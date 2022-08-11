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Новости

Суд в Москве отправил бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест Статьи редакции

Против неё возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

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Фото «Медиазоны»

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. По делу о дискредитации ВС РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Медиазона».

Заседание прошло в закрытом режиме. Овсянникова из «аквариума» успела показать журналистам плакат, на котором было написано: «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Фото «Медиазоны»

В марте во время вечернего выпуска новостей на «Первом канале» Овсянникова появилась за спиной ведущей с «антивоенным» плакатом. На следующий день девушку оштрафовали и отпустили. Она уехала в Германию, а после возвращения в июле получила штраф по статье о «дискредитации» армии — за видео в соцсети и комментарий, который она дала у суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.

Уголовное дело против журналистки, по которому её отправили под домашний арест, возбудили 10 августа. 15 июля Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за военные действия в Украине.

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Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке
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От любви до ненависти один аккаунт в твиттере: как менялось отношение к Марине Овсянниковой после акции на Первом канале Статьи редакции

Ещё два месяца назад её поддерживали многие противники боевых действий в Украине, а теперь против неё ополчились, кажется, со всех сторон.

#новости #суды #овсянникова

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53 комментария
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 Тимурчик

А шо такое? Яшина сразу в СИЗО отправили.

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Slartibartfast

Яшину много или Овсянниковой мало?

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6 комментариев
Natapodok

Это благодаря общественному резонансу вокруг персоны Овсянниковой

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Редкий Натр

Що, а не шо
Сам меня научил)

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2 комментария
Перелом Пупка

Не сочли опасной для системы.

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iollk

Яшин 5 месяцев находился на свободе, прежде чем его задержали

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Баха братан салам алейкум

Как же они «не палятся»

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Антон Занудный

А Навальный — агент Кремля.

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3 комментария
kozin

Не очень понимаю, она была в Украине? Потом вернулась в РФ? Она сумасшедшая?

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Natapodok

Ее стравили

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8 комментариев
selfish legder

человек совершил провокацию и после этого на ней хайпанули все кто мог. Если бы ее с самого начала хотели посадить она бы сейчас как жертва из Германии вещала. Но режим оказался хитрее и хайп прошел, немцы закончили контракт, дети не хотят с ней разговаривать и муж подал на развод. И остается только кровавые куклы возле кремля раскидывать или идти куда-то работать. Она выбрала первое.

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1 комментарий
Dmitry Pasyutin

ей сказали чтобы ехала обратно в рф и свергала путина

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Валентин Матвеев

Ну что я могу сказать, баба уже совершила несколько героических поступков подряд, но почему-то общество упорно отказывается считать её героем. При чём как украинцы, так и наша оппозиция. Удивительная ситуация

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Кристобаль Фейра

Потому что пропаганда хорошо работает. "Все, кто против Путина - на самом деле за Путина. Если не Путин, то кто?"

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Natapodok

У нее вроде ребенок несовершеннолетний и вообще она баба. Таких в СИЗО не сажают. Кажется. Юристы, к ответу

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Natapodok

Ну если вы не на Навального работали

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1 комментарий
Михаил Мятный

Путаете с административным арестом (это мера наказания). Заключение в СИЗО можно (это мера пресечения).

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darkAlert

Вот ждет всех кого депортируют в РФ. Зато газ по расписанию

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FRED

Пожалели..

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Theoden

Ну, она добровольно из Германии в Россию вернулась. Понимаю, что у нее в России дети конечно, но из Германии с детьми продуктивнее можно общаться, чем отбывая в тюрьме десяточку за слова.

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Электронный яд

За фейки до её акции, или после?

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Антон Занудный

За плакат на фоне Кремля, в котором она называет солдат Путина фашистами и убийцами детей.

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Названый калькулятор

Ну так и будет сидеть под арестом и типо штрафы платить. Еще уверен в охуенной методичке у нее будет, где она даже из под ареста будет умудряться «шатать» режим

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Кристобаль Фейра

Да-да, Навальный тоже на свободе ходил, значит пёс режима. А потом его попытались убить. Продолжайте в том же духе, так победим!

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1 комментарий
Аскет

Странная мадам. Не понимаю чё она чудит

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Arugin

Борется как может.

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1 комментарий
Гордон Фриман

ВОСИМ ЛЕТ

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Фамилия и имя

Это химический карандаш размером в 1 см или шариковая ручка длиною в 12 см?

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Детский микроскоп

Может, хватит называть рашкоблядушники "судами"? Никто же не пишет "суд ДНР" или "суд ИГИЛ" иначе как в кавычках

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Arugin

«Так называемый суд рф».

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