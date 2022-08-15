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«Ъ»: в России начался дефицит премиальных наушников Статьи редакции

Эксперты считают, что оставшихся запасов хватит примерно на квартал.

  • О дефиците наушников из премиум-сегмента пишет «Коммерсантъ», который поговорил с дистрибуторами электроники. Проблемы с поставками начались после того, как компании вроде Sennheiser, Marshall и Sony прекратили продавать свои товары в РФ.
  • В diHouse в направлении «Аксессуары» считают, что запасов наушников хватит примерно на квартал.
  • В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что JBL, Bose и Harman Kardon закрыли свои представительства в России. Другие компании не делали заявлений, но они тоже перестали отгружать товар.
  • Говоря о дефиците в «Коммерсанте» уточнили, что речь идёт об устройствах дороже 10 тысяч рублей — вроде Sennheiser HD 300 PRO (18 тысяч рублей) и Beats Solo Pro (20 тысяч рублей).
  • Розничные магазины не стали комментировать проблемы с поставками. Место ушедших компаний тем временем пытаются занять китайские производители, к примеру, Edifier.
  • Представители музыкальной индустрии отметили, что устройства брендов вроде Yamaha, Sennheiser и Shure используются для домашних студий и стационарных концертов. Уход компаний с рынка обеспокоил не только официальных дистрибьюторов, но и звукорежиссёров концертных площадок в регионах.
  • В российских маркетплейсах не ожидают дефицит, а недостаток планируют компенсировать параллельным импортом. В Ozon заявили, что самыми популярными брендами на площадке остаются JBL, Sony и Sennheiser, а продажи всех полноразмерных наушников за июнь-июль выросли более чем в два раза.
  • Эксперты предостерегают, что среди наушников, поставленных через параллельный импорт, могут быть поддельные устройства, и что их число со временем будет только расти.

#новости

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73 комментария
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 агульная млявасць

Все просто - объявляем наушники среднего класса премиальными, а совсем бюджетные - среднего класса.

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Хушанг Камолетдинов

7 рублёвые наушники алика теперь будут бюджетными?

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1 комментарий
Владимир

Премиальные же объявляем иностранным агентом.

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Благоприятный бокал

Буквально так и произошло. (Сейчас стоят 20к)

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зов кобзона

А следующим шагом полное импортозамещение

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Мегават

Блэт.

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Ученый щит

Что же он там слушает??

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4 комментария
Роковой теркин30см

Какие толстые кабели

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8 комментариев
Книжный пистолет

Ох уж эти свидетели чистого аналогового звука. Секта жирных проводов.

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Татарский Даниль

Жесть

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Философский паук например

На дтф начался сущий кошмар

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4 комментария
Закомплексованная Душа

Нашли конечно проблему

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Хороший русский

Да что вы творите:( ЗА ЧТО ЭТО НАМ ТАКОЕ:((

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Испанский меч

Можно всякое стерпеть, но только не удар по премиальному сектору (

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испанский смех
Уход компаний с рынка обеспокоил не только официальных дистрибьюторов, но и звукорежиссёров концертных площадок в регионах.

звукорежиссеры вне политики

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Роковой теркин30см

Как теперь проводить концерты в поддержку спецоперации

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2 комментария
Рыжий яд

A famine is coming in 2 to 3 weeks as well.

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15-летняя психопатка

А почему на английский перешли?

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1 комментарий
Роковой теркин30см

Что ж

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Страшный рубин

Похоже на лого эха москвы

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2 комментария
Закомплексованная Душа

Пришло твое время

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1 комментарий
Философский паук например
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Милицейский рак
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Город Хлебный

Раз по теме, посоветуйте нормальные уши (сбалансированное звучание) для прослушивания музыки в 16/24бит и 48/96кгц до 10.000₽

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Город Хлебный

У меня сейчас бюджетные TRN v20

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4 комментария
Рыжий Кирилл

бтв

прослушивания музыки в ... 24бит и ... 96кгц

смысла не имеет (https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html)

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6 комментариев
Лада Седан

Любые надежные (чтобы не ломались лет 20-30) и удобные, чтобы нигде не давили. Это на самом деле реально важно. Звук похуй.
Это я как музыкант сейчас говорю.

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1 комментарий
Fenrir784

Sony MDR 7506, лучшие проводные, вообще. Очень ровные, через экв можно сделать совсем плоскими.
https://www.dropbox.com/s/shbp02so3niri79/Sony%20MDR-7506.pdf?dl=0

Sony MDR-7506.pdf
Shared with Dropbox
www.dropbox.com
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1 комментарий
Эмоциональный томагавк_два

https://doctorhead.ru/
Если МСК или СПб, то всё можно послушать сперва.

Магазин персонального аудио «Doctorhead»
Все можно послушать!
doctorhead.ru
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испанский смех
а продажи всех полноразмерных наушников за июнь-июль выросли более чем в два раза.

зажили наконец то?

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Демократический волк

Охуеваю с комментариев – "ололо бедные аудиофилы".
Про проблемы с поставками лекарств так же будете гыгыкать?
Это звенья одной цепи. Статья показывает ТЕНДЕНЦИЮ.

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Алексей Логачев

А как же параллельный импорт?

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Страшный рубин

Ммм, всегда как ввозили большое число серых устройств, так и ввозят

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Stanislav ch

Но раньше за это производителям люлей не давали, а сейчас дают. Вон сейчас завозят серые машины, цены х2

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Владимир

https://youtu.be/cHhnV8NkGgo

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Евгений Глебов (Катышев)

Все это ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ техника.
С точки зрения современных журналюх, перед вами премиум:

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зов кобзона

Фубля дтф просочился

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Эмоциональный томагавк_два

В Питере есть контора, свои делает. Правда, что сейчас у них с производством из-за санкций - не знаю.
https://fischeraudio.store/products/category/4479480

Fischer Audio
Наушники Fischer Audio
fischeraudio.store
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