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Минцифры утвердило обязательные для российских магазинов приложений программы — это четыре сервиса «Госуслуг» Статьи редакции

Приложения появятся в маркетплейсе, который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.

12 августа Минцифры выпустило приказ об утверждении перечня программ, обязательных для размещения в российских магазинах приложений. В него попали четыре программы из экосистемы «Госуслуг» — это основной сервис и приложения «Культура», «Авто» и «Решаем вместе».

  • «Госуслуги» позволяет оформить документы, записаться на приём, заказать справки и выписки и получить прочие государственные услуги;
  • «Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы;
  • «Госуслуги Культура» — сервис для использования «Пушкинской карты» для молодёжи, по которой можно приобретать билеты на мероприятия;
  • «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет уведомлять муниципальные органы о проблемах в городе, например, о мусоре или состоянии дорог.

Приказ об утверждении перечня вступит в силу с 1 сентября. Официальным российским магазином станет RuStore, запущенный VK в конце мая, сервис будут предустанавливать на ввозимые в страну устройства.

В начале августа также стало известно, что магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом. Представители платформ говорят, что допустят только соблюдающие закон сервисы. По словам юристов, в случае легализации параллельного импорта контента, пиратский контент удовлетворит этим условиям.

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TJ протестировал магазин в день запуска и выяснил, почему ему ещё далеко до оригинала.

#сервисы #госуслуги #импортозамещение

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23 комментария
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Системный фонарь
Приложения появятся в маркетплейсе, который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.

Кто их будет предустанавливать? Пограничники?

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Arugin

Особенно смешно это выглядит на фоне серого импорта.

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aliftin

Товарищ майор конечно же.

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Tro Ott

как вариант - продавцы

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Explosive Magic

Как продавцы получат доступ к прошивке? Будут включать каждый телефон, регистрироваться в гугле и накатывать нашстор из апк?

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Заводной апельсин

Те, кто указивки пишет, этого не понимают.

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Системный фонарь
По словам юристов, в случае легализации параллельного импорта контента, пиратский контент удовлетворит этим условиям.

RuTracker.org – параллельно импортируем контент с 2004 года

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дорогой БРАТ Донателло

что-то, а я реально очень много лет пользуюсь рутрекером, это просто кладезь всего, дай бог им здоровья.

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Tro Ott

мм, страна, в которой узаконено воровство - это так мило)

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Желающий фонарь

как сервис, госуслуги очень годная тема, не в каждой прогрессивной стране есть подобные вещи

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Заводной апельсин

Согласен, но на кой ляд заставлять всех устанавливать Авто, Культура и Решаем вместе? У человека может даже машины не быть. Равно как и музея в городе, где он живёт. А уж "Решаем вместе" - это просто оксюморон.

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Коматозник

Поддержу.
Авто у меня нет, для пушкинской карты оказался слишком старый, а с УК и Мэрией мы общаемся в ТГ,

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Желающий фонарь

слуш, кому надо, тот найдет способ это всё удалить к ебеням, а кому было похуй, так похуй и будет

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Заводной апельсин

Мне просто в принципе не нравится эта тема, когда человеку насильно пихают в телефон кучу мусора. Человек покупает недорогой телефон с 32 Гб памяти, а там уже при продаже 25 Гб забито всяким говном.

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Желающий фонарь

а ты сам лично сталкивался с этой проблемой?

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Tro Ott

повестки через них будут рассылать?

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Немой месяц

пуши

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Kelsier

Почему в росии до сих пор есть слово "государство". У вас есть государь?

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Игорь Херник

Опять мусор вычищать

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Redneck

А кто остался официально из поставщиков, кроме ноунеймов из подвала ЛЯО которые ещё вирусов бесплатно поставят им не жалко ?

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Йозеф Нейман

Збс что на андроиде это говно можно "остановить".
Забавно было когда дочерям пришло обновление с установкой всякого говна по списку, family link не дал ничего установить...

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Nick Rosenberg
будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.
«Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы

В минцифры не в курсе что люди могут жить без автомобиля? Понимаю.

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Nick Rosenberg

Или в «Госуслуги Авто» будет кнопка "Обменять сына/мужа на машину"?

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