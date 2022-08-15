«Ъ»: в России начался дефицит премиальных наушников Статьи редакции
Эксперты считают, что оставшихся запасов хватит примерно на квартал.
- О дефиците наушников из премиум-сегмента пишет «Коммерсантъ», который поговорил с дистрибуторами электроники. Проблемы с поставками начались после того, как компании вроде Sennheiser, Marshall и Sony прекратили продавать свои товары в РФ.
- В diHouse в направлении «Аксессуары» считают, что запасов наушников хватит примерно на квартал.
- В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что JBL, Bose и Harman Kardon закрыли свои представительства в России. Другие компании не делали заявлений, но они тоже перестали отгружать товар.
- Говоря о дефиците в «Коммерсанте» уточнили, что речь идёт об устройствах дороже 10 тысяч рублей — вроде Sennheiser HD 300 PRO (18 тысяч рублей) и Beats Solo Pro (20 тысяч рублей).
- Розничные магазины не стали комментировать проблемы с поставками. Место ушедших компаний тем временем пытаются занять китайские производители, к примеру, Edifier.
- Представители музыкальной индустрии отметили, что устройства брендов вроде Yamaha, Sennheiser и Shure используются для домашних студий и стационарных концертов. Уход компаний с рынка обеспокоил не только официальных дистрибьюторов, но и звукорежиссёров концертных площадок в регионах.
- В российских маркетплейсах не ожидают дефицит, а недостаток планируют компенсировать параллельным импортом. В Ozon заявили, что самыми популярными брендами на площадке остаются JBL, Sony и Sennheiser, а продажи всех полноразмерных наушников за июнь-июль выросли более чем в два раза.
- Эксперты предостерегают, что среди наушников, поставленных через параллельный импорт, могут быть поддельные устройства, и что их число со временем будет только расти.
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Все просто - объявляем наушники среднего класса премиальными, а совсем бюджетные - среднего класса.
7 рублёвые наушники алика теперь будут бюджетными?
Премиальные же объявляем иностранным агентом.
Буквально так и произошло. (Сейчас стоят 20к)
А следующим шагом полное импортозамещение
Блэт.
Что же он там слушает??
Какие толстые кабели
Ох уж эти свидетели чистого аналогового звука. Секта жирных проводов.
Жесть
На дтф начался сущий кошмар
Нашли конечно проблему
Да что вы творите:( ЗА ЧТО ЭТО НАМ ТАКОЕ:((
Можно всякое стерпеть, но только не удар по премиальному сектору (
звукорежиссеры вне политики
Как теперь проводить концерты в поддержку спецоперации
A famine is coming in 2 to 3 weeks as well.
А почему на английский перешли?
Что ж
Похоже на лого эха москвы
Пришло твое время
Раз по теме, посоветуйте нормальные уши (сбалансированное звучание) для прослушивания музыки в 16/24бит и 48/96кгц до 10.000₽
У меня сейчас бюджетные TRN v20
бтвпрослушивания музыки в ... 24бит и ... 96кгц
смысла не имеет (https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html)
Любые надежные (чтобы не ломались лет 20-30) и удобные, чтобы нигде не давили. Это на самом деле реально важно. Звук похуй.
Это я как музыкант сейчас говорю.
Sony MDR 7506, лучшие проводные, вообще. Очень ровные, через экв можно сделать совсем плоскими.
https://www.dropbox.com/s/shbp02so3niri79/Sony%20MDR-7506.pdf?dl=0
https://doctorhead.ru/
Если МСК или СПб, то всё можно послушать сперва.
зажили наконец то?
Охуеваю с комментариев – "ололо бедные аудиофилы".
Про проблемы с поставками лекарств так же будете гыгыкать?
Это звенья одной цепи. Статья показывает ТЕНДЕНЦИЮ.
А как же параллельный импорт?
Ммм, всегда как ввозили большое число серых устройств, так и ввозят
Но раньше за это производителям люлей не давали, а сейчас дают. Вон сейчас завозят серые машины, цены х2
https://youtu.be/cHhnV8NkGgo
Все это ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ техника.
С точки зрения современных журналюх, перед вами премиум:
Фубля дтф просочился
В Питере есть контора, свои делает. Правда, что сейчас у них с производством из-за санкций - не знаю.
https://fischeraudio.store/products/category/4479480