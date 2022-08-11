Решение приняли после гибели трёх человек в затопленной квартире.

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Кадр из фильма «Паразиты»

В столице Южной Кореи будут постепенно отказываться от полуподвальных квартир после того, как две женщины и подросток погибли во время наводнения, пишет «Би-би-си».

Решение приняли после того, как на город обрушились самые сильные за последние 80 лет дожди. По меньшей мере 11 человек пропали без вести из-за наводнений, которые продолжались три дня. Тела двух 40-летних женщин и 13-летней девочки нашли в затопленной полуподвальной квартире. По сообщениям очевидцев, они просили о помощи, когда их дом заполнился водой, но спасатели не смогли добраться до них.

Трагедия вновь привлекла внимание к проблеме проживания в подвальных квартирах, которые известны дешёвой арендной платой и низкими условиями жизни. Местные власти больше не будут выдавать разрешения на строительство подобных домов и будет постепенно переоборудовать существующие квартиры.

Город даст владельцам подвальных квартир 20 лет на то, чтобы переоборудовать их под нежилые помещения, например, складские помещения или автостоянки. Власти также помогут арендаторам переехать в государственное жильё. «Подземное жильё угрожает уязвимым слоям населения во всех отношениях», — отметил мэр Сеула О Се Хун.