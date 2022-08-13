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Новости

Нападавшего на Салмана Рушди задержали. Сам писатель находится на ИВЛ, он может потерять глаз Статьи редакции

75-летнего автора срочно прооперировали, его состояние стабилизировалось, но агент говорит о серьёзных травмах.

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Офицер перед входом в кампус института Чаутокуа, где произошло нападение. Фото AP

Индийского писателя Салмана Рушди, пережившего 12 августа нападение на сцене перед лекцией, в срочном порядке прооперировали в одной из больниц штата Нью-Йорк. По словам его агента Эндрю Уили, 75-летний автор после операции подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Уили рассказал репортёрам, что, хотя состояние его клиента стабилизировали, тот не в состоянии говорить и может потерять один глаз: «Новости не очень хорошие. […] Нервы на руке Рушди порезаны, его печень повреждена ножом».

Charles Savenor @CharlieSavenor
#SalmanRushdie just attacked onstage at @chq
@NBCNews
@ABC @cnnbrk
Момент нападения

Полиция Нью-Йорка сообщила, что нападавший был оперативно задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Охрана и зрители бросились на него сразу после атаки, повалили на землю и помогли арестовать. Полиция пока официально не подтвердила ни обвинение, ни мотивы преступника.

  • Салман Рушди — всемирно известный автор, награждённый Букеровской премией и посвящённый в рыцари Елизаветой II. Многие его произведения переведены на русский язык.
  • Среди прочего он написал роман «Сатанинские стихи», который вызвал массовые протесты мусульман и акты публичного сожжения книги из-за «оскорблений» в адрес ислама и персонажа, якобы списанного с пророка Мухаммеда.
  • На фоне критики «Сатанинских стихов» иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди. Конфликт привёл к разрыву дипломатических отношений Ирана и Великобритании, которая взяла писателя под охрану. С 2000 года Рушди живёт в США и редко появляется на публике. «Тем не менее, фетва против Рушди продолжает действовать, а специальный иранский фонд, где лежат деньги, обещанные в награду за его убийство, продолжает расти», — указывает «Горький». «Би-би-си» уточняет, что за голову писателя иранский фонд обещает сейчас 3,3 миллиона долларов.
Новости
Писатель Салман Рушди подвергся нападению перед лекцией в США. Автора публично проклинали в Иране Статьи редакции

За его голову до сих пор назначена награда из-за его произведения, вызвавшего протесты в исламском мире.

Рушди получает помощь после атаки на сцене. Фото AP 

#новости #происшествия

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46 комментариев
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Подходящий лолипоп

Все религии - зло

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Кристобаль Фейра

Зло - фанатики. И, к сожалению, это дерьмо заводится в любых сообществах, даже никак не связанных с религиями.

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Русский

Даже не фанатики — зло, просто меньшее

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elvis elvisov

Ну фанатик очень даже полезен для любой религии. Человек лишен способности критически мыслить и пойдет на любую подлость даже если она противоречит учению. Меня всегда это удивляло. Есть свод правил (условно) которые ты как прилежный последователь должен знать. И есть условный дядя который их трактует по своему и вот люди в большинстве своем всегда верят больше интерпретации этих правил. Секты пошли немного дальше, у них сразу по умолчанию главный интерпретатор

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Перелом Пупка

Но есть примеры когда в некоторых отраслях люди, фанатичные в своём деле, делают революционные открытия

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симуляцiя активностi

Все, кроме буддизма

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Семен Семеныч

ага да
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0

Геноцид рохинджа
Геноцид рохинджа относится к продолжающемуся военному преследованию мусульман народа рохинджа…
ru.wikipedia.org
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Владимир

«Буддистские фанатики» звучит скорее успокаивающее, чем пугающе

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Кристобаль Фейра

На самом деле нифига. Были и воинствующие школы буддизма, и религиозные погромы будисты устраивали. Фанатики всегда следуют своим представлениям о вере, а не самой вере. Взять тот же ислам: ещё в Османской империи джихадизм считался опасной ересью и преследовался, а сейчас его последователей больше, чем нормальных мусульман, хотя джихадистские фетвы прямо противоречат хадисам пророка Мухамеда.

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Остальной звук

будут и пастафариане-фанатики

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Владимир

Печально

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Подходящий лолипоп

И растафрианства

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Владимир

И пастафарианства!

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Подходящий лолипоп

Бля. Я это и хотел сказать. Забыл название(( сорри, лапшеголовые

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Глубокий паук например

Да лан, твой итоговый вариант тоже ничего!

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симуляцiя активностi

Короче, не все религии зло.

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Подходящий лолипоп

Сейчас время странных фраз, типа «мир - это война», «чёрное - это белое» и т.д.

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симуляцiя активностi

мы живём в обществе, буквально 1984

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Остальной звук

п?

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Зинаида Тракторенко

Нет. Изучите историю Азии.

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Volkodav

в СССР был атеизм, как и в Китае сейчас. Получается и атеизм зло?

Может пора признать, что просто человеческая натура такая? В нашем мире несколько миллиардов людей верующие, а ты просто берешь, и называешь их злом.

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Русский

В СССР был коммунизм

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Русский
называешь их злом

Не людей, а религии, которые вводят людей в заблуждение

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Volkodav

ты обвиняешь миллиарды людей в вере в зло из за ничтожного количества фанатиков от этого числа

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Русский

Ты можешь сосредоточиться и прочитать? Я НЕ обвиняю всех верующих, я обвиняю тех, кто называет свою веру людям

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Volkodav

ты называешь веру злом, я говорю что миллиарды людей имеют веру. То есть ты обвиняешь людей в том, что они верят в зло

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Русский

Коронавирус зло, миллиарды людей болели коронавирусом. Это не значит, что миллиарды людей — зло. Так понятнее?

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Volkodav

аналогия не аргумент, особенно если аналогия максимально лишена смысла

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Русский

Я и не использую это как аргумент, я пытаюсь объяснить тебе свою позицию, потому что ты буквально придумываешь её вместо меня. Ещё раз: я не обвиняю всех верующих, только тех, кто навязывает веру другим. Но так получается, что все основные религии занимаются тем, что навязывают свою веру, потому да, они — зло.

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Volkodav

Ну вот видишь, называешь религию злом из за ничтожного количества фанатиков, тогда как верующих исчисляются миллиардами

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Русский

Навязывают свою веру не только фанатики. Многие семьи навязывают религию детям, а у детей просто нет выбора

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Volkodav

а еще навязывают всякие моральные ценности, выходит и моральные ценности зло?

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Русский

Лучше бы они навязывали права человека

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Volkodav

так права человека тоже навязывают, выходит это тоже зло?

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Русский

Нет, права человека — это база. А религии в основном им противоречат, в этом тоже есть проблема

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Volkodav

я знаю, и что?

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Русский

Это и есть официальная религия СССР

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Системный фонарь

Джайнизм отрицает любое насилие без исключений

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Русский

А если на джайниста нападет Путин???

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Системный фонарь

Не знаю

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Остальной звук

а пахать кто будет?

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Системный фонарь

Не знаю

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Согласный шмель

Была даже религия, у одного южноамериканского племени, где бог - большое паукообразное создание. Единственная не злая религия.

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Магомед-Султан Байболатович

Закрывать глаза на очевидное - это так толерантно.

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Заебавшийся опоссум

"иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди"

Зерг-раш

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Красивый велосипед

Когда решил поиграть в старую стратегию

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