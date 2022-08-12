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Новости

Писатель Салман Рушди подвергся нападению перед лекцией в США. Автора публично проклинали в Иране Статьи редакции

За его голову до сих пор назначена награда из-за его произведения, вызвавшего протесты в исламском мире.

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Салман Рушди. Фото Sky News
  • На индийского писателя Салмана Рушди напали перед лекцией в институте Чаутокуа на западе Нью-Йорка, сообщило агентство AP, чей корреспондент оказался очевидцем происшествия. Полиция сообщила, что мужчина ударил Рушди ножом, передаёт AFP.
Рушди получает помощь после атаки на сцене. Фото AP 
Сцена, где должен был выступать Рушди. Он сам — за белым экраном. Фото AP
Cледы крови после нападения на Рушди. Фото AP
  • Писателя вынесли на носилках и на вертолёте доставили в больницу. Состояние Рушди на момент публикации заметки остаётся неизвестным.
Chaudhary Parvez @ChaudharyParvez
Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.
Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.

This man has been detained by police.-#NYPD
#SalmanRushdie #Newyork
  • Рушди — всемирно известный автор, награждённый Букеровской премией и посвящённый в рыцари Елизаветой II. Многие его произведения переведены на русский язык.
  • Среди прочего он написал роман «Сатанинские стихи», который вызвал массовые протесты мусульман и акты публичного сожжения книги из-за «оскорблений» в адрес ислама и персонажа, якобы списанного с пророка Мухаммеда.
  • На фоне критики «Сатанинских стихов» иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди. Конфликт привёл к разрыву дипломатических отношений Ирана и Великобритании, которая взяла писателя под охрану. С 2000 года Рушди живёт в США и редко появляется на публике. «Тем не менее, фетва против Рушди продолжает действовать, а специальный иранский фонд, где лежат деньги, обещанные в награду за его убийство, продолжает расти», — указывает «Горький». «Би-би-си» уточняет, что за голову писателя иранский фонд обещает сейчас 3,3 миллиона долларов.

#новости #происшествия

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26 комментариев
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 Доктор Пречистенка

немедленно выслать всех мусульман обратно на их священную гору, или куда там, пускай свергают пророка Мухаммеда пока не научатся уважать чужие границы

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Доктор Пречистенка

@Баха братан салам алейкум зачем порвался

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yoshiwara

куда высылать растлевающих детей педофилов из, допустим, католических церквей?

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Доктор Пречистенка

зачем высылать

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yoshiwara

почему мусульман надо куда-то высылать?

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Доктор Пречистенка

а кто предлагает их высылать?

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yoshiwara
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Доктор Пречистенка

не грузится скриншот

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Хороший украинец

знаешь как больно, когда вижу класс девочек в паранджах в толерантной Европе, а потом видишь в твиттере фемок которым место автобусе уступили?

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Прошлый турник

Это хороший американец?

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Грустный микрофон

Не отнимай последний хлеб у русских.

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XXL

Самозбывающееся проклятье

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Прошлый турник

Скорее исполняющееся за счёт убийцы

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INNOспички
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Прошлый турник

Жаль что так оно не работает

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Таможенный велосипед

Да, другое дело коммунизм. Совсем никаких сходств с религией.

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Хороший украинец

есть какой то чел, который требует молиться ему несколько раз в день, испытывать лишения, одевать в мешок женщин любых возрастов, а если ты не будешь этого делать то что?

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Владимир

Само собой, вечные муки. Но он любит тебя

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Хороший украинец

тогда вопросов нет

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Редкий Натр

Бодлер - счастливчик, в нужное время и месте родился

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Солдатский будильник

Какой кошмар. Надеюсь, с ним все будет в порядке

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Баха братан салам алейкум

А нефиг провоцировать мусульман

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AK

Братвурст

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Izya Slavsky

Ранение в шею. Судя по брызгам крови, повреждена артерия. Надеюсь, его спасут

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Колючий ключ

Декстер, это ты?

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Солдатский будильник

путин заказал убийство писателя Дмитрия Быкова, аятолла заказал убийство писателя Салмана Рушди.

Неудивительно, что эти гады находят темы для разговоров

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