Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм»

В течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами — прямо и косвенно — как крупнейший поставщик оружия режиму Асада в Сирии и как силовик в таких случаях, как отравление семьи Скрипалей или сбитый самолёт МН-17. В Украине Россия выбрала аналогичную, жестокую, аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещённое на международном уровне оружие и боеприпасы, с несоразмерной жестокостью нанося удары по гражданским лицам и общественным пространствам. [...] Россия таким образом стремится запугать и деморализовать украинский народ и вооружённые силы, парализовать дееспособность государства с целью оккупации Украины. То есть Россия осуществляет это насилие для достижения политических целей.