Навальный, сидя в колонии, объявил о создании профсоюза заключённых и тюремщиков «Промзона» Статьи редакции
Организация уже добилась первой победы: теперь швеи в колонии сидят не на табуретках, а на положенных по правилам стульях со спинками.
Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный* зарегистрировал профсоюз «граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы» под названием «Промзона». Об этом оппозиционер рассказал в своём инстаграме*. У профсоюза уже есть свой телеграм-канал.
Стать участником организации может не только заключённый, но и сотрудник колонии — любой человек, для которого работодателем выступает тюремная система. Пока что в профсоюзе состоит один Навальный*. «Зэки, честно скажу, испугались профсоюза ещё больше администрации. Каждый раз, когда я заговариваю о нём, мои убийцы [осуждённые за убийство, с которыми политик сидит в одной колонии] грустно говорят: "Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо"», — написал он.
Организация уже добилась изменений труда заключённых: швеям из цеха, где работает политик, вместо табуреток дали стулья со спинками, которые положены по правилам. «Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали», — написал Навальный*. Теперь он планирует добиваться улучшений условий труда во всех остальных колониях России.
*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов. *А компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией.
Навальный, ты охуенный мужик. Мне бы хотя бы одно яйчишко такое же как у тебя
Заключенные устраивают бунт по всей РФ, сбегают из тюрем и организовывают революцию в Москве. Сценарий для Нетфликс
Зачем тебе три? Это не симметрично.
Ты можешь написать ему это через ФСИН-письмо. Думаю ему будет от этого приятно.
Одного не пойму, зачем он добровольно сдался в лапы фюррера?
Не ужели на свободе от него было бы меньше пользы?
Кто только мог представить, что Навальный начнёт реформировать Россию и прививать общемировые ценности с ТЮРЬМЫ
Вся Россия отдает чем-то тюремным
Однако вполне логично, т.к. тюремные "ценности" много определяют в обществе РФ
Так всё правильно как раз. В РФ за базовую принята идея о том, что если кто-то провинился, то надо его жесточайшим образом наказать, лишить всех прав, ебать в жопу швабрами и так далее. Идея эта воплощалась сначала в ГУЛАГе, а теперь — в учреждениях ФСИН. Пока от этого говна не избавимся, жизнь в РФ принципиально лучше не станет.
результативный результат
Это круто, что он даже в тюрьме умудряется находить способ шатать ситуацию. Достойно подражания.
Пользователь мЕдь создал профсоюз комментаторов на TJ. Члены профсоюза получат право на месячный отпуск, в течение которого карма продолжит начисляться
вот это да) вот это шататель) сперва нашатали на 2014 год) потом на февраль 2022
или это другое?
Ну как шатать. Ему выделили отдельный мир, в котором он будет этим заниматься пока не выйдет срок заключения, который я думаю продлят ещё пару раз
Путин, когда увидит это в папочке
Скорее так
новая правящая партия будет называться Промзона
Прекрасная промзона будущего
Промзона и точка
Будет смешно, если Навальный все-таки свергнет Путина из колонии.
Путина из колонии? Я что-то пропустил?
АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЦ
ПОЛИТИК, ЛИДЕР И БОРЕЦ
а вообще охуенный мужик. пока дорогие россияне (я в их числе) убегают толпой от одного мусора, он борется за справедливость даже на зоне.
Навальный Лёха молодец,
политик, лидер, даже швец
И председатель профсоюза
Блин, я уже готов простить ему ранний шовинизм, списав на ошибки молодости ( знаменитый не-бутерброд) и окончательно стать его сторонником. Он и Яшин - Сизифы нашего времени ( в хорошем смысле, кто читал экзистенциалистов, поймёт)
А что конкретно было не так с бутербродом? Я думаю, что он имел ввиду, что возвращение Крыма это сложный процесс, не как бутерброд отдать.
Вода камень точит. Так что не сизифоф труд
Зачем Навальный приехал в РФ из Германии:
Первый вариант: он настолько плохо понимает ситуацию, что был уверен, что если его посадят будут массовые народные протесты. Тогда он так себе соображает.
Второй вариант: он настолько жаждет власти и сесть в президентское кресло, что готов сидеть в тюрьме за это, лишь бы не потерять политических очков живя за границей. Тогда он просто очередной диктатор в перспективе.
***
Я не издеваюсь, но мне правда не приходит в голову других вариантов.
То что он в тюрьме - очень жаль по-человечески.
Другой вопрос - что с головой? Кому ты хотел принести этим пользу, вернувшись?
Своей семье? - нет.
Своей стране? - нет.
Сделать из себя жертву? - да
Нашёл призвание.
Сука
Начальство ему там уже и кличку наверное придумало, что то типа "Мозгоёб ". И плачут при этом
Ходор тоже гонял администрацию бумажками, не могу вспомнить где он это говорил
А эта швея Навальный не для военных шьет одежду?
Это что попытка русофобского приплетания??????
в швы вшивает вшей
ну справедливости ради у него там есть выбор ?
новость хорошая, но лучше б он конечно остался в Европе и разъежал жал руки как Тихановская, прикрывая жопу хорошим русским
Все так, но у него вряд ли был моральный выбор. Каким бы его оппозиционер считали после этого, и пропаганда бы только смаковала это.
Ну муж ее как раз сидит, а она же изначально не политик, она и так делает сверх того что можно от нее ожидать.
а мерч будет?
Скоро новостники будут ставить подпись под статьями:
"Профсоюз «Промзона» признан экстремистской организацией"
получается он пытается вертухаев под статью подвести
Как же я устал каждый раз пролистывать новости вверх чтобы убедится не Панорама ли это…
+ первая мысль была что это, конечно, Панорама)
срочно скролю вверх!!
проверяю!!
уууу...
Навальный: Создает профсоюз в тюрьме
Заключенные:
В России большой потенциал скрыт, тот же Навальный это политик западного уровня, тот кто действительно может превратить нашу многострадальную страну в успешную современную страну с западными ценностями. В отличие от того же зеленского, который сродни нашему пыни по уровню политического подхода и либиральных ценностей.
Ты никогда не узнаешь что за человек, пока не дашь ему власть. А предвыборные обещания у всех сладкие.
Навальному до Зеленского еще шить и шить. Сравнил дебила какого-то с самым популярным политиком в мире
Организаторские способности даже на зоне не отобрать
Шатает режим
Побег из Промзоны
словарь фени:Кацы — рабочие ботинки.
вононочо
Уметь наводить суету находясь в любой ситуации - это определенно дар.
Время вспомнить старый мем
А представьте, що Навального посадили чтоб он стал зеком ибо только зеков допускают к власти рф? Это такое себе посвящение
типо Янукович? (кто такой Мандэла. ево никто не знает.)
Герой. Идёт по стопам Нельсона Манделы. Может как и он, в итоге президентом станет.
У меня есть только один вопрос , при том довольно серьёзный
Швей или Швец?
Шевцов
швеймэн
швеист
и швец и гнец и на дуде игрец
Если в мужском роде, то портной, швей.
Чем только Навальный не занимался. На жж сидел, в яблоке, на ютубе, в тюрьме. Но результат всегда один и тот же - никакой пользы для общества, кроме раскручивания своей собственной фамилии в медиасреде.
Подскажи, какую "пользу" политик может принести, не имея должностного статуса?
Блєт нєвєльньій
Теперь сидят на стульях с пиками?
Эй, выпустите меня. Я невиновен. Тюремщик, ну хоть переведи. Не хочу я с политическими! Можно опаршиветь! Я честный вор... (с) Возьмак
а швабры заменят на дилдо и смазочку для фиста добавят? чтобы было удобнее заключенных насиловать
Свободная Россия родилась в тюрьме. Символично.
И чем больше политзаключенных, тем сильнее там бугурт.
Прямая речь, не иначе
Крут, если все зеки впрягутся за Навального- путья обосытсо.
навальный решил проблему двух стульев
Фьють, ха!
Когда Навальному предлагают два стула, он требует третий со спинкой.
Как это поможет свергнуть режим?
Он создаст армию зеков, и они возьмут власть вначале в тюрьмах, а потом и режим сменят
Боже, как же он крут
Чет прямо до слез. Навального даже зэки походу боятся.
Почитай (а лучше посмотри) интервью с Нариманом Османовым, заключенным, отбывавшим срок с Навальным. Немолодой, седой дядя, явно повидавший в жизни некоторое дерьмо, говорит про Нэвэльного: "он поменял мое мировоззрение".
протестую, это провокация тежешников-украинцев на шутки за 200
А где ещё сотыга?
и что дальше?))
Сидеть дальше как и сидел, только теперь не на табуретка, а на стуле со спинкой.
Он и там эти свои начинает!
При чём тут компания Meta?
лол
Хорошие русские за это время расставили миллион минусов!
Социк даже в тюрьме социк! Он бы и будучи в комсомоле тож б коммуняк критиковал!
Я чет ваще не помню чтобы кто то шил на стуле со спинкой, всегда или табуретка или пуфик типа табуретки но мягкий, со спинкой неудобно шить, так как наклоняешься близко к машинке
Щас Навальному еще срок дадут за организацию фирмы ооо «стулья братьев навальных сделанные из кировлеса»
Они посадили Навального в тюрьму чтобы он не создал им неуправляемое гражданское общество. Но вот те раз, он создаёт его в тюрьме среди заключенных. Походу ещё пожалеют что связались.
Его борьба. Он хотел менять страну - меняет. С миру по нитке