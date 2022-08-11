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Новости

«Макдоналдс» вернётся в Украину спустя полгода после закрытия ресторанов Статьи редакции

Часть точек сети откроется в столице и на западе страны.

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Фото Reuters

«Макдоналдс» официально объявил о планах восстановить работу ресторанов сети на территории Украины в ближайшее время, сообщает Reuters. Компания планирует открыть часть точек в Киеве и на западе страны, вдали от активных боевых действий, в течение нескольких месяцев.

Мы много общались с сотрудниками, и они выразили сильное желание вернуться к работе и открыть наши рестораны в Украине. В последние месяцы мы убедились, что это поддержит небольшое, но важное «чувство нормальности» в стране.

Пол Помрой, вице-президент «Макдоналдс» по международным рынкам

На начало года в Украине работало 109 ресторанов «Макдоналдс». Сколько из них вновь откроется и какие именно точки первыми примут новых клиентов — пока неизвестно. В компании заявили, что в ближайшее время начнут работу с поставщиками, готовить рестораны к открытию и вводить меры безопасности в условиях продолжающихся боевых действий.

Решение компании поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На своей личной странице в фейсбуке* он поблагодарил представителей сети и коллег из правительства, которые помогли реализовать «важный политический шаг».

Дело не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев. Возвращение великой американской компании — это прежде всего сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже не смотря на войну.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Компания закрыла все свои рестораны в стране в марте, вскоре после начала боевых действий, однако продолжила платить зарплату примерно 10 тысячам сотрудников сети. Перезапуск сети, даже в ограниченном масштабе, частично поможет восстановить экономику страны от последствий продолжающегося вооружённого конфликта, считают журналисты AP.

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Делимся впечатлениями.

*Meta, которой принадлежит инстаграм и фейсбук, признана экстремистской организацией на территории России.

#новости #макдоналдс #украина

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61 комментарий
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 El

После ухода? после закрытия скорее

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Тэнк

ща наш твітер йобнеться)

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darkAlert

надеюсь ты понял за что я тебе дизлайк влепил

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19 комментариев
Тэнк

знову назвали хлопом
Тепер знову фотки викладати

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1 комментарий
Finkel

так уже

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darkAlert

Продались западу за бургеры и колу, где же ваш борщ знаменитый???

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stepan ua

В «Пузата Хата»

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Дамбили Бамбас Бас Бас

зашейся

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2 комментария
Yaroslav Andrusyak

в пузатой хате

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Victor

Из Западного ануса сосёте вы говно
За Кока-Колку сраную продались вы давно
Подстилки подпиндосные, дадим вам пососать
И знать тогда вы будете, как анус им лизать
Сосётся как? Свой анус не порвали?
Говно всё жрете. В жопу вас ебали.
Легли под Запад. В жопу им даёте.
Подстилки, анус лижите, сосёте.﻿

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1 комментарий
Sir Leijenteiri

Напомнить как россияне порвались от ухода Мака, стояли в очереди за последним бургером и продавали на олх бигмаки по х10-х20 цене на авито?)

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FRED

А в россию?

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Кхалиси Бот

А в лассею?

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Arugin

В рф — нет и точка.

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Шах

@Кхалиси Бот

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Денис Демидов

Нет и точка

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1 комментарий
Дамбили Бамбас Бас Бас

извенись

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German B

смачно и крапка

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Komatsu D335A

У

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Пространственный кавалер

.

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Дамбили Бамбас Бас Бас

что-то произошло

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Saul Badwoman

Слишком спокойно было

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Mikhail
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Коматозник

В Кыргызстане откройтесь) Хотя бы Бишкек и Ош

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Killboy Powerhead

И в Армении

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aliftin

Если сейчас какая нибудь компания будет строить свою пиар компанию на теме "мы не боимся оказывать вам услуги под падающими бомбами, мы боимся оказывать вам услуги при ебанутом законодательстве и возможности рейдерского захвата", то будет прям круто

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Современный Укр

Рейдерский захват тут при чем? это не какой-то мелкий бизнес в виде ларька с шаурмой.

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Вадим Загребнев

Мирная жизнь возвращается путём лидерства всу в артиллерии, вс рф переходят в оборону

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Егор Павлюк

Блин, а я так рассчитывал на Вкусно и точка((

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Adam Smasher

Ну это смотря в какой части Украины. Где-то макдак, где-то вкусно и точка, где-то точка-у

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5 комментариев
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

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Komatsu D335A

Сасіть пісос

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