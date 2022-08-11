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Новости

В Сеуле запретят подвальные квартиры — в такой жила семья из фильма «Паразиты» Статьи редакции

Решение приняли после гибели трёх человек в затопленной квартире.

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Кадр из фильма «Паразиты»

В столице Южной Кореи будут постепенно отказываться от полуподвальных квартир после того, как две женщины и подросток погибли во время наводнения, пишет «Би-би-си».

Решение приняли после того, как на город обрушились самые сильные за последние 80 лет дожди. По меньшей мере 11 человек пропали без вести из-за наводнений, которые продолжались три дня. Тела двух 40-летних женщин и 13-летней девочки нашли в затопленной полуподвальной квартире. По сообщениям очевидцев, они просили о помощи, когда их дом заполнился водой, но спасатели не смогли добраться до них.

Трагедия вновь привлекла внимание к проблеме проживания в подвальных квартирах, которые известны дешёвой арендной платой и низкими условиями жизни. Местные власти больше не будут выдавать разрешения на строительство подобных домов и будет постепенно переоборудовать существующие квартиры.

Город даст владельцам подвальных квартир 20 лет на то, чтобы переоборудовать их под нежилые помещения, например, складские помещения или автостоянки. Власти также помогут арендаторам переехать в государственное жильё. «Подземное жильё угрожает уязвимым слоям населения во всех отношениях», — отметил мэр Сеула О Се Хун.

Фильм «Паразиты», в котором рассказывается о бедной семье, живущей в подвале в Сеуле, повысил осведомлённость о таких квартирах на международном уровне. После успеха фильма, получившего премию «Оскар», городские власти заявили, что окажут финансовую поддержку полутора тысячам семьям, живущим в полуподвальных квартирах.

#новости #южнаякорея

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41 комментарий
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Открытый якорь

Запретить бедных, тогда все сразу станут богатыми.

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Иногентий Нацпредательвович

ну тут они не просто "запретили" но еще и помогут живущим в этих квартирах переехать в квартиры чуть лучше.
Так как это не правительство эрефии, так что склонен верить данным обещаниям.

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Открытый якорь

Я иронизирую над заголовком. Потому что это не запрет на существующие квартиры в подвале, а на строительство подобных в будущем, т.е. по своей сути новые нормы. Да и мягких переезд в течении 20 лет слабо тянет за "запретили".

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Аскет

Так и не понял, почему в своё время все хайпились от этого фильма. Как по мне, чушь наивная, ещё и переигрывают актёры.

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Сладкий Бубалех

Актеры не переигрывают, у них так играть принято. Ну и проблематика довольно понятная нам должна быть, это проблема людей которые живут по укладу не соответствующему времени, при этом трагедия в том что этот уклад им не получается изменить. На ютубчике был хороший разбор фильма.

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Аскет

Та понятно, но ведь идея лежит на поверхности. Как по мне, наивно сделан фильм. И да, я азиатскую актёрскую школу не очень люблю. Хотя Олдбой — гениальное кино

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Сладкий Бубалех

Ну почему наивно то, вполне неплохо, о том как сложно меняется менталитет, о том как люди в критический момент цепляются за старое. Как по мне для РФ такое тоже будет актуально, особенно для поколения 35+, для тех кто массово поддерживает войну, жаль что до многих из них это не дойдет.

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Аскет

Наивно и по детски, в лоб. Мне такой подход в кинематографе не нравится

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Сладкий Бубалех

Так стопэ, а какой посыл у фильма по твоему мнению? Что в нем по детски?

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Аскет

Посыл по повесточке. Неравенство — плохо. Кто ж спорит, конечно плохо

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Сладкий Бубалех

Это на первый взгляд так кажется, так я щас найду обзор. Вот https://youtu.be/q8THvkfce78

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Аскет

Потом гляну. Спасибо)

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Штош

Ты точно фильи смотрел?

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Аскет

Точно, причём два раза. Камон, о вкусах не спорят

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Штош

Ты мазохист чтоли? Вообще это одноразовое кино (без негатива). Ну и второе почему хайп то? Почему картины с жизненными бедами должны записываться в хайповые? Это слово подходит всяким суперменам и вообще этим всём вселенным якобы

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Аскет

Ну он же оскар взял, или я путаю? Второй раз смотрел с девушкой

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Штош

Взял и?

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Аскет

Значит хайповый. Не хайповые оскары не берут

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Правительственный будильник

4 Оскара.

Корейская картина «Паразиты» — первый в истории «Лучший фильм» не на английском языке. Картина получила «Оскар» и за «Лучший иностранный фильм». Всего у «Паразитов» четыре статуэтки. Киноакадемия отметила ленту за лучший оригинальный сценарий, а Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
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Штош

Да этот фильм никто нахрен не знал до Оскара

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Михаил Октябрьский

Не заслуженный оскар

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Правительственный будильник

Взял 4 Оскара в 2020 году.

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Алексей Клыков

нет

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Аскет

Обоснуй

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Бледный утюг

Отличный фильм

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Аскет

Тебе нравится, мне нет. Не вижу проблемы

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Бледный утюг

Я тоже не вижу. Пососемся?

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Аскет

Давай

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Masster

красивая картинка, красивый дом, ты хоть в фильме смог увидеть как живут люди не из твоего класса

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Аскет

Люди из моего класса живут лучше

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Masster

обоснуй

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Аскет

Мне лень. Обоснуй себе сам

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Реальный жар
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Денис Демидов

Что это за пиздец, насос же для толчка всего 10 тр стоит, чтобы такой бред делать?
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жар жопардье

Отдельный вид издевательства - на сайте работающим под ВПН давать ссылку на сайт не работающий под ВПН

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alekksandr cherr

и наоборот тоже можно поиздеваться.

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Штош

Вот блять что кино делает

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bor.vn

Показывает

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Korol Putzka

Они полторы тысячи семей не могут расселить? Это блин 2 многоэтажки. Эту проблему можно решить за 2 года.

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luxury

Да, там жесткое расслоение общества. Есть те кто работает на Самсунг, те богачи. И все остальные.

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Алексей Алексеев

А те кто на LG, Хюндай и Киа бедуют?

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