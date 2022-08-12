НБА запретит играть под шестым номером всем клубам после смерти самого титулованного игрока ассоциации Статьи редакции
Такое случится впервые в истории лиги.
Национальная баскетбольная ассоциация выведет из обращения всех команд шестой номер, под которым выступал самый титулованный игрок лиги Билл Расселл. Об этом сообщается на сайте НБА.
Расселл всю карьеру выступал за «Бостон Селтикс» под шестым номером. В составе клуба он 11 раз выиграл чемпионат НБА — это рекорд. Пять раз Расселла признавали самым ценным игроком ассоциации, 12 раз центровой принимал участие в Матче всех звёзд. В 1956 году он стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной США. Игрок скончался 31 июля в возрасте 88 лет.
Рассел станет первым баскетболистом в истории лиги, чей игровой номер заберут у всех команд. Действующие игроки НБА, которые уже играют под шестым номером, в том числе звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, смогут носить его до конца карьеры.
ну слава богу, можно просто майку старую вверх тормашками надевать.
Чтобы срать не снимая майку??
Ты и так можешь срать не снимая майку
Жизнь разделилась на до и после.
https://thumbs.gfycat.com/TepidCloudyEuropeanpolecat-size_restricted.gif
Предлагаю запретить также использование белого и зеленого цветов, круглых мячей и букв р а с е л. Чтобы не осквернить наверняка
Причём тут осквернение?
Всмысле причем? Может ты еще и за Путина? А?
А лет через энцать какому-нибудь другому игроку за заслуги дадут шестой номер и это будет мега-хайп.
Может через энцать лет люди перестанут быть такими долбоебами как ща?)
Не, это фантастика
Сообщение удалено
Знаю, но все равно хочется надеяться)
Хороший баскетбольский
TJ запретит комментировать посты под фамилией Орлов, после бана самого титулованного шитпостера сообщества
Вот щас где-то в облаке сильно напрягся один искуственный интеллект.
@Нейроорлов, жаль, зачем порвался?
Мощная самоирония
Через 5 сотен лет игроки НБА будут начинаться с 101 номера
Номер 1488 забронирован одним немецким баскетболистом
Или как вариант, фанаты баскетбола смогут использовать запрещённые номера как мнемоническую систему для запоминания чисел. Этакая альтернатива Джордано.
А мне кажется хорошая идея - так помнить про выдающегося игрока
Стимул для новичков опять же - культуешь, фапаешь, допустим, на число 69, ради бога, забрасывай в корзину овердохуя раз, закрепят за тобой
фактически, так это и происходит. в НБА есть традиция — выводят из обращения номера, под которым выступала легенда клуба. например, в чикаго буллс больше никто не может играть под 23 номером — это номер Майкла Джордана. Рассел — первый случай, когда это произошло не на уровне клуба, а на уровне лиги.
в НХЛ, кстати, нельзя выбрать номер 99 — под ним играл Гретцки
что-то на уровне твиттерских
Ну твою ж налево. Я только на шестой номер и согласен. Это FF или DD?
Ладно ещё в каком-то клубе, но во всех..
Меня русские травят минусами. Предлагаю запретить им цифру 73 пожизаненнно или навсегда
Тонированная шестерка