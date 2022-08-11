Суд в Москве отправил бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест Статьи редакции
Против неё возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.
Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. По делу о дискредитации ВС РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Медиазона».
Заседание прошло в закрытом режиме. Овсянникова из «аквариума» успела показать журналистам плакат, на котором было написано: «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».
В марте во время вечернего выпуска новостей на «Первом канале» Овсянникова появилась за спиной ведущей с «антивоенным» плакатом. На следующий день девушку оштрафовали и отпустили. Она уехала в Германию, а после возвращения в июле получила штраф по статье о «дискредитации» армии — за видео в соцсети и комментарий, который она дала у суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.
Уголовное дело против журналистки, по которому её отправили под домашний арест, возбудили 10 августа. 15 июля Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за военные действия в Украине.
А шо такое? Яшина сразу в СИЗО отправили.
Яшину много или Овсянниковой мало?
Это благодаря общественному резонансу вокруг персоны Овсянниковой
Що, а не шо
Сам меня научил)
Не сочли опасной для системы.
Яшин 5 месяцев находился на свободе, прежде чем его задержали
Как же они «не палятся»
А Навальный — агент Кремля.
Не очень понимаю, она была в Украине? Потом вернулась в РФ? Она сумасшедшая?
Ее стравили
человек совершил провокацию и после этого на ней хайпанули все кто мог. Если бы ее с самого начала хотели посадить она бы сейчас как жертва из Германии вещала. Но режим оказался хитрее и хайп прошел, немцы закончили контракт, дети не хотят с ней разговаривать и муж подал на развод. И остается только кровавые куклы возле кремля раскидывать или идти куда-то работать. Она выбрала первое.
ей сказали чтобы ехала обратно в рф и свергала путина
Ну что я могу сказать, баба уже совершила несколько героических поступков подряд, но почему-то общество упорно отказывается считать её героем. При чём как украинцы, так и наша оппозиция. Удивительная ситуация
Потому что пропаганда хорошо работает. "Все, кто против Путина - на самом деле за Путина. Если не Путин, то кто?"
У нее вроде ребенок несовершеннолетний и вообще она баба. Таких в СИЗО не сажают. Кажется. Юристы, к ответу
Ну если вы не на Навального работали
Путаете с административным арестом (это мера наказания). Заключение в СИЗО можно (это мера пресечения).
Вот ждет всех кого депортируют в РФ. Зато газ по расписанию
Пожалели..
Ну, она добровольно из Германии в Россию вернулась. Понимаю, что у нее в России дети конечно, но из Германии с детьми продуктивнее можно общаться, чем отбывая в тюрьме десяточку за слова.
За фейки до её акции, или после?
За плакат на фоне Кремля, в котором она называет солдат Путина фашистами и убийцами детей.
Ну так и будет сидеть под арестом и типо штрафы платить. Еще уверен в охуенной методичке у нее будет, где она даже из под ареста будет умудряться «шатать» режим
Да-да, Навальный тоже на свободе ходил, значит пёс режима. А потом его попытались убить. Продолжайте в том же духе, так победим!
Странная мадам. Не понимаю чё она чудит
Борется как может.
ВОСИМ ЛЕТ
Это химический карандаш размером в 1 см или шариковая ручка длиною в 12 см?
Может, хватит называть рашкоблядушники "судами"? Никто же не пишет "суд ДНР" или "суд ИГИЛ" иначе как в кавычках
«Так называемый суд рф».