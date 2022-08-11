Навальный, сидя в колонии, создал профсоюз заключённых и тюремщиков «Промзона» Статьи редакции
Организация уже добилась первой победы: теперь швеи в колонии сидят не на табуретках, а на положенных по правилам стульях со спинками.
Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный* зарегистрировал профсоюз «граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы» под названием «Промзона». Об этом оппозиционер рассказал в своём инстаграме*. У профсоюза уже есть свой телеграм-канал.
Стать участником организации может не только заключённый, но и сотрудник колонии — любой человек, для которого работодателем выступает тюремная система. Пока что в профсоюзе состоит один Навальный*. «Зэки, честно скажу, испугались профсоюза ещё больше администрации. Каждый раз, когда я заговариваю о нём, мои убийцы [осуждённые за убийство, с которыми политик сидит в одной колонии] грустно говорят: "Алексей, прекрати, пожалуйста. Из-за тебя нас вообще никогда не выпустят, и все это закончится плохо"», — написал он.
Организация уже добилась изменений труда заключённых: швеям из цеха, где работает политик, вместо табуреток дали стулья со спинками, которые положены по правилам. «Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали», — написал Навальный*. Теперь он планирует добиваться улучшений условий труда во всех остальных колониях России.
*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов. *А компания Meta, владеющая инстаграмом, признана экстремистской организацией.
Навальный, ты охуенный мужик. Мне бы хотя бы одно яйчишко такое же как у тебя
Заключенные устраивают бунт по всей РФ, сбегают из тюрем и организовывают революцию в Москве. Сценарий для Нетфликс
Зачем тебе три? Это не симметрично.
Ты можешь написать ему это через ФСИН-письмо. Думаю ему будет от этого приятно.
Одного не пойму, зачем он добровольно сдался в лапы фюррера?
Не ужели на свободе от него было бы меньше пользы?
Кто только мог представить, что Навальный начнёт реформировать Россию и прививать общемировые ценности с ТЮРЬМЫ
Вся Россия отдает чем-то тюремным
Однако вполне логично, т.к. тюремные "ценности" много определяют в обществе РФ
Так всё правильно как раз. В РФ за базовую принята идея о том, что если кто-то провинился, то надо его жесточайшим образом наказать, лишить всех прав, ебать в жопу швабрами и так далее. Идея эта воплощалась сначала в ГУЛАГе, а теперь — в учреждениях ФСИН. Пока от этого говна не избавимся, жизнь в РФ принципиально лучше не станет.
Это круто, что он даже в тюрьме умудряется находить способ шатать ситуацию. Достойно подражания.
Пользователь мЕдь создал профсоюз комментаторов на TJ. Члены профсоюза получат право на месячный отпуск, в течение которого карма продолжит начисляться
вот это да) вот это шататель) сперва нашатали на 2014 год) потом на февраль 2022
или это другое?
Ну как шатать. Ему выделили отдельный мир, в котором он будет этим заниматься пока не выйдет срок заключения, который я думаю продлят ещё пару раз
новая правящая партия будет называться Промзона
Прекрасная промзона будущего
Промзона и точка
Будет смешно, если Навальный все-таки свергнет Путина из колонии.
Путина из колонии? Я что-то пропустил?
АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЦ
ПОЛИТИК, ЛИДЕР И БОРЕЦ
а вообще охуенный мужик. пока дорогие россияне (я в их числе) убегают толпой от одного мусора, он борется за справедливость даже на зоне.
Навальный Лёха молодец,
политик, лидер, даже швец
И председатель профсоюза
Нашёл призвание.
Сука
Путин, когда увидит это в папочке
Начальство ему там уже и кличку наверное придумало, что то типа "Мозгоёб ". И плачут при этом
Ходор тоже гонял администрацию бумажками, не могу вспомнить где он это говорил
Блин, я уже готов простить ему ранний шовинизм, списав на ошибки молодости ( знаменитый не-бутерброд) и окончательно стать его сторонником. Он и Яшин - Сизифы нашего времени ( в хорошем смысле, кто читал экзистенциалистов, поймёт)
Вода камень точит. Так что не сизифоф труд
А эта швея Навальный не для военных шьет одежду?
Это что попытка русофобского приплетания??????
в швы вшивает вшей
ну справедливости ради у него там есть выбор ?
а мерч будет?
новость хорошая, но лучше б он конечно остался в Европе и разъежал жал руки как Тихановская, прикрывая жопу хорошим русским
Все так, но у него вряд ли был моральный выбор. Каким бы его оппозиционер считали после этого, и пропаганда бы только смаковала это.
Скоро новостники будут ставить подпись под статьями:
"Профсоюз «Промзона» признан экстремистской организацией"
получается он пытается вертухаев под статью подвести
Шатает режим
Побег из Промзоны
словарь фени:Кацы — рабочие ботинки.
вононочо
Организаторские способности даже на зоне не отобрать
Как же я устал каждый раз пролистывать новости вверх чтобы убедится не Панорама ли это…
+ первая мысль была что это, конечно, Панорама)
В России большой потенциал скрыт, тот же Навальный это политик западного уровня, тот кто действительно может превратить нашу многострадальную страну в успешную современную страну с западными ценностями. В отличие от того же зеленского, который сродни нашему пыни по уровню политического подхода и либиральных ценностей.
Ты никогда не узнаешь что за человек, пока не дашь ему власть. А предвыборные обещания у всех сладкие.
Навальному до Зеленского еще шить и шить. Сравнил дебила какого-то с самым популярным политиком в мире
Уметь наводить суету находясь в любой ситуации - это определенно дар.
Теперь сидят на стульях с пиками?
Навальный: Создает профсоюз в тюрьме
Заключенные:
Время вспомнить старый мем
У меня есть только один вопрос , при том довольно серьёзный
Швей или Швец?
Шевцов
швеист
Если в мужском роде, то портной, швей.
Эй, выпустите меня. Я невиновен. Тюремщик, ну хоть переведи. Не хочу я с политическими! Можно опаршиветь! Я честный вор... (с) Возьмак
Герой. Идёт по стопам Нельсона Манделы. Может как и он, в итоге президентом станет.
протестую, это провокация тежешников-украинцев на шутки за 200
А где ещё сотыга?
Блєт нєвєльньій
и что дальше?))
Сидеть дальше как и сидел, только теперь не на табуретка, а на стуле со спинкой.
А представьте, що Навального посадили чтоб он стал зеком ибо только зеков допускают к власти рф? Это такое себе посвящение
а швабры заменят на дилдо и смазочку для фиста добавят? чтобы было удобнее заключенных насиловать
Свободная Россия родилась в тюрьме. Символично.
И чем больше политзаключенных, тем сильнее там бугурт.
Прямая речь, не иначе
Крут, если все зеки впрягутся за Навального- путья обосытсо.
Он и там эти свои начинает!
Навальный для России - сила! Пыня - могила!
Сорта.