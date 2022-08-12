В Екатеринбурге водителя оштрафовали из-за игрушечного кота, который не был пристёгнут Статьи редакции
В ГИБДД признали, что допустили ошибку.
В Екатеринбурге водителю «Газели» выписали штраф, так как камера зафиксировала пассажира, который не был пристёгнут. Им оказался плюшевый кот, приклеенный к лобовому стеклу, пишут Е1 и «Комсомольская правда».
В свердловском управлении Госавтоинспекции признали ошибку. В ближайшее время штраф в тысячу рублей пообещали аннулировать.
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⚡ Ошибку допустил новый работник
Какой крутой
Так я не понял это хороший котик или нет
@Заголовки
а могли бы набутылить и водителя и игрушку
А допускается ли плюшевыми котами загораживать стекло ветрового окна?