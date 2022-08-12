Национальная баскетбольная ассоциация выведет из обращения всех команд шестой номер, под которым выступал самый титулованный игрок лиги Билл Расселл. Об этом сообщается на сайте НБА.

Беспрецедентный успех Билла Рассела на паркете и его новаторская деятельность в области гражданских прав заслуживают уникального и исторического признания. Вывод из обращения его шестого номера в каждой команде НБА гарантирует, что выдающаяся карьера Билла всегда будет признана.

Расселл всю карьеру выступал за «Бостон Селтикс» под шестым номером. В составе клуба он 11 раз выиграл чемпионат НБА — это рекорд. Пять раз Расселла признавали самым ценным игроком ассоциации, 12 раз центровой принимал участие в Матче всех звёзд. В 1956 году он стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. Игрок скончался 31 июля в возрасте 88 лет.