Эстония закроет границы для россиян с шенгенским визами Статьи редакции
Решение коснётся 50 тысяч человек.
Выданные гражданам РФ Эстонией шенгенские визы останутся в силе, но обладателям документов не разрешат въехать в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передаёт РБК.
Запрет вступит в силу 18 августа. В исключительных случаях въезд будут разрешать. Запрет не коснётся:
- сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;
- лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;
- лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;
- лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;
- близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.
Эстония также рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах.
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Ой, что сейчас будет...
Ахахах, орнул от души
Квинтэссенция из разрыва в инфополе РФ и отдельно разрыва на Tj от тех, кто хочет обсуждать «хороших русских» и тех, кто не хочет
А, то есть российские чинуши все также смогут ездить по заграницам с дипломатическим паспортом, но вот обычный работяга из Питера, который войну не поддерживает — ни в коем случае.
Ну если работяге нужна именно Прибалтика, то да (хотя хуй они отследят кто к ним на внутренних рейсах ЕС прилетает), западноевропейские страны прибалтийский популизм на хую вертели.
Мне кажеться хуй кому впустят по диплом.паспорту...
А войну и Путина как это поможет остановить они не рассказали?
Всем похуй. Главное - принять популистское решение и показать активность.
Да хз даже, может если туристы меньше подсанкционных ништяков будут возить, то может и чуть быстрее война закончится.
На хорошем русском не написано, что он хороший, и едет пожрать бигтейсти на фоне фефелевой башни, а не за квадриками и теплаками для очередного моторылы.
а кто сказал, что это должно остановить войну и путина?
прокаженных изолируют в лепрозории, ебитесь там как хотите.
вот и все.
Это не для остановки уже идущей войны, это для предотвращения следующей. Всё никак не поймёте.
При чем тут Путин? ©
Так вам же и предлагают остаться в своей стране и остановить путлера. Никто за вас наводить порядок в вашей стране не станет.
Погоди, они ещё думают, эстонцы же, понимание проявлять нужно
БОЖЕ ЧТО НАМ (хорошим русским) делать??
Хаха а правда то ДРУГАЯ!!! Всего 0,035714285714286% населения РФ подвержены этоЙ ПРОБЛЕМЕ!!!!
Зайду позже, когда аннулируют все шенгенские визы и запретят въезд.
Если кто-то сомневается в том, что этого никогда не будет, то они очень плохо понимают, что происходит
Кто на аватарке
Езжайте в Казахстан.
Помню два эпизода из стран прибалтики после начала войны. Первый - какой то мужик идет с флагом и кричит расея расея, к нему подбежал чувак, выхватил флаг и сломал. Второй - какой-то молодой парень стоял с плакатом, содержание не помню, ну что то в стиле "русская армия вон из Украины", и к нему подходила вата (как будто он в русской глубинке) и начинала орать что он дебил и не понимает ничего, чуть ли не кидаться.
Короч, ватанов там просто до жопы, спасибо рутв. Просто ДОЖОПЫ. И вот они, в случае чего будут с флагами русские танки встречать, артиллерии давать наводку, доносить и прочее прочее. Нахуй это надо адекватным эстонцам латвийцам? У ватанов скорее всего гражданство, их уже не выпнешь. Остается только анально огораживаться - отключать рутв, запрещать въезд и прочее. Так это вижу.
ддя тебя будет открытием но ватанов полно от сша до новой Зеландии . не совсем понимаю этот феномен, но их реально много за пределами рф.
они принимают законы чтобы за поддерку забирать гражданство
Что-то случилось?
Случилась попытка юмора в твоём комменте
https://t.me/rbc_news/55789
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он объяснил, что ответственность за начало военных действий на Украине несут не простые россияне, ...
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он объяснил, что ответственность за начало военных действий на Украине несут не простые россияне, а руководство страны.
«Если бы санкции были направлены против всех, включая невиновных», то это ослабило бы их эффективность, подчеркнул он.
Друзьям повезло. Чуть более недели назад через Эстонию покинули Россию.
точечный удар по группировке оккупирующей Запорожье
Читаю комментарии хороших русских
а как они будут проверять внутренними рейсами ЕС?
будут патрули ходить и проверять аусвайс?
А что мешает на погранконтроле по прилёту развернуть?
Ну наконец-то они смогут свергнуть путлера. Как раз не хватало 50к человек.
С 24 февраля на митинги против войны вышло всего 16 тысяч россиян. ЛІЛ
требую шэньянские визы
Правильно понимаю, что они считают, что политика изоляционизма избавит Россию от оков?
У них же есть эксперты по России, должны же понимать что к чему
Какие-то взаимоисключающие параграфы. Запрет не коснется "лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС", но "рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах". И при этом "Выданные гражданам РФ Эстонией шенгенские визы останутся в силе".
Это какой-то завуалированный способ сказать "почти полностью закрываем границу с РФ" или они решили вообще из Шенгенских соглашений выйти?
"лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС"
видимо имеются в виду не держатели шенгенских виз, в имеющие ВНЖ других стран
"Лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС" – это вовсе не обладатели шенгенской визы. Речь о Директиве 2004/38 (в частности). У обладателей шенгенских виз (за исключением случаев, указанных в той Директиве) никакого "права свободного передвижения" нет. Отсутствие регулярного погранконтроля внутри Шенгена ≠ право свободного передвижения. Учи матчасть.
А выданные визы оставляют в силе, чтоб не ебаться с массовым кэнселлингом в VIS, тем более что такой кэнселлинг можно обжаловать. Лишние сутяжничества от россиян эстонцам нахуй не нужны. А вот не пускать в страну обладателя визы – их право
она уже все
и?
Про жителей с ВНЖ чет ничего не написано в исключениях. Или они тоже RIP?
Внж это не виза)
Только хотела подругу в Тарту навестить! Штош)
Ура!
так и победим..
Зае@бись!
В резервацию свинособак!
Здорово, надеюсь это начало отличного тренда.
Интересные юридические особенности учитывая что границ вроде среди стран ЕС просто нет
То есть депутаты и их соски по дип. и вторым паспортам - по-прежнему велкам. Что за дебил придумал это всё?!