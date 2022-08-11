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Мосгоризбирком выложил в открытый доступ личные данные кандидатов: паспорта, адреса квартир, суммы на банковских счетах Статьи редакции

Обычно такую информацию выкладывают в урезанном виде.

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Московская избирательная комиссия опубликовала на своём сайте данные о недвижимости кандидатов в муниципальные депутаты одного из районов города вместе с их персональными данными. Внимание на это обратило ИА «Закон». Подлинность документа подтвердила «Медуза».

В открытом доступе оказались:

  • паспортные данные;
  • номера ИНН и СНИЛС;
  • адреса недвижимости;
  • номера банковских счетов с указанием сумм, хранящихся на них.

Обычно избирательные комиссии выкладывают такую информацию в урезанном виде, например, вместо полного адреса объекта недвижимости указывают только регион, уточняет «Медуза». Публиковал ли Мосгоризбирком персональные данные кандидатов в других районах города, неизвестно.

#новости #выборы #данные

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4 комментария
Научно-Технический Филипп

ищи себя в прошмандовках мосгоризбиркома

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drama llama

Надеюсь, у них есть 60к.

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Дмитрий Рылеев
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Василий Герасимов

Tupovets?

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