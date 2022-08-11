Против неё возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

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Фото «Медиазоны»

Басманный суд Москвы отправил бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября. По делу о дискредитации ВС РФ ей грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Медиазона».

Заседание прошло в закрытом режиме. Овсянникова из «аквариума» успела показать журналистам плакат, на котором было написано: «Пусть убитые дети снятся вам по ночам».

Фото «Медиазоны»

В марте во время вечернего выпуска новостей на «Первом канале» Овсянникова появилась за спиной ведущей с «антивоенным» плакатом. На следующий день девушку оштрафовали и отпустили. Она уехала в Германию, а после возвращения в июле получила штраф по статье о «дискредитации» армии — за видео в соцсети и комментарий, который она дала у суда в день избрания меры пресечения политику Илье Яшину.

Уголовное дело против журналистки, по которому её отправили под домашний арест, возбудили 10 августа. 15 июля Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за военные действия в Украине.

Разборы 15 мар плакат Статьи редакции Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке