Решение коснётся 50 тысяч человек.

Выданные гражданам РФ Эстонией шенгенские визы останутся в силе, но обладателям документов не разрешат въехать в республику. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передаёт РБК.

Запрет вступит в силу 18 августа. В исключительных случаях въезд будут разрешать. Запрет не коснётся:

сотрудников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей;

лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству ЕС;

лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям;

близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

Эстония также рассмотрит вопрос о запрете въезда в страну россиян, получивших шенгенские визы в других странах.