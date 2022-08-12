Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт Сергей Кириенко, в компании обсуждают переезд из Нидерландов — Bloomberg Статьи редакции
А Аркадий Волож готов отказаться от доли в компании — если сохранит право на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом, говорят источники.
- Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — отец Владимира Кириенко, гендиректора VK, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В «Яндексе» отказались от комментариев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил изданию.
- По словам источников, никаких предложений о смене владельца компании пока не поступало. Сейчас переговоры сосредоточены на переезде головной компании «Яндекса» из Нидерландов — «недружественной» для России страны.
- В переговорах также участвует глава Счётной палаты Алексей Кудрин, которого сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил быть посредником в сделке. Представитель Кудрина отказался от комментариев.
- При этом Волож готов отказаться от доли в компании в обмен на разрешение сохранить права на интеллектуальную собственность, которая нужна для развития бизнеса за границей, говорят источники.
- Также около 10% из 19 тысяч сотрудников «Яндекса» находятся за рубежом, они могут отделиться от компании и стать «ядром» для новой международной фирмы, которая будет развивать в том числе беспилотники и облачные технологии.
- В конце июля The Bell рассказал, что в «Яндексе» идут переговоры о будущем компании — по их итогам Волож готов отказаться от контроля над бизнесом в России. В обмен он получит возможность развивать часть активов компании за рубежом — включая беспилотники, облака и образовательный проект «Яндекс.Практикум». 11 августа «Ъ» сообщил, что «Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.
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Нихуя вы киндер-сюрприза унизили
Хто це?
Несостоявшийся президент прекрасной России прошлого
А як же Немцов?
И он тоже
блять, ну конечно, Волож будет спокойно жить, работать и жать всем руки – и это европейских партнеров не смутит, не лох же какой-то без денег – а вы тут сидите свергайте диктатора
А как ещё. Вырастить поколение ватников на яндекс новостях и сьебать в европу — это норма, а виноват все равно ты.
и подтасовывая результаты поиска ахахахаха
а вы виноваты.
А чего вы яндекс не захватили, мммм?
Ну не яндекс же бомбит граждан!
я тоже
Нииииеееет виноват ты!!1
Ну охуеть. Совсем там в блумберге берега попутали?
Это творчество VC. Bloomberg называет Кириенко помощником путина, а в конце статьи упоминает, что его сын управляет VK
Я тоже охуел
Волож ебучий коллаборант.
Я понимаю, как можно отжать какую-нибудь сеть магазинов или нефтяную вышку. Но я совсем не понимаю, как можно отжать IT-компанию без явного содействия ее владельца. Если большая часть ключевых сотрудников свалит, да и еще похерить пару репозиториев, всякие приватные ключи и даже, банально, документацию, то хер потом что ты восстановишь. Даже Дуров в своё время спокойно вывез исходники телеги, хотя это как бы считалась собственность контыча.
Про содействие и ведут переговоры, торгуются с Воложем
В России у них далеко не чистый айти: такси, доставка, лавка. Плюс их датацентры. Всё это ты никак не вывезешь на флешке
Если Путин готов ездить в Иран оружие клянчить, то не облмался бы и вопросы яндекса обкашлить с кем надо в Европе.
П-ц
Пиздарики росиянскому поиску
Теперь так будет
"О сколько нам открытий чудных
Готовит патрьотизма дух..."
А.С. Путин
Да он уже давно такой.
Региональный поиск, и торренты там пока гуще чем в Гугле
результаты на тему путин хуйлло утка выдает лучше яндекса и гугла например
Беспощадная DDG)
ass а не а.с
Вот увидите - все что имеет украинское происхождение, будет вымарано нахуй
Штош
Кириенко видимо хочет переименовать Яндекс в Яндекz