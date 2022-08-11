В Сеуле запретят подвальные квартиры — в такой жила семья из фильма «Паразиты» Статьи редакции
Решение приняли после гибели трёх человек в затопленной квартире.
В столице Южной Кореи будут постепенно отказываться от полуподвальных квартир после того, как две женщины и подросток погибли во время наводнения, пишет «Би-би-си».
Решение приняли после того, как на город обрушились самые сильные за последние 80 лет дожди. По меньшей мере 11 человек пропали без вести из-за наводнений, которые продолжались три дня. Тела двух 40-летних женщин и 13-летней девочки нашли в затопленной полуподвальной квартире. По сообщениям очевидцев, они просили о помощи, когда их дом заполнился водой, но спасатели не смогли добраться до них.
Трагедия вновь привлекла внимание к проблеме проживания в подвальных квартирах, которые известны дешёвой арендной платой и низкими условиями жизни. Местные власти больше не будут выдавать разрешения на строительство подобных домов и будет постепенно переоборудовать существующие квартиры.
Город даст владельцам подвальных квартир 20 лет на то, чтобы переоборудовать их под нежилые помещения, например, складские помещения или автостоянки. Власти также помогут арендаторам переехать в государственное жильё. «Подземное жильё угрожает уязвимым слоям населения во всех отношениях», — отметил мэр Сеула О Се Хун.
Фильм «Паразиты», в котором рассказывается о бедной семье, живущей в подвале в Сеуле, повысил осведомлённость о таких квартирах на международном уровне. После успеха фильма, получившего премию «Оскар», городские власти заявили, что окажут финансовую поддержку полутора тысячам семьям, живущим в полуподвальных квартирах.
Запретить бедных, тогда все сразу станут богатыми.
ну тут они не просто "запретили" но еще и помогут живущим в этих квартирах переехать в квартиры чуть лучше.
Так как это не правительство эрефии, так что склонен верить данным обещаниям.
Я иронизирую над заголовком. Потому что это не запрет на существующие квартиры в подвале, а на строительство подобных в будущем, т.е. по своей сути новые нормы. Да и мягких переезд в течении 20 лет слабо тянет за "запретили".
Так и не понял, почему в своё время все хайпились от этого фильма. Как по мне, чушь наивная, ещё и переигрывают актёры.
Актеры не переигрывают, у них так играть принято. Ну и проблематика довольно понятная нам должна быть, это проблема людей которые живут по укладу не соответствующему времени, при этом трагедия в том что этот уклад им не получается изменить. На ютубчике был хороший разбор фильма.
Та понятно, но ведь идея лежит на поверхности. Как по мне, наивно сделан фильм. И да, я азиатскую актёрскую школу не очень люблю. Хотя Олдбой — гениальное кино
Ну почему наивно то, вполне неплохо, о том как сложно меняется менталитет, о том как люди в критический момент цепляются за старое. Как по мне для РФ такое тоже будет актуально, особенно для поколения 35+, для тех кто массово поддерживает войну, жаль что до многих из них это не дойдет.
Наивно и по детски, в лоб. Мне такой подход в кинематографе не нравится
Так стопэ, а какой посыл у фильма по твоему мнению? Что в нем по детски?
Посыл по повесточке. Неравенство — плохо. Кто ж спорит, конечно плохо
Это на первый взгляд так кажется, так я щас найду обзор. Вот https://youtu.be/q8THvkfce78
Потом гляну. Спасибо)
Ты точно фильи смотрел?
Точно, причём два раза. Камон, о вкусах не спорят
Ты мазохист чтоли? Вообще это одноразовое кино (без негатива). Ну и второе почему хайп то? Почему картины с жизненными бедами должны записываться в хайповые? Это слово подходит всяким суперменам и вообще этим всём вселенным якобы
Ну он же оскар взял, или я путаю? Второй раз смотрел с девушкой
Взял и?
Значит хайповый. Не хайповые оскары не берут
4 Оскара.Корейская картина «Паразиты» — первый в истории «Лучший фильм» не на английском языке. Картина получила «Оскар» и за «Лучший иностранный фильм». Всего у «Паразитов» четыре статуэтки. Киноакадемия отметила ленту за лучший оригинальный сценарий, а Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
Да этот фильм никто нахрен не знал до Оскара
Не заслуженный оскар
Взял 4 Оскара в 2020 году.
нет
Обоснуй
Отличный фильм
Тебе нравится, мне нет. Не вижу проблемы
Я тоже не вижу. Пососемся?
Давай
красивая картинка, красивый дом, ты хоть в фильме смог увидеть как живут люди не из твоего класса
Люди из моего класса живут лучше
обоснуй
Мне лень. Обоснуй себе сам
Что это за пиздец, насос же для толчка всего 10 тр стоит, чтобы такой бред делать?
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Отдельный вид издевательства - на сайте работающим под ВПН давать ссылку на сайт не работающий под ВПН
и наоборот тоже можно поиздеваться.
Вот блять что кино делает
Показывает
Они полторы тысячи семей не могут расселить? Это блин 2 многоэтажки. Эту проблему можно решить за 2 года.
Да, там жесткое расслоение общества. Есть те кто работает на Самсунг, те богачи. И все остальные.
А те кто на LG, Хюндай и Киа бедуют?