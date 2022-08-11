В России сидит сейчас около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях.

Да, большинство из них — преступники (хотя много невиновных), но они должны искупить своё преступление по закону. И работать по правилам.