Писатель Салман Рушди подвергся нападению перед лекцией в США. Автора публично проклинали в Иране Статьи редакции
За его голову до сих пор назначена награда из-за его произведения, вызвавшего протесты в исламском мире.
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- Писателя вынесли на носилках и на вертолёте доставили в больницу. Состояние Рушди на момент публикации заметки остаётся неизвестным.
- Рушди — всемирно известный автор, награждённый Букеровской премией и посвящённый в рыцари Елизаветой II. Многие его произведения переведены на русский язык.
- Среди прочего он написал роман «Сатанинские стихи», который вызвал массовые протесты мусульман и акты публичного сожжения книги из-за «оскорблений» в адрес ислама и персонажа, якобы списанного с пророка Мухаммеда.
- На фоне критики «Сатанинских стихов» иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди. Конфликт привёл к разрыву дипломатических отношений Ирана и Великобритании, которая взяла писателя под охрану. С 2000 года Рушди живёт в США и редко появляется на публике. «Тем не менее, фетва против Рушди продолжает действовать, а специальный иранский фонд, где лежат деньги, обещанные в награду за его убийство, продолжает расти», — указывает «Горький». «Би-би-си» уточняет, что за голову писателя иранский фонд обещает сейчас 3,3 миллиона долларов.
немедленно выслать всех мусульман обратно на их священную гору, или куда там, пускай свергают пророка Мухаммеда пока не научатся уважать чужие границы
@Баха братан салам алейкум зачем порвался
куда высылать растлевающих детей педофилов из, допустим, католических церквей?
зачем высылать
почему мусульман надо куда-то высылать?
а кто предлагает их высылать?
не грузится скриншот
знаешь как больно, когда вижу класс девочек в паранджах в толерантной Европе, а потом видишь в твиттере фемок которым место автобусе уступили?
Это хороший американец?
Не отнимай последний хлеб у русских.
Самозбывающееся проклятье
Скорее исполняющееся за счёт убийцы
Жаль что так оно не работает
Да, другое дело коммунизм. Совсем никаких сходств с религией.
есть какой то чел, который требует молиться ему несколько раз в день, испытывать лишения, одевать в мешок женщин любых возрастов, а если ты не будешь этого делать то что?
Само собой, вечные муки. Но он любит тебя
тогда вопросов нет
Бодлер - счастливчик, в нужное время и месте родился
Какой кошмар. Надеюсь, с ним все будет в порядке
А нефиг провоцировать мусульман
Братвурст
Ранение в шею. Судя по брызгам крови, повреждена артерия. Надеюсь, его спасут
Декстер, это ты?
путин заказал убийство писателя Дмитрия Быкова, аятолла заказал убийство писателя Салмана Рушди.
Неудивительно, что эти гады находят темы для разговоров