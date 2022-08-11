Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм» Статьи редакции
И призвал Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.
Сейм Латвии признал действия России в Украине терроризмом, а саму РФ — страной, поддерживающей терроризм. Такие формулировки содержатся в докладе «О целенаправленных вооружённых нападениях России на мирных граждан и общественные пространства Украины».
Парламент Латвии принял документ единогласно. Его одобрили 67 депутатов, принявших участие в голосовании, 16 человек воздержались.
В докладе говорится, что после начала военных действий Украину свои дома покинули 12 миллионов граждан, а более пяти миллионов уехали из страны. С 24 февраля правозащитные группы и международные мониторинговые комиссии неоднократно сообщали о пытках, изнасилованиях, убийствах и депортации мирных жителей. Кроме того, нанося удары по морским портам, Россия «продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире», считают парламентарии.
Сейм осудил действия России в Украине, совершаемые при поддержке Беларуси, призывал страны Евросоюза высказать такое же мнение и перестать выдавать визы гражданам России и Беларуси.
Дополнено. Жители Латвии, получившие гражданство России, не смогут получить латвийский вид на жительство и должны будут покинуть страну, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Речь идёт о так называемых «негражданах» — людях с особым юридическим статусом, полученным после распада СССР. Однако для того, чтобы ограничить выдачу латвийского ВНЖ, нужно будет внести поправки в законодательство.
Теперь перестанут газ покупать или будут страной спонсирующей террористов?
Сейм уже запретил его покупать с 1 января 2023 года. Ещё до этой новости
Ну естественно перестанут, зачем тогда закон приняли.
2018 год. В России недопускают Навального до выборов, россияне массово выходят на митинги но их разгоняют силовики, а вся пропагандистская машина работает на очернение Навального, митингующих и любых проявляющих себя независимых политиков.
В ходе президентских выборов с многочисленными нарушениями "побеждает" Путин, который в нарушение конституции пошёл уже на 4й президентский срок.
Латвия: поздравляем Путина с победой!
2022 год: все русские плохие, вы допустили Путина к власти и 22 года его терпите. Ведь всё же с первых дней было ясно, куда вы смотрели?
ебаные лицемеры
Просто интересный факт:
За 22 года правления Путином, ни один человек не погиб на митингах
Латвия ВВЕДИ ВОЙСКА в 2018й! РУССКИХ ПРИТЕСНЯЮТ
Европа создала путина.
Зачем ты врёшь, в России нет оппозиции и россияне никогда не протестуют, они все имперцы и ничего никогда не делают. ТЖ почитай.
Да Европа лицемерная со времен Каддафи, когда Франция и Италия дружили с ним, а после Арабской весны возглавили авианалеты на базы Ливии. Надо же было скрыть, что тогдашний президент Франции пиар компанию устроил на бабки Каддафи
А почему они не должны были поздравлять, если Путин выиграл по факту? Сколько людей вышло на протесты? 0.5%?
счас там Левитс
так это он хорошего Путина поздравил
Получается, покупая российские ресурсы Латвия спонсирует терроризм? Или это другое?
Нет, конечно.
Они покупают ресурсы с отвращением и презрением на лице и потому это их полностью оправдывает.
на трубе антитеррористический фильтр поставили
Я смотрю, это теперь такая же обидка будет, как и с визами. А в предложения слова не складываются - Латвия не признавала Россию террористами, а только страной, которая терроризм поддерживает. По сути, просто факт констатировали и всен
ЛАТВІЯ ЇБЕ
*І ЛИТВА ТАКОЖ
Латвия? 🗿
Латвія*
Про Литву интересная статья вот https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/08/na-belom-kone-protiv-rezhima-putina
надеюсь задали тренд
Ладно, Путин останавливает войну, слишком жестокий поступок со стороны Латвии
К нам уже отношение как к соседу, который постоянно срет в подъезде и трахает мышей. Лишь бы не видеть. К сожалению, мы ещё долго будет все это разгребать
Согласен, хорошие украинцы могли бы и поменьше срать а подъезде.
Т.е. государство поддерживающее терроризм косвенно - террорист, а государство поддерживающее государство-террорист не террорист. Ясно.
На проекте с 26 июн 2022
пук
среньк
Перепись ебанько для ЧС закончена. Горошек не вари (◔‿◔)
Первая ласточка походу.
Латвия - трендмейкер данного сезона
А беларусы уже не в счет, помнится давече еще всех к себе звали бежать. Вот они поборолись поборолись не получилось таракана шлепнуть, а теперь вон оно что с их территории и с их разрешения происходит, они то как плохие или не? Лука это народ или нет?
Белорусы сами выбирали луку! Теперь коллективная ответственность, ничего не поделать.
Ватники: "я не буду ничего делать пока Европа не делает"
Европа: делает что-то
Ватники: все равно не буду вы покупаете нефть
Европа: Уже не покупаем
Ватники: а газ
Европа: С нового года запретили, хотя нам это дорого обошлось
Ватники: а нет все равно не буду ничего делать, вы опоздали, это ваша вина, пук среньк, вскукакерек.
Медуза возвращается домой?
В Берлин переедут
призывал страны Евросоюза высказать такое же мнение и перестать выдавать визы гражданам России и Беларуси
БЕЛАРУСИ
ахахахахахаха блять, парламентарии хуевы нашлись. Го еще армянам запретим, за то что там базы российские стоят?
Чет я проржался с комментов, объявила Латвия, а пишут Литва. Нашлись тут недо-имперцы со всех сторон, которы две страны отличить не могут
Я не понимаю твое недовольство.
Ты же не злишься, что в Северную Корею попасть не можешь.
Смысл расстраиваться.
Нет страны прекраснее России.
Нет города величественнее Москвы.
Нет моря лучше Черного.
Мы должны быть благодарны, что наши заблудшие соотечественники вернутся на Родину!
Я например тож постоянно путаюсь, а вот они сами друг друга терпеть не могут, как не приедув Вильнюс так слушаю какие в Риге все жадные сволочи обманывают. Там тока ковырни и пойдет брат на брата
не исключено,к етому все идет,можно ржать сколько угодно но неизбежность уже наступила
Ну, когда с территории Армении русня начнет хуячить ракетами по соседним странам, то я думаю и ее добавят.а пока только Беларусь, пока ее не деокуппируют
Патентованные пидарасы
Там же много русских, кому просто было лень оформить латвийское гражданство.
Либо сейчас ускорятся, либо познают прекрасную жизнь в России
Есть ещё отдельная категория русских, которые приняли гражданство, когда Россия его от щедрости раздавала. Правда, на этом вся их любовь к России закончилась - переезжать они, как-то желанием не загорелись
Хуй поймёшь, то ли на тж зашёл, то ли на экзамен лахтобота по новым методичкам
Хорошие русские че то злые в последнее время)
Историческая хуйня.
Не совсем точно. В твите говорится со ссылкой на то, что Россия планирует провернуть еще раз акт щедрости многолетней давности и это тогда коснется "новых" граждан России. То есть, принимаешь гражданство, пожалуйста на выход. О тех, кто это сделал при первом заходе России разговора, пока не было
О, это получается я теперь террорист?
Не, пока житель государства, которое его поддерживает. Но это если в Латвию приедешь, это же их внутренний закон. На территории РФ закон их не действует.
Ну а хули нам
https://youtu.be/6TwioIc6a_8
спонсор.
Если всех русских из латвии выгнать, там совсем айтишников не останется.
Вряд ли это поможет урегулировать ситуацию около Украины, предлагаю провести газовую трубу в Кремль, что б показать готовность к диалогу, а подобные решения только дестабилизируют ситуацию в регионе.
Если провести трубу прямо в кабинет Путина и пустить по ней ОХВ, то предложение очень даже ничего.
А если прилюдно сжечь паспорт мордора то продлят внж?
Нет
Какие эм латвийцы базированные
Визы, теперь это.. Че не нравится нахуй? Вкушаем полным ртом нахой. А то расслабились, за что это нас нахуй?