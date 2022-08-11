«Макдоналдс» вернётся в Украину спустя полгода после закрытия ресторанов Статьи редакции
Часть точек сети откроется в столице и на западе страны.
«Макдоналдс» официально объявил о планах восстановить работу ресторанов сети на территории Украины в ближайшее время, сообщает Reuters. Компания планирует открыть часть точек в Киеве и на западе страны, вдали от активных боевых действий, в течение нескольких месяцев.
На начало года в Украине работало 109 ресторанов «Макдоналдс». Сколько из них вновь откроется и какие именно точки первыми примут новых клиентов — пока неизвестно. В компании заявили, что в ближайшее время начнут работу с поставщиками, готовить рестораны к открытию и вводить меры безопасности в условиях продолжающихся боевых действий.
Решение компании поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На своей личной странице в фейсбуке* он поблагодарил представителей сети и коллег из правительства, которые помогли реализовать «важный политический шаг».
Компания закрыла все свои рестораны в стране в марте, вскоре после начала боевых действий, однако продолжила платить зарплату примерно 10 тысячам сотрудников сети. Перезапуск сети, даже в ограниченном масштабе, частично поможет восстановить экономику страны от последствий продолжающегося вооружённого конфликта, считают журналисты AP.
*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.
После ухода? после закрытия скорее
ща наш твітер йобнеться)
надеюсь ты понял за что я тебе дизлайк влепил
знову назвали хлопом
Тепер знову фотки викладати
так уже
Продались западу за бургеры и колу, где же ваш борщ знаменитый???
В «Пузата Хата»
зашейся
в пузатой хате
Из Западного ануса сосёте вы говно
За Кока-Колку сраную продались вы давно
Подстилки подпиндосные, дадим вам пососать
И знать тогда вы будете, как анус им лизать
Сосётся как? Свой анус не порвали?
Говно всё жрете. В жопу вас ебали.
Легли под Запад. В жопу им даёте.
Подстилки, анус лижите, сосёте.
Напомнить как россияне порвались от ухода Мака, стояли в очереди за последним бургером и продавали на олх бигмаки по х10-х20 цене на авито?)
А в россию?
А в лассею?
В рф — нет и точка.
@Кхалиси Бот
Нет и точка
извенись
смачно и крапка
У
.
что-то произошло
Слишком спокойно было
В Кыргызстане откройтесь) Хотя бы Бишкек и Ош
И в Армении
Если сейчас какая нибудь компания будет строить свою пиар компанию на теме "мы не боимся оказывать вам услуги под падающими бомбами, мы боимся оказывать вам услуги при ебанутом законодательстве и возможности рейдерского захвата", то будет прям круто
Рейдерский захват тут при чем? это не какой-то мелкий бизнес в виде ларька с шаурмой.
Мирная жизнь возвращается путём лидерства всу в артиллерии, вс рф переходят в оборону
Блин, а я так рассчитывал на Вкусно и точка((
Ну это смотря в какой части Украины. Где-то макдак, где-то вкусно и точка, где-то точка-у
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Сасіть пісос