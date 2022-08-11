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Новости

Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм» Статьи редакции

И призвал Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам.

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Сейм Латвии признал действия России в Украине терроризмом, а саму РФ — страной, поддерживающей терроризм. Такие формулировки содержатся в докладе «О целенаправленных вооружённых нападениях России на мирных граждан и общественные пространства Украины».

Парламент Латвии принял документ единогласно. Его одобрили 67 депутатов, принявших участие в голосовании, 16 человек воздержались.

В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами — прямо и косвенно — как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и как силовик в таких случаях, как отравление семьи Скрипалей или сбитый самолёт МН-17. В Украине Россия выбрала аналогичную, жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещённое на международном уровне оружие и боеприпасы, с несоразмерной жестокостью нанося удары по гражданским лицам и общественным пространствам. [...] Россия таким образом стремится запугать и деморализовать украинский народ и вооружённые силы, парализовать дееспособность государства с целью оккупации Украины. То есть Россия осуществляет это насилие для достижения политических целей.

Рихардс Колс, председатель комиссии Сейма по иностранным делам

В докладе говорится, что после начала военных действий Украину свои дома покинули 12 миллионов граждан, а более пяти миллионов уехали из страны. С 24 февраля правозащитные группы и международные мониторинговые комиссии неоднократно сообщали о пытках, изнасилованиях, убийствах и депортации мирных жителей. Кроме того, нанося удары по морским портам, Россия «продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире», считают парламентарии.

Сейм осудил действия России в Украине, совершаемые при поддержке Беларуси, призывал страны Евросоюза высказать такое же мнение и перестать выдавать визы гражданам России и Беларуси.

Дополнено. Жители Латвии, получившие гражданство России, не смогут получить латвийский вид на жительство и должны будут покинуть страну, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Речь идёт о так называемых «негражданах» — людях с особым юридическим статусом, полученным после распада СССР. Однако для того, чтобы ограничить выдачу латвийского ВНЖ, нужно будет внести поправки в законодательство.

#новости #латвия #санкции #визы

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130 комментариев
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Талантливый будильник

Теперь перестанут газ покупать или будут страной спонсирующей террористов?

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Вадимка

Сейм уже запретил его покупать с 1 января 2023 года. Ещё до этой новости

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5 комментариев
kozin

Ну естественно перестанут, зачем тогда закон приняли.

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9 комментариев
Валерий Кондрашин

2018 год. В России недопускают Навального до выборов, россияне массово выходят на митинги но их разгоняют силовики, а вся пропагандистская машина работает на очернение Навального, митингующих и любых проявляющих себя независимых политиков.
В ходе президентских выборов с многочисленными нарушениями "побеждает" Путин, который в нарушение конституции пошёл уже на 4й президентский срок.

Латвия: поздравляем Путина с победой!

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Валерий Кондрашин

2022 год: все русские плохие, вы допустили Путина к власти и 22 года его терпите. Ведь всё же с первых дней было ясно, куда вы смотрели?

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2 комментария
darkAlert

ебаные лицемеры

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Баха братан салам алейкум

Просто интересный факт:

За 22 года правления Путином, ни один человек не погиб на митингах

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4 комментария
Шах

Латвия ВВЕДИ ВОЙСКА в 2018й! РУССКИХ ПРИТЕСНЯЮТ

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Дон Карлионе

Европа создала путина.

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Evil Pechenka
россияне массово выходят на митинги

Зачем ты врёшь, в России нет оппозиции и россияне никогда не протестуют, они все имперцы и ничего никогда не делают. ТЖ почитай.

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Ангел Непредохранитель

Да Европа лицемерная со времен Каддафи, когда Франция и Италия дружили с ним, а после Арабской весны возглавили авианалеты на базы Ливии. Надо же было скрыть, что тогдашний президент Франции пиар компанию устроил на бабки Каддафи

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1 комментарий
Баха братан салам алейкум

А почему они не должны были поздравлять, если Путин выиграл по факту? Сколько людей вышло на протесты? 0.5%?

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2 комментария
Misha Stakhyr

счас там Левитс

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Петя Веников

так это он хорошего Путина поздравил

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Theoden

Получается, покупая российские ресурсы Латвия спонсирует терроризм? Или это другое?

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Дмитрий Зосенко

Нет, конечно.

Они покупают ресурсы с отвращением и презрением на лице и потому это их полностью оправдывает.

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1 комментарий
Сплошной Негатив

на трубе антитеррористический фильтр поставили

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Lauris

Я смотрю, это теперь такая же обидка будет, как и с визами. А в предложения слова не складываются - Латвия не признавала Россию террористами, а только страной, которая терроризм поддерживает. По сути, просто факт констатировали и всен

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3 комментария
Ха-ха Хи-хи

ЛАТВІЯ ЇБЕ
*І ЛИТВА ТАКОЖ

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Alexandr Loginov

Латвия? 🗿

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2 комментария
Kater92

Латвія*

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Математический ГОСТ

Про Литву интересная статья вот https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/08/na-belom-kone-protiv-rezhima-putina

Новая газета. Европа
Говорим как есть. Пишем о происходящем в России, Украине и Европе. Новости, аналитика, мнения…
novayagazeta.eu
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Sdafs 156

надеюсь задали тренд

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Незаконный файл

Ладно, Путин останавливает войну, слишком жестокий поступок со стороны Латвии

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Сергей Сасквач

К нам уже отношение как к соседу, который постоянно срет в подъезде и трахает мышей. Лишь бы не видеть. К сожалению, мы ещё долго будет все это разгребать

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Пластиковое Окно

Согласен, хорошие украинцы могли бы и поменьше срать а подъезде.

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Dmitry Smirnoff

Т.е. государство поддерживающее терроризм косвенно - террорист, а государство поддерживающее государство-террорист не террорист. Ясно.

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Нельсон Шмандела
пук
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Михаил
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1 комментарий
Никита Борисова
пук
На проекте с 26 июн 2022
пук
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3 комментария
Петя Веников

среньк

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Нельсон Шмандела

Перепись ебанько для ЧС закончена. Горошек не вари (◔‿◔)

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1 комментарий
Егор Павлюк

Первая ласточка походу.

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Борис Юринов

Латвия - трендмейкер данного сезона

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Фамилия и имя

А беларусы уже не в счет, помнится давече еще всех к себе звали бежать. Вот они поборолись поборолись не получилось таракана шлепнуть, а теперь вон оно что с их территории и с их разрешения происходит, они то как плохие или не? Лука это народ или нет?

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FireGrim

Белорусы сами выбирали луку! Теперь коллективная ответственность, ничего не поделать.

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3 комментария
Сергей Демяненко

Ватники: "я не буду ничего делать пока Европа не делает"
Европа: делает что-то
Ватники: все равно не буду вы покупаете нефть
Европа: Уже не покупаем
Ватники: а газ
Европа: С нового года запретили, хотя нам это дорого обошлось
Ватники: а нет все равно не буду ничего делать, вы опоздали, это ваша вина, пук среньк, вскукакерек.

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хзхз
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Bulky Blackcrappy против войны

Медуза возвращается домой?

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Сплошной Негатив

В Берлин переедут

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Ангел Непредохранитель
Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм»
призывал страны Евросоюза высказать такое же мнение и перестать выдавать визы гражданам России и Беларуси
БЕЛАРУСИ

ахахахахахаха блять, парламентарии хуевы нашлись. Го еще армянам запретим, за то что там базы российские стоят?

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Ангел Непредохранитель

Чет я проржался с комментов, объявила Латвия, а пишут Литва. Нашлись тут недо-имперцы со всех сторон, которы две страны отличить не могут

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3 комментария
bor.vn

Я не понимаю твое недовольство.
Ты же не злишься, что в Северную Корею попасть не можешь.

Смысл расстраиваться.
Нет страны прекраснее России.
Нет города величественнее Москвы.
Нет моря лучше Черного.

Мы должны быть благодарны, что наши заблудшие соотечественники вернутся на Родину!

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6 комментариев
Фамилия и имя

Я например тож постоянно путаюсь, а вот они сами друг друга терпеть не могут, как не приедув Вильнюс так слушаю какие в Риге все жадные сволочи обманывают. Там тока ковырни и пойдет брат на брата

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12 комментариев
Misha Stakhyr

не исключено,к етому все идет,можно ржать сколько угодно но неизбежность уже наступила

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Dimon

Ну, когда с территории Армении русня начнет хуячить ракетами по соседним странам, то я думаю и ее добавят.а пока только Беларусь, пока ее не деокуппируют

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A K

Патентованные пидарасы

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bor.vn

Там же много русских, кому просто было лень оформить латвийское гражданство.

Либо сейчас ускорятся, либо познают прекрасную жизнь в России

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Lauris

Есть ещё отдельная категория русских, которые приняли гражданство, когда Россия его от щедрости раздавала. Правда, на этом вся их любовь к России закончилась - переезжать они, как-то желанием не загорелись

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Евген Коновалец

Хуй поймёшь, то ли на тж зашёл, то ли на экзамен лахтобота по новым методичкам

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Баха братан салам алейкум

Хорошие русские че то злые в последнее время)

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Cloud-hidden

Историческая хуйня.

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Lauris
Дополнено. Жители Латвии, получившие гражданство России, не смогут получить латвийский вид на жительство и должны будут покинуть страну, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Речь идёт о так называемых «негражданах» — людях с особым юридическим статусом, полученным после распада СССР. Однако для того, чтобы ограничить выдачу латвийского ВНЖ, нужно будет внести поправки в законодательство.

Не совсем точно. В твите говорится со ссылкой на то, что Россия планирует провернуть еще раз акт щедрости многолетней давности и это тогда коснется "новых" граждан России. То есть, принимаешь гражданство, пожалуйста на выход. О тех, кто это сделал при первом заходе России разговора, пока не было

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Naotaka Yokoyama

О, это получается я теперь террорист?

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Правительственный будильник

Не, пока житель государства, которое его поддерживает. Но это если в Латвию приедешь, это же их внутренний закон. На территории РФ закон их не действует.

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4 комментария
Ангел Непредохранитель

Ну а хули нам
https://youtu.be/6TwioIc6a_8

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радио водка оптимизм

спонсор.

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1 комментарий
darkAlert

Если всех русских из латвии выгнать, там совсем айтишников не останется.

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Урегулирование Дестабилизации

Вряд ли это поможет урегулировать ситуацию около Украины, предлагаю провести газовую трубу в Кремль, что б показать готовность к диалогу, а подобные решения только дестабилизируют ситуацию в регионе.

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Кристобаль Фейра

Если провести трубу прямо в кабинет Путина и пустить по ней ОХВ, то предложение очень даже ничего.

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Arugin

А если прилюдно сжечь паспорт мордора то продлят внж?

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k. schatz

Нет

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2 комментария
хзхз
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Баха братан салам алейкум

Какие эм латвийцы базированные

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Petr Friendship

Визы, теперь это.. Че не нравится нахуй? Вкушаем полным ртом нахой. А то расслабились, за что это нас нахуй?

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