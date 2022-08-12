Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung и председателя Lotte Group — их обвиняли во взятках Статьи редакции
Ли Чжэ Ёна досрочно выпустили из тюрьмы год назад, но ему нужно было помилование для полного востановления прав.
Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию, пишет WSJ.
Помилование позволит Чжэ Ёну снова управлять компанией.
Суд Южной Кореи арестовал руководителя Samsung Group в феврале 2017 года. По версии обвинения, Чжэ Ён перевёл 43,3 млрд вон (около $38 млн) Чхве Сун Силь, подруге экс-президента Южной Кореи, в 2015 году в качестве взятки за одобрение слияния нескольких структур Samsung. В январе 2021 года его приговорилик 2,5 годам тюрьмы. В августе того же года его досрочно освободили — он отсидел 18 месяцев вместо 30.
Помилован также председатель Lotte Group Син Дон Бин, его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятку более $6,4 млн той же Чхве Сун Силь.
Сун Силь получала деньги от многих крупных компаний в обмен на поддержку государства. Ей предъявили обвинения по 18 эпизодам и приговорили к 20 годам тюрьмы за коррупцию и вмешательства в дела страны.
В России размеры взяток, как в Южной Корее, а уровень жизни - как в Северной
две Кореи по цене одной
точнее одна по цене другой
Ну так если подумать, то всё правильно. Чел посидел в тюрьме, подумал над своим поведением, вряд ли будет еще так делать, особенно после помилования.
"Никогда не бери в подельники бабу")))
Фраза звучит дерьмово, но стало интересно откуда цитата?
Да я уж понял что за пример муж. шовинизма (я комментил в сарказме, так то) огребу минусов.
Фраза не то из "Место встречи изменить нельзя", не то какой-то гангстерский боевичок.
Никогда не иди работать в высшие структуры в Южной Корее.
Что конкретно правильного в аресте неопасных для общества людей?
Коррупция - одно из самых опасных для общества преступлений. Глянь во что Россия превратилась из-за коррумпированности всех слоев общества.
Зачем сажать грабителя?? Чтобы не грабил!
Ну вот, а вы ругаетесь на чинуш.... Это норма.
Тому что в Корее большие компании это семейный бизнес, чеболь называются
коррупция интернациональна
в Корее крупный бизнес как правило семейный.
И?
прошение видимо написали или откатик, ну или типа того
Эта Чхве Сун Силь - это какой-то южнокорейский Распутин. Мутная баба, со своей религиозной сектой, подруга президента страны. Еще и взятки от глав корпораций. Надеюсь, хотя бы она не откинется из тюрьмы досрочно; иначе разочаруюсь в южнокорейской демократии.
Поверьте, я сам сеулец, сын чеболя; не всё так однозначно.
Сколько ему отсыпали?