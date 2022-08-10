Обвиняемый получил более 300 тысяч долларов и золотые часы от принца — теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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Иллюстрация TehcCrunch

Федеральный суд Сан-Франциско признал бывшего сотрудника Twitter Ахмада Абуаммо, подозреваемого в шпионаже в пользу властей Саудовской Аравии, виновным. Теперь присяжные должны будут установить меру пресечения — по этой статье мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Абуаммо работал в Twitter с 2013 по 2015 год, где занимался продвижением соцсети на Ближнем Востоке. Согласно материалам дела, государственная компания по связям с общественностью обратилась к сотруднику с просьбой верифицировать аккаунт одной из местных медиа-фигур. После успешного сотрудничества Абуаммо познакомили с представителем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.

Около двух лет Абуаммо предоставлял «партнёрам» данные пользователей, критиковавших правительство Саудовской Аравии — даты рождения, адреса электронной почты и номера телефонов, которые могли помочь установить личность владельцев аккаунтов. В обмен на это сотрудник соцсети получал взятки — более 300 тысяч долларов и дорогие золотые часы.

Абуаммо арестовали по подозрению в шпионаже в 2018 году вместе с двумя другими сотрудниками Twitter. Ещё один подозреваемый, инженер компании Али Альзабара, сбежал из Саудовской Аравии ещё в 2015 году, и благодаря этому избежал наказания. Защита настаивала, что обвиняемый не передавал засекреченных данных, а доступ к информации предоставлял в рамках своих рабочих обязанностей.