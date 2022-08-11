На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например, Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта.«Яндекс»