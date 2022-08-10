{"id":2160,"url":"\/distributions\/2160\/click?bit=1&hash=c38b1919d3478cecc09b262f63e7c852abf0f9df60c7b98c6398e0c38c413058","title":"\u0418\u043d\u043a\u0443\u0431\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043c\u044b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u0441\u0442\u0443\u0434\u0438\u044f \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"acb6f58f-ce2f-51d0-96cb-c256b9565a70","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Бывшего сотрудника Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию — он собирал данные о критиках режима за взятки Статьи редакции

Обвиняемый получил более 300 тысяч долларов и золотые часы от принца — теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

624 просмотров
Иллюстрация TehcCrunch

Федеральный суд Сан-Франциско признал бывшего сотрудника Twitter Ахмада Абуаммо, подозреваемого в шпионаже в пользу властей Саудовской Аравии, виновным. Теперь присяжные должны будут установить меру пресечения — по этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Абуаммо работал в Twitter с 2013 по 2015 год, где занимался продвижением соцсети на Ближнем Востоке. Согласно материалам дела, государственная компания по связям с общественностью обратилась к сотруднику с просьбой верифицировать аккаунт одной из местных медиа-фигур. После успешного сотрудничества Абуаммо познакомили с представителем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

Около двух лет Абуаммо предоставлял «партнёрам» данные пользователей, критиковавших правительство Саудовской Аравии — даты рождения, адреса электронной почты и номера телефонов, которые могли помочь установить личность владельцев аккаунтов. В обмен на это сотрудник соцсети получал взятки — более 300 тысяч долларов и дорогие золотые часы.

Абуаммо арестовали по подозрению в шпионаже в 2018 году вместе с двумя другими сотрудниками Twitter. Ещё один подозреваемый, инженер компании Али Альзабара, сбежал из Саудовской Аравии ещё в 2015 году, и благодаря этому избежал наказания. Защита настаивала, что обвиняемый не передавал засекреченных данных, а доступ к информации предоставлял в рамках своих рабочих обязанностей.

Саудовский оппозиционер Омар Абдулазиз, знакомый с убитым в 2018 году журналистом Washigton Post Джамалем Хашогги, рассказывал репортёрам BuzzFeed, что в 2019 году стал мишенью местных властей после получения письма о том, что кто-то просматривал его аккаунт в твиттере. По его словам, многие саудовские активисты могли быть задержаны и подвергнуты пыткам после раскрытия их личных данных сотрудниками соцсети.

#новости #суды #twitter #саудовскаяаравия

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Dmitriy Volkov

Таких уебищ надо наказывать так как это делают режимы на которые они работали. Чтобы блядва на своей шкуре чувствовала. Часики блять подарили

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

око за око — и мир ослепнет

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov

Так обычно говорят те кто выбил тебе глаз.

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

за убийство теперь смертную казнь, а за изнасилование насиловать?

а за теракты что? гранату в руки давать без чеки?

Ответить
Развернуть ветку
пепси

было бы неплохо

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov
а за теракты что? гранату в руки давать без чеки?

Норм идея кстати, и пущай себя в чистом поле взрывает

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

Зачем так без пользы?
Нехай разминирует минные поля, или в горячем цеху работает

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov

@Юлия Сапсан
А что не так? Ты правда считаешь что террориста нужно перевоспитывать? Думаешь это возможно?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Volkov

Чел слил не одного человека, из за него одного пострадал далеко не один.

Ответить
Развернуть ветку
horus

ну у нынешней системы наказаний результаты крайне хреновые, так что возможно не самая худшая идея.

Ответить
Развернуть ветку
пепси

сказал какой-то долбоёб который не знает реальности: хватит цитировать абстракции и выдвавать их за объективную истину

"хуй за хуй - и все презервативы кончатся" из той же блять оперы

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Если шоколадное - срастается)
P.S.: это для них вродь ещё хуже просто выбитого глаза.

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

15-рублевые: "тристатыщбаксов и золотые часы??!!"

Ответить
Развернуть ветку
Amphetamine

Но саудовская аравия же союзник сша. Как можно шпионить в её пользу

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

против прав человека

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

приветики)

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

приветики

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

ты как так быстро ответила

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

легко

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

лучшая

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

ну после т.нка

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

простите

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

люблю вас одинаково

Ответить
Развернуть ветку
Ничтожный нос

кчау спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Национальный бокал

про мать было лишнее

Ответить
Развернуть ветку
FireGrim

Если это привело к смертям(казням), то 20 лет мало.

Ответить
Развернуть ветку
Олександрович

Ибо нех!

Ответить
Развернуть ветку
dear575575

Прикиньте если в TJ сидит такой

Ответить
Развернуть ветку
Интеллектуальный единорожек88

Надеюсь, Макс его публично опустит в своём твиторе!

Ответить
Развернуть ветку
Обратный торшер

Уволен с формулировкой

поступил как пидор
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null