Ему было 62 года.

В Берлине умер российский художник Дмитрий Врубель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист и литературовед Глеб Морев. В конце июня Врубеля госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому.

В 1990 году Врубель создал на Берлинской стене граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» с поцелуем, генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Граффити стало известно как «Братский поцелуй». В 2009 году граффити смыли, но позже художник его восстановил.

Врубель родился 14 июля 1960 в Москве. В 15 лет создал своё первое художественное произведение — картину «Суд Пилата». С 1990 года жил в Москве и Берлине. Член Союза художников Берлина с 1993 года.