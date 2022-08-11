Россияне за полгода оформили 2,5 миллиона загранпаспортов — это максимум за последние три года Статьи редакции
И на 45% больше, чем в 2021 году.
С января по июнь в России оформили почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — тогда россияне получили 1,7 миллиона загранпаспортов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные МВД.
Пик оформления документов пришёлся на март: тогда их получили 553 тысячи человек. За январь и февраль значения меньше — 238 тысяч и 406 тысяч соответственно. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло — до 446 тысяч загранпаспортов, но не превысило показатель апреля.
Число выданных за январь—июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году.
Рост числа загранпаспортов в январе и феврале 2022 года можно интерпретировать как отложенный из-за пандемии спрос на заграничные поездки, говорит демограф Алексей Ракша. Однако увеличение оформления документов в марте на фоне закрытия воздушных пространств многими странами и трудностей с выездом за границу отложенным спросом объяснить уже нельзя. По мнению специалиста, влияние оказали начавшиеся военные действия в Украине.
Продолжаем срач про визы здесь?
Продолжаем
«Европейцы русофобы, не дают уехать из страны противникам режима!». Твой ход.
"Вот когда свергнут путина - пусть тогда и приезжают, а сейчас ни-ни". Теперь ты.
"Газ и нефть перестанут покупать, выгонят друзей путина тогда пусть и бухтят"
"Вы ж тогда сами же будете ныть, что вам денег не дают и россияне от голода умирают. А друзья путина в заложниках".
Какая-то одновременная игра получается 🤔
«Вы уже определитесь там, хотите чтобы россияне остались у себя и платили налоги, спонсируя войну, или чтобы вывозили деньги в Европу, куда они пойдут на поддержку Украины?! И вообще, многие после такого станут на сторону Путина».
"Знаменитые русские либералы до тех пор либералы, пока это выгодно. Переобуваются в прыжке. С такими друзьями и врагов не надо".
Продолжаем
мастеркард круче
"Хорошие русские" (тм) Za МИР во всём МИРЕ 🔥
На самом деле в марте очереди были по 4 часа только на фотографию и примерно два потом на получение. Естественно в основном молодежь до 35. И нам их выдавали с очень недовольными лицами, типа: «Куда-то собрались?».
Даже если не собрались, для участия в лотерее он нужен.
на гринку
Угу
госуслуги есть, если что
А что госуслуги? Я вот подал заявление через них, в мфц по прописке, пришло сообщение что заявление принято, записывайтесь на приём в мфц, вот только записи небыло на ближайшие полтора месяца.
значит ты делал неправильно
Я тоже так думал, поэтому пошёл без записи, но нет сказали через госуслуги только по записи, а то что слотов нет - ловите окошко в 12 ночи когда они обновляются
я никуда не ходил, все документы подал через гос услуги, через месяц пришло оповещение "подайте оригиналы", пришел, стоял в очереди 1 час. Еще через неделю пришло сообщение "идите на выдачу", там тоже сидел 1 час
Это лишь говорит о том что в каждом мфц по разному, и госуслуги не панацея) Я вобщем-то в тот же день пошёл и подал доки от руки, без госуслуг в соседний мфц.
От очереди на фото/снятие отпечатков и получение не избавляют
Хмм, в своем зажопинске стоял в очереди минут 30 и выдавали вообще без вопросов)
(п.с. - март - май)
Похоже на то, что в столицах больше людей ринулось подаваться.
А его надо обязательно по прописке получать или нет?
А что случилось?
Да вот шутку затаскали до дыр.
А кто порвался?
что-то
Ну правильно, никто не хочет жить в тоталитарной помойке. Жалею что 8 лет назад не свалил из этого филиала ада на Земле.
Да ладно, тебя бы потом обратно вернули, потому что ты в перерывах на обед катаешься пострелять в другую страну
Наверное, поехали налаживать международные связи
Вот лохи, надо было дипломатические брать
Нет, ну Казахстан, Беларусь, тот же Китай ещё пускают. Нет же статистики, для каких именно виз берут паспорта - одной Европой мир не кончается
Украина так-то тоже пускает, визу можно получить в визовом центре VFS Global.
Это в теории, а на практике кто-то получал?
113 россиян подали заявления в странах ЕС, находятся на рассмотрении
https://www.unian.net/society/stalo-izvestno-skolko-grazhdan-rossii-podali-zayavki-na-poluchenie-ukrainskoy-vizy-novosti-ukrainy-11936421.html
В новости от униан написано, что на территории рф получить визу невозможно, но при этом:
https://vfsglobal.com.ru/ukraina/
Странно.
Чтобы поехать в Казахстан и Беларусь загранпаспорт не нужен
Эээ, куда собрались?
в грузию
а, ну ладно, туда можете
я узбек, мне всё можно
Знаешь с чем рифмуется Узбек? Успех.
Узбех
Через 2 недели вернутся. Сами они вернутся или их вернут - это лучшая страна из оставшихся
Как раз в марте получил)
Собрались куда-то?
И они все выданы ДНР/ЛНР
всех назад в гулаг!