Умер российский художник Дмитрий Врубель, автор берлинского граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера Статьи редакции
Ему было 62 года.
В Берлине умер российский художник Дмитрий Врубель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист и литературовед Глеб Морев. В конце июня Врубеля госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому.
В 1990 году Врубель создал на Берлинской стене граффити «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» с поцелуем, генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Граффити стало известно как «Братский поцелуй». В 2009 году граффити смыли, но позже художник его восстановил.
Врубель родился 14 июля 1960 в Москве. В 15 лет создал своё первое художественное произведение — картину «Суд Пилата». С 1990 года жил в Москве и Берлине. Член Союза художников Берлина с 1993 года.
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Земля пухом. Умереть в 62 грустно.
Очень жаль
Активно общался с ним на фб
Блеать это по моему семидесятый такой пост уже.
Эта картина для русских как Мона Лиза что-ли?
Твой коммент звучит ещё забавнее, зная что граффити находится в Берлине. С ним фотографируются абсолютно все, а не только русские