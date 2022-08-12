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Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт Сергей Кириенко, в компании обсуждают переезд из Нидерландов — Bloomberg Статьи редакции

А Аркадий Волож готов отказаться от доли в компании — если сохранит право на интеллектуальную собственность, необходимую для развития бизнеса за рубежом, говорят источники.

  • Переговоры о судьбе «Яндекса» ведёт первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — отец Владимира Кириенко, гендиректора VK, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. В «Яндексе» отказались от комментариев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил изданию.
  • По словам источников, никаких предложений о смене владельца компании пока не поступало. Сейчас переговоры сосредоточены на переезде головной компании «Яндекса» из Нидерландов — «недружественной» для России страны.
  • В переговорах также участвует глава Счётной палаты Алексей Кудрин, которого сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил быть посредником в сделке. Представитель Кудрина отказался от комментариев.
  • При этом Волож готов отказаться от доли в компании в обмен на разрешение сохранить права на интеллектуальную собственность, которая нужна для развития бизнеса за границей, говорят источники.
  • Также около 10% из 19 тысяч сотрудников «Яндекса» находятся за рубежом, они могут отделиться от компании и стать «ядром» для новой международной фирмы, которая будет развивать в том числе беспилотники и облачные технологии.
  • В конце июля The Bell рассказал, что в «Яндексе» идут переговоры о будущем компании — по их итогам Волож готов отказаться от контроля над бизнесом в России. В обмен он получит возможность развивать часть активов компании за рубежом — включая беспилотники, облака и образовательный проект «Яндекс.Практикум». 11 августа «Ъ» сообщил, что «Яндекс» запланировал перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.

#новости #яндекс

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30 комментариев
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Цветной танк88
отец Владимира Кириенко, гендиректора VK

Нихуя вы киндер-сюрприза унизили

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Алиса Зазеркальская

Хто це?

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Цветной танк88

Несостоявшийся президент прекрасной России прошлого

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Алиса Зазеркальская

А як же Немцов?

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Цветной танк88

И он тоже

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Доктор Пречистенка

блять, ну конечно, Волож будет спокойно жить, работать и жать всем руки – и это европейских партнеров не смутит, не лох же какой-то без денег – а вы тут сидите свергайте диктатора

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Пластиковое Окно

А как ещё. Вырастить поколение ватников на яндекс новостях и сьебать в европу — это норма, а виноват все равно ты.

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alekksandr cherr

и подтасовывая результаты поиска ахахахаха
а вы виноваты.

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Прошлый турник

А чего вы яндекс не захватили, мммм?

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Прошлый турник

Ну не яндекс же бомбит граждан!

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Доктор Пречистенка

я тоже

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Прошлый турник

Нииииеееет виноват ты!!1

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С-пивком-потянет Русский
Сергей Кириенко — отец Владимира Кириенко

Ну охуеть. Совсем там в блумберге берега попутали?

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Солдатский будильник

Это творчество VC. Bloomberg называет Кириенко помощником путина, а в конце статьи упоминает, что его сын управляет VK

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Цветной танк88

Я тоже охуел

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Клещ и Могила

Волож ебучий коллаборант.

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Arugin

Я понимаю, как можно отжать какую-нибудь сеть магазинов или нефтяную вышку. Но я совсем не понимаю, как можно отжать IT-компанию без явного содействия ее владельца. Если большая часть ключевых сотрудников свалит, да и еще похерить пару репозиториев, всякие приватные ключи и даже, банально, документацию, то хер потом что ты восстановишь. Даже Дуров в своё время спокойно вывез исходники телеги, хотя это как бы считалась собственность контыча.

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Редкий Натр

Про содействие и ведут переговоры, торгуются с Воложем

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Русский

В России у них далеко не чистый айти: такси, доставка, лавка. Плюс их датацентры. Всё это ты никак не вывезешь на флешке

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aliftin

Если Путин готов ездить в Иран оружие клянчить, то не облмался бы и вопросы яндекса обкашлить с кем надо в Европе.

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Прекрасный мир прошлого

П-ц

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Редкий Натр

Пиздарики росиянскому поиску
Теперь так будет
"О сколько нам открытий чудных
Готовит патрьотизма дух..."
А.С. Путин

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Arugin

Да он уже давно такой.

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Редкий Натр

Региональный поиск, и торренты там пока гуще чем в Гугле

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Гордон Фриман

результаты на тему путин хуйлло утка выдает лучше яндекса и гугла например

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Редкий Натр

Беспощадная DDG)

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ocean

ass а не а.с

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Редкий Натр

Вот увидите - все что имеет украинское происхождение, будет вымарано нахуй

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Уникальный пёс_анон

Штош

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Владимир

Кириенко видимо хочет переименовать Яндекс в Яндекz

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