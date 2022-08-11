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Россияне за полгода оформили 2,5 миллиона загранпаспортов — это максимум за последние три года Статьи редакции

И на 45% больше, чем в 2021 году.

С января по июнь в России оформили почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — тогда россияне получили 1,7 миллиона загранпаспортов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные МВД.

Пик оформления документов пришёлся на март: тогда их получили 553 тысячи человек. За январь и февраль значения меньше — 238 тысяч и 406 тысяч соответственно. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло — до 446 тысяч загранпаспортов, но не превысило показатель апреля.

Число выданных за январь—июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году.

Рост числа загранпаспортов в январе и феврале 2022 года можно интерпретировать как отложенный из-за пандемии спрос на заграничные поездки, говорит демограф Алексей Ракша. Однако увеличение оформления документов в марте на фоне закрытия воздушных пространств многими странами и трудностей с выездом за границу отложенным спросом объяснить уже нельзя. По мнению специалиста, влияние оказали начавшиеся военные действия в Украине.

#новости #статистика #паспорт

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 Arugin

Продолжаем срач про визы здесь?

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Алиса Зазеркальская

Продолжаем

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Arugin

«Европейцы русофобы, не дают уехать из страны противникам режима!». Твой ход.

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Алиса Зазеркальская

"Вот когда свергнут путина - пусть тогда и приезжают, а сейчас ни-ни". Теперь ты.

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Щячло Попячтса

"Газ и нефть перестанут покупать, выгонят друзей путина тогда пусть и бухтят"

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Алиса Зазеркальская

"Вы ж тогда сами же будете ныть, что вам денег не дают и россияне от голода умирают. А друзья путина в заложниках".

Какая-то одновременная игра получается 🤔

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Arugin

«Вы уже определитесь там, хотите чтобы россияне остались у себя и платили налоги, спонсируя войну, или чтобы вывозили деньги в Европу, куда они пойдут на поддержку Украины?! И вообще, многие после такого станут на сторону Путина».

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Алиса Зазеркальская

"Знаменитые русские либералы до тех пор либералы, пока это выгодно. Переобуваются в прыжке. С такими друзьями и врагов не надо".

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Олена Бавовна

Продолжаем

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Недовольный коктейль

мастеркард круче

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Алиса Зазеркальская

"Хорошие русские" (тм) Za МИР во всём МИРЕ 🔥

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Arugin

На самом деле в марте очереди были по 4 часа только на фотографию и примерно два потом на получение. Естественно в основном молодежь до 35. И нам их выдавали с очень недовольными лицами, типа: «Куда-то собрались?».

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Щячло Попячтса

Даже если не собрались, для участия в лотерее он нужен.

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испанский смех

на гринку

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Щячло Попячтса

Угу

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Привлекательный велосипед

госуслуги есть, если что

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Электронный яд

А что госуслуги? Я вот подал заявление через них, в мфц по прописке, пришло сообщение что заявление принято, записывайтесь на приём в мфц, вот только записи небыло на ближайшие полтора месяца.

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Привлекательный велосипед

значит ты делал неправильно

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Электронный яд

Я тоже так думал, поэтому пошёл без записи, но нет сказали через госуслуги только по записи, а то что слотов нет - ловите окошко в 12 ночи когда они обновляются

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Привлекательный велосипед

я никуда не ходил, все документы подал через гос услуги, через месяц пришло оповещение "подайте оригиналы", пришел, стоял в очереди 1 час. Еще через неделю пришло сообщение "идите на выдачу", там тоже сидел 1 час

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Электронный яд

Это лишь говорит о том что в каждом мфц по разному, и госуслуги не панацея) Я вобщем-то в тот же день пошёл и подал доки от руки, без госуслуг в соседний мфц.

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Щячло Попячтса

От очереди на фото/снятие отпечатков и получение не избавляют

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ar2r

Хмм, в своем зажопинске стоял в очереди минут 30 и выдавали вообще без вопросов)

(п.с. - март - май)

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Arugin

Похоже на то, что в столицах больше людей ринулось подаваться.

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Michael Konovalov

А его надо обязательно по прописке получать или нет?

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Алиса Зазеркальская

А что случилось?

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Михаил Мятный

Да вот шутку затаскали до дыр.

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Алиса Зазеркальская

А кто порвался?

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испанский смех

что-то

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Либералиссимус

Ну правильно, никто не хочет жить в тоталитарной помойке. Жалею что 8 лет назад не свалил из этого филиала ада на Земле.

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Сложный космос

Да ладно, тебя бы потом обратно вернули, потому что ты в перерывах на обед катаешься пострелять в другую страну

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Московский

Наверное, поехали налаживать международные связи

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Алиса Зазеркальская

Вот лохи, надо было дипломатические брать

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Lauris

Нет, ну Казахстан, Беларусь, тот же Китай ещё пускают. Нет же статистики, для каких именно виз берут паспорта - одной Европой мир не кончается

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Алиса Зазеркальская

Украина так-то тоже пускает, визу можно получить в визовом центре VFS Global.

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Щячло Попячтса

Это в теории, а на практике кто-то получал?

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Алиса Зазеркальская

113 россиян подали заявления в странах ЕС, находятся на рассмотрении
https://www.unian.net/society/stalo-izvestno-skolko-grazhdan-rossii-podali-zayavki-na-poluchenie-ukrainskoy-vizy-novosti-ukrainy-11936421.html

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Алиса Зазеркальская

В новости от униан написано, что на территории рф получить визу невозможно, но при этом:
https://vfsglobal.com.ru/ukraina/

Странно.

Украина - визовый центр VFS GLOBAL
Украина - визовый центр VFS GLOBAL. Помощь в оформлении и подаче на визу онлайн. Подготовка…
vfsglobal.com.ru
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Кайтадан Убийство

Чтобы поехать в Казахстан и Беларусь загранпаспорт не нужен

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Тимурчик

Эээ, куда собрались?

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Natapodok

в грузию

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Тимурчик

а, ну ладно, туда можете

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Natapodok

я узбек, мне всё можно

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Иванов Иван

Знаешь с чем рифмуется Узбек? Успех.

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ЛуниТюнс

Узбех

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FireGrim

Через 2 недели вернутся. Сами они вернутся или их вернут - это лучшая страна из оставшихся

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Коматозник

Как раз в марте получил)

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Alexander D

Собрались куда-то?

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Всрато

И они все выданы ДНР/ЛНР

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darkAlert

всех назад в гулаг!

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