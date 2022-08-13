75-летнего автора срочно прооперировали, его состояние стабилизировалось, но агент говорит о серьёзных травмах.

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Офицер перед входом в кампус института Чаутокуа, где произошло нападение. Фото AP

Индийского писателя Салмана Рушди, пережившего 12 августа нападение на сцене перед лекцией, в срочном порядке прооперировали в одной из больниц штата Нью-Йорк. По словам его агента Эндрю Уили, 75-летний автор после операции подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Уили рассказал репортёрам, что, хотя состояние его клиента стабилизировали, тот не в состоянии говорить и может потерять один глаз: «Новости не очень хорошие. […] Нервы на руке Рушди порезаны, его печень повреждена ножом».

Полиция Нью-Йорка сообщила, что нападавший был оперативно задержан, им оказался 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси. Охрана и зрители бросились на него сразу после атаки, повалили на землю и помогли арестовать. Полиция пока официально не подтвердила ни обвинение, ни мотивы преступника.

Салман Рушди — всемирно известный автор, награждённый Букеровской премией и посвящённый в рыцари Елизаветой II. Многие его произведения переведены на русский язык.

Среди прочего он написал роман «Сатанинские стихи», который вызвал массовые протесты мусульман и акты публичного сожжения книги из-за «оскорблений» в адрес ислама и персонажа, якобы списанного с пророка Мухаммеда.

На фоне критики «Сатанинских стихов» иранский аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, призывающую мусульман к смертной казни Рушди. Конфликт привёл к разрыву дипломатических отношений Ирана и Великобритании, которая взяла писателя под охрану. С 2000 года Рушди живёт в США и редко появляется на публике. «Тем не менее, фетва против Рушди продолжает действовать, а специальный иранский фонд, где лежат деньги, обещанные в награду за его убийство, продолжает расти», — указывает «Горький». «Би-би-си» уточняет, что за голову писателя иранский фонд обещает сейчас 3,3 миллиона долларов.