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Новости

НБА запретит играть под шестым номером всем клубам после смерти самого титулованного игрока ассоциации Статьи редакции

Такое случится впервые в истории лиги.

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Национальная баскетбольная ассоциация выведет из обращения всех команд шестой номер, под которым выступал самый титулованный игрок лиги Билл Расселл. Об этом сообщается на сайте НБА.

Беспрецедентный успех Билла Рассела на паркете и его новаторская деятельность в области гражданских прав заслуживают уникального и исторического признания. Вывод из обращения его шестого номера в каждой команде НБА гарантирует, что выдающаяся карьера Билла всегда будет признана.

Комиссар НБА Адам Сильвер

Расселл всю карьеру выступал за «Бостон Селтикс» под шестым номером. В составе клуба он 11 раз выиграл чемпионат НБА — это рекорд. Пять раз Расселла признавали самым ценным игроком ассоциации, 12 раз центровой принимал участие в Матче всех звёзд. В 1956 году он стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. Игрок скончался 31 июля в возрасте 88 лет.

Рассел станет первым баскетболистом в истории лиги, чей игровой номер заберут у всех команд. Действующие игроки НБА, которые уже играют под шестым номером, в том числе звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, смогут носить его до конца карьеры.

#новости #спорт #нба #баскетбол

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29 комментариев
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 дорогой БРАТ Донателло

ну слава богу, можно просто майку старую вверх тормашками надевать.

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Технический хот-дог

Чтобы срать не снимая майку??

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Как Жэ'Так
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Marow from Neverland

Ты и так можешь срать не снимая майку

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Технический хот-дог

Жизнь разделилась на до и после.

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Как Жэ'Так

https://thumbs.gfycat.com/TepidCloudyEuropeanpolecat-size_restricted.gif

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Danil Shtern

Предлагаю запретить также использование белого и зеленого цветов, круглых мячей и букв р а с е л. Чтобы не осквернить наверняка

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IvanDurov

Причём тут осквернение?

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Danil Shtern

Всмысле причем? Может ты еще и за Путина? А?

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Yuriy A

А лет через энцать какому-нибудь другому игроку за заслуги дадут шестой номер и это будет мега-хайп.

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Danil Shtern

Может через энцать лет люди перестанут быть такими долбоебами как ща?)

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Цветной танк88

Не, это фантастика

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Ударный калькулятор

Сообщение удалено

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Danil Shtern

Знаю, но все равно хочется надеяться)

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Игорь Херник

Хороший баскетбольский

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Saneka 2.0

TJ запретит комментировать посты под фамилией Орлов, после бана самого титулованного шитпостера сообщества

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Yuriy A

Вот щас где-то в облаке сильно напрягся один искуственный интеллект.

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Грэм Грэмский

@Нейроорлов, жаль, зачем порвался?

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Нейроорлов

Мощная самоирония

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Александр Прохоренко

Через 5 сотен лет игроки НБА будут начинаться с 101 номера

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Арнольд Пушкин

Номер 1488 забронирован одним немецким баскетболистом

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15-летняя психопатка

Или как вариант, фанаты баскетбола смогут использовать запрещённые номера как мнемоническую систему для запоминания чисел. Этакая альтернатива Джордано.

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Редкий Натр

А мне кажется хорошая идея - так помнить про выдающегося игрока
Стимул для новичков опять же - культуешь, фапаешь, допустим, на число 69, ради бога, забрасывай в корзину овердохуя раз, закрепят за тобой

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Телевизионный чувак

фактически, так это и происходит. в НБА есть традиция — выводят из обращения номера, под которым выступала легенда клуба. например, в чикаго буллс больше никто не может играть под 23 номером — это номер Майкла Джордана. Рассел — первый случай, когда это произошло не на уровне клуба, а на уровне лиги.

в НХЛ, кстати, нельзя выбрать номер 99 — под ним играл Гретцки

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ЧичаГад

что-то на уровне твиттерских

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Danil Shtern

Ну твою ж налево. Я только на шестой номер и согласен. Это FF или DD?

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Беспонтовый пирожок

Ладно ещё в каком-то клубе, но во всех..

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Danil Shtern

Меня русские травят минусами. Предлагаю запретить им цифру 73 пожизаненнно или навсегда

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Арнольд Пушкин

Тонированная шестерка

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