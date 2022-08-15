«Ъ»: в России заканчиваются премиальные наушники Статьи редакции
Эксперты считают, что оставшихся запасов хватит примерно на квартал.
- О дефиците наушников из премиум-сегмента пишет «Коммерсантъ», который поговорил с дистрибуторами электроники. Проблемы с поставками начались после того, как компании вроде Sennheiser, Marshall и Sony прекратили продавать свои товары в РФ.
- В diHouse в направлении «Аксессуары» считают, что запасов наушников хватит примерно на квартал.
- В «Марвел-Дистрибуции» говорят, что JBL, Bose и Harman Kardon закрыли свои представительства в России. Другие компании не делали заявлений, но они тоже перестали отгружать товар.
- Говоря о дефиците в «Коммерсанте» уточнили, что речь идёт об устройствах дороже 10 тысяч рублей — вроде Sennheiser HD 300 PRO (18 тысяч рублей) и Beats Solo Pro (20 тысяч рублей).
- Розничные магазины не стали комментировать проблемы с поставками. Место ушедших компаний тем временем пытаются занять китайские производители, к примеру, Edifier.
- Представители музыкальной индустрии отметили, что устройства брендов вроде Yamaha, Sennheiser и Shure используются для домашних студий и стационарных концертов. Уход компаний с рынка обеспокоил не только официальных дистрибьюторов, но и звукорежиссёров концертных площадок в регионах.
- В российских маркетплейсах не ожидают дефицит, а недостаток планируют компенсировать параллельным импортом. В Ozon заявили, что самыми популярными брендами на площадке остаются JBL, Sony и Sennheiser, а продажи всех полноразмерных наушников за июнь-июль выросли более чем в два раза.
- Эксперты предостерегают, что среди наушников, поставленных через параллельный импорт, могут быть поддельные устройства, и что их число со временем будет только расти.
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Все просто - объявляем наушники среднего класса премиальными, а совсем бюджетные - среднего класса.
Премиальные же объявляем иностранным агентом.
Буквально так и произошло. (Сейчас стоят 20к)
А следующим шагом полное импортозамещение
7 рублёвые наушники алика теперь будут бюджетными?
Все будет несколько иначе. Теперь наушники среднего класса пойдут по цене премиальных.
Неделю назад купил Sony WI-C200 за 2000. Я уже крутой, или надо подождать?
Блэт.
Что же он там слушает??
Ох уж эти свидетели чистого аналогового звука. Секта жирных проводов.
Какие толстые кабели
звукорежиссеры вне политики
Как теперь проводить концерты в поддержку спецоперации
Жесть
На дтф начался сущий кошмар
Охуеваю с комментариев – "ололо бедные аудиофилы".
Про проблемы с поставками лекарств так же будете гыгыкать?
Это звенья одной цепи. Статья показывает ТЕНДЕНЦИЮ.
Не смешивай разное. Фармацевтика не подлежат санкциямевропейские власти опубликовали ряд разъяснений, которые выводят из сферы действия санкций торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией, а также общие поставки в Россию фармацевтических продуктов (кроме случаев, когда, например, товары предназначены для военных пользователей в России).
Да что вы творите:( ЗА ЧТО ЭТО НАМ ТАКОЕ:((
Можно всякое стерпеть, но только не удар по премиальному сектору (
Нашли конечно проблему
A famine is coming in 2 to 3 weeks as well.
А почему на английский перешли?
Mikhail Temnov -0, fascism -1. Mikhail Temnov suck.
Что ж
Похоже на лого эха москвы
Пришло твое время
Раз по теме, посоветуйте нормальные уши (сбалансированное звучание) для прослушивания музыки в 16/24бит и 48/96кгц до 10.000₽
У меня сейчас бюджетные TRN v20
бтвпрослушивания музыки в ... 24бит и ... 96кгц
смысла не имеет (https://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html)
Любые надежные (чтобы не ломались лет 20-30) и удобные, чтобы нигде не давили. Это на самом деле реально важно. Звук похуй.
Это я как музыкант сейчас говорю.
Sony MDR 7506, лучшие проводные, вообще. Очень ровные, через экв можно сделать совсем плоскими.
https://www.dropbox.com/s/shbp02so3niri79/Sony%20MDR-7506.pdf?dl=0
https://doctorhead.ru/
Если МСК или СПб, то всё можно послушать сперва.
зажили наконец то?
Продажи не в штуках а в деньгах считают, наверное просто подорожало все. Наушники это не та покупка которую хочется из-за роста цен отменить или заменить на более дешевый вариант, поэтому все купили то что хотели, но в 2 раза дороже.
Но есть и хорошие новости.
Ммм, всегда как ввозили большое число серых устройств, так и ввозят
Но раньше за это производителям люлей не давали, а сейчас дают. Вон сейчас завозят серые машины, цены х2
А как же параллельный импорт?
https://youtu.be/cHhnV8NkGgo
Все это ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ техника.
С точки зрения современных журналюх, перед вами премиум:
В Питере есть контора, свои делает. Правда, что сейчас у них с производством из-за санкций - не знаю.
https://fischeraudio.store/products/category/4479480
я наушники дороже 800 рублей не покупал... просто интересно, что за звук в наушниках за 20 тыс.? Или просто они вечные может какие?
Комфорт, не играешь в рулетку (потому что не какой-то ноунейм бренд с моделью которую через год выведут из производства, а что-то производимое иногда даже десятилетиями с объективными обзорами/долгосрочными отзывами).
Вакуумные наушники за 800р могут быть ещё быть норм, но полноразмерные за 800 рублей тупа механически хорошими быть не могут. Будет что-то пластиковое-скрепящее, в один день внезапно дужка сломается и придется клеить/сматывать изолентой)
20 тысяч это уже совсем уже про/энтузиаст сегмент, но для ПК хотя б тысяч пять потратить на наушники как нефиг делать)
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У самого Sennheiser HD58X с drop.com — брал по скидке за ~10к рублей тупа потому что открытый дизайн ("чаша наушника решето вместо цельной", т.е. наушники не полагаются на плотное прилегание и наличие закрытого пространства между наушником и головой — очень классная штука для комфорта при долгом использовании) и проверенная временем конструкция как у HD580/HD600 производимых с 1995/1997. HD600 производятся и по сей день без особых изменений)
Из-за долгого производства и большого числа обладателей хорошая доступность как расходников типа проводов (отсоединяемые, да) и амбюшур, так и реальных запчастей типа оголовьев/дужек)
Наушники бывают только Jabra. Все остальное не нужно
Покупайте WH1000XM4 пока можете глупцы
Заказывайте с немецкого мьюзикстора и не парьтесь
В РФ цена и так х2 х3 нахуй оно по таким ценам надо
Фубля дтф просочился