Ли Чжэ Ёна досрочно выпустили из тюрьмы год назад, но ему нужно было помилование для полного востановления прав.

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Ли Чжэ Ён, вице-президент Samsung

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, пишет WSJ.

Помилование позволит Чжэ Ёну снова управлять компанией.

Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Чжэ Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи, в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung. В январе 2021 года его приговорилик 2,5 годам тюрьмы. В августе того же года его досрочно освободили — он отсидел 18 месяцев вместо 30.

Помилован также председатель Lotte Group Син Дон Бин, его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку более $6,4 млн той же Чхве Сун Силь.