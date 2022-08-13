Приложения появятся в маркетплейсе, который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.

12 августа Минцифры выпустило приказ об утверждении перечня программ, обязательных для размещения в российских магазинах приложений. В него попали четыре программы из экосистемы «Госуслуг» — это основной сервис и приложения «Культура», «Авто» и «Решаем вместе».

«Госуслуги» позволяет оформить документы, записаться на приём, заказать справки и выписки и получить прочие государственные услуги;

«Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы;

«Госуслуги Культура» — сервис для использования «Пушкинской карты» для молодёжи, по которой можно приобретать билеты на мероприятия;

«Госуслуги. Решаем вместе» позволяет уведомлять муниципальные органы о проблемах в городе, например, о мусоре или состоянии дорог.

Приказ об утверждении перечня вступит в силу с 1 сентября. Официальным российским магазином станет RuStore, запущенный VK в конце мая, сервис будут предустанавливать на ввозимые в страну устройства.

В начале августа также стало известно, что магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом. Представители платформ говорят, что допустят только соблюдающие закон сервисы. По словам юристов, в случае легализации параллельного импорта контента, пиратский контент удовлетворит этим условиям.

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