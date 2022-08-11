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Новости

Навальный, сидя в колонии, создал профсоюз заключённых и тюремщиков «Промзона» Статьи редакции

Организация уже добилась первой победы: теперь швеи в колонии сидят не на табуретках, а на положенных по правилам стульях со спинками.

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Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный* зарегистрировал профсоюз «граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы» под названием «Промзона». Об этом оппозиционер рассказал в своём инстаграме*. У профсоюза уже есть свой телеграм-канал.

Ну а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав.

Алексей Навальный*

Стать участником организации может не только заключённый, но и сотрудник колонии — любой человек, для которого работодателем выступает тюремная система. Пока что в профсоюзе состоит один Навальный*. «Зэки, честно скажу, испугались профсоюза ещё больше администрации. Каждый раз, когда я заговариваю о нём, мои убийцы [осуждённые за убийство, с которыми политик сидит в одной колонии] грустно говорят: "Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо"», — написал он.

В России сидит сейчас около 600 тысяч человек. Подавляющее количество из них работает. И это совершенно рабский, почти бесплатный труд в ужасных условиях.

Да, большинство из них — преступники (хотя много невиновных), но они должны искупить своё преступление по закону. И работать по правилам.

Алексей Навальный*

Организация уже добилась изменений труда заключённых: швеям из цеха, где работает политик, вместо табуреток дали стулья со спинками, которые положены по правилам. «Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали», — написал Навальный*. Теперь он планирует добиваться улучшений условий труда во всех остальных колониях России.

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов. *А компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией.

#новости #профсоюзы #тюрьма #навальный

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157 комментариев
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Невозможный единорожек88

Навальный, ты охуенный мужик. Мне бы хотя бы одно яйчишко такое же как у тебя

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KZ Forever

Заключенные устраивают бунт по всей РФ, сбегают из тюрем и организовывают революцию в Москве. Сценарий для Нетфликс

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9 комментариев
Николай Щорс

Зачем тебе три? Это не симметрично.

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9 комментариев
Arugin

Ты можешь написать ему это через ФСИН-письмо. Думаю ему будет от этого приятно.

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Абстрактный пиджак
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1 комментарий
Денис Демидов

Одного не пойму, зачем он добровольно сдался в лапы фюррера?
Не ужели на свободе от него было бы меньше пользы?

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8 комментариев
Талантливый будильник

Кто только мог представить, что Навальный начнёт реформировать Россию и прививать общемировые ценности с ТЮРЬМЫ

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Пространственный кавалер

Вся Россия отдает чем-то тюремным

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1 комментарий
Добро и позитив

Однако вполне логично, т.к. тюремные "ценности" много определяют в обществе РФ

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2 комментария
Антон Занудный

Так всё правильно как раз. В РФ за базовую принята идея о том, что если кто-то провинился, то надо его жесточайшим образом наказать, лишить всех прав, ебать в жопу швабрами и так далее. Идея эта воплощалась сначала в ГУЛАГе, а теперь — в учреждениях ФСИН. Пока от этого говна не избавимся, жизнь в РФ принципиально лучше не станет.

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Свободный паркур

Это круто, что он даже в тюрьме умудряется находить способ шатать ситуацию. Достойно подражания.

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Пространственный кавалер

Пользователь мЕдь создал профсоюз комментаторов на TJ. Члены профсоюза получат право на месячный отпуск, в течение которого карма продолжит начисляться

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16 комментариев
pocikxxx

вот это да) вот это шататель) сперва нашатали на 2014 год) потом на февраль 2022
или это другое?

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Сложный космос

Ну как шатать. Ему выделили отдельный мир, в котором он будет этим заниматься пока не выйдет срок заключения, который я думаю продлят ещё пару раз

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Реальный жар

новая правящая партия будет называться Промзона

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Свободный паркур
Единая промзона
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8 комментариев
Конь Федерации

Прекрасная промзона будущего

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Michael Konovalov

Промзона и точка

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Arugin

Будет смешно, если Навальный все-таки свергнет Путина из колонии.

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Times Roman

Путина из колонии? Я что-то пропустил?

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3 комментария
tuorqai

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЦ
ПОЛИТИК, ЛИДЕР И БОРЕЦ

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tuorqai

а вообще охуенный мужик. пока дорогие россияне (я в их числе) убегают толпой от одного мусора, он борется за справедливость даже на зоне.

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Реальный жар

Навальный Лёха молодец,
политик, лидер, даже швец

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2 комментария
Николай Щорс

И председатель профсоюза

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Николай Щорс

Нашёл призвание.

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Уважаемый Женя

Сука

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2 комментария
ЧичаГад

Путин, когда увидит это в папочке

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Kind soul

Начальство ему там уже и кличку наверное придумало, что то типа "Мозгоёб ". И плачут при этом

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INNOспички

Ходор тоже гонял администрацию бумажками, не могу вспомнить где он это говорил

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3 комментария
Дхарма инишитев

Блин, я уже готов простить ему ранний шовинизм, списав на ошибки молодости ( знаменитый не-бутерброд) и окончательно стать его сторонником. Он и Яшин - Сизифы нашего времени ( в хорошем смысле, кто читал экзистенциалистов, поймёт)

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Depeche Mode

Вода камень точит. Так что не сизифоф труд

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1 комментарий
Тимурчик

А эта швея Навальный не для военных шьет одежду?

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Поперечный яд

Это что попытка русофобского приплетания??????

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2 комментария
Реальный жар

в швы вшивает вшей

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7 комментариев
Александр Сурков

ну справедливости ради у него там есть выбор ?

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4 комментария
Реальный жар

а мерч будет?

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Доктор Пречистенка

новость хорошая, но лучше б он конечно остался в Европе и разъежал жал руки как Тихановская, прикрывая жопу хорошим русским

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Привлекательный велосипед

Все так, но у него вряд ли был моральный выбор. Каким бы его оппозиционер считали после этого, и пропаганда бы только смаковала это.

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1 комментарий
Times Roman

Скоро новостники будут ставить подпись под статьями:
"Профсоюз «Промзона» признан экстремистской организацией"

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Saneka 2.0
Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся

получается он пытается вертухаев под статью подвести

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Kuks

Шатает режим

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KZ Forever

Побег из Промзоны

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Реальный жар

словарь фени:

Кацы — рабочие ботинки.

вононочо

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Перелом Пупка

Организаторские способности даже на зоне не отобрать

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Zzzz

Как же я устал каждый раз пролистывать новости вверх чтобы убедится не Панорама ли это…

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Alex V

+ первая мысль была что это, конечно, Панорама)

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darkAlert

В России большой потенциал скрыт, тот же Навальный это политик западного уровня, тот кто действительно может превратить нашу многострадальную страну в успешную современную страну с западными ценностями. В отличие от того же зеленского, который сродни нашему пыни по уровню политического подхода и либиральных ценностей.

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Недовольный коктейль

Ты никогда не узнаешь что за человек, пока не дашь ему власть. А предвыборные обещания у всех сладкие.

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2 комментария
Kelsier

Навальному до Зеленского еще шить и шить. Сравнил дебила какого-то с самым популярным политиком в мире

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1 комментарий
Маньяк-пацифист

Уметь наводить суету находясь в любой ситуации - это определенно дар.

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Станислав Вершилло

Теперь сидят на стульях с пиками?

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Дурной утюг

Навальный: Создает профсоюз в тюрьме
Заключенные:

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Дурной утюг

Время вспомнить старый мем

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Талантливый клуб

У меня есть только один вопрос , при том довольно серьёзный
Швей или Швец?

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Украинский Bisco

Шевцов

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1 комментарий
tuorqai

швеист

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Названый калькулятор

Если в мужском роде, то портной, швей.

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Я в другом городе

Эй, выпустите меня. Я невиновен. Тюремщик, ну хоть переведи. Не хочу я с политическими! Можно опаршиветь! Я честный вор... (с) Возьмак

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Artaani

Герой. Идёт по стопам Нельсона Манделы. Может как и он, в итоге президентом станет.

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Андрей Лагутин

протестую, это провокация тежешников-украинцев на шутки за 200

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Гениальный чувак

А где ещё сотыга?

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1 комментарий
Komatsu D335A

Блєт нєвєльньій

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pocikxxx

и что дальше?))

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Оператор M270

Сидеть дальше как и сидел, только теперь не на табуретка, а на стуле со спинкой.

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Kelsier

А представьте, що Навального посадили чтоб он стал зеком ибо только зеков допускают к власти рф? Это такое себе посвящение

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Спящий агент
пока что в профсоюзе состоит один Навальный
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neimovirne

а швабры заменят на дилдо и смазочку для фиста добавят? чтобы было удобнее заключенных насиловать

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Конь Федерации

Свободная Россия родилась в тюрьме. Символично.
И чем больше политзаключенных, тем сильнее там бугурт.

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Marat Khamadeev
Алексей, прекрати, пожалуйста

Прямая речь, не иначе

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СтранныеДела

Крут, если все зеки впрягутся за Навального- путья обосытсо.

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Sector

Он и там эти свои начинает!

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darkAlert

Навальный для России - сила! Пыня - могила!

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Оператор M270

Сорта.

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