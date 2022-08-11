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Новости

Навальный, сидя в колонии, объявил о создании профсоюза заключённых и тюремщиков «Промзона» Статьи редакции

Организация уже добилась первой победы: теперь швеи в колонии сидят не на табуретках, а на положенных по правилам стульях со спинками.

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Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный* зарегистрировал профсоюз «граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы» под названием «Промзона». Об этом оппозиционер рассказал в своём инстаграме*. У профсоюза уже есть свой телеграм-канал.

Ну а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав.

Алексей Навальный*

Стать участником организации может не только заключённый, но и сотрудник колонии — любой человек, для которого работодателем выступает тюремная система. Пока что в профсоюзе состоит один Навальный*. «Зэки, честно скажу, испугались профсоюза ещё больше администрации. Каждый раз, когда я заговариваю о нём, мои убийцы [осуждённые за убийство, с которыми политик сидит в одной колонии] грустно говорят: "Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо"», — написал он.

В России сидит сейчас около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях.

Да, большинство из них — преступники (хотя много невиновных), но они должны искупить своё преступление по закону. И работать по правилам.

Алексей Навальный*

Организация уже добилась изменений труда заключённых: швеям из цеха, где работает политик, вместо табуреток дали стулья со спинками, которые положены по правилам. «Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали», — написал Навальный*. Теперь он планирует добиваться улучшений условий труда во всех остальных колониях России.

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов. *А компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией.

#новости #профсоюзы #тюрьма #навальный

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278 комментариев
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Невозможный единорожек88

Навальный, ты охуенный мужик. Мне бы хотя бы одно яйчишко такое же как у тебя

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KZ Forever

Заключенные устраивают бунт по всей РФ, сбегают из тюрем и организовывают революцию в Москве. Сценарий для Нетфликс

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10 комментариев
Абстрактный пиджак
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4 комментария
Николай Щорс

Зачем тебе три? Это не симметрично.

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10 комментариев
Arugin

Ты можешь написать ему это через ФСИН-письмо. Думаю ему будет от этого приятно.

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Денис Демидов

Одного не пойму, зачем он добровольно сдался в лапы фюррера?
Не ужели на свободе от него было бы меньше пользы?

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45 комментариев
Талантливый будильник

Кто только мог представить, что Навальный начнёт реформировать Россию и прививать общемировые ценности с ТЮРЬМЫ

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Пространственный кавалер

Вся Россия отдает чем-то тюремным

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1 комментарий
Добро и позитив

Однако вполне логично, т.к. тюремные "ценности" много определяют в обществе РФ

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2 комментария
Антон Занудный

Так всё правильно как раз. В РФ за базовую принята идея о том, что если кто-то провинился, то надо его жесточайшим образом наказать, лишить всех прав, ебать в жопу швабрами и так далее. Идея эта воплощалась сначала в ГУЛАГе, а теперь — в учреждениях ФСИН. Пока от этого говна не избавимся, жизнь в РФ принципиально лучше не станет.

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имя мое и фамилия

результативный результат

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Свободный паркур

Это круто, что он даже в тюрьме умудряется находить способ шатать ситуацию. Достойно подражания.

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Пространственный кавалер

Пользователь мЕдь создал профсоюз комментаторов на TJ. Члены профсоюза получат право на месячный отпуск, в течение которого карма продолжит начисляться

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17 комментариев
pocikxxx

вот это да) вот это шататель) сперва нашатали на 2014 год) потом на февраль 2022
или это другое?

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3 комментария
Сложный космос

Ну как шатать. Ему выделили отдельный мир, в котором он будет этим заниматься пока не выйдет срок заключения, который я думаю продлят ещё пару раз

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ЧичаГад

Путин, когда увидит это в папочке

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Дима Онучин

Скорее так

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Реальный жар

новая правящая партия будет называться Промзона

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Свободный паркур
Единая промзона
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8 комментариев
Конь Федерации

Прекрасная промзона будущего

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1 комментарий
Michael Konovalov

Промзона и точка

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Arugin

Будет смешно, если Навальный все-таки свергнет Путина из колонии.

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Times Roman

Путина из колонии? Я что-то пропустил?

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4 комментария
tuorqai

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЦ
ПОЛИТИК, ЛИДЕР И БОРЕЦ

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tuorqai

а вообще охуенный мужик. пока дорогие россияне (я в их числе) убегают толпой от одного мусора, он борется за справедливость даже на зоне.

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1 комментарий
Реальный жар

Навальный Лёха молодец,
политик, лидер, даже швец

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2 комментария
Николай Щорс

И председатель профсоюза

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Дхарма инишитев

Блин, я уже готов простить ему ранний шовинизм, списав на ошибки молодости ( знаменитый не-бутерброд) и окончательно стать его сторонником. Он и Яшин - Сизифы нашего времени ( в хорошем смысле, кто читал экзистенциалистов, поймёт)

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Nie Nie

А что конкретно было не так с бутербродом? Я думаю, что он имел ввиду, что возвращение Крыма это сложный процесс, не как бутерброд отдать.

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11 комментариев
Depeche Mode

Вода камень точит. Так что не сизифоф труд

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3 комментария
Evil Pechenka

Зачем Навальный приехал в РФ из Германии:

Первый вариант: он настолько плохо понимает ситуацию, что был уверен, что если его посадят будут массовые народные протесты. Тогда он так себе соображает.

Второй вариант: он настолько жаждет власти и сесть в президентское кресло, что готов сидеть в тюрьме за это, лишь бы не потерять политических очков живя за границей. Тогда он просто очередной диктатор в перспективе.

***

Я не издеваюсь, но мне правда не приходит в голову других вариантов.

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14 комментариев
имя мое и фамилия

То что он в тюрьме - очень жаль по-человечески.
Другой вопрос - что с головой? Кому ты хотел принести этим пользу, вернувшись?
Своей семье? - нет.
Своей стране? - нет.
Сделать из себя жертву? - да

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Николай Щорс

Нашёл призвание.

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Уважаемый Женя

Сука

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2 комментария
Kind soul

Начальство ему там уже и кличку наверное придумало, что то типа "Мозгоёб ". И плачут при этом

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INNOспички

Ходор тоже гонял администрацию бумажками, не могу вспомнить где он это говорил

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4 комментария
Тимурчик

А эта швея Навальный не для военных шьет одежду?

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Поперечный яд

Это что попытка русофобского приплетания??????

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2 комментария
Реальный жар

в швы вшивает вшей

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7 комментариев
Александр Сурков

ну справедливости ради у него там есть выбор ?

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5 комментариев
Доктор Пречистенка

новость хорошая, но лучше б он конечно остался в Европе и разъежал жал руки как Тихановская, прикрывая жопу хорошим русским

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Привлекательный велосипед

Все так, но у него вряд ли был моральный выбор. Каким бы его оппозиционер считали после этого, и пропаганда бы только смаковала это.

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1 комментарий
Liam Larsen

Ну муж ее как раз сидит, а она же изначально не политик, она и так делает сверх того что можно от нее ожидать.

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Реальный жар

а мерч будет?

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Times Roman

Скоро новостники будут ставить подпись под статьями:
"Профсоюз «Промзона» признан экстремистской организацией"

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Saneka 2.0
Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся

получается он пытается вертухаев под статью подвести

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Zzzz

Как же я устал каждый раз пролистывать новости вверх чтобы убедится не Панорама ли это…

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Alex V

+ первая мысль была что это, конечно, Панорама)

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Nikolai Petrowski

срочно скролю вверх!!
проверяю!!
уууу...

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Дурной утюг

Навальный: Создает профсоюз в тюрьме
Заключенные:

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darkAlert

В России большой потенциал скрыт, тот же Навальный это политик западного уровня, тот кто действительно может превратить нашу многострадальную страну в успешную современную страну с западными ценностями. В отличие от того же зеленского, который сродни нашему пыни по уровню политического подхода и либиральных ценностей.

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Недовольный коктейль

Ты никогда не узнаешь что за человек, пока не дашь ему власть. А предвыборные обещания у всех сладкие.

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2 комментария
Kelsier

Навальному до Зеленского еще шить и шить. Сравнил дебила какого-то с самым популярным политиком в мире

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3 комментария
Перелом Пупка

Организаторские способности даже на зоне не отобрать

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Kuks

Шатает режим

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KZ Forever

Побег из Промзоны

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Реальный жар

словарь фени:

Кацы — рабочие ботинки.

вононочо

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Маньяк-пацифист

Уметь наводить суету находясь в любой ситуации - это определенно дар.

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Дурной утюг

Время вспомнить старый мем

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Kelsier

А представьте, що Навального посадили чтоб он стал зеком ибо только зеков допускают к власти рф? Это такое себе посвящение

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Nikolai Petrowski

типо Янукович? (кто такой Мандэла. ево никто не знает.)

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Artaani

Герой. Идёт по стопам Нельсона Манделы. Может как и он, в итоге президентом станет.

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Смерть Путлеру
Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо
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Талантливый клуб

У меня есть только один вопрос , при том довольно серьёзный
Швей или Швец?

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Украинский Bisco

Шевцов

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1 комментарий
Реальный жар

швеймэн

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tuorqai

швеист

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Линейный инструмент

и швец и гнец и на дуде игрец

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1 комментарий
Названый калькулятор

Если в мужском роде, то портной, швей.

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Double time

Чем только Навальный не занимался. На жж сидел, в яблоке, на ютубе, в тюрьме. Но результат всегда один и тот же - никакой пользы для общества, кроме раскручивания своей собственной фамилии в медиасреде.

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Михаил Кометов

Подскажи, какую "пользу" политик может принести, не имея должностного статуса?

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2 комментария
Komatsu D335A

Блєт нєвєльньій

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Станислав Вершилло

Теперь сидят на стульях с пиками?

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Я в другом городе

Эй, выпустите меня. Я невиновен. Тюремщик, ну хоть переведи. Не хочу я с политическими! Можно опаршиветь! Я честный вор... (с) Возьмак

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Спящий агент
пока что в профсоюзе состоит один Навальный
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neimovirne

а швабры заменят на дилдо и смазочку для фиста добавят? чтобы было удобнее заключенных насиловать

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Конь Федерации

Свободная Россия родилась в тюрьме. Символично.
И чем больше политзаключенных, тем сильнее там бугурт.

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Marat Khamadeev
Алексей, прекрати, пожалуйста

Прямая речь, не иначе

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СтранныеДела

Крут, если все зеки впрягутся за Навального- путья обосытсо.

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Nikolai Petrowski

навальный решил проблему двух стульев

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Цветной Конь

Фьють, ха!

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StefanFlyer

Когда Навальному предлагают два стула, он требует третий со спинкой.

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Era

Как это поможет свергнуть режим?

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Thakar

Он создаст армию зеков, и они возьмут власть вначале в тюрьмах, а потом и режим сменят

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FrozenYogurt

Боже, как же он крут

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Aleksey Nope
"Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо"

Чет прямо до слез. Навального даже зэки походу боятся.

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Цветной Конь

Почитай (а лучше посмотри) интервью с Нариманом Османовым, заключенным, отбывавшим срок с Навальным. Немолодой, седой дядя, явно повидавший в жизни некоторое дерьмо, говорит про Нэвэльного: "он поменял мое мировоззрение".

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Андрей Лагутин

протестую, это провокация тежешников-украинцев на шутки за 200

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Гениальный чувак

А где ещё сотыга?

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1 комментарий
pocikxxx

и что дальше?))

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Оператор M270

Сидеть дальше как и сидел, только теперь не на табуретка, а на стуле со спинкой.

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Sector

Он и там эти свои начинает!

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Варла Галоян

При чём тут компания Meta?

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Имя любимое мое

лол

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Истинный окулист

Хорошие русские за это время расставили миллион минусов!

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Фамилия и имя

Социк даже в тюрьме социк! Он бы и будучи в комсомоле тож б коммуняк критиковал!

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Domakun

Я чет ваще не помню чтобы кто то шил на стуле со спинкой, всегда или табуретка или пуфик типа табуретки но мягкий, со спинкой неудобно шить, так как наклоняешься близко к машинке

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Domakun

Щас Навальному еще срок дадут за организацию фирмы ооо «стулья братьев навальных сделанные из кировлеса»

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Слепой завод

Они посадили Навального в тюрьму чтобы он не создал им неуправляемое гражданское общество. Но вот те раз, он создаёт его в тюрьме среди заключенных. Походу ещё пожалеют что связались.

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Мистер Небеньзян

Его борьба. Он хотел менять страну - меняет. С миру по нитке

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1 комментарий
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