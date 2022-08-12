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Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung и председателя Lotte Group — их обвиняли во взятках Статьи редакции

Ли Чжэ Ёна досрочно выпустили из тюрьмы год назад, но ему нужно было помилование для полного востановления прав.

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Ли Чжэ Ён, вице-президент Samsung

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, пишет WSJ.

Помилование позволит Чжэ Ёну снова управлять компанией.

Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Чжэ Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи, в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung. В январе 2021 года его приговорилик 2,5 годам тюрьмы. В августе того же года его досрочно освободили — он отсидел 18 месяцев вместо 30.

Помилован также председатель Lotte Group Син Дон Бин, его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку более $6,4 млн той же Чхве Сун Силь.

Сун Силь получала деньги от многих крупных компаний в обмен на поддержку государства. Ей предъявили обвинения по 18 эпизодам и приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны.

#новости #samsung #южнаякорея

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21 комментарий
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Солдатский будильник

В России размеры взяток, как в Южной Корее, а уровень жизни - как в Северной

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Денис Сенькин

две Кореи по цене одной

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Фирменный Артем

точнее одна по цене другой

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Yggdrasil

Ну так если подумать, то всё правильно. Чел посидел в тюрьме, подумал над своим поведением, вряд ли будет еще так делать, особенно после помилования.

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Редкий Натр

"Никогда не бери в подельники бабу")))

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Поверхностный жар

Фраза звучит дерьмово, но стало интересно откуда цитата?

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Редкий Натр

Да я уж понял что за пример муж. шовинизма (я комментил в сарказме, так то) огребу минусов.
Фраза не то из "Место встречи изменить нельзя", не то какой-то гангстерский боевичок.

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Лада Седан

Никогда не иди работать в высшие структуры в Южной Корее.

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Александр Прохоренко

Что конкретно правильного в аресте неопасных для общества людей?

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Грустный микрофон

Коррупция - одно из самых опасных для общества преступлений. Глянь во что Россия превратилась из-за коррумпированности всех слоев общества.

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Беспонтовый пирожок

Зачем сажать грабителя?? Чтобы не грабил!

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alien Alina
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Беспонтовый пирожок
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hainovo
снова управлять компанией

Ну вот, а вы ругаетесь на чинуш.... Это норма.

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Александр Тыртый-Ол

Тому что в Корее большие компании это семейный бизнес, чеболь называются

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Позитивный Филипп

коррупция интернациональна

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Фирменный Артем

в Корее крупный бизнес как правило семейный.

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Беспонтовый пирожок

И?

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Фирменный Артем

прошение видимо написали или откатик, ну или типа того

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Николай Гришин

Эта Чхве Сун Силь - это какой-то южнокорейский Распутин. Мутная баба, со своей религиозной сектой, подруга президента страны. Еще и взятки от глав корпораций. Надеюсь, хотя бы она не откинется из тюрьмы досрочно; иначе разочаруюсь в южнокорейской демократии.
Поверьте, я сам сеулец, сын чеболя; не всё так однозначно.

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Штош

Сколько ему отсыпали?

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