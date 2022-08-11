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«Ъ»: «Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль Статьи редакции

В компании сообщили, что рассматривают выход на новые рынки, например, в Сербию.

  • «Яндекс» планирует перевести из России в Израиль разработку технологий для беспилотного такси и роботов-доставщиков, рассказал источник «Ъ» в профильном подразделении компании.
  • Обсуждаются несколько потенциальных названий новой стркутры — roovvy.ai, avride.ai и avnear.ai, добавил он. По данным сервиса who is, два последних домена были заняты в июне и июле, владелец доменов скрыл себя настройками приватности. В «Яндексе» отказались комментировать возможную связь с доменами.
  • Также команда разработки беспилотников начала переводить свои процессы с внутренних платформ на зарубежные сервисы. Например, с внутреннего менеджера задач Startrack на YouTrack или Jira, а системный код проекта — из внутреннего репозитария «Яндекса» на GitHub. На последнем есть закрытый корпоративный аккаунт c названием roovvy.ai.
  • На одном из совещаний в «Яндексе» обсуждали перенос работы сервисов для беспилотных автомобилей с внутренней инфраструктуры на зарубежные облачные платформы, рассказал изданию участник встречи. В «Яндексе» заверили, что весь исходный код и технологии беспилотных автомобилей останутся в России.

На некоторых зарубежных рынках мы действительно используем внешние облачные сервисы, так как в ряде стран законодательство требует хранить локальные данные на своей территории. Сейчас мы смотрим на новые географии, например, Сербию. Каждая новая локация подразумевает, что там будет работать часть команды проекта.«Яндекс»

  • У российских разработчиков беспилотников после начала военных действий в Украине и санкций начались проблемы с закупкой оборудования — лидаров, видеокамер, гироскопов, рассказал источник «Ъ» в одном из профильных министерств. «Яндекс» перешёл на лидары собственного производства в беспилотниках в ноябре 2021 года.
  • «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознаватьскутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
  • «Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём, в 2020 году. В марте 2022 года испытания прекратились.
  • Осенью 2021 года «Яндекс» запустил тестирование беспилотного такси в Москве в районе «Ясенево».

#новости #яндекс #беспилотники

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3 комментария
Finkel

смелый Яндекс, они не слышали что кое-кто Сохнут закрывает?

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Математический ГОСТ

В эретрию или северную Корею теперь только выходить

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Математический ГОСТ

Хотя русские с деньгами это по настоящему хорошие русские, им везде рады

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