Нападавшего на Салмана Рушди задержали. Сам писатель находится на ИВЛ, он может потерять глаз Статьи редакции
75-летнего автора срочно прооперировали, его состояние стабилизировалось, но агент говорит о серьёзных травмах.
Индийского писателя Салмана Рушди, пережившего 12 августа нападение на сцене перед лекцией, в срочном порядке прооперировали в одной из больниц штата Нью-Йорк. По словам его агента Эндрю Уили, 75-летний автор после операции подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Уили рассказал репортёрам, что, хотя состояние его клиента стабилизировали, тот не в состоянии говорить и может потерять один глаз: «Новости не очень хорошие. […] Нервы на руке Рушди порезаны, его печень повреждена ножом».
Полиция Нью-Йорка сообщила, что нападавший был оперативно задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Охрана и зрители бросились на него сразу после атаки, повалили на землю и помогли арестовать. Полиция пока официально не подтвердила ни обвинение, ни мотивы преступника.
- Салман Рушди — всемирно известный автор, награждённый Букеровской премией и посвящённый в рыцари Елизаветой II. Многие его произведения переведены на русский язык.
- Среди прочего он написал роман «Сатанинские стихи», который вызвал массовые протесты мусульман и акты публичного сожжения книги из-за «оскорблений» в адрес ислама и персонажа, якобы списанного с пророка Мухаммеда.
- На фоне критики «Сатанинских стихов» иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди. Конфликт привёл к разрыву дипломатических отношений Ирана и Великобритании, которая взяла писателя под охрану. С 2000 года Рушди живёт в США и редко появляется на публике. «Тем не менее, фетва против Рушди продолжает действовать, а специальный иранский фонд, где лежат деньги, обещанные в награду за его убийство, продолжает расти», — указывает «Горький». «Би-би-си» уточняет, что за голову писателя иранский фонд обещает сейчас 3,3 миллиона долларов.
Все религии - зло
Зло - фанатики. И, к сожалению, это дерьмо заводится в любых сообществах, даже никак не связанных с религиями.
Даже не фанатики — зло, просто меньшее
Ну фанатик очень даже полезен для любой религии. Человек лишен способности критически мыслить и пойдет на любую подлость даже если она противоречит учению. Меня всегда это удивляло. Есть свод правил (условно) которые ты как прилежный последователь должен знать. И есть условный дядя который их трактует по своему и вот люди в большинстве своем всегда верят больше интерпретации этих правил. Секты пошли немного дальше, у них сразу по умолчанию главный интерпретатор
Но есть примеры когда в некоторых отраслях люди, фанатичные в своём деле, делают революционные открытия
Все, кроме буддизма
ага да
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
«Буддистские фанатики» звучит скорее успокаивающее, чем пугающе
На самом деле нифига. Были и воинствующие школы буддизма, и религиозные погромы будисты устраивали. Фанатики всегда следуют своим представлениям о вере, а не самой вере. Взять тот же ислам: ещё в Османской империи джихадизм считался опасной ересью и преследовался, а сейчас его последователей больше, чем нормальных мусульман, хотя джихадистские фетвы прямо противоречат хадисам пророка Мухамеда.
будут и пастафариане-фанатики
Печально
И растафрианства
И пастафарианства!
Бля. Я это и хотел сказать. Забыл название(( сорри, лапшеголовые
Да лан, твой итоговый вариант тоже ничего!
Короче, не все религии зло.
Сейчас время странных фраз, типа «мир - это война», «чёрное - это белое» и т.д.
мы живём в обществе, буквально 1984
п?
Нет. Изучите историю Азии.
в СССР был атеизм, как и в Китае сейчас. Получается и атеизм зло?
Может пора признать, что просто человеческая натура такая? В нашем мире несколько миллиардов людей верующие, а ты просто берешь, и называешь их злом.
В СССР был коммунизм
Не людей, а религии, которые вводят людей в заблуждение
ты обвиняешь миллиарды людей в вере в зло из за ничтожного количества фанатиков от этого числа
Ты можешь сосредоточиться и прочитать? Я НЕ обвиняю всех верующих, я обвиняю тех, кто называет свою веру людям
ты называешь веру злом, я говорю что миллиарды людей имеют веру. То есть ты обвиняешь людей в том, что они верят в зло
Коронавирус зло, миллиарды людей болели коронавирусом. Это не значит, что миллиарды людей — зло. Так понятнее?
аналогия не аргумент, особенно если аналогия максимально лишена смысла
Я и не использую это как аргумент, я пытаюсь объяснить тебе свою позицию, потому что ты буквально придумываешь её вместо меня. Ещё раз: я не обвиняю всех верующих, только тех, кто навязывает веру другим. Но так получается, что все основные религии занимаются тем, что навязывают свою веру, потому да, они — зло.
Ну вот видишь, называешь религию злом из за ничтожного количества фанатиков, тогда как верующих исчисляются миллиардами
Навязывают свою веру не только фанатики. Многие семьи навязывают религию детям, а у детей просто нет выбора
а еще навязывают всякие моральные ценности, выходит и моральные ценности зло?
Лучше бы они навязывали права человека
так права человека тоже навязывают, выходит это тоже зло?
Нет, права человека — это база. А религии в основном им противоречат, в этом тоже есть проблема
я знаю, и что?
Это и есть официальная религия СССР
Джайнизм отрицает любое насилие без исключений
А если на джайниста нападет Путин???
Не знаю
а пахать кто будет?
Не знаю
Была даже религия, у одного южноамериканского племени, где бог - большое паукообразное создание. Единственная не злая религия.
Закрывать глаза на очевидное - это так толерантно.
"иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди"
Зерг-раш
Когда решил поиграть в старую стратегию