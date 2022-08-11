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Эстония закроет границы для россиян с шенгенским визами Статьи редакции

Решение коснётся 50 тысяч человек.

Выданные гражданам РФ Эстонией шенгенские визы останутся в силе, но обладателям документов не разрешат въехать в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передаёт РБК.

Запрет вступит в силу 18 августа. В исключительных случаях въезд будут разрешать. Запрет не коснётся:

  • сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;
  • лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
  • лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;
  • лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;
  • близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

Эстония также рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах.

#новости #санкции #визы #эстония

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110 комментариев
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 olsen
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агульная млявасць

Ой, что сейчас будет...

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2 комментария
Простой ящик

Ахахах, орнул от души

Квинтэссенция из разрыва в инфополе РФ и отдельно разрыва на Tj от тех, кто хочет обсуждать «хороших русских» и тех, кто не хочет

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Трамп спас Америку

А, то есть российские чинуши все также смогут ездить по заграницам с дипломатическим паспортом, но вот обычный работяга из Питера, который войну не поддерживает — ни в коем случае.

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Theoden

Ну если работяге нужна именно Прибалтика, то да (хотя хуй они отследят кто к ним на внутренних рейсах ЕС прилетает), западноевропейские страны прибалтийский популизм на хую вертели.

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6 комментариев
kozin

Мне кажеться хуй кому впустят по диплом.паспорту...

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2 комментария
Михаил

А войну и Путина как это поможет остановить они не рассказали?

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Занятый Макс

Всем похуй. Главное - принять популистское решение и показать активность.

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Petrov Alexandr

Да хз даже, может если туристы меньше подсанкционных ништяков будут возить, то может и чуть быстрее война закончится.

На хорошем русском не написано, что он хороший, и едет пожрать бигтейсти на фоне фефелевой башни, а не за квадриками и теплаками для очередного моторылы.

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5 комментариев
Вадим Лунёв

а кто сказал, что это должно остановить войну и путина?
прокаженных изолируют в лепрозории, ебитесь там как хотите.
вот и все.

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2 комментария
радио водка оптимизм

Это не для остановки уже идущей войны, это для предотвращения следующей. Всё никак не поймёте.

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Alexander D

При чем тут Путин? ©

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1 комментарий
Налоговый единорожек88

Так вам же и предлагают остаться в своей стране и остановить путлера. Никто за вас наводить порядок в вашей стране не станет.

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13 комментариев
Omnes Omnibus

Погоди, они ещё думают, эстонцы же, понимание проявлять нужно

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10 комментариев
За хороших русских

БОЖЕ ЧТО НАМ (хорошим русским) делать??

Хаха а правда то ДРУГАЯ!!! Всего 0,035714285714286% населения РФ подвержены этоЙ ПРОБЛЕМЕ!!!!

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Социалистический Макс
Всего 0,035714285714286% населения РФ подвержены этоЙ ПРОБЛЕМЕ!!!!

Зайду позже, когда аннулируют все шенгенские визы и запретят въезд.
Если кто-то сомневается в том, что этого никогда не будет, то они очень плохо понимают, что происходит

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Natapodok

Кто на аватарке

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3 комментария
Александр Чекета

Езжайте в Казахстан.

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Синий магнит

Помню два эпизода из стран прибалтики после начала войны. Первый - какой то мужик идет с флагом и кричит расея расея, к нему подбежал чувак, выхватил флаг и сломал. Второй - какой-то молодой парень стоял с плакатом, содержание не помню, ну что то в стиле "русская армия вон из Украины", и к нему подходила вата (как будто он в русской глубинке) и начинала орать что он дебил и не понимает ничего, чуть ли не кидаться.
Короч, ватанов там просто до жопы, спасибо рутв. Просто ДОЖОПЫ. И вот они, в случае чего будут с флагами русские танки встречать, артиллерии давать наводку, доносить и прочее прочее. Нахуй это надо адекватным эстонцам латвийцам? У ватанов скорее всего гражданство, их уже не выпнешь. Остается только анально огораживаться - отключать рутв, запрещать въезд и прочее. Так это вижу.

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ын кем чин

ддя тебя будет открытием но ватанов полно от сша до новой Зеландии . не совсем понимаю этот феномен, но их реально много за пределами рф.

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3 комментария
Александр Сурков

они принимают законы чтобы за поддерку забирать гражданство

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Офицерский завод

Что-то случилось?

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Роман Брандуков

Случилась попытка юмора в твоём комменте

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1 комментарий
левая пятка

https://t.me/rbc_news/55789

РБК
Ответ на публикацию РБК
Германия продолжит выдавать Шенгенские визы гражданам России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он объяснил, что ответственность за начало военных действий на Украине несут не простые россияне, ...
Германия продолжит выдавать Шенгенские визы гражданам России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он объяснил, что ответственность за начало военных действий на Украине несут не простые россияне, а руководство страны.

«Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных», то это ослабило бы их эффективность, подчеркнул он.
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Sergei Timofeyev

Друзьям повезло. Чуть более недели назад через Эстонию покинули Россию.

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Доктор Пречистенка
Решение коснётся 50 тысяч человек

точечный удар по группировке оккупирующей Запорожье

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governmenthooker

Читаю комментарии хороших русских

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Невозможный единорожек88

а как они будут проверять внутренними рейсами ЕС?

будут патрули ходить и проверять аусвайс?

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Ilia Volkov

А что мешает на погранконтроле по прилёту развернуть?

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9 комментариев
Пластиковое Окно
Решение коснётся 50 тысяч человек.

Ну наконец-то они смогут свергнуть путлера. Как раз не хватало 50к человек.

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Оператор M270

С 24 февраля на митинги против войны вышло всего 16 тысяч россиян. ЛІЛ

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5 комментариев
Реальный жар

требую шэньянские визы

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Yggdrasil

Правильно понимаю, что они считают, что политика изоляционизма избавит Россию от оков?
У них же есть эксперты по России, должны же понимать что к чему

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Yuriy A

Какие-то взаимоисключающие параграфы. Запрет не коснется "лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС", но "рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах". И при этом "Выданные гражданам РФ Эстонией шенгенские визы останутся в силе".
Это какой-то завуалированный способ сказать "почти полностью закрываем границу с РФ" или они решили вообще из Шенгенских соглашений выйти?

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Lelman

"лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС"
видимо имеются в виду не держатели шенгенских виз, в имеющие ВНЖ других стран

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Детский микроскоп

"Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС" – это вовсе не обладатели шенгенской визы. Речь о Директиве 2004/38 (в частности). У обладателей шенгенских виз (за исключением случаев, указанных в той Директиве) никакого "права свободного передвижения" нет. Отсутствие регулярного погранконтроля внутри Шенгена ≠ право свободного передвижения. Учи матчасть.

А выданные визы оставляют в силе, чтоб не ебаться с массовым кэнселлингом в VIS, тем более что такой кэнселлинг можно обжаловать. Лишние сутяжничества от россиян эстонцам нахуй не нужны. А вот не пускать в страну обладателя визы – их право

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отображаемое имя
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Александр Сурков

она уже все

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Русофоб

и?

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Arugin

Про жителей с ВНЖ чет ничего не написано в исключениях. Или они тоже RIP?

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Максим Чистов

Внж это не виза)

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Элонви

Только хотела подругу в Тарту навестить! Штош)

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Провинциальный якорь

Ура!

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Vlad Gigachad
Решение коснётся 50 тысяч человек

так и победим..

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Misha Stakhyr

Зае@бись!
В резервацию свинособак!

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DyaDyaWoWa

Здорово, надеюсь это начало отличного тренда.

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Adam Smasher

Интересные юридические особенности учитывая что границ вроде среди стран ЕС просто нет

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Зинаида Тракторенко
лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

То есть депутаты и их соски по дип. и вторым паспортам - по-прежнему велкам. Что за дебил придумал это всё?!

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