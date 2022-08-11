Часть точек сети откроется в столице и на западе страны.

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Фото Reuters

«Макдоналдс» официально объявил о планах восстановить работу ресторанов сети на территории Украины в ближайшее время, сообщает Reuters. Компания планирует открыть часть точек в Киеве и на западе страны, вдали от активных боевых действий, в течение нескольких месяцев.

Мы много общались с сотрудниками, и они выразили сильное желание вернуться к работе и открыть наши рестораны в Украине. В последние месяцы мы убедились, что это поддержит небольшое, но важное «чувство нормальности» в стране. Пол Помрой, вице-президент «Макдоналдс» по международным рынкам

На начало года в Украине работало 109 ресторанов «Макдоналдс». Сколько из них вновь откроется и какие именно точки первыми примут новых клиентов — пока неизвестно. В компании заявили, что в ближайшее время начнут работу с поставщиками, готовить рестораны к открытию и вводить меры безопасности в условиях продолжающихся боевых действий.

Решение компании поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На своей личной странице в фейсбуке* он поблагодарил представителей сети и коллег из правительства, которые помогли реализовать «важный политический шаг».

Дело не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев. Возвращение великой американской компании — это прежде всего сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже не смотря на войну. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Компания закрыла все свои рестораны в стране в марте, вскоре после начала боевых действий, однако продолжила платить зарплату примерно 10 тысячам сотрудников сети. Перезапуск сети, даже в ограниченном масштабе, частично поможет восстановить экономику страны от последствий продолжающегося вооружённого конфликта, считают журналисты AP.