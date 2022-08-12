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В Екатеринбурге водителя оштрафовали из-за игрушечного кота, который не был пристёгнут Статьи редакции

В ГИБДД признали, что допустили ошибку.

В Екатеринбурге водителю «Газели» выписали штраф, так как камера зафиксировала пассажира, который не был пристёгнут. Им оказался плюшевый кот, приклеенный к лобовому стеклу, пишут Е1 и «Комсомольская правда».

В свердловском управлении Госавтоинспекции признали ошибку. В ближайшее время штраф в тысячу рублей пообещали аннулировать.

#новости #происшествия #камеры

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6 комментариев
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 Владимир

⚡ Ошибку допустил новый работник

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Игорь Херник

Какой крутой

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Дмитрий Рылеев

Так я не понял это хороший котик или нет

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Ударный калькулятор
В Екатеринбурге водителя оштрафовали из-за игрушечного кота, который не был пристегнут

@Заголовки

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Михаил
В ГИБДД признали, что допустили ошибку.

а могли бы набутылить и водителя и игрушку

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Клаус Шульце

А допускается ли плюшевыми котами загораживать стекло ветрового окна?

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