И на 45% больше, чем в 2021 году.

С января по июнь в России оформили почти 2,5 миллиона заграничных паспортов. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — тогда россияне получили 1,7 миллиона загранпаспортов. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные МВД.

Пик оформления документов пришёлся на март: тогда их получили 553 тысячи человек. За январь и февраль значения меньше — 238 тысяч и 406 тысяч соответственно. В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне выросло — до 446 тысяч загранпаспортов, но не превысило показатель апреля.

Число выданных за январь—июнь загранпаспортов самое большое за последние три года и превышает количество паспортов, оформленных за тот же период в 2021-м, 2020-м и допандемийном 2019 году.

Рост числа загранпаспортов в январе и феврале 2022 года можно интерпретировать как отложенный из-за пандемии спрос на заграничные поездки, говорит демограф Алексей Ракша. Однако увеличение оформления документов в марте на фоне закрытия воздушных пространств многими странами и трудностей с выездом за границу отложенным спросом объяснить уже нельзя. По мнению специалиста, влияние оказали начавшиеся военные действия в Украине.