
Абуаммо арестовали по подозрению в шпионаже в 2018 году вместе с двумя другими сотрудниками Twitter. Ещё один подозреваемый, инженер компании Али Альзабара, сбежал из Саудовской Аравии ещё в 2015 году, и благодаря этому избежал наказания. Защита настаивала, что обвиняемый не передавал засекреченных данных, а доступ к информации предоставлял в рамках своих рабочих обязанностей.
Саудовский оппозиционер Омар Абдулазиз, знакомый с убитым в 2018 году журналистом Washigton Post Джамалем Хашогги, рассказывал репортёрам BuzzFeed, что в 2019 году стал мишенью местных властей после получения письма о том, что кто-то просматривал его аккаунт в твиттере. По его словам, многие саудовские активисты могли быть задержаны и подвергнуты пыткам после раскрытия их личных данных сотрудниками соцсети.
Таких уебищ надо наказывать так как это делают режимы на которые они работали. Чтобы блядва на своей шкуре чувствовала. Часики блять подарили
око за око — и мир ослепнет
Так обычно говорят те кто выбил тебе глаз.
за убийство теперь смертную казнь, а за изнасилование насиловать?
а за теракты что? гранату в руки давать без чеки?
было бы неплохо
Норм идея кстати, и пущай себя в чистом поле взрывает
Зачем так без пользы?
Нехай разминирует минные поля, или в горячем цеху работает
@Юлия Сапсан
А что не так? Ты правда считаешь что террориста нужно перевоспитывать? Думаешь это возможно?
Чел слил не одного человека, из за него одного пострадал далеко не один.
ну у нынешней системы наказаний результаты крайне хреновые, так что возможно не самая худшая идея.
сказал какой-то долбоёб который не знает реальности: хватит цитировать абстракции и выдвавать их за объективную истину
"хуй за хуй - и все презервативы кончатся" из той же блять оперы
Если шоколадное - срастается)
P.S.: это для них вродь ещё хуже просто выбитого глаза.
15-рублевые: "тристатыщбаксов и золотые часы??!!"
Но саудовская аравия же союзник сша. Как можно шпионить в её пользу
против прав человека
приветики)
приветики
ты как так быстро ответила
легко
лучшая
ну после т.нка
простите
люблю вас одинаково
кчау спасибо
про мать было лишнее
Если это привело к смертям(казням), то 20 лет мало.
Ибо нех!
Прикиньте если в TJ сидит такой
Надеюсь, Макс его публично опустит в своём твиторе!
Уволен с формулировкойпоступил как пидор