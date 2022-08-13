Минцифры утвердило обязательные для российских магазинов приложений программы — это четыре сервиса «Госуслуг» Статьи редакции
Приложения появятся в маркетплейсе, который будут предустанавливать на все ввозимые в страну устройства.
12 августа Минцифры выпустило приказ об утверждении перечня программ, обязательных для размещения в российских магазинах приложений. В него попали четыре программы из экосистемы «Госуслуг» — это основной сервис и приложения «Культура», «Авто» и «Решаем вместе».
- «Госуслуги» позволяет оформить документы, записаться на приём, заказать справки и выписки и получить прочие государственные услуги;
- «Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы;
- «Госуслуги Культура» — сервис для использования «Пушкинской карты» для молодёжи, по которой можно приобретать билеты на мероприятия;
- «Госуслуги. Решаем вместе» позволяет уведомлять муниципальные органы о проблемах в городе, например, о мусоре или состоянии дорог.
Приказ об утверждении перечня вступит в силу с 1 сентября. Официальным российским магазином станет RuStore, запущенный VK в конце мая, сервис будут предустанавливать на ввозимые в страну устройства.
В начале августа также стало известно, что магазинам NashStore и RuStore могут позволить размещать приложения с пиратским контентом. Представители платформ говорят, что допустят только соблюдающие закон сервисы. По словам юристов, в случае легализации параллельного импорта контента, пиратский контент удовлетворит этим условиям.
Кто их будет предустанавливать? Пограничники?
Особенно смешно это выглядит на фоне серого импорта.
Товарищ майор конечно же.
как вариант - продавцы
Как продавцы получат доступ к прошивке? Будут включать каждый телефон, регистрироваться в гугле и накатывать нашстор из апк?
Те, кто указивки пишет, этого не понимают.
RuTracker.org – параллельно импортируем контент с 2004 года
что-то, а я реально очень много лет пользуюсь рутрекером, это просто кладезь всего, дай бог им здоровья.
мм, страна, в которой узаконено воровство - это так мило)
как сервис, госуслуги очень годная тема, не в каждой прогрессивной стране есть подобные вещи
Согласен, но на кой ляд заставлять всех устанавливать Авто, Культура и Решаем вместе? У человека может даже машины не быть. Равно как и музея в городе, где он живёт. А уж "Решаем вместе" - это просто оксюморон.
Поддержу.
Авто у меня нет, для пушкинской карты оказался слишком старый, а с УК и Мэрией мы общаемся в ТГ,
слуш, кому надо, тот найдет способ это всё удалить к ебеням, а кому было похуй, так похуй и будет
Мне просто в принципе не нравится эта тема, когда человеку насильно пихают в телефон кучу мусора. Человек покупает недорогой телефон с 32 Гб памяти, а там уже при продаже 25 Гб забито всяким говном.
а ты сам лично сталкивался с этой проблемой?
повестки через них будут рассылать?
пуши
Почему в росии до сих пор есть слово "государство". У вас есть государь?
Опять мусор вычищать
А кто остался официально из поставщиков, кроме ноунеймов из подвала ЛЯО которые ещё вирусов бесплатно поставят им не жалко ?
Збс что на андроиде это говно можно "остановить".
Забавно было когда дочерям пришло обновление с установкой всякого говна по списку, family link не дал ничего установить...
«Госуслуги Авто» предоставляет доступ к электронным документам для автовладельцев и позволяет получать и оплачивать штрафы
В минцифры не в курсе что люди могут жить без автомобиля? Понимаю.
Или в «Госуслуги Авто» будет кнопка "Обменять сына/мужа на машину"?